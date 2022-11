Kenya Airways in codeshare con Air Austral. Più frequenze sulla Nairobi-Londra Kenya Airways ed Air Austral hanno siglato un codeshare che offrirà ai passeggeri più opzioni di viaggio e aumenterà la connettività tra l’Africa e le isole dell’oceano Indiano. L’accordo consente a entrambe le compagnie aeree di accedere a una gamma più ampia di destinazioni al di là dei rispettivi hub, ovvero Nairobi per Kenya Airways e Saint-Denis, Isola della Riunione per Air Austral. Attraverso l’hub di Nairobi di Kenya Airways, i passeggeri di Air Austral avranno collegamenti continui con la più ampia rete di Kenya Airways, che comprende Lagos, Dar es Salaam, Entebbe in Africa e Parigi, Londra e Amsterdam in Europa, oltre all’aeroporto internazionale JFK di New York.

Il code sharing consente ai clienti di beneficiare di un’unica tariffa e di un unico biglietto per l’intero viaggio; potranno inoltre effettuare il check-in con il proprio bagaglio dalla città di partenza fino all’arrivo a destinazione. Nel frattempo, da oggi 3 novembre, Kenya Airways ha aumentato il numero delle frequenze dei voli sulla Nairobi-Londra a undici alla settimana, in risposta alla crescita della domanda sulla rotta.

