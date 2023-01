JetBlue rafforza il posizionamento su Londra Heathrow (a scapito di Gatwick) JetBlue Airways aggiungerà un secondo volo giornaliero tra New York Kennedy e Londra Heathrow, mentre taglierà una delle due frequenze giornaliere Jfk e Londra Gatwick. Il nuovo operativo, in vigore dal 25 marzo, evidenzia le ambizioni di crescita della compagnia su Heathrow. JetBlue aveva iniziato a servire Heathrow con slot temporanei nell’agosto 2021, per poi ottenere slot permanenti nell’ottobre 2022. JetBlue, in una nota del 5 gennaio, ha dichiarato di essersi assicurato “un’ulteriore coppia di slot” a Heathrow, “che incrementa ulteriormente la presenza della compagnia aerea nell’aeroporto più trafficato del Regno Unito“. Complessivamente il vettore continuerà a volare 3 volte al giorno tra New York e Londra, ma il mix passerà a due voli giornalieri per Heathrow e uno per Gatwick. La compagnia collega i due scali londinesi anche da Boston. Tutti i voli transatlantici sono operati con Airbus A321Lr. Il vettore newyorkese ha in ordine anche 13 A321Xlr, che consentiranno una maggiore penetrazione in Europa. Robin Hayes, amministratore delegato di JetBlue, ha precedentemente reso noto che la compagnia potrebbe iniziare a volare su Parigi nel 2023.

