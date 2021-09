Lufthansa: ecco la nuova Airspace Cabin per i velivoli di corto e medio raggio

Lufthansa alza il sipario sulla nuova esperienza di volo prevista sulle rotte a breve e medio raggio grazie all’introduzione dell’innovativa Airspace Cabin: debutto domani sull’Airbus 321neo in servizio sulla Francoforte-Fuerteventura. La nuova cabina sarà utilizzata anche da Swiss, Brussels Airlines ed Eurowings sui nuovi velivoli della famiglia Airbus 320. Tra i plus, nuove e spaziose cappelliere con un volume maggiore addirittura del 40%, che possono contenere anche il 60% di bagagli in più.

Il design della cabina e l’area d’ingresso sono stati ampiamente ridisegnati e ora appaiono più luminosi e confortevoli. La cosiddetta Human Centric Lighting, un sistema di illuminazione flessibile, illumina la cabina con una luce rossa calda, toni intermedi graduati fino alla luce blu più fredda. A seconda dell’ora del giorno o della notte, la luce nella cabina dell’aereo è quindi orientata al bioritmo dei passeggeri. Anche il comfort di seduta è stato migliorato: le pareti laterali della cabina Airspace offriranno ai passeggeri più spazio nella zona delle spalle. Inoltre, i moderni servizi igienici sono ancora più fruibili per le persone con mobilità limitata.

“Indipendentemente dalla crisi, continuiamo a puntare con forza su un’offerta premium per i nostri ospiti”, sottolinea Heike Birlenbach, head of customer experience, Lufthansa Group. “Per noi, premium significa fornire offerte di alta qualità, personalizzate e rilevanti per tutti i nostri passeggeri in ogni momento. Con la nuova Airspace Cabin, stiamo migliorando significativamente l’esperienza di viaggio sulle rotte a corto raggio”.