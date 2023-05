La fusione Korean Air-Asiana nel mirino della Commissione Ue: dubbi sulla concorrenza La fusione tra Korean Air e Asiana Airlines si scontra con il parere della Commissione europea, che segnala la potenziale riduzione della concorrenza tra la Corea del Sud e i cieli europei. La Commissione Ue ha avviato un'”indagine approfondita” sul progetto di merger tra i due vettori e, in particolare, sta focalizzando l’attenzione sulle rotte passeggeri tra la Corea del Sud e Francia, Germania, Italia e Spagna. Sotto la lente di ingrandimento dell’Ue anche potenziali danni alla concorrenza sulle rotte cargo. “Insieme (Koren Air ed Asiana, ndr) sarebbero di gran lunga i maggiori vettori passeggeri e merci su queste rotte e la fusione potrebbe eliminare un’importante alternativa per i passeggeri”. Korean Air si dichiara disponibile ad un confronto con la Commissione: “L’emissione di [una dichiarazione di obiezioni] è una pratica comune in una revisione di fusione di fase 2, e Korean Air sta collaborando strettamente con laCommissione europea per affrontare tutte le potenziali preoccupazioni. Korean Air è fiduciosa che la fusione proposta sarà vantaggiosa per i nostri clienti e farà ogni sforzo possibile per garantire l’approvazione finale della fusione”. Lo scorso gennaio, in una nota al personale, il ceo di Korean Air Walter Cho aveva dichiarato l’obiettivo di completare la fusione con Asiana – annunciata per la prima volta nel 2020 – nel 2023. Ad oggi undici autorità, tra cui quella britannica, hanno approvato l’accordo di merger: mancano quindi quelle da parte di Europa, Stati Uniti e Giappone. La decisione finale dall’Ue è attesa entro il prossimo 3 agosto.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445663 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry caraibica per Tour2000AmericaLatina, che aggiunge la Giamaica al proprio ventaglio di destinazioni in catalogo. “L’apertura della Giamaica in stile Tour2000AmericaLatina, quindi con una rosa di tour per chi vuole vivere un’esperienza unica sull’isola, completa la nostra offerta di itinerari per scoprire i caraibi spagnoli - spiega il general manager dell'operatore marchigiano, Marino Pagni -. Ci aspettiamo grandi risultati da questa nuova meta e siamo sicuri che il mercato italiano apprezzerà una Giamaica fatta non solo di vita in resort”. “Gli itinerari proposti da Tour2000AmericaLatina rispecchiano appieno la nostra offerta e permettono di scoprire l’anima più autentica del nostro Paese - aggiunge il regional director Continental Europe del Jamaica tourist board, Gregory Shervington -. Siamo felici che un altro importante player vada ad arricchire le proposte presenti sul mercato italiano, da sempre asset strategico in termini di arrivi nel nostro paese. Gli italiani, infatti, amano fare le vacanze al mare all’insegna del relax nella zona di Negril, anche se nell’ultimo periodo abbiamo notato che stanno iniziando ad apprezzare anche viaggi più avventurosi, alla scoperta di nuovi luoghi ed esperienze”. In viaggio con Bob Marley è quindi un itinerario di 11 giorni / nove notti per conoscere i luoghi che ricordano il grande musicista attraverso la visita al museo a lui intitolato e a Nine Miles, il villaggio dove Bob Marley nacque nel 1945. Il tour prosegue con la visita di Ocho Rios, con le sue bellissime cascate e il mercato dell’artigianato Craft Market, per finire sulle spiagge più belle di Treasure Beach e Frenchman’s Cove. Giamaica, la costa Sud è un tour di nove giorni / sette notti per conoscere Kingston, la capitale dell’isola, e la sua storia coloniale, visitare ancora il museo del grande Bob Marley nel centro storico della città, scoprire Treasure Beach con le sue spiagge e il caratteristico villaggio, conoscere il tipico mercato di Ocho Rios e le sue bellissime cascate e infine rilassarsi sulle spiagge di Negril. La proposta Giamaica: musica e spiagge di nove giorni / sette notti è invece pensata per vivere appieno lo spirito della Giamaica; dal paese natale di Bob Marley per ricordare il mitico re del reggae al mercato dell’artigianato Craft Market, fino ad Ocho Rios per ammirare il curioso fenomeno della Laguna luminosa. Viaggio di Nozze in Giamaica: cascate, montagne & spiagge, infine, è la proposta per la luna di miele, attraverso la quale si offre la possibilità di scoprire le baie nascoste di Treasure Beach, Alligator Pond e Lover’s Leap, nonché di visitare le Blue Mountains e le piantagioni di caffè. [post_title] => Tour2000AmericaLatina lancia la destinazione Giamaica [post_date] => 2023-05-16T13:16:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684242961000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445650 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un treno composto da 15 carrozze di lusso che viaggeranno sulla rete di Etihad Rail. Dopo il Dream of the Desert, versione saudita del Treno della Dolce Vita, il progetto delle crociere ferroviarie targato Arsenale approda anche negli Emirati e in tutta l'area del Golfo. Il ceo della compagnia italiana, Paolo Barletta, ha infatti recentemente siglato un memorandum d'intesa con l'amministratore delegato di Etihad Rail, Shadi Malak, in occasione della prima giornata della fiera Middle East Rail. Questo progetto consentirà ad Arsenale di accedere alla rete ferroviaria nazionale degli Emirati, che collega tutto il Paese, nonché alla rete prevista nei sei stati del Golfo Persico riuniti nel Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc). Il treno attraverserà le città di Abu Dhabi e Dubai, fino alle destinazioni naturalistiche di Fujairah, con le sue montagne a picco sul mare proprio al confine con l'Oman, e al deserto di Liwa con la sua oasi famosa in tutto il mondo, vicino alla stazione ferroviaria di Mezeira'a. “Siamo