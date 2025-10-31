L’Aeroporto di Fiumicino celebra oggi 65 anni di storia in presenza del Presidente della Repubblica L’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino ha celebrato oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica, il 65° anniversario: dall’inaugurazione del 20 agosto 1960, in pieno boom economico, lo scalo ha accompagnato la crescita del Paese, diventando la principale porta d’accesso dell’Italia al mondo e affermandosi negli ultimi anni come miglior aeroporto d’Europa e tra i primi al mondo, punto di riferimento per la qualità dei servizi ai passeggeri e per l’innovazione. La cerimonia promossa da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys che gestisce il sistema aeroportuale della Capitale – con il “G. B. Pastine” di Ciampino – ha ripercorso le tappe più significative dell’evoluzione del “Leonardo da Vinci”, che si appresta a superare, per la prima volta, il traguardo dei 50 milioni di viaggiatori annui. L’evento si è aperto con la visita del Capo dello Stato all’Innovation Hub del Terminal 1, il primo acceleratore di startup in un aeroporto europeo, che rappresenta il cuore della strategia di innovazione di ADR. Qui, i giovani rappresentanti delle nuove idee d’impresa Whill, Assaia, Proteso e Ailytics, già operative nello scalo, hanno illustrato i propri progetti al Presidente della Repubblica affiancati da alcuni membri dell’Innovation Cabin Crew, il team di colleghi di ADR che accompagna lo sviluppo e la crescita dei progetti delle startup. Hanno preso parte alla presentazione anche i vertici di Edizione, il Presidente Alessandro Benetton e l’Amministratore Delegato Enrico Laghi, i vertici di Mundys, il Presidente Giampiero Massolo e l’Amministratore Delegato Andrea Mangoni, i vertici di Aeroporti di Roma, il Presidente Vincenzo Nunziata e l’Amministratore Delegato Marco Troncone, e il Presidente di ENAC, Pierluigi Di Palma. L’esperienza dell’Innovation Hub riflette la visione di ADR, basata sulla spinta agli investimenti in sviluppo sostenibile e su un approccio partecipativo che pone le persone e i giovani al centro delle strategie di crescita dell’intero Gruppo. Un modello che ha consentito allo scalo di ottenere, per otto anni consecutivi, il riconoscimento come miglior aeroporto europeo per la qualità dei servizi da parte di Airports Council International (ACI) World. “Aeroporti di Roma celebra oggi un anniversario storico, mantenendo lo sguardo costantemente rivolto al futuro e agendo come un vero e proprio laboratorio di innovazione. Grazie al lavoro svolto negli ultimi anni e a una costante collaborazione tra pubblico e privato, il Leonardo da Vinci è diventato il miglior aeroporto d’Europa per qualità dei servizi e uno dei più sostenibili al mondo. Siamo orgogliosi, come azionisti, di aver supportato questo continuo percorso di rinnovamento, messo in campo anche grazie a un investimento di oltre 3 miliardi di euro, solo negli ultimi dieci anni. Continueremo a fare la nostra parte, sostenendo lo sviluppo sostenibile dello scalo, che genererà benefici importanti e duraturi per il territorio. Ringrazio di cuore, a nome di tutto il Gruppo, il Presidente della Repubblica, che ci ha onorato della sua presenza, incontrando anche i giovani imprenditori del nostro Innovation Hub.” ha dichiarato il Presidente di Edizione e Vicepresidente di Mundys, Alessandro Benetton. La cerimonia si è aperta con l’Inno nazionale eseguito dall’artista Chiara Civello, cui sono seguiti i saluti del Sindaco della Città di Fiumicino Mario Baccini, che ha affermato “Per noi cittadini di Fiumicino, l’aeroporto non è solo un luogo di transito o di lavoro, ma una parte integrante della nostra identità. È attorno a esso che si è sviluppata una città moderna, dinamica e aperta al mondo. L’impegno della nostra Amministrazione comunale è quello di coniugare la crescita economica e occupazionale che questa straordinaria infrastruttura genera, con la tutela del territorio e la qualità della vita dei cittadini. L’aeroporto Leonardo da Vinci è la Porta d’Italia sul mondo, ma anche la Porta del mondo sull’Italia”. Il Presidente di ENAC Pierluigi Di Palma ha sottolineato “Considero un privilegio aver potuto illustrare, davanti al Presidente della Repubblica e qui a Fiumicino, porta d’ingresso e lustro del nostro Paese, il percorso di rinascita del trasporto aereo italiano nel post-Covid. Dopo una crisi senza precedenti, il settore è tornato tra i più dinamici del Paese, motore di sviluppo e garanzia di mobilità per oltre 200 milioni di passeggeri, in un’ottica di sostenibilità e integrazione intermodale. Questa rinascita si fonda sull’infaticabile lavoro di donne e uomini del comparto che, grazie a un’azione politica lungimirante, hanno reso possibile la “ripartenza rock” dopo la pandemia, ricostruendo non solo un sistema economico, ma anche un ponte immateriale tra culture diverse, fondato su sicurezza, centralità del passeggero e tutela dei diritti delle persone a ridotta mobilità”. Nel corso del suo intervento, il CEO di ADR Marco Troncone ha ricordato le parole di incoraggiamento del Capo dello Stato per l’intero settore del trasporto aereo, in occasione della sua ultima visita del 2022, nel periodo della ripartenza post-Covid, e ha ripercorso l’evoluzione del “Leonardo da Vinci” come motore della crescita civile e industriale del Paese. Troncone ha poi rimarcato il valore strategico del Piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro, interamente autofinanziato, che assicurerà la capacità necessaria a rafforzare la competitività del Paese nel contesto globale del trasporto aereo, confermando anche nel medio-lungo termine eccellenza nei servizi e massimo rispetto dell’ambiente e del territorio. Il progetto, presentato all’ENAC nel 2021, prevede un riassetto del sistema piste, con lo spostamento del baricentro delle operazioni verso Est e la creazione di un nuovo, grande Parco di interesse archeologico accessibile alla cittadinanza, contribuendo a ridurre significativamente l’impatto acustico sulle aree abitate. “Un Piano – lo ha definito l’AD di Aeroporti di Roma nel suo intervento – che unisce attrattività e tutela del territorio, progresso e bellezza, occupazione e sostenibilità, valorizzando al massimo la comunità territoriale a cui apparteniamo e con la quale manteniamo un dialogo costante e costruttivo. È certamente un grande progetto industriale. Ma è per noi, innanzitutto, un impegno civile: perché un’infrastruttura così strategica appartiene al Paese intero ed è il frutto di una visione che si realizza ogni giorno, grazie alle persone che la rendono possibile”. Alla celebrazione, ospitata presso il Terminal 5, per anni dedicato ai voli sensibili, recentemente rinnovato e ora adibito anche ai grandi eventi di ADR, hanno preso parte, tra gli altri, il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti on. Edoardo Rixi, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Prefetto di Roma Lamberto Giannini. Prima della cerimonia, il Presidente della Repubblica ha assistito allo svelamento dell’opera “Aeroporto” della giovane artista Camilla Gurgone, due pannelli di alluminio che simboleggiano l’incontro tra umanità e tecnologia. All’interno del Terminal, l’installazione “Leonardo, uomo illuminato” di Marco Lodola, che celebra lo spirito innovatore e creativo