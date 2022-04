Play: le divise diventano ‘no rules’, comode, eleganti e unisex

Gli equipaggi Play vestono nuove divise comode, colorate, ma allo stesso tempo professionali e caratterizzate da una linea elegante. Disegnate da Gunni Hilmars e Kolla, offrono una nuova interpretazione di quella che di solito è una linea di abbigliamento molto tradizionale.

“Nel realizzare i capi, abbiamo voluto superare le idee tradizionali sulle uniformi delle compagnie aeree e puntare soprattutto sul comfort. Abbiamo cercato di eliminare le regole costrittive spesso associate al concetto di uniforme, e di lavorare sulla vestibilità, scegliendo tessuti elastici e, naturalmente, scarpe pensate per chi deve camminare e stare molto in piedi durante le sue giornate di lavoro. Il risultato è un mix di active wear e divisa casual”.

I membri dell’equipaggio Play hanno testato le nuove uniformi durante un servizio fotografico, che ha incluso mosse di karate e posizioni yoga, a prova del comfort delle divise. Fresche e alla moda, le nuove uniformi esplicitano i valori fondamentali della nuova low cost islandese: semplicità, giocosità, competitività e uguaglianza.

Dimentichiamo i tacchi alti: le scarpe da ginnastica comode e versatili sono la nuova way to go. Anche le restrizioni sulla foggia dei capelli, il trucco, lo smalto e i tatuaggi sono sparite in Play. Le divise sono unisex, e l’equipaggio può scegliere liberamente i capi di abbigliamento che meglio funzionano per loro da una vasta selezione di vestiti.