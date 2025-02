Lufthansa mira al 25% di Air Europa: la compagnia varrebbe oggi 800 mln di euro Tempo qualche settimana e l’ormai lunghissima avventura per la cessione di una quota di minoranza di Air Europa potrebbe giungere al termine. Almeno secondo quanto anticipa el Economista: la testata spagnola segnala un’accelerata dall’iter, con tre candidati al foto finish e cioè Etihad Airways, Air France-Klm e il gruppo Lufthansa, con quest’ultimo che ha già messo sul tavolo intenzioni precise. Per i tedeschi, Air Europa varrebbe oggi circa 800 milioni di euro: lo scorso giugno la valutazione fornita dall’allora pretendente Iag (già proprietaria del 20% del capitale), era di 650 milioni, quindi prendere il 20% del capitale significherebbe sborsare 160 milioni. La famiglia Hidalgo rimane comunque ferma sulla propria posizione di voler continuare a controllare la compagnia, motivo per cui manterranno un minimo del 51% del capitale. L’ingresso di un terzo azionista nel capitale mira a ottenere il sostegno di un partner industriale che garantisca la crescita a lungo termine della compagnia, fornendo stabilità finanziaria, aeromobili e alleanze con altri vettori. Secondo el Confidencial, le varie parti interessate avranno tempo fino alla fine di questa settimana per presentare offerte non vincolanti. Condividi