del genio Da Vinci, cui lo scalo è dedicato. [post_title] => L'Aeroporto di Fiumicino celebra oggi 65 anni di storia in presenza del Presidente della Repubblica [post_date] => 2025-10-31T16:13:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761927222000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500597 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Cruises allarga iul raggio d'azione acquisendo Slam.com da Vam Investments. L’operazione riflette l’impegno di lungo periodo di Msc a investire in qualità, innovazione e know-how italiano, identificando di volta in volta partner che siano in linea con il proprio dna marittimo e le proprie strategie. La presenza globale e l’impronta internazionale di Msc supporteranno lo sviluppo e la visibilità di Slam anche sui mercati esteri, dando una prospettiva di stabilità e crescita di lungo termine al marchio italiano fondato a Genova nel 1979, rafforzandone la reputazione e il posizionamento di leadership nei settori della vela, dello yachting e dell’abbigliamento tecnico-sportivo. Entrambe le aziende condividono una profonda passione per il mare, oltre ai valori di autenticità, innovazione ed eccellenza radicati nella comune cultura e tradizione marinara. La sinergia Slam continuerà a concentrarsi e a investire sulle proprie attività tradizionali, sviluppando inoltre una nuova divisione professionale, dedicata al settore business-to-business, che prevede tra l’altro la realizzazione di uniformi e di abbigliamento per il gruppo di società Msc. Questo consentirà di valorizzare ulteriormente l’esperienza tecnica e l’eccellenza del design sviluppati dalla società genovese, preservando al contempo la forte identità del marchio, il suo focus e la sua storia di successo nell’abbigliamento tecnico-sportivo. [post_title] => Msc Cruises entra nel settore dell'abbigliamento tecnico-sportivo con Slam [post_date] => 2025-10-31T14:34:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761921251000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500586 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Investimenti strategici per realizzare una gamma di prodotti più ampia possibile e dare risposte a più consumatori possibili, questo il leit motiv della strategia di crescita di Msc Crociere. «Sono stati 5 milioni i passeggeri trasportati nel 2025. Investiamo in nuove navi e nuovi prodotti mentre cresce il prodotto e il prezzo medio delle crociere. Operiamo investimenti di oltre 1 miliardo di euro per nave che si traducono in immissioni di nuove camere sul mercato delle vacanze, come le 2.600 della World Asia, in arrivo nel 2026 e della World Atlantic nel 2027» ha spiegato Leonardo Massa, vice president southern Europe, in occasione dell’evento All Stars of the Sea. Nuove destinazioni Cresce la flotta, cresce il prodotto, si moltiplicano le destinazioni. L’Alaska entra per la prima volta fra le destinazioni di Msc Crociere con Poesia a partire da maggio 2026 e nell’inverno 2026/27 si partirà anche da La Romana, nella Repubblica Dominicana, per crociere nell’area caraibica meridionale. Crescerà la presenza di Msc sulle Canarie e negli Emirati Arabi. Inoltre, focus speciale sul segmento lusso con Explora Journeys, che nel 2026 vedrà l’arrivo della terza unità in flotta, che opererà prima sul nord Europa per poi spostarsi ai Caraibi e negli Emirati Arabi. L’offerta sarà sempre più ricca anche per l'Msc Yacht Club, che verrà inserito su nuove unità della flotta. «Aumentano i volumi d’affari e i guadagni per le adv. Nei nostri piani futuri resta saldo il rapporto con loro, nostri partner di sempre. Continueremo a far leva sulla capacità delle agenzie di cogliere le novità e i cambiamenti del momento, a investire nel personale, nella formazione, nella tecnologia, nell’ascolto e nell’approccio al cliente. Vogliamo in particolare restare al passo con i tempi soprattutto per quanto riguarda il target dei giovani, che oggigiorno scelgono la vacanza sui social». (Anna Morrone) [post_title] => Msc Crociere, crescita costante per «essere leader nel mercato delle vacanze» [post_date] => 2025-10-31T13:53:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => andrea-guanci [1] => fabio-candiani [2] => in-evidenza [3] => leonardo-massa [4] => luva-valentini [5] => msc-crociere ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Andrea Guanci [1] => fabio candiani [2] => In evidenza [3] => Leonardo Massa [4] => Luva Valentini [5] => msc crociere ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761918834000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500584 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Explora Journeys presenta “A Journey of Caribbean Calm & Bahamian Blu" in partenza da Miami il 25 gennaio 2026 e con rientro a Miami il 4 febbraio 2026, che offrirà l'opportunità di viaggiare ai Caraibi insieme all’esploratore Mike Horn. La crociera verrà realizzata a bordo di Explora II seguendo un itinerario di 10 notti con scali a Puerto Plata, Kralendijk, Oranjestad, Willemstad e Ocean Cay Msc Marine Reserve. Mike Horn Mike Horn, esploratore sudafricano naturalizzato svizzero e detentore di numerosi record mondiali, ha trascorso decenni compiendo imprese di resistenza e scoperta: dal raggiungimento in solitaria del Polo Nord durante l’inverno artico alla circumnavigazione del globo lungo l’equatore senza mezzi motorizzati. Dopo aver guidato esperienze immersive di trekking in Groenlandia e alle isole Canarie, Mike Horn si unirà agli ospiti a Oranjestad il 30 gennaio per cinque notti di “Ocean Dialogues” in mare, una serie di incontri esclusivi dedicati a esplorare le connessioni tra avventura, consapevolezza e tutela dell’oceano. Gli Ocean Dialogues proseguiranno poi a Ocean Cay MscMarine Reserve, dove gli ospiti potranno scoprire le attività del Marine Conservation Center della MscFoundation, approfondendo i progetti di ripristino dei coralli e protezione marina, per poi navigare nelle acque turchesi delle Bahamas sotto la guida di Horn, vivendo in prima persona l’importanza di preservare gli ecosistemi marini più fragili. «La scoperta è al centro di ciò che facciamo: creiamo esperienze che ispirano curiosità e arricchiscono il viaggio dei nostri ospiti - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Collaborare con Mike Horn e la Msc Foundation ci permette di offrire esperienze straordinarie unite a una profonda consapevolezza della bellezza, della forza e della vulnerabilità dell’oceano. Questo viaggio celebra la connessione e l’esperienza significativa del mare». [post_title] => Explora Journeys in crociera ai Caraibi con Mike Horn [post_date] => 2025-10-31T13:13:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761916398000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways riattiverà dal 1° gennaio 2026 i voli tra Roma Fiumicino e Tel Aviv, inizialmente con due frequenze giornaliere. L'operativo prevede partenza da Roma Fiumicino alle 09:15 e arrivo a Tel Aviv alle 13:35 locali; rientro dal Ben Gurion alle ore 14:55 e arrivo a Roma alle 17:40 italiane. Il secondo collegamento decollerà da Fiumicino alle 22:50 con atterraggio a Tel Aviv alle 3:10 locali del giorno successivo; rientro da Tel Aviv alle 5:15 locali con arrivo a Roma alle 8:05 italiane. Gli orari consentono comode connessioni da/per Tel Aviv con le destinazioni del network di Ita Airways attraverso l’hub di Roma Fiumicino. Sulla rotta verrà