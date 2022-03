L’estate di Aeroporti di Roma: scatto in avanti sulla ripresa del lungo raggio

Aeroporti di Roma entra nel vivo dell’estate 2022 contando sulla ripresa dei flussi lungo raggio, dal Nord America in primis ma anche dall’Australia, con il debutto della Roma-Perth operata da Qantas. Buone prospettive anche per il traffico europeo.

Così, nel periodo aprile-ottobre 2022 i vettori stanno pianificando un livello complessivo di attività con punte anche superiori al 70% della capacità offerta e dei voli operati rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare, le compagnie statunitensi stanno programmando una stagione estiva che prevede una capacità complessiva superiore del 15% rispetto ai posti offerti nello stesso periodo del 2019.

“Nonostante una situazione ancora complessa – ha dichiarato Marco Troncone, ad di Aeroporti di Roma – ci sono i presupposti perché il 2022 sia un anno di ripresa del traffico con la prospettiva per i due scali della Capitale di tornare giocare un ruolo cruciale nello sviluppo della filiera economica legata al turismo ed ai trasporti a livello nazionale. Soprattutto fa ben sperare il dinamismo dei vettori americani e la rivitalizzazione del traffico in Europa che potrà tornare alla quasi normalità nel corso dell’anno”.

In generale, la summer 2022 rispetto a quella pre-Covid del 2019, al momento prevede l’attivazione di 25 nuovi collegamenti aerei dei quali 13 verso nuove destinazioni precedentemente non servite con voli diretti nemmeno nel periodo pre-Covid 2019.

Uno sguardo alla programmazione di Ita Airways, che nei prossimi mesi effettuerà un graduale rafforzamento sulle principali direttrici di corto e medio raggio, mentre sul long haul – dopo aver aggiunto ai voli per New York quelli diretti per Miami e Boston a inizio marzo – sono state aperte le vendite di altri collegamenti di lungo raggio previsti a partire da giugno 2022 con Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires e Tokyo Haneda.

In effetti il lungo raggio è tornato protagonista con la riattivazione di operazioni storiche verso l’Asia ed il Sud America quali il servizio diretto di Singapore Airlines e di Aerolineas Argentinas previsti entrambi da inizio giugno. Da citare inoltre anche il ritorno di Latam a partire da luglio con un volo diretto su San Paolo.