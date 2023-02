Qatar Airways: riaperta la Premium Lounge all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle Qatar Airways ha riaperto la Premium Lounge dell’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, con tutti i relativi servizi tra cui The Brasserie e The Global Deli, sale di preghiera, business center, docce, wi-Fìfi e posti a sedere per oltre 200 ospiti. Le ampie vedute di Parigi e della Torre Eiffel contribuiscono a creare un’atmosfera calda e rilassante. Con una superficie di oltre 1.000 metri quadrati, la lounge offre ai passeggeri di Prima e Business Class di Qatar Airways un ambiente sofisticato, moderno e spazioso in cui rilassarsi e iniziare la propria esperienza di viaggio a cinque stelle. La lounge è dotata di una cucina completa per la preparazione di piatti à la carte preparati al momento, oltre a un buffet già pronto che offre un menu internazionale da tutto il mondo. “Questa riapertura rappresenta la nostra attenzione al continuo miglioramento dei prodotti – ha commentato il ceo del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -. La Premium Lounge di Parigi-Charles de Gaulle è la quinta lounge globale all’interno del nostro network. Questo dimostra ulteriormente il nostro impegno a fornire servizi impareggiabili ai nostri clienti, soprattutto in Francia”. La Qatar Airways Paris Premium Lounge è stata inaugurata nel 2017 per servire il crescente numero di passeggeri che viaggiano con la compagnia aerea dall’aeroporto Charles de Gaulle. Oggi il vettore opera 18 voli settimanali per Parigi, offrendo ai passeggeri la massima connettività attraverso l’aeroporto internazionale di Hamad di Doha.

Le ampie vedute di Parigi e della Torre Eiffel contribuiscono a creare un'atmosfera calda e rilassante.\r

\r

Con una superficie di oltre 1.000 metri quadrati, la lounge offre ai passeggeri di Prima e Business Class di Qatar Airways un ambiente sofisticato, moderno e spazioso in cui rilassarsi e iniziare la propria esperienza di viaggio a cinque stelle. La lounge è dotata di una cucina completa per la preparazione di piatti à la carte preparati al momento, oltre a un buffet già pronto che offre un menu internazionale da tutto il mondo.\r

\r

\"Questa riapertura rappresenta la nostra attenzione al continuo miglioramento dei prodotti - ha commentato il ceo del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -. La Premium Lounge di Parigi-Charles de Gaulle è la quinta lounge globale all'interno del nostro network. Questo dimostra ulteriormente il nostro impegno a fornire servizi impareggiabili ai nostri clienti, soprattutto in Francia\".\r

\r

La Qatar Airways Paris Premium Lounge è stata inaugurata nel 2017 per servire il crescente numero di passeggeri che viaggiano con la compagnia aerea dall'aeroporto Charles de Gaulle. Oggi il vettore opera 18 voli settimanali per Parigi, offrendo ai passeggeri la massima connettività attraverso l'aeroporto internazionale di Hamad di Doha.","post_title":"Qatar Airways: riaperta la Premium Lounge all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle","post_date":"2023-02-10T09:30:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676021412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prima assoluta per l'aeroporto di Abu Simbel che questa primavera accoglierà i suoi primi voli internazionali, grazie ai collegamenti charter operati da Egyptair in collaborazione con il tour operator spagnolo SamaTravel.\r

\r

Chiaro segnale della ripresa costante della destinazione Egitto, il servizio - come riporta El Preferente - comincerà il prossimo 6 aprile con partenze programmate da diverse città spagnole: il primo volo partirà da Murcia, cui seguiranno Albacete, Saragozza, Valladolid, Coruña, Granada, Siviglia, Palma, Alicante, Pamplona, Asturie, Barcellona e Madrid.\r

\r

Il tour operator spagnolo dispone già di altri quattro voli charter settimanali per l'Egitto: due il sabato da Madrid (con Iberia e Air Cairo) e altri due il lunedì (uno nuovo da Madrid con Air Europa e un altro che opera da quasi un anno da diverse province spagnole, sempre con Egyptair). Finora i suoi voli arrivavano in Egitto via Luxor o Cairo.","post_title":"Abu Simbel: debuttano i primi voli internazionali con i charter Egyptair dalla Spagna","post_date":"2023-02-09T13:25:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675949145000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439099\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Valle dell'Erica, spiaggia de la Licciola[/caption]\r

