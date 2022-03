Qatar Airways ripristina da giugno i voli fra Doha e Londra Gatwick

Qatar Airways riattiverà la rotta Doha-Londra Gatwick il prossimo 5 giugno: il collegamento giornaliero sarà operato con Boeing 787-8, configurati con 22 posti in business class e 232 posti in economy.

“Il nostro impegno per il mercato britannico è stato incrollabile e abbiamo operato in modo continuo e affidabile durante la pandemia, quindi sono lieto di poter riprendere il nostro popolare servizio per Londra Gatwick”, ha dichiarato il ceo del gruppo, Akbar Al Baker.

Con il ritorno a Gatwick la compagnia aerea sarà quindi operativa da quattro aeroporti del Regno Unito: attualmente è presente con 5 voli al giorno da Londra Heathrow; 18 voli alla settimana da Manchester e quattro voli alla settimana da Edimburgo, che diventeranno quotidiani dal 2 giugno.