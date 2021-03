Qantas lancia tre “Mistery Flight Experiences” con destinazione a sorpresa Qantas ha ideato una nuova proposta per incentivare i viaggi sul network domestico, in attesa della riapertura dei confini internazionali. Così, dopo i voli senza meta, adesso è la volta delle ‘Mistery Flight Experiences’, riprendendo un’iniziativa che la stessa compagnia aerea australiana aveva lanciato negli anni ’90: ai viaggiatori bastava presentarsi in aeroporto e da qui venivano imbarcati su un volo di linea verso una qualsiasi delle destinazioni Qantas, dove trascorrevano una giornata a loro piacimento prima di tornare a casa. Oggi il vettore ha rimodellato l’idea, offrendo offrirà tre Mistery Flight Experiences a bordo dei Boeing 737, che includeranno quindi non solo il volo, ma un’intera giornata di attività in una destinazione sconosciuta, ma sicuramente al di fuori delle principali città del Paese. I voli decolleranno da Sydney, Brisbane e Melbourne verso una meta raggiungibile nell’arco di due ore circa. Ai passeggeri viene garantita un’esperienza di bordo unica, che includerà anche alcuni passaggi panoramici a bassa quota sorvolando località particolarmente iconiche (soggetti alle condizioni meteorologiche e al controllo del traffico aereo). A terra, le esperienze offerte spazieranno dal winemaking in una famosa regione vinicola ad un pranzo gourmet con intrattenimento musicale sulle rive di una delle meravigliose isole tropicali del Paese. Qantas metterà in vendita i biglietti per i tre Mystery Flight domani, 4 marzo per volare in marzo, aprile e maggio.