\r

Delphina compie trent'anni e presenta alla Bit il nuovo catalogo del gruppo alberghiero sardo, con 12 hotel tra 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 spa e ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. Sta riscuotendo grande successo l'offerta \"Prenota Prima\" con lo sconto del 10% in scadenza a fine febbraio.\r

\r

Delphina presenterà il nuovo catalogo con una veste completamente rinnovata, che corona il raggiungimento di questo importante traguardo con le immagini che celebrano il colore del mare del nord Sardegna su cui si affacciano i suoi hotel e i resort e pensa ad un nuovo modo di guardare al futuro, credendo ancora di più nei valori che l’hanno accompagnata finora, valori che oggi si sono dimostrati di estrema attualità e rilevanza.\r

\r

«Quest’anno - dichiara il presidente e fondatore di Delphina Francesco Muntoni - celebriamo un traguardo importante: i primi 30 anni di Delphina hotels & resorts. Da trent’anni Delphina è ospitalità autentica in luoghi unici. Siamo onorati di essere diventati l’amico in Sardegna dei nostri ospiti, che ci scelgono da tanto tempo per trascorrere con noi il momento più atteso dell’anno e riscoprire ogni volta la bellezza genuina della Sardegna e della Gallura. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo successo, dai nostri collaboratori ai nostri ospiti affezionati. Siamo grati a chi ci ha scelto e dell’affetto dimostratoci in questi anni. Questo ci spinge a lavorare con sempre più passione per fare sempre meglio”.\r

\r

«Gli alberghi Delphina- dichiara l'amministratore delegato del gruppo Marco Muntoni- vennero progettati prendendo spunto dagli “stazzi”, tipiche costruzioni delle campagne galluresi realizzate con materiali del posto. Sono piccole abitazioni che si integrano armoniosamente nel paesaggio circostante. Anche nello stile di ospitalità e accoglienza ci siamo sempre ispirati alla “cultura degli stazzi”, autosufficienti da un punto di vista alimentare – veri e propri precursori del km 0-, circondati di piante autoctone che rilasciano essenze salubri e ambasciatori di premurosa ospitalità nei confronti del “forestiero”, considerato sacro. Abbiamo la fortuna di avere con noi bravissimi collaboratori, che condividono l’orgoglio di far innamorare gli ospiti di questa meravigliosa terra, offrendo esperienze autentiche e memorabili. Tutti insieme ci impegniamo con entusiasmo per offrire una vacanza indimenticabile.\r

\r

«Collaboriamo con le migliori agenzie di viaggio italiane e siamo molto grati che ci abbiano scelto, seguito ed aiutato nel nostro percorso di crescita. Le coccoliamo in modo personalizzato e ai massimi livelli per mano dei nostri direttori, ognuno dei quali è responsabile di un numero limitato di agenzie partner. Offriamo il servizio di pacchetti con viaggio e trasferimenti (anche in elicottero sorvolando scenari marini indimenticabili) esclusivamente per i nostri hotel e resort. Non commercializziamo e non gestiamo prodotti di terzi».\r

\r

Stagione 2023\r

\r

\r

Anche quest’anno l'organizzazione dei World Travel Awards, i premi più ambiti dal mondo del turismo internazionale, ha premiato Delphina hotels & resorts come il gruppo alberghiero indipendente più green del mondo e come il gruppo alberghiero migliore d’Italia. Una vittoria che riconferma i successi degli anni passati e premia la catena alberghiera sarda che ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell'ambiente e del territorio ed è in prima linea nel sostegno dell’economia locale. \r

\r

Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura. Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di CO2 negli ultimi 6 anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. L\r

\r

'azienda ha adottato importanti politiche plastic free, risparmiando circa 722.871 bottiglie di plastica negli ultimi 4 anni ed è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto \"Genuine Local Food Oriented®\", marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0.\r

Dal 2018 l'azienda è entrata nella \"Lounge\" di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana- Gruppo Euronext per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria.\r

","post_title":"Delphina hotels & resorts con il nuovo catalogo alla Bit","post_date":"2023-02-09T13:05:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675947900000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439064","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eva Air rinsalda i rapporti con il trade italiano, sulla scia del lancio del collegamento non-stop tra Milano e Taipei nell'ottobre 2022.\r

\r

La rotta su Malpensa, partita con due frequenze settimanali che potrebbero presto aumentare, ha segnato anche l'ampliamento del network europeo di Eva Air per la prima volta in 25 anni; nel novembre 2022 ha debuttato poi anche il volo non-stop tra Monaco e Taipei.\r