entusiasti di collaborare con Etihad Rail con un progetto unico, che promuove la scoperta di un territorio magico ed emozionante al di fuori delle rinomate destinazioni di Abu Dhabi e Dubai - commenta lo stesso Barletta -. La crociera ferroviaria è il presente e il futuro del turismo e Arsenale vuole renderla disponibile nei luoghi più belli del mondo, introducendo questo nuovo modo di viaggiare affascinante e sostenibile. Siamo lieti di annunciare l’approdo di Arsenale nel mercato del turismo degli Emirati Arabi Uniti". Con il completamento della rete di Etihad Rail, Arsenale inizierà la fase di produzione del treno, che sarà completamente personalizzato in omaggio alla cultura e al patrimonio emiratino. La produzione, l’artigianato, la qualità dei servizi di bordo, il design degli interni e il know-how saranno italiani e il marchio made in Italy sarà la base su cui verrà sviluppato l’intero progetto. Le carrozze saranno completamente ristrutturate in fabbriche specializzate con sedi in Puglia e Sicilia: un impulso importante per l’industria italiana, sia per il turismo di lusso, sia per il settore ferroviario. [post_title] => Dopo l'Arabia Saudita per il Treno della Dolce Vita si aprono anche le porte degli Emirati [post_date] => 2023-05-16T13:05:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684242300000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La sostenibilità in tutte le sue declinazioni, ambientale, economica e sociale. E' stato questo il tema al centro del Mediterranean European Economic Tourism Forum 2023. L'appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, si è svolto per la prima volta a Stresa, dopo sette incontri in Sardegna, dove il forum è stato ideato da Portale Sardegna, oggi entrato in Destination Italia Group. L’evento è stata anche l'occasione per consegnare al ministro del Turismo, Daniela Santanché, la “Carta dei principi del turismo sostenibile”, stilata da un comitato scientifico di 50 esperti coordinati da Edoardo Colombo, autore di Turismo Mega Trend. «Nel futuro sarà fondamentale il concorso di innovazione e sostenibilità - ha spiegato lo sesso Colombo -. Il turismo sostenibile non è una forma speciale di viaggio. Piuttosto tutte le forme di turismo dovrebbero sforzarsi di essere più sostenibili. La sostenibilità a lungo termine richiede quindi un adeguato equilibrio degli aspetti ambientali, economici e socio-culturali dello sviluppo». Per questo, come ricorda Dina Ravera, chairman Destination Italia Group, «durante il Meet Forum gli esperti hanno lavorato insieme sul tema, con l’intento di aiutare la filiera a capire le opportunità, a sviluppare proposte e ad appoggiarsi alle istituzioni per implementarle. Grazie a questa Carta si potrà accedere a strumenti e misuratori unicamente propri alle metriche convenzionalmente utilizzate a livello internazionale. Il che consentirà a un cliente o a un operatore estero di orientarsi, comparando le nostre performance con quelle del competitor. Poi, per crescere, dovremo fare sistema diventando veramente bravi come Italia ad attrarre turismo di qualità straniero». Al termine dei due giorni di lavori del forum i partecipanti hanno condiviso le psrincipali proposte concrete emerse nei lavori comuni, mettendole a disposizione delle istituzioni e degli stakeholder del mondo del turismo. La tavola rotonda finale ha visto gli interventi di importanti figure del settore: Luca Patané, presidente Fto e ceo Uvet, Franco Gattinoni, vicepresidente Fto e founder Gattinoni, Francesca Marino, passengers department manager Grimaldi Lines, Sara Digiesi, ceo Bwh Hotel Group, Paolo Manca, vicepresidente Federalberghi, e Stefano Conti, direttore risorse umane Trenitalia. Tanti gli stimoli, tante le idee, una passione comune: il nostro paese. «Il brand Italia è una magia, un insieme di elementi: l’ospitalità e l’attrattività data dalla cultura e dallo shopping - ha concluso infatti Patané -. Chiedo al governo di dedicarsi alla sua crescita». [gallery ids="445592,445593,445591"] [post_title] => Al Meet Forum 2023 presentata una Carta per misurare la sostenibilità [post_date] => 2023-05-16T12:18:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684239486000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Egitto si appresta a fare il suo ingresso in una stagione estiva segnata da un vero e proprio boom di arrivi. Nei primi quattro mesi del 2023, il paese ha registrato una crescita del 33% dei turisti rispetto all'anno scorso e per l'intero anno punta a totalizzare 15 milioni di arrivi, secondo quanto dichiarato dal Ministro del Turismo e delle Antichità, Ahmed Issa. Di pari passo dovrebbero crescere anche le entrate derivanti dal turismo: 13,6 miliardi di dollari nel 2023 per poi salire fino a 17,9 miliardi di dollari entro la fine del 2026. Amr El Kady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, sottolinea come il principale mercato di provenienza dei flussi turistici sia l'Europa, Germania in testa, ma c'è attesa per la crescita dei visitatori arabi grazie al lancio del visto turistico di ingresso multiplo di cinque anni. Il ceo ha sottolineato che la campagna promozionale "Your Expectations are History", lanciata lo scorso marzo, continuerà fino a giugno sui mercati turistici chiave dell'Egitto, tra cui Germania, Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Paesi del Golfo, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Spagna. Nel mirino tutte le tipologie di turisti con la promozione della diversità e della ricchezza dei prodotti turistici egiziani. L'0biettivo dichiarato, al 2028, è quello di raggiungere i 30 milioni di arrivi, in pratica il doppio rispetto ai 15 milioni previsti per quest'anno. [post_title] => L'avanzata dell'Egitto: 15 milioni di arrivi stimati nel 2023, che raddoppieranno entro il 2028 [post_date] => 