Royal Air Maroc decollerà il 13 marzo sulla rotta Casablanca-Tel Aviv

Royal Air Maroc inaugurerà il suo primo volo commerciale da Casablanca a Tel Aviv il prossimo 13 marzo. Originariamente previsto per lo scorso ottobre, poi spostato a dicembre prima di essere rinviato a data da destinarsi con la comparsa della variante Omicron, il volo sarà operato inizialmente con quattro frequenze a settimana (martedì, mercoledì, giovedì e domenica) ma è già prevista a breve l’introduzione di una quinta rotazione settimanale.

Sulla rotta Ram impiegherà un Boeing 737-800s configurato con 12 posti in Business Class e 147 in economy, invece del 787-9 Dreamliner inizialmente previsto, per operare però solo tre rotazioni settimanali.

Royal Air Maroc aveva firmato nell’ottobre 2021 un memorandum d’intesa con El Al per condividere i codici sulle rotte fra Marocco e Israele.

Il nuovo legame tra i due paesi “risponde alle aspettative della comunità marocchina stabilita in Israele, che mantiene forti legami con il proprio paese d’origine” spiega Ram in una nota. Ha anche lo scopo di permettere ai turisti, così come ai viaggiatori d’affari di spostarsi comodamente fra Marocco e Israele”.