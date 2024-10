L’inverno italiano di Wizz Air: 205 rotte dall’Italia verso 35 paesi L’inverno di Wizz Air ruota attorno ad un’offerta complessiva di oltre 28 milioni di posti e prevede il lancio o il ripristino di 44 rotte. Tra queste spiccano il decollo dal nuovo aeroporto di Salerno, il ritorno a Chisinau, in Moldavia, e lo sblocco di destinazioni uniche come Giza (Cairo) e Sharm el Sheikh, Marrakech e Stoccarda da un numero ancora maggiore di città. In totale, durante la winter, la compagnia aerea opererà oltre 600 rotte attraverso Europa, Nord Africa, Medio Oriente e Asia Centrale. Intanto, nell’estate appena conclusa la compagnia ha trasportato circa 40 milioni di passeggeri, operando circa 200.000 voli. “Entriamo in quella che è ad oggi la nostra più grande stagione invernale – afferma Sasha Vislaus, corporate communication Manager della low cost ungherese -. Con 205 rotte dall’Italia verso 35 paesi in Europa e oltre, rimaniamo impegnati a crescere ulteriormente in questo paese”. Condividi