2023-05-16T11:40:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684237236000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445630 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ceo di Enit, Ivana Jelinic durante l’evento Obiettivo X 2023 organizzato da Ota Viaggi in Sicilia, a Terrasini ha dichiarato che sarà «un ottimo anno per il turismo in Italia, ma certamente da migliorare visto che siamo dietro la Spagna. Il viaggiatore extra europeo sceglie in primis il continente e dopo il Paese o i Paesi da visitare. Il Paese da visitare viene dunque in seconda battuta. Anche se le seconde e terze generazioni di viaggiatori asiatici, quelli più giovani sono, ormai, più propensi a visitare un solo Paese e non come venti anni fa 7 capitali in 5 giorni» «Siamo in fase di trasformazione, stiamo ripartendo come società per azioni, anche se siamo in attesa del decreto ministeriale gli obiettivi saranno quelli di continuare a puntare sulla comunicazione e vogliamo concentrarci sulla diversificazione dei mercati su cui promuovere il brand Italia - ha continuato Ivana Jelinic -. Oggi il mondo del turismo è cambiato. La pandemia e la guerra ci hanno insegnato che non è saggio ed è molto rischioso concentrarsi solo su alcuni Paesi, è necessario differenziare e stringere accordi con nuovi mercati, che siano gli operatori turistici a scegliere dove investire e ricercare specifiche nicchie su cui lavorare, noi siamo convinti che possiamo dare un’offerta molto diversificata». [caption id="attachment_445637" align="aligncenter" width="502"] Un momento della convention Obiettivo X di Ota Viaggi[/caption] Mice «Per quanto riguarda gli eventi sul fronte del Mice per il 2024, saranno tantissimi, questo anche grazie alla collaborazione con il Convention Bureau Italia. Sappiamo bene che in Italia c'è una grossa carenza di strutture congressuali, soprattutto di strutture congressuali di grandissime dimensioni che possano accogliere un grande numero di congressisti e su questo bisogna lavorare». «L’Enit con le 26 sedi nel mondo e 9 in Europa ha come scopo la promozione dell’Italia e proprio per questo si stanno aprendo altre sedi – continua Ivana Jelinic - Sono stata in sud America, in India, sono tornata da poco da Dubai. In India è stata da poco inaugurata una nostra sede, perché è vero che solo il 2% della popolazione indiana ha una capacità di spesa tale da permettersi il lusso di viaggiare, ma è il 2% su una popolazione di 1,5 miliardi e questi sono numeri molto interessanti. Briatore Un’altra sede sarà, a breve, aperta negli Emirati arabi e molto probabilmente in Sud Africa ed in tanti altri mercati emergenti e strategici. Questi insieme a mercati più piccoli, ma con una forte voglia di conoscere il nostro Paese, come il Kazakistan ed altri paesi intorno alla Russia non colpite da embarghi e restrizioni che hanno voglia d’ Italia. Ad esempio con un’attività di scouting, abbiamo scoperto che in Vietnam, uno degli sport più praticati e non vissuto in maniera elitaria è il golf - ed alcune piccole realtà italiane si son portati a case ottimi contratti, anche su questo potrebbero e dovrebbero concentrarsi i nostri operatori». «Magari, meglio lui di un burocrate o di uno qualsiasi. Può essere simpatico o meno, ma Briatore è un personaggio che nel business ha fatto cose straordinarie ed inoltre in giro per il mondo è una delle persone più conosciute» questa la risposta alla domanda rivoltale sulla possibile nomina di Flavio Briatore alla presidenza di Enit. [post_title] => Jelinic: «Un ottimo anno per il turismo in Italia. Ma dobbiamo migliorare» [post_date] => 2023-05-16T11:21:23+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684236083000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono circa 40 le agenzie partner che interverranno domani, 17 maggio, all’appuntamento Mappamondo per approfondire le opportunità del volo diretto da Pisa a Dubai operato tutto l’anno tre volte a settimana da flydubai, fino a quattro frequenze settimanali nel periodo 23 giugno - 29 settembre 2023 (martedì, giovedì, venerdì, domenica). L’evento, che si svolgerà presso il business center aeroporto di Pisa Galileo Galilei, è organizzato in collaborazione con Toscana Aeroporti, con la stessa flydubai, con Dubai Economy and Tourism e con Arabian Adventures. Il tutto con lo scopo di promuovere e illustrare le possibilità che il collegamento da Pisa a Dubai può offrire al mercato toscano e ligure. Con voli diretti da Milano, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Catania e Olbia, Mappamondo propone pacchetti per viaggi lungo raggio su Thailandia, Bali, Giappone, Maldive, Mauritius, Seychelles, Sudafrica e Australia con un esclusivo stop over di tre notti a Dubai, inclusivo di escursioni. “La Toscana è per noi da sempre una regione strategica nella quale siamo molto radicati e che ci dimostra costante fiducia – dichiara il product manager del to, Daniele Fornari -. E il volo diretto su Dubai, che è una delle nostre destinazioni di punta, rappresenta un’opportunità importante per consolidare ulteriormente le nostre quote di mercato. Abbiamo strutturato un’offerta completa ed esclusiva; siamo certi che il collegamento flydubai da Pisa darà un ulteriore incentivo alle vendite”. Al termine dell’incontro gli agenti avranno l’opportunità di vincere due viaggi premio a Dubai. [post_title] => Mappamondo domani a Pisa per parlare alle adv delle prospettive aperte dal nuovo volo per Dubai [post_date] => 2023-05-16T10:03:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684231433000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445597 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per il Giappone il trend positivo degli arrivi dall’Italia, avviatosi con la riapertura post-Covid, è un segnale inequivocabile che il paese del Sol Levante sta ancora sulla bucket list degli italiani. Il numero sempre crescente di visitatori, non solo