impiegato l’Airbus A321neo configurato in tre classi di servizio: Business Class (con poltrone full flat-bed), Premium Economy ed Economy. L’A321neo offre autonomia, efficienza e prestazioni di alto livello, con consumi di carburante e emissioni di CO₂ per posto inferiori di oltre il 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione. I passeggeri possono beneficiare di interni spaziosi, eleganti e in perfetto stile italiano, dotati di avanzati sistemi di illuminazione e intrattenimento in risoluzione 4K. [post_title] => Ita Airways tornerà a volare da Roma Fiumicino a Tel Aviv il 1° gennaio 2026 [post_date] => 2025-10-31T12:27:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761913659000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500545 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500553" align="alignleft" width="300"] Evelin Ratti[/caption] Da quasi 25 anni Travel Island è sinonimo di viaggi negli Stati Uniti. «È una destinazione che conosciamo a fondo – racconta Evelin Ratti, product manager dell’operatore incontrata durante la Travel Week di Brand Usa tenutasi a Londra – grazie alle nostre visite costanti e ai rapporti diretti con i corrispondenti locali. Ogni itinerario è costruito a mano, su misura per il cliente: è questa cura artigianale del dettaglio che ci distingue». L’azienda si rivolge sia a chi visita gli Stati Uniti per la prima volta, offrendo consulenza personalizzata e itinerari chiari, sia ai viaggiatori abituali che cercano esperienze nuove e originali. «Grazie alla nostra conoscenza approfondita del Paese, riusciamo sempre a proporre mete e attività inedite, adatte a famiglie, coppie e gruppi di amici». Negli ultimi anni Travel Island ha sviluppato tour tematici nel Sud degli Stati Uniti, che uniscono musica e storia dei diritti civili, attraversando Alabama, Tennessee, Mississippi, Georgia e Louisiana. Tra i progetti futuri, anche un itinerario dedicato al centenario della Route 66, da Chicago a Los Angeles, in occasione delle celebrazioni del 2026, anno in cui ricorreranno anche i 250 anni della fondazione degli Stati Uniti. Alla scoperta degli States insoliti Ratti sottolinea poi l’interesse crescente per i territori meno battuti: «Stiamo lavorando su aree come Nord e Sud Dakota, dove è possibile conoscere da vicino le comunità native americane e vivere esperienze intense e autentiche. Sono luoghi che trasmettono l’anima più vera dell’America».Anche la natura è protagonista, con itinerari tra parchi poco conosciuti come il Custer State Park, dove si possono avvistare bisonti o fare escursioni a cavallo. Tra le novità, l’apertura verso itinerari nel Minnesota e nell’area dei Grandi Laghi. Oltre agli Stati Uniti, Travel Island propone anche Canada, Caraibi e Polinesia, sempre con il supporto di corrispondenti locali e un rapporto consolidato con le agenzie di viaggio, rafforzato da webinar ed eventi formativi. (Quirino Falessi) [post_title] => Travel Island festeggia 25 anni di viaggi su misura negli Stati Uniti [post_date] => 2025-10-31T11:43:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761911037000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500528 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aegean sarà la prima compagnia aerea europea a volare direttamente su Baghdad, da fine 2025 quando verrà lanciata la rotta da Atene. Secondo quanto spiegato da Giorgos Gerapetritis, ministro degli Esteri greco durante una visita in Iraq, la compagnia aerea greca dovrebbe operare il suo volo inaugurale da Atene alla capitale irachena il 16 dicembre. La compagnia greca vola già su Erbil, la capitale della regione curda semiautonoma dell'Iraq settentrionale, ma in passato aveva evitato Baghdad per motivi di sicurezza. “Penso che questo rafforzerà notevolmente i legami economici, ma anche culturali, tra i nostri popoli”, ha dichiarato Gerapetritis in una conferenza stampa. Sono in corso progetti per potenziare l'aeroporto internazionale di Baghdad. L'Iraq ha recentemente assegnato un contratto da 764 milioni di dollari per l'ampliamento e la gestione dell'aeroporto a un consorzio globale composto da Corporacion America Airport, un operatore aeroportuale con sede in Lussemburgo, e dalla società di investimento irachena Amwaj International. [post_title] => Aegean collegherà Atene a Baghdad dal prossimo 16 dicembre [post_date] => 2025-10-31T10:58:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761908287000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A meno di cinque ore da Milano e a due da Torino, il versante francese del Monte Bianco si conferma una destinazione chiave nel turismo alpino europeo. Un territorio che non smette di reinventarsi, capace di parlare al pubblico leisure quanto agli operatori del trade, con un’offerta che combina infrastrutture d’eccellenza, accoglienza di alto livello e una visione di sviluppo coerente con le nuove tendenze del turismo montano. Nei giorni scorsi, dodici destinazioni del Pays du Mont Blanc hanno incontrato stampa e operatori italiani per presentare le novità della stagione 2025/26. [caption id="attachment_500502" align="alignright" width="207"] François Bonet, Console Generale di Francia a Milano[/caption] «La Francia è la seconda destinazione al mondo per gli sport invernali – ha ricordato François Bonet, Console Generale di Francia a Milano – con una crescita del 5,5% di giornate sciistiche nella stagione 2024/25 rispetto all’anno precedente. L’Italia rappresenta un mercato strategico, con oltre 280.000 pernottamenti registrati e un potenziale di sviluppo ancora enorme». Nell’ultima stagione 8 milioni di italiani hanno praticato sport invernali, ma solo il 4% ha scelto mete estere. Il margine di crescita è quindi evidente, soprattutto in chiave weekend e short break, segmento su cui il territorio francese sta investendo in modo mirato, potenziando collegamenti, esperienze e servizi personalizzati. Dalle icone alpine ai nuovi concept: un'offerta diversificata Con un’altitudine che varia dai 400 ai 4.800 metri, il Pays du Mont Blanc abbraccia un mosaico di destinazioni che interpretano l’inverno in chiave esperienziale. Megève si riconferma la regina dello charme alpino: il restauro dello storico Chalet Sarto e la riapertura dell’Hotel Saint-Georges, firmato dal designer Luke Edward Hall, segnano una stagione all’insegna dell’eleganza e del lifestyle. La gastronomia si fa ambasciatrice del territorio, con la prima stella Michelin per Julien Gatillon e la nuova proposta di Marc-Henri Mazure ai Chalets du Mont d’Arbois. Un posizionamento che consolida Megève nel segmento del turismo di fascia alta, trainato da una clientela internazionale sempre più sensibile alla qualità e all’autenticità. A pochi chilometri, Combloux festeggia i 90 anni dello sci con un ricco calendario di eventi e investimenti infrastrutturali: entro dicembre 2025 sarà inaugurata la nuova cabinovia Beauregard, simbolo di una montagna sempre più accessibile e sostenibile. Le nuove aperture lifestyle, come il Rooftop dell’hotel Alpen Valley, segnano invece la direzione di un’offerta capace di coniugare comfort e autenticità. Cultura, natura e autenticità: le nuove leve della competitività alpina Nel cuore del Pays du Mont Blanc, Praz-sur-Arly punta su un turismo esperienziale che valorizza la tradizione — con il celebre raduno di mongolfiere, giunto alla 35ª edizione — e la creatività, come nel progetto