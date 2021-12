Milano Bergamo è il primo aeroporto bike-friendly in Europa, certificato da Fiab

E’ l’aeroporto di Milano Bergamo il primo scalo bike-friendly in Europa: Fiab, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha consegnato a Sacbo una seconda certificazione “Azienda Bike Friendly” che, sulla base del protocollo europeo CFE-Cycle Friendly Employer, riconosce ufficialmente le realtà che si contraddistinguono per aver realizzato al loro interno un ambiente di lavoro che promuove e sostiene l’utilizzo della bicicletta.

“La certificazione Fiab Azienda Bike Friendly porta con sé numerosi vantaggi oltre, naturalmente, alla possibilità di essere inserita nel Bilancio Sociale dell’azienda perché esplicita principi di equità e sostenibilità. Favorire la mobilità ciclistica distingue l’impresa sul mercato per l’impegno verso i dipendenti, la comunità in cui opera e l’ambiente – dice Valeria Lorenzelli, consigliera nazionale Fiab e responsabile area mobilità quotidiana. – Già avviato in altri stati europei, il progetto è arrivato in Italia qualche mese fa grazie alla nostra Federazione che gestisce operativamente le candidature di quelle realtà che vogliono intraprendere il percorso di certificazione “azienda bike friendly”.

“Abbiamo rivolto il nostro interesse e la massima attenzione alle reti ciclabili in piena espansione, sia a livello territoriale e interprovinciale, come la Bergamo Brescia nell’ambito dell’evento “Capitale italiana della cultura 2023”, sia internazionale con riferimento all’arteria Monaco-Milano – dichiara Giovanni Sanga, presidente di Sacbo -. Abbiamo già concluso il progetto di fattibilità che completa l’anello ciclopedonale attorno al sedile aeroportuale, in raccordo con la rete esistente e quella futura. Altrettanto importante favorire azioni che possano consentire di recarsi al lavoro usando la bicicletta. È stato realizzato un primo punto di assistenza a chi fa uso della bicicletta, al fine di provvedere in autonomia alle necessarie operazioni di manutenzione, mentre è già allo studio un locale di deposito e noleggio, destinato a diventare una vera e propria stazione di servizio per ciclisti. Per queste azioni di supporto, Sacbo ha ricevuto qualche mese fa l’attestazione di Azienda Amica della Bicicletta e siamo i primi a ricevere, a livello europeo, l’attestato di Airport Bike Friendly, di cui siamo orgogliosi”.

Il protocollo CFE-Cycle Friendly Employer è attualmente applicato il 16 paesi europei con modalità di valutazioni omogenee. La certificazione viene rilasciata al termine di un rigoroso audit e ha una validità di tre anni con obbligo da parte dell’azienda di produrre una relazione annuale sulle attività implementate, salvo rivalutazioni richieste dall’impresa stessa in caso di innovazioni sul progetto aziendale di ciclabilità.