\r

“La partecipazione di Eva Air alla Bit rappresenta un’occasione molto importante per la compagnia - dichiara Eric Hsueh, general manager di Eva Air Italy Branch -. Siamo entusiasti della partecipazione e speriamo che possa essere un’opportunità per creare nuovi rapporti con il trade italiano, consolidare quelli già esistenti e contribuire a far conoscere la compagnia ai viaggiatori italiani. Con la qualità del servizio e la sicurezza come obiettivo costante, Eva Air intende offrire sempre ai passeggeri un’esperienza di viaggio di altissimo livello”.\r

\r

I voli da Milano consentono ai passeggeri di atterrare all'aeroporto Taiwan Taoyuan la mattina presto e proseguire il viaggio con la compagnia su una delle numerose rotte operate verso il nord-est e il sud-est asiatico.","post_title":"Eva Air partecipa alla Bit: \"Opportunità per creare nuovi rapporti con il trade italiano\"","post_date":"2023-02-09T12:25:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675945527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439065","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I viaggi ferroviari di frontiera nell'Ue diventeranno più veloci, più frequenti e più convenienti nell'ambito di un nuovo piano per promuovere il trasporto green.\r

\r

«Mentre la domanda di mobilità sostenibile è in crescita, abbiamo bisogno che il mercato ferroviario risponda molto meglio e molto più rapidamente. Soprattutto per i viaggi lunghi e transfrontalieri». Afferma il commissario europeo per i trasporti Adina Vălean.\r

\r

«Questo è il motivo per cui la Commissione europea ora vuole aiutare le compagnie ferroviarie a creare nuovi collegamenti ferroviari internazionali. Di giorno e di notte, abbattendo le numerose barriere alle ferrovie transfrontaliere».\r

\r

Aiutando con il coordinamento, la regolamentazione e la promozione, piuttosto che con il finanziamento diretto, la Commissione europea avvierà il progetto pilota con 10 nuovi servizi. Si spera che il progetto ispiri altri operatori e paesi a salire a bordo.\r

\r

Nell'ambito dello progetto pilota, tutti i servizi devono iniziare entro dicembre 2029. Molti di loro verranno lanciati molto prima, anche se non tutti hanno ancora date definite. Ecco una ripartizione dei nuovi servizi in ordine di tempistica proposta dalla Commissione.\r

Tutte le nuove connessioni\r

Le nuove ferrovie si estenderanno su un territorio molto vasto andando a toccare quasi tutta l’Europa. I vari progetti saranno: la connessione tra Ungheria Austria e Romania occidentale,\r

\r

Germania Danimarca e Svezia, un nuovo treno notturno da Parigi a Venezia passando per Milano.\r

\r

Anche da Zurigo parte una nuova linea per Monaco di Baviera, e sempre da Monaco una nuova linea passerà da Vienna per poi arrivare a Budapest.\r

\r

L'operatore ferroviario olandese Nederlandse Spoorwegen si sta attrezzando per migliorare il suo servizio esistente da Amsterdam a Londra implementando con servizi Eurostar ad alta velocità e aumentando le corse da tre a cinque al giorno, sempre dalla capitale olandese è in progetto un diretto per Barcellona entro il 2025.\r

\r

Una nuova connessione porta direttamente da Roma per Milano e da li diretto a Monaco di Baviera.\r

\r

Nella penisola iberica invece si collegherano per la prima volta le due capitali spagnola e portoghese.\r

\r

Mentre nella Catalogna ci saranno ulteriori linee che collegano la frontiera francese, andando ad implementare un servizio particolarmente gettonato d'estate.\r

\r

","post_title":"Megaprogetto ferroviario europeo che dovrebbe iniziare entro il 2029","post_date":"2023-02-09T11:49:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1675943379000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_429044\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli[/caption]\r

\r

Dopo gli exploit di Teorema e Volonclick, le performance di Volonline, l'operatore specializzato in viaggi tailor made di medio e lungo raggio appartenente al gruppo omonimo che include anche i due brand precedenti, appaiono quasi sottotono. Ma in un 2022 ancora caratterizzato dagli strascichi pandemici e dall'apertura parziale di alcune frontiere (l'Oriente in primis), la crescita del 10% dei ricavi a bilancio è senz'altro da leggere in senso molto positivo. E ora si punta a una progressiva digitalizzazione di tutti i processi aziendali.\r