cinematografico dedicato all’Ice Cross. La ristorazione locale si rinnova, tra contaminazioni internazionali e valorizzazione dei prodotti savoiardi, segno di una montagna che sa parlare anche al pubblico urbano e gourmet. Saint-Gervais Mont Blanc mette al centro la sostenibilità, con il riconoscimento “2 Flocons Verts” che certifica la qualità delle sue politiche ambientali. Il nuovo capolinea del tramway del Monte Bianco, previsto per l’estate 2026, e la cabinovia Valein che collega la ferrovia alle piste raccontano una destinazione che unisce benessere termale, cultura e mobilità dolce. Il balcone naturale sul Monte Bianco, Cordon, punta su turismo slow e tradizioni alpine, tra la chiesa barocca di Notre-Dame-de-l’Assomption, classificata monumento storico, e le fattorie dell’Albérieux, dove si possono scoprire i segreti del formaggio di montagna. Les Contamines-Montjoie, con i suoi 120 km di piste propone un’agenda di eventi sportivi di livello europeo, oltre a numerose attività tra cui passeggiate con i cani da slitta, escursioni con fat-bike, parapendio sul massiccio del Monte Bianco, pista di pattinaggio all’aperto. Sallanches e Chamonix: anima urbana e leggenda alpina Nel cuore del territorio, Sallanches rappresenta il volto urbano del Pays du Mont Blanc: non una stazione sciistica, ma una città viva e accogliente, punto di riferimento per i servizi e la cultura dell’intera area. Qui la montagna dialoga con la vita cittadina: ristoranti, percorsi naturalistici e serate nei rifugi si alternano a un calendario di eventi che anima le festività natalizie tra mercatini, concerti e la Journée internationale de la raclette. Un modello di equilibrio tra turismo e quotidianità, capace di valorizzare la filiera economica locale. Poco distante, Chamonix-Mont-Blanc continua a incarnare il mito della montagna. Culla dell’alpinismo e icona del turismo internazionale, la località si rinnova nel segno della sostenibilità e dell’innovazione. Le sue frazioni – da Servoz a Vallorcine – raccontano una storia di identità e cultura, mentre le piste delle Houches ospitano gare di Coppa del Mondo. La funivia dell’Aiguille du Midi, che sale fino a 3.842 metri, e la Vallée Blanche, la discesa su ghiacciaio più lunga d’Europa, restano esperienze simbolo. Ma Chamonix guarda avanti: il nuovo Museo del Monte Bianco e la riqualificazione del comprensorio dei Grands Montets segnano un’evoluzione strategica verso un turismo di qualità, sostenibile e connesso al patrimonio naturale. Una montagna che parla al trade Il Pays du Mont Blanc si posiziona oggi come un laboratorio di innovazione turistica: un territorio dove la montagna diventa esperienza, la cultura valore economico e la sostenibilità leva di marketing. “Per il mercato italiano, le opportunità sono molteplici: dai pacchetti weekend ai soggiorni benessere, dai prodotti luxury agli itinerari culturali e outdoor, fino al turismo corporate e incentive” ha commentato Sandrine Buffenoir, direttrice di Atout France Italia. Per gli operatori del trade, questa area francese rappresenta non solo una destinazione di prestigio, ma un modello di sviluppo integrato, capace di ispirare anche altre realtà alpine. Tra tradizione e innovazione, il Pays du Mont Blanc si propone oggi come un vero e proprio ecosistema economico in continua evoluzione. [gallery ids="500503,500504,500505"] [post_title] => Pays du Mont Blanc: la Francia dell’inverno guarda al mercato italiano [post_date] => 2025-10-31T10:20:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => atout-france [1] => francia [2] => pays-du-mont-blanc ) [post_tag_name] => Array ( [0] => atout france [1] => francia [2] => Pays du Mont Blanc ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761906003000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500500 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Active Abruzzo archivia con successo la sua sesta edizione: ideata da Cna Turismo, la manifestazione valorizza il turismo attivo ed esperienziale, e quest’anno ha attraversato l’intera regione - dal mare alle montagne - raccontando la ricchezza paesaggistica, culturale ed enogastronomica dell’Abruzzo. Da quest’anno, inoltre, Active Abruzzo ha ricevuto il riconoscimento di “manifestazione di interesse regionale” da parte della Regione Abruzzo e delle Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso d’Italia, a conferma del suo ruolo strategico nella valorizzazione del territorio. Anche quest’anno non sono mancati testimonial d’eccezione: i conduttori televisivi Giuseppe “Peppone” Calabrese(volto di Linea Verde) e Bianca Santoro (Urban Green, Dolce Vita) hanno accompagnato il gruppo di sei giornalisti specializzati nel settore turistico – inviati di testate come Cycling Lands, Endu, 4Outdoor, Wine & Travel, Good Trekking e Turismo del Gusto. Durante il press tour, i partecipanti hanno esplorato alcune delle località più iconiche e autentiche della regione, dando vita a reportage e servizi dedicati alle sue bellezze naturali, storiche e gastronomiche. L’edizione 2025 si è aperta con il forum inaugurale a Teramo, dedicato al tema “Vacanza attiva, ospitalità diffusa, enogastronomia: ecco l’Abruzzo che attrae”, momento di confronto tra imprenditori, istituzioni e stampa di settore. Nelle giornate successive, il programma ha portato i partecipanti lungo la Costa dei Trabocchi, con un’escursione in e-bike tra Punta Aderci, Vallevò di Rocca San Giovanni e la Cantina Frentana, per poi proseguire verso l’interno, tra i sentieri del Voltigno e della Valle d’Angri, fino al borgo di Penne. Gran finale a L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, con un itinerario dedicato alla “Grande Bellezza” del capoluogo abruzzese, tra arte, storia e rinascita. I numeri del turismo in Abruzzo Intanto, tra gennaio e agosto 2025, l'Abruzzo ha registrato una crescita delle presenze turistiche del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una crescita significativa del turismo estero, che segna un +34%. Come sottolineato dal sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario, l’Abruzzo ha ormai superato i 6,7 milioni di presenze nei primi otto mesi dell’anno, con l’obiettivo ambizioso di oltrepassare quota 8 milioni entro fine 2025. Un risultato che conferma la bontà delle strategie messe in campo e il crescente interesse verso un territorio che sa unire mare, montagna, borghi e tradizioni enogastronomiche in un’unica, autentica esperienza di viaggio. [post_title] => Active Abruzzo: natura, cultura e sapori raccontano l’anima della regione [post_date] => 2025-10-31T09:45:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761903924000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "laeroporto di fiumicino celebra oggi 65 anni di storia in presenza del presidente della repubblica" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":97,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4060,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino ha celebrato oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica, il 65° anniversario: dall’inaugurazione del 20 agosto 1960, in pieno boom economico, lo scalo ha accompagnato la crescita del Paese, diventando la principale porta d’accesso dell’Italia al mondo e affermandosi negli ultimi anni come miglior aeroporto d’Europa e tra i primi al mondo, punto di riferimento per la qualità dei servizi ai passeggeri e per l’innovazione.\r

