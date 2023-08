Lufthansa macina utili da record. La domanda terrà il passo anche nei prossimi mesi Secondo trimestre foriero di buone notizie per il Gruppo Lufthansa che nei tre mesi terminati a fine giugno centra ricavi in rialzo del 17% a 9,4 miliardi di euro (ancora un po’ al di sotto dei 10,2 miliardi del 2019), un utile netto che raggiunge quota 881 milioni di euro – stabilendo un nuovo record – e un Ebit rettificato al record di 1,1 miliardi di euro. Il gruppo, spiega una nota, non si aspetta una diminuzione della elevata domanda di viaggi aerei nella seconda metà del 2023 e prevede anzi un “ulteriore leggero aumento” dello yield. Di fatto nel secondo trimestre la domanda è stata particolarmente elevata nelle classi premium. Le prenotazioni da agosto a dicembre sono in media superiori al 90% dei livelli pre-pandemia, per cui la capacità offerta nel terzo trimestre sarà all’88% del livello del 2019. Per l’intero 2023 il gruppo prevede un Ebit rettificato di almeno 2,6 miliardi di euro. “Il nostro outlook indica un continuo sviluppo positivo per i passeggeri, i dipendenti e gli azionisti, la previsione degli utili dimostra chiaramente che siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di mercato che ci siamo posti nel medio termine. E questo ci consente di portare avanti gli investimenti di massima qualità pianificati per i nostri clienti”, ha commentato il ceo del gruppo Lufthansa, Carsten Spohr, sottolineando, che “grazie ai grandi sforzi dei nostri dipendenti, siamo stati in grado di evitare una situazione come quella della scorsa estate e offrire ancora una volta ai nostri passeggeri una operatività più stabile”. Infine, novità positive per la flotta di lungo raggio: “Quest’anno torneranno in servizio di linea altri due A380, a cui ne seguiranno altri insieme a nuovi Boeing 787 e Airbus A350 nel prossimo anno”. Condividi

\r

“Negli agriturismi toscani a luglio abbiamo registrato un calo di presenze di circa il 30% in media. Mancano all’appello soprattutto i turisti italiani, su cui pesano molto i rincari dei carburanti e la ridotta capacità di spesa. In aumento invece i vacanzieri stranieri”.\r

\r

A raccontare l’estate 2023 negli agriturismi toscani sono Fabiola Materozzi di Confagricoltura Toscana e Daniela Maccaferri, presidente di Agriturist Toscana.\r

\r

“Un calo delle presenze in media del 30% a luglio sulla costa, poi sold out da sabato 5 agosto fino a fine mese - dice Materozzi - In altre zone della regione in aumento dei turisti stranieri ma pochi italiani. Assistiamo a presenze massicce a Ferragosto ed a settembre, soprattutto tedeschi e inglesi. Ogni zona della Toscana ha comunque la sua specificità”.\r

\r

“Nel Senese – sottolinea Daniela Maccaferri – si registrano soggiorni brevi o brevissimi, e quasi tutti stranieri da tutto il mondo, molti nordici (danesi e scandinavi), e anche mezze pensioni di turisti dall’est asiatico. Mentre dal Grossetano gli operatori segnalano prenotazioni ridotte nella prima quindicina di luglio mentre la seconda è stata quasi al completo. Forte calo di italiani anche al Giglio e all’Argentario. Ad Orbetello bene le ultime due settimane di giugno e le prime due di luglio, poi c’è stato registrato un crollo della domanda”.","post_title":"Agriturismi toscani: calo di presenze di circa il 30%. Mancano gli italiani","post_date":"2023-08-03T13:23:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1691068983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450745","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo trimestre foriero di buone notizie per il Gruppo Lufthansa che nei tre mesi terminati a fine giugno centra ricavi in rialzo del 17% a 9,4 miliardi di euro (ancora un po' al di sotto dei 10,2 miliardi del 2019), un utile netto che raggiunge quota 881 milioni di euro - stabilendo un nuovo record - e un Ebit rettificato al record di 1,1 miliardi di euro.\r

\r

Il gruppo, spiega una nota, non si aspetta una diminuzione della elevata domanda di viaggi aerei nella seconda metà del 2023 e prevede anzi un \"ulteriore leggero aumento\" dello yield. Di fatto nel secondo trimestre la domanda è stata particolarmente elevata nelle classi premium.\r