dall’Italia, trova il paese in difficoltà per chiudere il gap tra la grande richiesta e l’attuale disponibilità di risorse umane, ma sono molte le tematiche dello slow tourism nel mirino delle attività dell’ente del turismo, Jnto. Tra le proposte, itinerari outdoor e d’avventura lontani dalle mete più battute dal turismo di massa, passando per località termali e itinerari di pellegrinaggio. L’ente sta anche spingendo gli italiani a scoprire la cucina giapponese sulla scia del riconoscimento della cultura gastronomica di Fukuoka, una città che permette di godere della dicotomia tradizione e modernità, inserita da Lonely Planet nella classifica Best in Travel 2023 nella categoria 'Best in Flavor'. E si continuerà a dare risalto all’offerta destinata agli honeymooner, con particolare focus sull’isola di Okinawa e sul turismo luxury. Per chi cerca il Giappone più tradizionale ci sono le kominka, abitazioni tradizionali restaurate e messe a disposizione dei turisti. Con caratteristici tetti di paglia e costruite interamente usando materie prime di origine naturale, le kominka fungevano sia da abitazione che da luogo di lavoro. Tra le località più note per soggiorni in queste case tradizionali Shirakawa-Go nella prefettura di Gifu, Gokayama in quella di Toyama, e Ouchijuku. Gli amanti delle avventure sulla neve apprezzeranno il Giappone outdoor invernale che offre attività adrenaliniche come il canyoning e la possibilità di andare in bicicletta fra neve e ghiacciai. [post_title] => Il Giappone riparte dallo slow tourism, fra natura e gastronomia [post_date] => 2023-05-16T09:37:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684229879000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445552 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avianca getta la spugna e fa marcia indietro sul progetto di acquisizione di Viva Air: la compagnia di bandiera colombiana spiega che le condizioni poste dall'autorità di regolamentazione Aerocivil per l'approvazione della fusione "renderebbero impossibile il recupero di Viva e potrebbero persino influire sulla stabilità di Avianca". Avianca sostiene di aver proposto di restituire oltre il 75% degli slot di Viva all'aeroporto El Dorado di Bogotà ma "l'autorità ha richiesto la restituzione di un numero tale di slot che non consentirebbe a Viva di basare un solo aeromobile nel principale aeroporto del Paese in modo efficiente. Ciò renderebbe Viva economicamente non redditizia e contraddice esplicitamente altre condizioni che richiedono che Viva continui a fornire connettività sulle rotte storiche in cui era l'unico operatore". Nel frattempo, i principali azionisti di Avianca e l'azionista di controllo della brasiliana Gol hanno recentemente concluso la transazione per creare il gruppo aereo pan-latinoamericano Abra Group. Viva avrebbe dovuto far parte del nuovo gruppo dopo l'acquisizione da parte di Avianca. [post_title] => Avianca abbandona i piani di acquisizione di Viva Air [post_date] => 2023-05-16T09:00:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684227647000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates punta tutto sul digitale: da oggi, 15 maggio, ai passeggeri in partenza da Dubai viene infatti chiesto di utilizzare una carta d'imbarco elettronica invece di quella cartacea. I passeggeri che effettuano il check-in al Terminal 3 riceveranno la carta d'imbarco mobile via e-mail o sms. I passeggeri che effettuano il check-in online possono caricare la carta d'imbarco nel loro Apple Wallet o Google Wallet, o recuperare la carta d'imbarco sull'app Emirates. Anche la ricevuta del bagaglio registrato viene inviata via e-mail direttamente ai passeggeri o è disponibile nell'app della compagnia. L'iniziativa ridurrà in modo significativo gli sprechi di carta, offrendo al contempo un'esperienza comoda e veloce di check-in digitalizzato; viene ridotto inoltre anche il rischio di smarrimento delle carte d'imbarco, garantendo ai passeggeri la massima tranquillità durante il viaggio. Alcuni passeggeri potrebbero comunque richiedere la stampa di una carta d'imbarco fisica, ad esempio quando viaggiano con neonati, minori non accompagnati, passeggeri che necessitano di assistenza speciale, passeggeri con voli in coincidenza con altre compagnie aeree e tutti i passeggeri che viaggiano verso gli Stati Uniti. L'opzione di stampare una carta d'imbarco è disponibile su richiesta agli agenti Emirates ai banchi del check-in, se i passeggeri non dispongono di un dispositivo mobile o se non sono in grado di accedere alle informazioni sui loro dispositivi per motivi quali: esaurimento della batteria, guasto o anomalia del sistema, ritardo nella consegna dei messaggi o impossibilità di accedere al wi-fi, alla rete o a un pacchetto dati. [post_title] => Emirates vira sul digitale: addio alla carta d'imbarco cartacea per chi parte da Dubai [post_date] => 2023-05-15T10:46:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684147588000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la fusione korean air asiana nel mirino della commissione ue dubbi sulla concorrenza" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":229,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1325,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445663","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry caraibica per Tour2000AmericaLatina, che aggiunge la Giamaica al proprio ventaglio di destinazioni in catalogo. “L’apertura della Giamaica in stile Tour2000AmericaLatina, quindi con una rosa di tour per chi vuole vivere un’esperienza unica sull’isola, completa la nostra offerta di itinerari per scoprire i caraibi spagnoli - spiega il general manager dell'operatore marchigiano, Marino Pagni -. Ci aspettiamo grandi risultati da questa nuova meta e siamo sicuri che il mercato italiano apprezzerà una Giamaica fatta non solo di vita in resort”.\r