\r

La cerimonia promossa da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys che gestisce il sistema aeroportuale della Capitale – con il “G. B. Pastine” di Ciampino – ha ripercorso le tappe più significative dell’evoluzione del “Leonardo da Vinci”, che si appresta a superare, per la prima volta, il traguardo dei 50 milioni di viaggiatori annui.\r

\r

L’evento si è aperto con la visita del Capo dello Stato all’Innovation Hub del Terminal 1, il primo acceleratore di startup in un aeroporto europeo, che rappresenta il cuore della strategia di innovazione di ADR. Qui, i giovani rappresentanti delle nuove idee d’impresa Whill, Assaia, Proteso e Ailytics, già operative nello scalo, hanno illustrato i propri progetti al Presidente della Repubblica affiancati da alcuni membri dell’Innovation Cabin Crew, il team di colleghi di ADR che accompagna lo sviluppo e la crescita dei progetti delle startup. Hanno preso parte alla presentazione anche i vertici di Edizione, il Presidente Alessandro Benetton e l’Amministratore Delegato Enrico Laghi, i vertici di Mundys, il Presidente Giampiero Massolo e l’Amministratore Delegato Andrea Mangoni, i vertici di Aeroporti di Roma, il Presidente Vincenzo Nunziata e l’Amministratore Delegato Marco Troncone, e il Presidente di ENAC, Pierluigi Di Palma.\r

\r

L’esperienza dell’Innovation Hub riflette la visione di ADR, basata sulla spinta agli investimenti in sviluppo sostenibile e su un approccio partecipativo che pone le persone e i giovani al centro delle strategie di crescita dell’intero Gruppo. Un modello che ha consentito allo scalo di ottenere, per otto anni consecutivi, il riconoscimento come miglior aeroporto europeo per la qualità dei servizi da parte di Airports Council International (ACI) World.\r

\r

“Aeroporti di Roma celebra oggi un anniversario storico, mantenendo lo sguardo costantemente rivolto al futuro e agendo come un vero e proprio laboratorio di innovazione. Grazie al lavoro svolto negli ultimi anni e a una costante collaborazione tra pubblico e privato, il Leonardo da Vinci è diventato il miglior aeroporto d’Europa per qualità dei servizi e uno dei più sostenibili al mondo. Siamo orgogliosi, come azionisti, di aver supportato questo continuo percorso di rinnovamento, messo in campo anche grazie a un investimento di oltre 3 miliardi di euro, solo negli ultimi dieci anni. Continueremo a fare la nostra parte, sostenendo lo sviluppo sostenibile dello scalo, che genererà benefici importanti e duraturi per il territorio. Ringrazio di cuore, a nome di tutto il Gruppo, il Presidente della Repubblica, che ci ha onorato della sua presenza, incontrando anche i giovani imprenditori del nostro Innovation Hub.” ha dichiarato il Presidente di Edizione e Vicepresidente di Mundys, Alessandro Benetton.\r

\r

La cerimonia si è aperta con l’Inno nazionale eseguito dall’artista Chiara Civello, cui sono seguiti i saluti del Sindaco della Città di Fiumicino Mario Baccini, che ha affermato “Per noi cittadini di Fiumicino, l’aeroporto non è solo un luogo di transito o di lavoro, ma una parte integrante della nostra identità. È attorno a esso che si è sviluppata una città moderna, dinamica e aperta al mondo. L’impegno della nostra Amministrazione comunale è quello di coniugare la crescita economica e occupazionale che questa straordinaria infrastruttura genera, con la tutela del territorio e la qualità della vita dei cittadini. L’aeroporto Leonardo da Vinci è la Porta d’Italia sul mondo, ma anche la Porta del mondo sull’Italia”.\r

\r

\r

\r

Il Presidente di ENAC Pierluigi Di Palma ha sottolineato “Considero un privilegio aver potuto illustrare, davanti al Presidente della Repubblica e qui a Fiumicino, porta d’ingresso e lustro del nostro Paese, il percorso di rinascita del trasporto aereo italiano nel post-Covid. Dopo una crisi senza precedenti, il settore è tornato tra i più dinamici del Paese, motore di sviluppo e garanzia di mobilità per oltre 200 milioni di passeggeri, in un’ottica di sostenibilità e integrazione intermodale. Questa rinascita si fonda sull’infaticabile lavoro di donne e uomini del comparto che, grazie a un’azione politica lungimirante, hanno reso possibile la “ripartenza rock” dopo la pandemia, ricostruendo non solo un sistema economico, ma anche un ponte immateriale tra culture diverse, fondato su sicurezza, centralità del passeggero e tutela dei diritti delle persone a ridotta mobilità”.\r

\r

Nel corso del suo intervento, il CEO di ADR Marco Troncone ha ricordato le parole di incoraggiamento del Capo dello Stato per l’intero settore del trasporto aereo, in occasione della sua ultima visita del 2022, nel periodo della ripartenza post-Covid, e ha ripercorso l’evoluzione del “Leonardo da Vinci” come motore della crescita civile e industriale del Paese. Troncone ha poi rimarcato il valore strategico del Piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro, interamente autofinanziato, che assicurerà la capacità necessaria a rafforzare la competitività del Paese nel contesto globale del trasporto aereo, confermando anche nel medio-lungo termine eccellenza nei servizi e massimo rispetto dell’ambiente e del territorio. Il progetto, presentato all’ENAC nel 2021, prevede un riassetto del sistema piste, con lo spostamento del baricentro delle operazioni verso Est e la creazione di un nuovo, grande Parco di interesse archeologico accessibile alla cittadinanza, contribuendo a ridurre significativamente l’impatto acustico sulle aree abitate.\r

\r

“Un Piano – lo ha definito l’AD di Aeroporti di Roma nel suo intervento – che unisce attrattività e tutela del territorio, progresso e bellezza, occupazione e sostenibilità, valorizzando al massimo la comunità territoriale a cui apparteniamo e con la quale manteniamo un dialogo costante e costruttivo. È certamente un grande progetto industriale. Ma è per noi, innanzitutto, un impegno civile: perché un’infrastruttura così strategica appartiene al Paese intero ed è il frutto di una visione che si realizza ogni giorno, grazie alle persone che la rendono possibile”.\r

\r

\r

\r

Alla celebrazione, ospitata presso il Terminal 5, per anni dedicato ai voli sensibili, recentemente rinnovato e ora adibito anche ai grandi eventi di ADR, hanno preso parte, tra gli altri, il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti on. Edoardo Rixi, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Prefetto di Roma Lamberto Giannini.\r

\r

Prima della cerimonia, il Presidente della Repubblica ha assistito allo svelamento dell’opera “Aeroporto” della giovane artista Camilla Gurgone, due pannelli di alluminio che simboleggiano l’incontro tra umanità e tecnologia. All’interno del Terminal, l’installazione “Leonardo, uomo illuminato” di Marco Lodola, che celebra lo spirito innovatore e creativo del genio Da Vinci, cui lo scalo è dedicato.\r

\r

A margine dell’evento, ADR ha donato al Capo dello Stato una medaglia d’argento commemorativa coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ispirata al disegno originale del 1960 dello scultore bulgaro Assen Peikov, autore della celebre statua di Leonardo che accoglie i passeggeri in aeroporto.\r