\r

“Nel 2019 soltanto il 9% era digitalizzato. Siamo passati al 50% nel 2022. L’obiettivo per il 2023 è il 75% - commenta Luigi Deli, founder & ceo del gruppo Volonline -. Vogliamo ottimizzare la maggioranza dei processi aziendali, per essere in linea con quanto richiede oggi il mercato: rapidità nella risposta ma anche precisione e dettaglio nella costruzione di preventivi. Un processo che ci consentirà nei prossimi anni di raggiungere una scalabilità esponenziale in linea con la domanda e quindi assecondare crescita ed espansione, senza tralasciare la consulenza intrinseca del tailor made”.\r

\r

In generale, le vendite del 2022 hanno registrato un andamento non omogeneo rispetto al 2019. Grande assente per i primi nove mesi dell’anno è stato tutto l’Oriente, con una boccata di ossigeno nell’ultimo trimestre, favorita soprattutto dalla riapertura del Giappone. Penalizzata dall’assenza dell’Oriente anche l’Oceania, che ha comunque tenuto registrando risultati interessanti. Le altre macro-aree, quali Africa, oceano Indiano, Caraibi e Medio Oriente hanno sostanzialmente trainato il fatturato, mentre gli Stati Uniti, in forte ripresa, hanno chiuso l’anno con gli stessi numeri del 2019.\r

\r

\"Per il 2023 puntiamo al consolidamento dei prodotti oceano Indiano e Caraibi con contratti sempre più competitivi, mentre prevediamo di raddoppiare i numeri sulle destinazioni africane”, rivela Deli. A tal fine sono state rafforzate e ampliate le proposte sulle mete africane più richieste, quali Sud Africa, Kenya e Tanzania, nonché sviluppate ulteriormente ìdestinazioni più di nicchia come Namibia, Botswana e Zimbabwe. Una sfida importante sarà poi sugli Stati Uniti, da sempre una delle mete più apprezzate di Volonline, che nel 2022 è stata indubbiamente penalizzata dal costo dei voli. “Riteniamo che la nostra ottima collaborazione con le compagnie aeree che volano negli States possa rappresentare sostanzialmente un vantaggio competitivo. Inoltre, la nostra strategia è quella di arricchire ulteriormente la nostra offerta con contenuti dedicati soprattutto al mercato repeater, con l’obiettivo che possa risultare vincente sul lungo periodo” aggiunge sempre Deli.\r

\r

La biglietteria aerea cresce del 30%\r

\r

Discorso a parte merita infine la business unit della biglietteria: un asset strategico importantissimo per il gruppo Volonline: “La nostra attività di flight consolidator ci vede oggi posizionati tra le più importanti Iata italiane. Questo ci rende un partner molto interessante per le compagnie aeree perché possiamo offrire loro un traffico molto differenziato, dal business all’etnico ma soprattutto al leisure. Questo fattore è importante per il tailor made proposto da Volonline, ma diventa imprescindibile per il prodotto di Teorema Vacanze\", sottolinea il ceo della compagnia.\r

\r

Per questioni legate a redditività ed equilibrio finanziario del gruppo, il 2022 è stato più timido per il primo e secondo trimestre, mentre nel terzo trimestre, una volta consolidati i risultati dell’estate, le vendite sono ripartite alla massima velocità, raddoppiando sostanzialmente i risultati rispetto allo stesso periodo del 2019. \"Tutto questo ci ha permesso di chiudere il 2022 con una crescita del +30% sulla biglietteria”.\r

\r

Anche per il ticketing il gruppo ha quindi intenzione di accelerare processi di digitalizzazione: “Nel 2019 era il 7%, nel 2022 il 30%, mentre il 2023 ha come obiettivo il 50% - conclude Deli -. Nel solo mese di gennaio abbiamo inserito tra i nostri clienti delle realtà molto importanti, che dovrebbero permetterci di crescere del 20% rispetto al 2022 soltanto in questi primi mesi”.\r

\r

","post_title":"Ricavi in crescita del 10% per il to Volonline: ora barra sulla digitalizzazione dei processi","post_date":"2023-02-09T11:44:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675943076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Focus sul Western Australia per Qatar Airways che in coppia con l’Ente del Turismo promuove la regione e la città di Perth. Un’attività di awareness che, oltre all’Italia, coinvolge anche i mercati di Germania e Regno Unito puntando sulla capitale dello stato, destinazione comodamente raggiungibile con i voli di Qatar Airways, come porta di ingresso per l’Australia.\r