\r

“Gli itinerari proposti da Tour2000AmericaLatina rispecchiano appieno la nostra offerta e permettono di scoprire l’anima più autentica del nostro Paese - aggiunge il regional director Continental Europe del Jamaica tourist board, Gregory Shervington -. Siamo felici che un altro importante player vada ad arricchire le proposte presenti sul mercato italiano, da sempre asset strategico in termini di arrivi nel nostro paese. Gli italiani, infatti, amano fare le vacanze al mare all’insegna del relax nella zona di Negril, anche se nell’ultimo periodo abbiamo notato che stanno iniziando ad apprezzare anche viaggi più avventurosi, alla scoperta di nuovi luoghi ed esperienze”.\r

\r

In viaggio con Bob Marley è quindi un itinerario di 11 giorni / nove notti per conoscere i luoghi che ricordano il grande musicista attraverso la visita al museo a lui intitolato e a Nine Miles, il villaggio dove Bob Marley nacque nel 1945. Il tour prosegue con la visita di Ocho Rios, con le sue bellissime cascate e il mercato dell’artigianato Craft Market, per finire sulle spiagge più belle di Treasure Beach e Frenchman’s Cove.\r

\r

Giamaica, la costa Sud è un tour di nove giorni / sette notti per conoscere Kingston, la capitale dell’isola, e la sua storia coloniale, visitare ancora il museo del grande Bob Marley nel centro storico della città, scoprire Treasure Beach con le sue spiagge e il caratteristico villaggio, conoscere il tipico mercato di Ocho Rios e le sue bellissime cascate e infine rilassarsi sulle spiagge di Negril.\r

\r

La proposta Giamaica: musica e spiagge di nove giorni / sette notti è invece pensata per vivere appieno lo spirito della Giamaica; dal paese natale di Bob Marley per ricordare il mitico re del reggae al mercato dell’artigianato Craft Market, fino ad Ocho Rios per ammirare il curioso fenomeno della Laguna luminosa.\r

\r

Viaggio di Nozze in Giamaica: cascate, montagne & spiagge, infine, è la proposta per la luna di miele, attraverso la quale si offre la possibilità di scoprire le baie nascoste di Treasure Beach, Alligator Pond e Lover’s Leap, nonché di visitare le Blue Mountains e le piantagioni di caffè.","post_title":"Tour2000AmericaLatina lancia la destinazione Giamaica","post_date":"2023-05-16T13:16:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684242961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un treno composto da 15 carrozze di lusso che viaggeranno sulla rete di Etihad Rail. Dopo il Dream of the Desert, versione saudita del Treno della Dolce Vita, il progetto delle crociere ferroviarie targato Arsenale approda anche negli Emirati e in tutta l'area del Golfo. Il ceo della compagnia italiana, Paolo Barletta, ha infatti recentemente siglato un memorandum d'intesa con l'amministratore delegato di Etihad Rail, Shadi Malak, in occasione della prima giornata della fiera Middle East Rail.\r

\r

Questo progetto consentirà ad Arsenale di accedere alla rete ferroviaria nazionale degli Emirati, che collega tutto il Paese, nonché alla rete prevista nei sei stati del Golfo Persico riuniti nel Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc). Il treno attraverserà le città di Abu Dhabi e Dubai, fino alle destinazioni naturalistiche di Fujairah, con le sue montagne a picco sul mare proprio al confine con l'Oman, e al deserto di Liwa con la sua oasi famosa in tutto il mondo, vicino alla stazione ferroviaria di Mezeira'a.\r

\r

“Siamo entusiasti di collaborare con Etihad Rail con un progetto unico, che promuove la scoperta di un territorio magico ed emozionante al di fuori delle rinomate destinazioni di Abu Dhabi e Dubai - commenta lo stesso Barletta -. La crociera ferroviaria è il presente e il futuro del turismo e Arsenale vuole renderla disponibile nei luoghi più belli del mondo, introducendo questo nuovo modo di viaggiare affascinante e sostenibile. Siamo lieti di annunciare l’approdo di Arsenale nel mercato del turismo degli Emirati Arabi Uniti\".\r