\r

\r

\r

","post_title":"L'Aeroporto di Fiumicino celebra oggi 65 anni di storia in presenza del Presidente della Repubblica","post_date":"2025-10-31T16:13:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761927222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500597","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Cruises allarga iul raggio d'azione acquisendo Slam.com da Vam Investments. L’operazione riflette l’impegno di lungo periodo di Msc a investire in qualità, innovazione e know-how italiano, identificando di volta in volta partner che siano in linea con il proprio dna marittimo e le proprie strategie.\r

La presenza globale e l’impronta internazionale di Msc supporteranno lo sviluppo e la visibilità di Slam anche sui mercati esteri, dando una prospettiva di stabilità e crescita di lungo termine al marchio italiano fondato a Genova nel 1979, rafforzandone la reputazione e il posizionamento di leadership nei settori della vela, dello yachting e dell’abbigliamento tecnico-sportivo. Entrambe le aziende condividono una profonda passione per il mare, oltre ai valori di autenticità, innovazione ed eccellenza radicati nella comune cultura e tradizione marinara.\r

\r

La sinergia\r

Slam continuerà a concentrarsi e a investire sulle proprie attività tradizionali, sviluppando inoltre una nuova divisione professionale, dedicata al settore business-to-business, che prevede tra l’altro la realizzazione di uniformi e di abbigliamento per il gruppo di società Msc. Questo consentirà di valorizzare ulteriormente l’esperienza tecnica e l’eccellenza del design sviluppati dalla società genovese, preservando al contempo la forte identità del marchio, il suo focus e la sua storia di successo nell’abbigliamento tecnico-sportivo.","post_title":"Msc Cruises entra nel settore dell'abbigliamento tecnico-sportivo con Slam","post_date":"2025-10-31T14:34:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761921251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500586","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Investimenti strategici per realizzare una gamma di prodotti più ampia possibile e dare risposte a più consumatori possibili, questo il leit motiv della strategia di crescita di Msc Crociere.\r

\r

«Sono stati 5 milioni i passeggeri trasportati nel 2025. Investiamo in nuove navi e nuovi prodotti mentre cresce il prodotto e il prezzo medio delle crociere. Operiamo investimenti di oltre 1 miliardo di euro per nave che si traducono in immissioni di nuove camere sul mercato delle vacanze, come le 2.600 della World Asia, in arrivo nel 2026 e della World Atlantic nel 2027» ha spiegato Leonardo Massa, vice president southern Europe, in occasione dell’evento All Stars of the Sea.\r

\r

\r

Nuove destinazioni\r

Cresce la flotta, cresce il prodotto, si moltiplicano le destinazioni. L’Alaska entra per la prima volta fra le destinazioni di Msc Crociere con Poesia a partire da maggio 2026 e nell’inverno 2026/27 si partirà anche da La Romana, nella Repubblica Dominicana, per crociere nell’area caraibica meridionale.\r

\r

Crescerà la presenza di Msc sulle Canarie e negli Emirati Arabi. Inoltre, focus speciale sul segmento lusso con Explora Journeys, che nel 2026 vedrà l’arrivo della terza unità in flotta, che opererà prima sul nord Europa per poi spostarsi ai Caraibi e negli Emirati Arabi. L’offerta sarà sempre più ricca anche per l'Msc Yacht Club, che verrà inserito su nuove unità della flotta.\r

\r

«Aumentano i volumi d’affari e i guadagni per le adv. Nei nostri piani futuri resta saldo il rapporto con loro, nostri partner di sempre. Continueremo a far leva sulla capacità delle agenzie di cogliere le novità e i cambiamenti del momento, a investire nel personale, nella formazione, nella tecnologia, nell’ascolto e nell’approccio al cliente. Vogliamo in particolare restare al passo con i tempi soprattutto per quanto riguarda il target dei giovani, che oggigiorno scelgono la vacanza sui social».\r

\r

(Anna Morrone)","post_title":"Msc Crociere, crescita costante per «essere leader nel mercato delle vacanze»","post_date":"2025-10-31T13:53:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["andrea-guanci","fabio-candiani","in-evidenza","leonardo-massa","luva-valentini","msc-crociere"],"post_tag_name":["Andrea Guanci","fabio candiani","In evidenza","Leonardo Massa","Luva Valentini","msc crociere"]},"sort":[1761918834000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys presenta “A Journey of Caribbean Calm & Bahamian Blu\" in partenza da Miami il 25 gennaio 2026 e con rientro a Miami il 4 febbraio 2026, che offrirà l'opportunità di viaggiare ai Caraibi insieme all’esploratore Mike Horn. La crociera verrà realizzata a bordo di Explora II seguendo un itinerario di 10 notti con scali a Puerto Plata, Kralendijk, Oranjestad, Willemstad e Ocean Cay Msc Marine Reserve.\r

Mike Horn\r

Mike Horn, esploratore sudafricano naturalizzato svizzero e detentore di numerosi record mondiali, ha trascorso decenni compiendo imprese di resistenza e scoperta: dal raggiungimento in solitaria del Polo Nord durante l’inverno artico alla circumnavigazione del globo lungo l’equatore senza mezzi motorizzati. Dopo aver guidato esperienze immersive di trekking in Groenlandia e alle isole Canarie, Mike Horn si unirà agli ospiti a Oranjestad il 30 gennaio per cinque notti di “Ocean Dialogues” in mare, una serie di incontri esclusivi dedicati a esplorare le connessioni tra avventura, consapevolezza e tutela dell’oceano.\r

\r

Gli Ocean Dialogues proseguiranno poi a Ocean Cay MscMarine Reserve, dove gli ospiti potranno scoprire le attività del Marine Conservation Center della MscFoundation, approfondendo i progetti di ripristino dei coralli e protezione marina, per poi navigare nelle acque turchesi delle Bahamas sotto la guida di Horn, vivendo in prima persona l’importanza di preservare gli ecosistemi marini più fragili.\r

\r

«La scoperta è al centro di ciò che facciamo: creiamo esperienze che ispirano curiosità e arricchiscono il viaggio dei nostri ospiti - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Collaborare con Mike Horn e la Msc Foundation ci permette di offrire esperienze straordinarie unite a una profonda consapevolezza della bellezza, della forza e della vulnerabilità dell’oceano. Questo viaggio celebra la connessione e l’esperienza significativa del mare».\r

\r

","post_title":"Explora Journeys in crociera ai Caraibi con Mike Horn","post_date":"2025-10-31T13:13:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761916398000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways riattiverà dal 1° gennaio 2026 i voli tra Roma Fiumicino e Tel Aviv, inizialmente con due frequenze giornaliere.\r

\r

L'operativo prevede partenza da Roma Fiumicino alle 09:15 e arrivo a Tel Aviv alle 13:35 locali; rientro dal Ben Gurion alle ore 14:55 e arrivo a Roma alle 17:40 italiane.\r

Il secondo collegamento decollerà da Fiumicino alle 22:50 con atterraggio a Tel Aviv alle 3:10 locali del giorno successivo; rientro da Tel Aviv alle 5:15 locali con arrivo a Roma alle 8:05 italiane. \r