\r

Le prenotazioni da agosto a dicembre sono in media superiori al 90% dei livelli pre-pandemia, per cui la capacità offerta nel terzo trimestre sarà all'88% del livello del 2019.\r

\r

Per l'intero 2023 il gruppo prevede un Ebit rettificato di almeno 2,6 miliardi di euro.\r

\r

\"Il nostro outlook indica un continuo sviluppo positivo per i passeggeri, i dipendenti e gli azionisti, la previsione degli utili dimostra chiaramente che siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di mercato che ci siamo posti nel medio termine. E questo ci consente di portare avanti gli investimenti di massima qualità pianificati per i nostri clienti\", ha commentato il ceo del gruppo Lufthansa, Carsten Spohr, sottolineando, che \"grazie ai grandi sforzi dei nostri dipendenti, siamo stati in grado di evitare una situazione come quella della scorsa estate e offrire ancora una volta ai nostri passeggeri una operatività più stabile\".\r

\r

Infine, novità positive per la flotta di lungo raggio: \"Quest'anno torneranno in servizio di linea altri due A380, a cui ne seguiranno altri insieme a nuovi Boeing 787 e Airbus A350 nel prossimo anno\".","post_title":"Lufthansa macina utili da record. La domanda terrà il passo anche nei prossimi mesi","post_date":"2023-08-03T12:12:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691064763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450743","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche l’Hotel Capo d’Orso di Palau è entrato nella classifica dei 10 migliori hotel sul mare stilata dal quotidiano inglese The Telegraph che seleziona “i migliori rifugi sul mare d’Italia, dove le serate miti si estendono ben oltre agosto e la brezza costiera è nell'aria”. La giornalista Kate Bolton, esperta di viaggi, seleziona i migliori indirizzi sul mare per una vacanza nella penisola. Un portafoglio di hotel di charme tra monasteri storici e ville Belle Époque, masserie e resort in cima alla scogliera con spiagge da sogno e piscine thalasso.\r

\r

\r

Unico selezionato in Sardegna col il voto 9 su 10 l'Hotel Capo d'Orso Thalasso & Spa 5 stelle a Palau, il boutique hotel della catena alberghiera gallurese Delphina hotels & resorts. Un rifugio sul mare con 86 camere immerso nel Parco di Cala Capra che guarda l’Isola di Caprera fino alla Costa Smeralda, con marina privata, campo da golf 9 buche pitch & putt e centro Thalasso. Ai lati dell’hotel le spiagge di Cala Capra e Cala Selvaggia, oltre i lettini posizionati su cinque solarium in legno adagiati sull’acqua.\r

\r

Un’oasi di quiete e relax simbolo della naturale bellezza della Sardegna, che non è sfuggita al prestigioso quotidiano inglese che lo descrive così: \"L’Hotel Capo d’Orso prende il nome dalla gigantesca roccia a forma di orso che protegge le Bocche di Bonifacio sulla leggendaria costa settentrionale della Sardegna. Il Capo d'Orso si trova tra due graziose insenature dove è possibile crogiolarsi sull'acqua o raggiungere con una passeggiata il promontorio di Capo d’Orso. Gestito dal gruppo Delphina, promotore di un'etica green, questo boutique hotel offre 'cottage' gioiello immersi nel verde tra cui si trovano angoli all’ombra, una piscina con acqua di mare e una SPA, romantici bar e ristoranti che fluttuano sognanti sopra l'acqua.\"\r

\r

Destinazione di relax e privacy, l’Hotel Capo d’Orso è amato dalle coppie anche per viaggi di nozze e anniversari sul mare nel Nord Sardegna, con la possibilità di scegliere tra proposte ed esperienze dedicate.\r

\r

","post_title":"Il Capo d'Orso di Palau (Gruppo Delphina) scelto da The Telegraph fra i migliori 10 hotel sul mare in Italia","post_date":"2023-08-03T12:05:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1691064301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 dell'aeroporto di Perugia non smette di produrre risultati positivi: lo scorso 1° agosto \"è stato registrato il nuovo record storico giornaliero con 3.129 passeggeri transitati, superando il precedente picco di traffico di 3.073 passeggeri dell’11 luglio scorso\". Sase, la società di gestione dell'aeroporto internazionale dell’Umbria sottolinea l'ottima performance dello scalo, confermata anche dall'ultimo report dell'Airports Council International.\r