La nuova campagna include attività rivolte sia a un’audience trade, con newsletter e incontri di formazione per gli agenti di viaggio, sia direttamente al consumer, attraverso diversi canali, come il lancio di una landing page dedicata, alcune newsletter e una campagna sui social media.\r

Destinatari privilegiati della campagna sono gli honeymooners: l'Australia è una delle mete predilette per i novelli sposi e Perth rappresenta un punto di partenza ideale per un viaggio in questo Paese. Città moderna, immersa nella natura, ricca di opportunità e luoghi da scoprire, Perth offre la possibilità di accedere le più belle aree dell’Australia: da uno dei parchi urbani più grandi del mondo alle 19 spiagge incontaminate facilmente raggiungibili. E uscendo dalla città, i viaggiatori potranno scoprire le altre meraviglie del Western Australia: la Coral Coast Highway, per esempio, che percorre la costa dell'oceano Indiano, regala emozioni uniche a chi la sceglie per attraversare una moltitudine di luoghi incantevoli, tra cui Shark Bay e Ningaloo Reef, due siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità.\r

Qatar Airways opera connessioni su Perth, via Doha, sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa; la rotta è servita dagli Airbus A380.","post_title":"Qatar Airways fa coppia con il Western Australia: focus su Perth e honeymooners","post_date":"2023-02-09T10:41:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675939295000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La notizia era nell'aria da tempo. Ma ora arriva l'ufficialità. Nel giro di un triennio due delle quattro iconiche strutture di Smeralda Holding situate sull'omonima costa non saranno più griffate dal brand Luxury Collection. La compagnia proprietaria degli hotel, che fa capo alla Qatar Investment Authority, ha infatti firmato un accordo con il gruppo Lvmh per portare i marchi Belmond e Cheval Blanc rispettivamente al Romazzino e al Pitrizza. \r

\r

Il rebranding rientra in una più ampia strategia di differenziazione dell’offerta della costa Smeralda già annunciato dal ceo della holding omonima, Mario Ferraro, a giugno dell'anno scorso. Stando ai termini del nuovo accordo, il Romazzino riaprirà in particolare per la stagione 2024 con il nome di Romazzino, Belmond Hotel, Costa Smeralda. Il Pitrizza continuerà invece a essere operato sotto le insegne della Luxury Collection fino al 2026, quando sarà ridenominato Cheval Blanc Pitrizza, Costa Smeralda, dopo una serie di lavori di restyling.\r

\r

Nel piano di rinnovamento generale dell'offerta della costa Smeralda, un percorso iniziato nel 2017, rientra anche il progetto di introdurre operatori di rilievo nel settore della ristorazione, come il Nikki Beach, Zuma, Novikov, Beefbar e Matsuhisa.","post_title":"Smeralda: le insegne Belmond e Cheval Blanc su Pitrizza e Romazzino","post_date":"2023-02-09T10:04:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1675937056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Tunisia guarda con fiducia alla prossima stagione estiva, dopo che la riapertura ai viaggi internazionali nel 2022 ha consentito al Paese di accogliere oltre 6,4 milioni di turisti stranieri, cifra che ha rispettato le aspettative previste. Anche il mercato italiano ha ripreso quota, confermandosi al quinto posto tra quelli più importanti - alle spalle di Francia, Germania, Gran Bretagna e Repubblica Ceca - con un totale di 105.000 arrivi.\r

Alla proposta turistica classica, che fa perno su balneare, benessere, cultura e Sahara, la Tunisia affianca nuovi investimenti per promuovere un turismo sostenibile ed ecologico, in grado di rispondere alle esigenze e alle aspettative dei suoi visitatori.\r

L’Ente Tunisino per il Turismo in Italia rinnova le iniziative rivolte al trade, che si svilupperanno attraverso educational, campagne congiunte con i tour operator, eventi e partecipazione alle fiere, a cominciare dalla prossima Bit di Milano, dove sarà presente insieme a Tunisair e s diversi operatori tunisini (padiglione 4 stand C 107).\r

","post_title":"Tunisia: il mercato Italia riprende quota. Focus sul turismo sostenibile","post_date":"2023-02-09T09:15:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1675934126000]}]}}