\r

Gli orari consentono comode connessioni da/per Tel Aviv con le destinazioni del network di Ita Airways attraverso l’hub di Roma Fiumicino.\r

\r

Sulla rotta verrà impiegato l’Airbus A321neo configurato in tre classi di servizio: Business Class (con poltrone full flat-bed), Premium Economy ed Economy. L’A321neo offre autonomia, efficienza e prestazioni di alto livello, con consumi di carburante e emissioni di CO₂ per posto inferiori di oltre il 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione. I passeggeri possono beneficiare di interni spaziosi, eleganti e in perfetto stile italiano, dotati di avanzati sistemi di illuminazione e intrattenimento in risoluzione 4K.\r

","post_title":"Ita Airways tornerà a volare da Roma Fiumicino a Tel Aviv il 1° gennaio 2026","post_date":"2025-10-31T12:27:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761913659000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500545","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500553\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Evelin Ratti[/caption]\r

Da quasi 25 anni Travel Island è sinonimo di viaggi negli Stati Uniti. «È una destinazione che conosciamo a fondo – racconta Evelin Ratti, product manager dell’operatore incontrata durante la Travel Week di Brand Usa tenutasi a Londra – grazie alle nostre visite costanti e ai rapporti diretti con i corrispondenti locali. Ogni itinerario è costruito a mano, su misura per il cliente: è questa cura artigianale del dettaglio che ci distingue».\r

L’azienda si rivolge sia a chi visita gli Stati Uniti per la prima volta, offrendo consulenza personalizzata e itinerari chiari, sia ai viaggiatori abituali che cercano esperienze nuove e originali. «Grazie alla nostra conoscenza approfondita del Paese, riusciamo sempre a proporre mete e attività inedite, adatte a famiglie, coppie e gruppi di amici».\r

Negli ultimi anni Travel Island ha sviluppato tour tematici nel Sud degli Stati Uniti, che uniscono musica e storia dei diritti civili, attraversando Alabama, Tennessee, Mississippi, Georgia e Louisiana. Tra i progetti futuri, anche un itinerario dedicato al centenario della Route 66, da Chicago a Los Angeles, in occasione delle celebrazioni del 2026, anno in cui ricorreranno anche i 250 anni della fondazione degli Stati Uniti.\r

\r

Alla scoperta degli States insoliti\r

Ratti sottolinea poi l’interesse crescente per i territori meno battuti: «Stiamo lavorando su aree come Nord e Sud Dakota, dove è possibile conoscere da vicino le comunità native americane e vivere esperienze intense e autentiche. Sono luoghi che trasmettono l’anima più vera dell’America».Anche la natura è protagonista, con itinerari tra parchi poco conosciuti come il Custer State Park, dove si possono avvistare bisonti o fare escursioni a cavallo. Tra le novità, l’apertura verso itinerari nel Minnesota e nell’area dei Grandi Laghi.\r

Oltre agli Stati Uniti, Travel Island propone anche Canada, Caraibi e Polinesia, sempre con il supporto di corrispondenti locali e un rapporto consolidato con le agenzie di viaggio, rafforzato da webinar ed eventi formativi.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Travel Island festeggia 25 anni di viaggi su misura negli Stati Uniti","post_date":"2025-10-31T11:43:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761911037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aegean sarà la prima compagnia aerea europea a volare direttamente su Baghdad, da fine 2025 quando verrà lanciata la rotta da Atene.\r

\r

Secondo quanto spiegato da Giorgos Gerapetritis, ministro degli Esteri greco durante una visita in Iraq, la compagnia aerea greca dovrebbe operare il suo volo inaugurale da Atene alla capitale irachena il 16 dicembre.\r

\r

La compagnia greca vola già su Erbil, la capitale della regione curda semiautonoma dell'Iraq settentrionale, ma in passato aveva evitato Baghdad per motivi di sicurezza.\r

\r

“Penso che questo rafforzerà notevolmente i legami economici, ma anche culturali, tra i nostri popoli”, ha dichiarato Gerapetritis in una conferenza stampa.\r

\r

Sono in corso progetti per potenziare l'aeroporto internazionale di Baghdad. L'Iraq ha recentemente assegnato un contratto da 764 milioni di dollari per l'ampliamento e la gestione dell'aeroporto a un consorzio globale composto da Corporacion America Airport, un operatore aeroportuale con sede in Lussemburgo, e dalla società di investimento irachena Amwaj International.","post_title":"Aegean collegherà Atene a Baghdad dal prossimo 16 dicembre","post_date":"2025-10-31T10:58:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761908287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A meno di cinque ore da Milano e a due da Torino, il versante francese del Monte Bianco si conferma una destinazione chiave nel turismo alpino europeo. Un territorio che non smette di reinventarsi, capace di parlare al pubblico leisure quanto agli operatori del trade, con un’offerta che combina infrastrutture d’eccellenza, accoglienza di alto livello e una visione di sviluppo coerente con le nuove tendenze del turismo montano.\r

\r

Nei giorni scorsi, dodici destinazioni del Pays du Mont Blanc hanno incontrato stampa e operatori italiani per presentare le novità della stagione 2025/26.\r

\r

[caption id=\"attachment_500502\" align=\"alignright\" width=\"207\"] François Bonet, Console Generale di Francia a Milano[/caption]\r

\r

«La Francia è la seconda destinazione al mondo per gli sport invernali – ha ricordato François Bonet, Console Generale di Francia a Milano – con una crescita del 5,5% di giornate sciistiche nella stagione 2024/25 rispetto all’anno precedente. L’Italia rappresenta un mercato strategico, con oltre 280.000 pernottamenti registrati e un potenziale di sviluppo ancora enorme».\r

\r

Nell’ultima stagione 8 milioni di italiani hanno praticato sport invernali, ma solo il 4% ha scelto mete estere. Il margine di crescita è quindi evidente, soprattutto in chiave weekend e short break, segmento su cui il territorio francese sta investendo in modo mirato, potenziando collegamenti, esperienze e servizi personalizzati.\r

Dalle icone alpine ai nuovi concept: un'offerta diversificata\r

Con un’altitudine che varia dai 400 ai 4.800 metri, il Pays du Mont Blanc abbraccia un mosaico di destinazioni che interpretano l’inverno in chiave esperienziale.\r

Megève si riconferma la regina dello charme alpino: il restauro dello storico Chalet Sarto e la riapertura dell’Hotel Saint-Georges, firmato dal designer Luke Edward Hall, segnano una stagione all’insegna dell’eleganza e del lifestyle. La gastronomia si fa ambasciatrice del territorio, con la prima stella Michelin per Julien Gatillon e la nuova proposta di Marc-Henri Mazure ai Chalets du Mont d’Arbois. Un posizionamento che consolida Megève nel segmento del turismo di fascia alta, trainato da una clientela internazionale sempre più sensibile alla qualità e all’autenticità.\r

\r

A pochi chilometri, Combloux festeggia i 90 anni dello sci con un ricco calendario di eventi e investimenti infrastrutturali: entro dicembre 2025 sarà inaugurata la nuova cabinovia Beauregard, simbolo di una montagna sempre più accessibile e sostenibile. Le nuove aperture lifestyle, come il Rooftop dell’hotel Alpen Valley, segnano invece la direzione di un’offerta capace di coniugare comfort e autenticità.\r

