Lufthansa in allungo sul Sud-est asiatico con la nuova rotta Francoforte-Kuala Lampur Lufthansa aprirà una nuova rotta da Francoforte a Kuala Lumpur, che sarà attiva lungo tutto l’arco dell’anno, 25 ottobre 2026. Il collegamento – già prenotabile – verrà effettuato cinque volte alla settimana, tutti i giorni tranne il martedì e il giovedì. Il volo LH 704 partirà alle 21:30 da Francoforte e arriverà a Kuala Lumpur alle 16:40 ora locale del giorno successivo. Il volo di ritorno LH 705 partirà alle 23:55 da Kuala Lumpur e atterrerà alle 6:00 del giorno successivo nell’hub Reno-Meno. Questi orari di volo sono coordinati in modo ottimale con il network mondiale di Lufthansa da Francoforte e offrono ai viaggiatori possibilità di collegamento ideali e senza interruzioni. Sulla rotta verrà impiegato un Boeing 787-9, dotato di 287 posti in una cabina configurata in tre classi, inclusa la nuova cabina Allegris. «Con il nuovo collegamento diretto per Kuala Lumpur e l’impiego del nostro Dreamliner all’avanguardia, stiamo creando le condizioni ideali per partecipare alla crescita nel Sud-est asiatico – ha dichiarato Jens Ritter, ceo di Lufthansa Airlines -. L’innovativa cabina Allegris offre ai nostri passeggeri il massimo livello di comfort e sottolinea la nostra aspirazione premium di offrire sia ai viaggiatori di piacere che a quelli d’affari un’esperienza di viaggio di prima classe». Condividi

