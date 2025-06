Lot effettua il primo ordine in casa Airbus: si tratta di 40 A220 Primo ordine in casa Airbus per Lot Polish Airlines che sceglie la società europea per il rinnovo della flotta, grazie ad un ordine fermo per 20 A220-100 e 20 A220-300. L’accordo, che potrebbe prevedere un futuro aumento a 84 aeromobili A220, è stato annunciato al Salone Le Bourget, attualmente in corso a Parigi. “La decisione odierna riguarda il futuro. Gli aeromobili della famiglia Airbus A220, che entreranno a far parte della nostra flotta nel 2027, aprono nuove opportunità di sviluppo e crescita, pilastri fondamentali della nostra strategia. Questi aeromobili moderni, efficienti e orientati al passeggero ci consentiranno di competere efficacemente nei cieli europei, rafforzare la nostra posizione di compagnia aerea preferita nell’Europa centrale e orientale e preparare Lot al suo ruolo di compagnia aerea leader nel Central Communication Port”, ha dichiarato Michał Fijoł, ceo del vettore. “Questo ordine di 40 Airbus A220 segna una pietra miliare storica, poiché diamo ufficialmente il benvenuto a Lot Polish Airlines nella famiglia Airbus. La famiglia A220 sarà fondamentale per la modernizzazione della flotta e la strategia di espansione della rete del vettore, con l’A220-100 e l’A220-300 che rappresentano la combinazione ideale per le loro esigenze” ha aggiunto Benoît de Saint-Exupéry, vicepresidente esecutivo delle vendite della divisione Commercial Aircraft di Airbus. Gli aeromobili A220 sostituiranno gradualmente l’attuale flotta regionale del vettore polacco, offrendo nuove possibilità di sviluppo delle rotte e nuove destinazioni grazie ai vantaggi dell’A220. Combinando la massima autonomia e il minor consumo di carburante, l’A220 è l’aereo di linea più moderno nella sua categoria di dimensioni, in grado di trasportare da 100 a 160 passeggeri su voli fino a 3.600 miglia nautiche (6.700 km). Condividi