\r

Con il completamento della rete di Etihad Rail, Arsenale inizierà la fase di produzione del treno, che sarà completamente personalizzato in omaggio alla cultura e al patrimonio emiratino. La produzione, l’artigianato, la qualità dei servizi di bordo, il design degli interni e il know-how saranno italiani e il marchio made in Italy sarà la base su cui verrà sviluppato l’intero progetto. Le carrozze saranno completamente ristrutturate in fabbriche specializzate con sedi in Puglia e Sicilia: un impulso importante per l’industria italiana, sia per il turismo di lusso, sia per il settore ferroviario.","post_title":"Dopo l'Arabia Saudita per il Treno della Dolce Vita si aprono anche le porte degli Emirati","post_date":"2023-05-16T13:05:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684242300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La sostenibilità in tutte le sue declinazioni, ambientale, economica e sociale. E' stato questo il tema al centro del Mediterranean European Economic Tourism Forum 2023. L'appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, si è svolto per la prima volta a Stresa, dopo sette incontri in Sardegna, dove il forum è stato ideato da Portale Sardegna, oggi entrato in Destination Italia Group. L’evento è stata anche l'occasione per consegnare al ministro del Turismo, Daniela Santanché, la “Carta dei principi del turismo sostenibile”, stilata da un comitato scientifico di 50 esperti coordinati da Edoardo Colombo, autore di Turismo Mega Trend.\r

\r

«Nel futuro sarà fondamentale il concorso di innovazione e sostenibilità - ha spiegato lo sesso Colombo -. Il turismo sostenibile non è una forma speciale di viaggio. Piuttosto tutte le forme di turismo dovrebbero sforzarsi di essere più sostenibili. La sostenibilità a lungo termine richiede quindi un adeguato equilibrio degli aspetti ambientali, economici e socio-culturali dello sviluppo». Per questo, come ricorda Dina Ravera, chairman Destination Italia Group, «durante il Meet Forum gli esperti hanno lavorato insieme sul tema, con l’intento di aiutare la filiera a capire le opportunità, a sviluppare proposte e ad appoggiarsi alle istituzioni per implementarle. Grazie a questa Carta si potrà accedere a strumenti e misuratori unicamente propri alle metriche convenzionalmente utilizzate a livello internazionale. Il che consentirà a un cliente o a un operatore estero di orientarsi, comparando le nostre performance con quelle del competitor. Poi, per crescere, dovremo fare sistema diventando veramente bravi come Italia ad attrarre turismo di qualità straniero».\r

\r

Al termine dei due giorni di lavori del forum i partecipanti hanno condiviso le psrincipali proposte concrete emerse nei lavori comuni, mettendole a disposizione delle istituzioni e degli stakeholder del mondo del turismo. La tavola rotonda finale ha visto gli interventi di importanti figure del settore: Luca Patané, presidente Fto e ceo Uvet, Franco Gattinoni, vicepresidente Fto e founder Gattinoni, Francesca Marino, passengers department manager Grimaldi Lines, Sara Digiesi, ceo Bwh Hotel Group, Paolo Manca, vicepresidente Federalberghi, e Stefano Conti, direttore risorse umane Trenitalia. Tanti gli stimoli, tante le idee, una passione comune: il nostro paese. «Il brand Italia è una magia, un insieme di elementi: l’ospitalità e l’attrattività data dalla cultura e dallo shopping - ha concluso infatti Patané -. Chiedo al governo di dedicarsi alla sua crescita».\r

\r

[gallery ids=\"445592,445593,445591\"]\r

\r

","post_title":"Al Meet Forum 2023 presentata una Carta per misurare la sostenibilità","post_date":"2023-05-16T12:18:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684239486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Egitto si appresta a fare il suo ingresso in una stagione estiva segnata da un vero e proprio boom di arrivi. Nei primi quattro mesi del 2023, il paese ha registrato una crescita del 33% dei turisti rispetto all'anno scorso e per l'intero anno punta a totalizzare 15 milioni di arrivi, secondo quanto dichiarato dal Ministro del Turismo e delle Antichità, Ahmed Issa.\r

\r

Di pari passo dovrebbero crescere anche le entrate derivanti dal turismo: 13,6 miliardi di dollari nel 2023 per poi salire fino a 17,9 miliardi di dollari entro la fine del 2026.\r

\r

Amr El Kady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, sottolinea come il principale mercato di provenienza dei flussi turistici sia l'Europa, Germania in testa, ma c'è attesa per la crescita dei visitatori arabi grazie al lancio del visto turistico di ingresso multiplo di cinque anni.\r

\r

Il ceo ha sottolineato che la campagna promozionale \"Your Expectations are History\", lanciata lo scorso marzo, continuerà fino a giugno sui mercati turistici chiave dell'Egitto, tra cui Germania, Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Paesi del Golfo, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Spagna. Nel mirino tutte le tipologie di turisti con la promozione della diversità e della ricchezza dei prodotti turistici egiziani.\r

\r

L'0biettivo dichiarato, al 2028, è quello di raggiungere i 30 milioni di arrivi, in pratica il doppio rispetto ai 15 milioni previsti per quest'anno.\r