Cultura, natura e autenticità: le nuove leve della competitività alpina\r

Nel cuore del Pays du Mont Blanc, Praz-sur-Arly punta su un turismo esperienziale che valorizza la tradizione — con il celebre raduno di mongolfiere, giunto alla 35ª edizione — e la creatività, come nel progetto cinematografico dedicato all’Ice Cross. La ristorazione locale si rinnova, tra contaminazioni internazionali e valorizzazione dei prodotti savoiardi, segno di una montagna che sa parlare anche al pubblico urbano e gourmet.\r

\r

Saint-Gervais Mont Blanc mette al centro la sostenibilità, con il riconoscimento “2 Flocons Verts” che certifica la qualità delle sue politiche ambientali. Il nuovo capolinea del tramway del Monte Bianco, previsto per l’estate 2026, e la cabinovia Valein che collega la ferrovia alle piste raccontano una destinazione che unisce benessere termale, cultura e mobilità dolce.\r

\r

Il balcone naturale sul Monte Bianco, Cordon, punta su turismo slow e tradizioni alpine, tra la chiesa barocca di Notre-Dame-de-l’Assomption, classificata monumento storico, e le fattorie dell’Albérieux, dove si possono scoprire i segreti del formaggio di montagna. Les Contamines-Montjoie, con i suoi 120 km di piste propone un’agenda di eventi sportivi di livello europeo, oltre a numerose attività tra cui passeggiate con i cani da slitta, escursioni con fat-bike, parapendio sul massiccio del Monte Bianco, pista di pattinaggio all’aperto.\r

Sallanches e Chamonix: anima urbana e leggenda alpina\r

Nel cuore del territorio, Sallanches rappresenta il volto urbano del Pays du Mont Blanc: non una stazione sciistica, ma una città viva e accogliente, punto di riferimento per i servizi e la cultura dell’intera area. Qui la montagna dialoga con la vita cittadina: ristoranti, percorsi naturalistici e serate nei rifugi si alternano a un calendario di eventi che anima le festività natalizie tra mercatini, concerti e la Journée internationale de la raclette. Un modello di equilibrio tra turismo e quotidianità, capace di valorizzare la filiera economica locale.\r

\r

Poco distante, Chamonix-Mont-Blanc continua a incarnare il mito della montagna. Culla dell’alpinismo e icona del turismo internazionale, la località si rinnova nel segno della sostenibilità e dell’innovazione. Le sue frazioni – da Servoz a Vallorcine – raccontano una storia di identità e cultura, mentre le piste delle Houches ospitano gare di Coppa del Mondo.\r

La funivia dell’Aiguille du Midi, che sale fino a 3.842 metri, e la Vallée Blanche, la discesa su ghiacciaio più lunga d’Europa, restano esperienze simbolo. Ma Chamonix guarda avanti: il nuovo Museo del Monte Bianco e la riqualificazione del comprensorio dei Grands Montets segnano un’evoluzione strategica verso un turismo di qualità, sostenibile e connesso al patrimonio naturale.\r

Una montagna che parla al trade\r

Il Pays du Mont Blanc si posiziona oggi come un laboratorio di innovazione turistica: un territorio dove la montagna diventa esperienza, la cultura valore economico e la sostenibilità leva di marketing. “Per il mercato italiano, le opportunità sono molteplici: dai pacchetti weekend ai soggiorni benessere, dai prodotti luxury agli itinerari culturali e outdoor, fino al turismo corporate e incentive” ha commentato Sandrine Buffenoir, direttrice di Atout France Italia.\r

\r

Per gli operatori del trade, questa area francese rappresenta non solo una destinazione di prestigio, ma un modello di sviluppo integrato, capace di ispirare anche altre realtà alpine. Tra tradizione e innovazione, il Pays du Mont Blanc si propone oggi come un vero e proprio ecosistema economico in continua evoluzione.\r

\r

[gallery ids=\"500503,500504,500505\"]","post_title":"Pays du Mont Blanc: la Francia dell’inverno guarda al mercato italiano","post_date":"2025-10-31T10:20:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["atout-france","francia","pays-du-mont-blanc"],"post_tag_name":["atout france","francia","Pays du Mont Blanc"]},"sort":[1761906003000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500500","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Active Abruzzo archivia con successo la sua sesta edizione: ideata da Cna Turismo, la manifestazione valorizza il turismo attivo ed esperienziale, e quest’anno ha attraversato l’intera regione - dal mare alle montagne - raccontando la ricchezza paesaggistica, culturale ed enogastronomica dell’Abruzzo.\r

\r

Da quest’anno, inoltre, Active Abruzzo ha ricevuto il riconoscimento di “manifestazione di interesse regionale” da parte della Regione Abruzzo e delle Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso d’Italia, a conferma del suo ruolo strategico nella valorizzazione del territorio.\r

\r

Anche quest’anno non sono mancati testimonial d’eccezione: i conduttori televisivi Giuseppe “Peppone” Calabrese(volto di Linea Verde) e Bianca Santoro (Urban Green, Dolce Vita) hanno accompagnato il gruppo di sei giornalisti specializzati nel settore turistico – inviati di testate come Cycling Lands, Endu, 4Outdoor, Wine & Travel, Good Trekking e Turismo del Gusto.\r

\r

Durante il press tour, i partecipanti hanno esplorato alcune delle località più iconiche e autentiche della regione, dando vita a reportage e servizi dedicati alle sue bellezze naturali, storiche e gastronomiche. \r

\r

L’edizione 2025 si è aperta con il forum inaugurale a Teramo, dedicato al tema “Vacanza attiva, ospitalità diffusa, enogastronomia: ecco l’Abruzzo che attrae”, momento di confronto tra imprenditori, istituzioni e stampa di settore. Nelle giornate successive, il programma ha portato i partecipanti lungo la Costa dei Trabocchi, con un’escursione in e-bike tra Punta Aderci, Vallevò di Rocca San Giovanni e la Cantina Frentana, per poi proseguire verso l’interno, tra i sentieri del Voltigno e della Valle d’Angri, fino al borgo di Penne.\r

Gran finale a L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, con un itinerario dedicato alla “Grande Bellezza” del capoluogo abruzzese, tra arte, storia e rinascita.\r

I numeri del turismo in Abruzzo\r

Intanto, tra gennaio e agosto 2025, l'Abruzzo ha registrato una crescita delle presenze turistiche del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una crescita significativa del turismo estero, che segna un +34%.\r

\r

Come sottolineato dal sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario, l’Abruzzo ha ormai superato i 6,7 milioni di presenze nei primi otto mesi dell’anno, con l’obiettivo ambizioso di oltrepassare quota 8 milioni entro fine 2025.\r

\r

Un risultato che conferma la bontà delle strategie messe in campo e il crescente interesse verso un territorio che sa unire mare, montagna, borghi e tradizioni enogastronomiche in un’unica, autentica esperienza di viaggio.","post_title":"Active Abruzzo: natura, cultura e sapori raccontano l’anima della regione","post_date":"2025-10-31T09:45:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761903924000]}]}}