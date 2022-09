Korean Air: via libera dall’Australia alla fusione con Asiana Airlines

Korean Air ha annunciato oggi che la Australian Competition and Consumer Commission (Accc) ha dato il suo via libera all’acquisizione di Asiana Airlines.

L’Accc ha sottolineato che mentre Korean Air e Asiana sono attualmente gli unici vettori che operano collegamenti diretti tra Sydney e Seul, Qantas e Jetstar inizieranno a breve i servizi su questa stessa rotta, consentendo così una concorrenza effettiva.

Korean Air auspica che il semaforo verde dell’autorità australiana per la concorrenza faciliti nonché acceleri i restanti processi decisionali per l’approvazione del merger. Da quando, il 14 gennaio 2021, la compagnia aerea ha presentato le relazioni sulla fusione ai nove Paesi interessati, Korean Air ha ricevuto l’approvazione da Corea, Turchia, Taiwan e Vietnam. La Commissione per la concorrenza della Thailandia ha dichiarato che la presentazione di un rapporto sulle aggregazioni aziendali non era necessaria. Tra i Paesi in cui la presentazione della relazione è arbitraria, Korean Air ha ricevuto l’autorizzazione anche da Singapore e Malesia. Le Filippine hanno confermato che la relazione sulla business combination non era necessaria.

Per portare a termine il processo di acquisizione, Korean Air ha dichiarato che “continuerà a collaborare in modo proattivo con i restanti enti normativi in cui è richiesta la presentazione di una relazione, tra cui gli Stati Uniti, l’Unione europea, la Cina e il Giappone e il Regno Unito“.