\r

","post_title":"L'avanzata dell'Egitto: 15 milioni di arrivi stimati nel 2023, che raddoppieranno entro il 2028","post_date":"2023-05-16T11:40:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684237236000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ceo di Enit, Ivana Jelinic durante l’evento Obiettivo X 2023 organizzato da Ota Viaggi in Sicilia, a Terrasini ha dichiarato che sarà «un ottimo anno per il turismo in Italia, ma certamente da migliorare visto che siamo dietro la Spagna. Il viaggiatore extra europeo sceglie in primis il continente e dopo il Paese o i Paesi da visitare. Il Paese da visitare viene dunque in seconda battuta. Anche se le seconde e terze generazioni di viaggiatori asiatici, quelli più giovani sono, ormai, più propensi a visitare un solo Paese e non come venti anni fa 7 capitali in 5 giorni»\r

\r

«Siamo in fase di trasformazione, stiamo ripartendo come società per azioni, anche se siamo in attesa del decreto ministeriale gli obiettivi saranno quelli di continuare a puntare sulla comunicazione e vogliamo concentrarci sulla diversificazione dei mercati su cui promuovere il brand Italia - ha continuato Ivana Jelinic -. Oggi il mondo del turismo è cambiato.\r

\r

La pandemia e la guerra ci hanno insegnato che non è saggio ed è molto rischioso concentrarsi solo su alcuni Paesi, è necessario differenziare e stringere accordi con nuovi mercati, che siano gli operatori turistici a scegliere dove investire e ricercare specifiche nicchie su cui lavorare, noi siamo convinti che possiamo dare un’offerta molto diversificata».\r

\r

[caption id=\"attachment_445637\" align=\"aligncenter\" width=\"502\"] Un momento della convention Obiettivo X di Ota Viaggi[/caption]\r

Mice\r

«Per quanto riguarda gli eventi sul fronte del Mice per il 2024, saranno tantissimi, questo anche grazie alla collaborazione con il Convention Bureau Italia. Sappiamo bene che in Italia c'è una grossa carenza di strutture congressuali, soprattutto di strutture congressuali di grandissime dimensioni che possano accogliere un grande numero di congressisti e su questo bisogna lavorare».\r

\r

«L’Enit con le 26 sedi nel mondo e 9 in Europa ha come scopo la promozione dell’Italia e proprio per questo si stanno aprendo altre sedi – continua Ivana Jelinic - Sono stata in sud America, in India, sono tornata da poco da Dubai. In India è stata da poco inaugurata una nostra sede, perché è vero che solo il 2% della popolazione indiana ha una capacità di spesa tale da permettersi il lusso di viaggiare, ma è il 2% su una popolazione di 1,5 miliardi e questi sono numeri molto interessanti.\r

Briatore\r

Un’altra sede sarà, a breve, aperta negli Emirati arabi e molto probabilmente in Sud Africa ed in tanti altri mercati emergenti e strategici. Questi insieme a mercati più piccoli, ma con una forte voglia di conoscere il nostro Paese, come il Kazakistan ed altri paesi intorno alla Russia non colpite da embarghi e restrizioni che hanno voglia d’ Italia. Ad esempio con un’attività di scouting, abbiamo scoperto che in Vietnam, uno degli sport più praticati e non vissuto in maniera elitaria è il golf - ed alcune piccole realtà italiane si son portati a case ottimi contratti, anche su questo potrebbero e dovrebbero concentrarsi i nostri operatori».\r

\r

«Magari, meglio lui di un burocrate o di uno qualsiasi. Può essere simpatico o meno, ma Briatore è un personaggio che nel business ha fatto cose straordinarie ed inoltre in giro per il mondo è una delle persone più conosciute» questa la risposta alla domanda rivoltale sulla possibile nomina di Flavio Briatore alla presidenza di Enit.","post_title":"Jelinic: «Un ottimo anno per il turismo in Italia. Ma dobbiamo migliorare»","post_date":"2023-05-16T11:21:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684236083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono circa 40 le agenzie partner che interverranno domani, 17 maggio, all’appuntamento Mappamondo per approfondire le opportunità del volo diretto da Pisa a Dubai operato tutto l’anno tre volte a settimana da flydubai, fino a quattro frequenze settimanali nel periodo 23 giugno - 29 settembre 2023 (martedì, giovedì, venerdì, domenica). L’evento, che si svolgerà presso il business center aeroporto di Pisa Galileo Galilei, è organizzato in collaborazione con Toscana Aeroporti, con la stessa flydubai, con Dubai Economy and Tourism e con Arabian Adventures. Il tutto con lo scopo di promuovere e illustrare le possibilità che il collegamento da Pisa a Dubai può offrire al mercato toscano e ligure.\r

\r

Con voli diretti da Milano, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Catania e Olbia, Mappamondo propone pacchetti per viaggi lungo raggio su Thailandia, Bali, Giappone, Maldive, Mauritius, Seychelles, Sudafrica e Australia con un esclusivo stop over di tre notti a Dubai, inclusivo di escursioni. “La Toscana è per noi da sempre una regione strategica nella quale siamo molto radicati e che ci dimostra costante fiducia – dichiara il product manager del to, Daniele Fornari -. E il volo diretto su Dubai, che è una delle nostre destinazioni di punta, rappresenta un’opportunità importante per consolidare ulteriormente le nostre quote di mercato. Abbiamo strutturato un’offerta completa ed esclusiva; siamo certi che il collegamento flydubai da Pisa darà un ulteriore incentivo alle vendite”. Al termine dell’incontro gli agenti avranno l’opportunità di vincere due viaggi premio a Dubai.","post_title":"Mappamondo domani a Pisa per parlare alle adv delle prospettive aperte dal nuovo volo per Dubai","post_date":"2023-05-16T10:03:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684231433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445597","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per il Giappone il trend positivo degli arrivi dall’Italia, avviatosi con la riapertura post-Covid, è un segnale inequivocabile che il paese del Sol Levante sta ancora sulla bucket list degli italiani. Il numero sempre crescente di visitatori, non solo dall’Italia, trova il paese in difficoltà per chiudere il gap tra la grande richiesta e l’attuale disponibilità di risorse umane, ma sono molte le tematiche dello slow tourism nel mirino delle attività dell’ente del turismo, Jnto.\r

