Londra Stansted: al via nel 2025 i lavori di ampliamento del terminal da 600 mln di sterline Prenderanno il via nel 2025 i lavori per l’ampliamento del terminal passeggeri dell’aeroporto di Londra Stansted: il progetto da 600 milioni di sterline rientra nel più vasto piano di ammodernamento dello scalo, per un totale di 1,1 miliardi di sterline. La tabella di marcia prevede che l’intervento sia completato nell’arco di due o tre anni, secondo quanto dichiarato dai funzionari britannici, mentre il programma complessivo, che include anche un parco solare, ha una durata di cinque anni. L’approvazione generale del progetto è stata ottenuta nel 2023, ma ora i finanziamenti sono stati confermati e sono stati rivelati ulteriori dettagli, come spiegato dal Manchester Airports Group, proprietario di Stansted. L’ampliamento aggiungerà al terminal un’area di 16.500 metri quadrati e consentirà all’aeroporto di arrivare a gestire fino a 43 milioni di passeggeri all’anno. Nei 12 mesi conclusi il 30 settembre, lo scalo londinese ha gestito 29,4 milioni di passeggeri, con un aumento del 7,2% rispetto all’anno precedente e il maggior numero di passeggeri in un periodo di 12 mesi. Nel solo mese di settembre 2024 sono transitati 2,7 milioni di passeggeri da Stansted, con un aumento del 3,4% rispetto all’anno precedente: dato che corrisponde al settembre più trafficato di sempre per l’aeroporto. Le destinazioni più popolari verso cui i passeggeri hanno viaggiato a settembre sono state Italia, Spagna e Turchia. Condividi