\r

Lo scalo si piazza infatti al secondo posto in Europa per crescita del traffico passeggeri, nella categoria degli aeroporti con traffico al di sotto dei 10 milioni annui, alle spalle di un altro aeroporto italiano, quello di Trapani.\r

\r

L'analisi evidenzia come gli aeroporti regionali e minori abbiano recuperato completamente, nel primo semestre dell’anno, i volumi di passeggeri precedenti alla pandemia, chiudendo il mese di giugno con un +2,2% medio rispetto al 2019. In particolare Perugia registra un +137%, numeri che sono stati favoriti anche dal boom nel post-pandemia dell’utilizzo da parte dei vacanzieri delle compagnie low cost, che hanno reso più popolari destinazioni diverse rispetto agli anni precedenti.\r

\r

\"Stiamo vedendo i frutti di un lavoro portato avanti da tempo, con il supporto di tutto il territorio, e che sta portando l’Umbria ad essere considerata una meta rilevante e desiderata nel panorama italiano ed europeo - ha commentato Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. Siamo convinti che ci siano ancora ulteriori margini di crescita e che non verrà a mancare il sostegno necessario per proseguire in questo cammino che ci vede registrare incrementi, a doppia o tripla cifra, da ormai sedici mesi consecutivi”.","post_title":"Il 2023 dell'aeroporto di Perugia incamera nuovi record di traffico","post_date":"2023-08-03T11:40:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691062846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo, consistente investimento di Wizz Air per l'ampliamento della flotta: la low cost ha siglato un ordine fermo per 75 ulteriori aeromobili della Famiglia A321neo, portando il totale per il più grande aeromobile a corridoio singolo di Airbus a 434 e per la Famiglia A320 di Wizz Air a un totale 565 aeromobili. \r

\r

Ad oggi la low cost conta 180 gli aeromobili della Famiglia A320 in servizio.\r

\r

L'A321neo è il più grande aeromobile della Famiglia A320neo di Airbus e offre un'autonomia e prestazioni senza precedenti. Grazie ai motori di nuova generazione e agli sharklet, l'A321neo consente di ridurre del 50% la rumorosità e di ottenere un risparmio di carburante e di CO2 di oltre il 20% rispetto agli aeromobili a corridoio singolo della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella cabina a corridoio singolo più ampia oggi disponibile. A oggi sono stati ordinati quasi 5.200 A321neo da clienti di tutto il mondo.","post_title":"Wizz Air amplia la flotta: nuovo ordine per 75 Airbus della famiglia A321neo","post_date":"2023-08-03T09:59:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691056745000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Decolleranno il prossimo 15 settembre le nuove rotte di Aeroitalia dall'aeroporto di Ancona: si comincia con Barcellona, Vienna e Bucarest (Baneasa) mentre, dal 28 ottobre, sarà la volta della novità di Amsterdam. I collegamenti saranno operati con aeromobili Atr-72/600 da 68 posti.\r

\r

“L'attivazione delle nuove rotte a partire dal prossimo 15 settembre è un'altra pietra miliare che vogliamo posare nel percorso di ampliamento del nostro network - afferma Gaetano Intrieri, ad del vettore - con l’obiettivo di estendere sempre più il ventaglio di destinazioni disponibili per collegare sempre meglio il nostro Paese connettendolo con il resto dell’Europa e presto con altri continenti”.\r

\r

\"La cooperazione con AeroItalia apre a mercati di grande interesse per l’aeroporto di Ancona e il suo bacino d’utenza - ha sottolineato Alexander D’Orsogna, ad dell'Ancona International Airport -. Questi nuovi importanti collegamenti soddisferanno diversi tipi di clientela: a partire da quella leisure, sia incoming che outgoing, per passare ad una clientela di tipo business e finire con una clientela di tipo etnico\".\r

\r

","post_title":"Aeroitalia da Ancona: al via il 15 settembre i voli per Barcellona, Vienna e Bucarest","post_date":"2023-08-02T14:00:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690984846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Tre milioni di euro per l'acquisto e altri 6 milioni per la riqualificazione dell'immobile: questo l'investimento del Gruppo Bulgarella per l'ex Motel Agip\", storica struttura alberghiera di Palermo attualmente chiusa. \r

\r

Il fabbricato con destinazione alberghiera è composto da sette piani fuori terra per un totale di 120 camere, oltre a locali tecnici, magazzini, sala banchetti, sala ristorante, bar, cucina e tre sale conferenze. La struttura, che sarà pronta in 24 mesi dall'inizio dei lavori, diventerà un 4 stelle e sarà in grado di generare 60.000 presenze annue.\r

