JetBlue punta ai viaggiatori premium: in arrivo due lounge a New York e Boston JetBlue Airways fa la corte ai passeggeri premium con la prossima apertura delle sue prime lounge aeroportuali a New York e Boston. La compagnia inaugurerà una lounge di 743 metri quadrati al Jfk di New York alla fine del 2025, seguita da un’altra lounge di 1.022 metri quadrati al Logan International di Boston. Il vettore ha recentemente varato la strategia “JetForward”, un piano di ampio respiro per tornare a una redditività costante che include, tra le altre iniziative, cambiamenti per “soddisfare la crescente domanda premium”: nel mirino ci sono i viaggiatori d’affari e il relativo aumento dei ricavi legato alla vendita di tariffe più elevate. “Da tempo i passeggeri ci chiedono una lounge e ora non vediamo l’ora di svelare la nostra proposta a New York e Boston – ha dichiarato Marty St. George, presidente di JetBlue -. Le lounge sono diventate un’offerta essenziale per il crescente numero di clienti che cercano esperienze premium, e le nostre aumenteranno ulteriormente il valore del nostro programma fedeltà TrueBlue”. Le lounge del vettore saranno riservate principalmente ai membri del programma fedeltà e ai titolari di carte di credito con il marchio della compagnia aerea. Avranno accesso alle lounge anche i passeggeri che volano con la “Mint” di JetBlue. Il piano JetForward del vettore comprende miglioramenti operativi, modifiche alla rete, investimenti nei prodotti e varie misure di risparmio. Se eseguito come previsto, il piano aumenterà i profitti operativi di JetBlue di circa 800-900 milioni di dollari entro il 2027. Condividi

