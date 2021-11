Korean Air: le autorità del Vietnam danno il via libera all’acquisizione di Asiana

Korean Air ha ottenuto il via libera all’acquisizione di Asiana dalle autorità per la concorrenza del Vietnam. Oltre a quest’ultimo, Korean ha già ricevuto il semaforo verde al merger con il vettore rivale da Thailandia, Turchia, Taiwan, Malesia e Filippine; manca ancora però la decisione da parte di alcuni paesi chiave, tra cui l’Unione europea, gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina e la stessa Corea del Sud.

Korean Air ha depositato i rapporti sulle combinazioni commerciali a diverse autorità in tutto il mondo nel mese di gennaio per ottenere il via libera all’acquisizione. Nella sua ultima dichiarazione, la compagnia aerea coreana stima di completare l’acquisizione e la fusione di Asiana “il più presto possibile”. Il vettore ha fissato come target ultimo il 2024.

La compagnia ha confermato lo scorso giugno che i due marchi saranno fusi in un unico brand, e che anche le divisioni low cost – che comprendono da perte Korean Air, Jin Air e, da parte Asiana, Air Busan e Air Seoul – saranno combinate.