\r

“Il modello di sviluppo del gruppo è orientato al recupero. L’operazione “Ex Motel Agip” rientra perfettamente nel nostro dna. Si tratta di una struttura ricettiva storica, ma oggi dimenticata. La riporteremo a nuovo splendore e diventerà l’albergo commerciale di riferimento della città. Sono molto contento e da palermitano anche un po’ emozionato”, ha commentato Ray Lo Faso, direttore generale del Gruppo Bulgarella.\r

\r

Nel 2022 gli investimenti totali del Gruppo Bulgarella sono stati pari a 10 milioni di euro, mentre nel 2023 ammonteranno a 18-20 milioni di euro, inclusi i lavori per l’Ex Motel Agip di Palermo, le opere di riconversione per l’ex Colonia Olivetti di Sarzana e i lavori di rinnovamento per l’Hotel Bristol di Viareggio. ­\r

\r

Il Gruppo Bulgarella oggi conta 29 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria) per un totale di 2.450 camere, con un valore patrimoniale di circa 400 milioni di euro. Entro il 2023 il numero delle proprietà dovrebbe salire a 30. Al portafoglio alberghiero si aggiungono vari altri immobili di proprietà ad uso commerciale, residenziale e turistico. ","post_title":"Gruppo Bulgarella: 3 mln di euro per l'ex Motel Agip di Palermo. Diventerà un 4 stelle","post_date":"2023-08-02T11:46:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690976788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Astana ha firmato un accordo di codeshare con Azerbaijan Airlines (Azal), in base al quale i due vettori operano voli congiunti sulla rotta Baku-Almaty-Baku cinque volte a settimana.\r

\r

L'intesa offre ai passeggeri di Air Astana maggiore flessibilità, convenienza e scelta di voli tra il Kazakistan e l'Azerbaigian. Combinando i voli su un unico biglietto, i passeggeri hanno accesso a un network più ampio di rotte e servizi delle compagnie aeree partner.\r

\r

Il primo accordo di interlinea è stato firmato da Air Astana nel 2005 e da allora la compagnia ha costantemente stretto legami con altri vettori internazionali in Asia e in Europa. Oltre ad Azal, Air Astana ha attualmente accordi di codeshare con Asiana Airlines, Bangkok Airways, Cathay Pacific, lm, Lufthansa e Turkish Airlines. ","post_title":"Air Astana in codeshare con Azerbaijan Airlines sulla rotta tra Baku e Almaty","post_date":"2023-08-02T11:11:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690974707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_429268\" align=\"alignright\" width=\"300\"] La Norwegian Viva[/caption]\r

Ncl lancia un nuovo incentivo per gli agenti di viaggio che, dal 1° al 31 agosto, riceveranno una commissione extra su ogni prenotazione effettuata sulle crociere 2023 in Europa.\r

L'importo della commissione bonus dipende dalla durata della navigazione e dalla categoria della cabina. Ad esempio, prenotando una cabina con balcone per una crociera di 7 o più giorni si riceveranno 75 euro in aggiunta alla normale commissione. Effettuando l'upselling a una categoria di cabina superiore, gli agenti di viaggio saranno premiati con una commissione più elevata.\r

\"Questa è una opportunità concreta per gli agenti di massimizzare i guadagni vendendo le crociere in Europa di Ncl - afferma Jürgen Stille, senior director business Europe di Norwegian Cruise Line -. La programmazione in Europa di quest'anno è interessante sia per gli agenti di viaggio, sia per i loro clienti: non solo le nostre crociere sono entusiasmanti e diversificate, ma offriamo anche ai nostri ospiti un ottimo rapporto qualità-prezzo con molti servizi inclusi nella tariffa della crociera e l’upgrade Free at Sea, che include ristoranti di specialità, pacchetto premium per le bevande, sconti per le escursioni a terra e altro ancora.\"\r

Fino a dicembre 2023, un totale di nove navi, tra cui la Norwegian Prima e la Norwegian Viva, le prime due della Classe Prima della compagnia, salperanno da tredici porti nelle acque europee offrendo un'ampia varietà di itinerari da 5 a 16 giorni.","post_title":"Ncl: commissione extra durante il mese di agosto per le crociere in Europa","post_date":"2023-08-02T10:39:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690972740000]}]}}