\r

Tra le proposte, itinerari outdoor e d’avventura lontani dalle mete più battute dal turismo di massa, passando per località termali e itinerari di pellegrinaggio. L’ente sta anche spingendo gli italiani a scoprire la cucina giapponese sulla scia del riconoscimento della cultura gastronomica di Fukuoka, una città che permette di godere della dicotomia tradizione e modernità, inserita da Lonely Planet nella classifica Best in Travel 2023 nella categoria 'Best in Flavor'. E si continuerà a dare risalto all’offerta destinata agli honeymooner, con particolare focus sull’isola di Okinawa e sul turismo luxury.\r

\r

Per chi cerca il Giappone più tradizionale ci sono le kominka, abitazioni tradizionali restaurate e messe a disposizione dei turisti. Con caratteristici tetti di paglia e costruite interamente usando materie prime di origine naturale, le kominka fungevano sia da abitazione che da luogo di lavoro. Tra le località più note per soggiorni in queste case tradizionali Shirakawa-Go nella prefettura di Gifu, Gokayama in quella di Toyama, e Ouchijuku. Gli amanti delle avventure sulla neve apprezzeranno il Giappone outdoor invernale che offre attività adrenaliniche come il canyoning e la possibilità di andare in bicicletta fra neve e ghiacciai. ","post_title":"Il Giappone riparte dallo slow tourism, fra natura e gastronomia","post_date":"2023-05-16T09:37:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684229879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445552","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avianca getta la spugna e fa marcia indietro sul progetto di acquisizione di Viva Air: la compagnia di bandiera colombiana spiega che le condizioni poste dall'autorità di regolamentazione Aerocivil per l'approvazione della fusione \"renderebbero impossibile il recupero di Viva e potrebbero persino influire sulla stabilità di Avianca\".\r

\r

Avianca sostiene di aver proposto di restituire oltre il 75% degli slot di Viva all'aeroporto El Dorado di Bogotà ma \"l'autorità ha richiesto la restituzione di un numero tale di slot che non consentirebbe a Viva di basare un solo aeromobile nel principale aeroporto del Paese in modo efficiente. Ciò renderebbe Viva economicamente non redditizia e contraddice esplicitamente altre condizioni che richiedono che Viva continui a fornire connettività sulle rotte storiche in cui era l'unico operatore\".\r

\r

\r

\r

Nel frattempo, i principali azionisti di Avianca e l'azionista di controllo della brasiliana Gol hanno recentemente concluso la transazione per creare il gruppo aereo pan-latinoamericano Abra Group. Viva avrebbe dovuto far parte del nuovo gruppo dopo l'acquisizione da parte di Avianca.","post_title":"Avianca abbandona i piani di acquisizione di Viva Air","post_date":"2023-05-16T09:00:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684227647000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates punta tutto sul digitale: da oggi, 15 maggio, ai passeggeri in partenza da Dubai viene infatti chiesto di utilizzare una carta d'imbarco elettronica invece di quella cartacea.\r

\r

I passeggeri che effettuano il check-in al Terminal 3 riceveranno la carta d'imbarco mobile via e-mail o sms. I passeggeri che effettuano il check-in online possono caricare la carta d'imbarco nel loro Apple Wallet o Google Wallet, o recuperare la carta d'imbarco sull'app Emirates. Anche la ricevuta del bagaglio registrato viene inviata via e-mail direttamente ai passeggeri o è disponibile nell'app della compagnia.\r

\r

L'iniziativa ridurrà in modo significativo gli sprechi di carta, offrendo al contempo un'esperienza comoda e veloce di check-in digitalizzato; viene ridotto inoltre anche il rischio di smarrimento delle carte d'imbarco, garantendo ai passeggeri la massima tranquillità durante il viaggio.\r

\r

Alcuni passeggeri potrebbero comunque richiedere la stampa di una carta d'imbarco fisica, ad esempio quando viaggiano con neonati, minori non accompagnati, passeggeri che necessitano di assistenza speciale, passeggeri con voli in coincidenza con altre compagnie aeree e tutti i passeggeri che viaggiano verso gli Stati Uniti.\r

\r

L'opzione di stampare una carta d'imbarco è disponibile su richiesta agli agenti Emirates ai banchi del check-in, se i passeggeri non dispongono di un dispositivo mobile o se non sono in grado di accedere alle informazioni sui loro dispositivi per motivi quali: esaurimento della batteria, guasto o anomalia del sistema, ritardo nella consegna dei messaggi o impossibilità di accedere al wi-fi, alla rete o a un pacchetto dati.","post_title":"Emirates vira sul digitale: addio alla carta d'imbarco cartacea per chi parte da Dubai","post_date":"2023-05-15T10:46:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684147588000]}]}}