Jet2.com rinnova le divise di quasi 6.000 assistenti di volo e piloti Nuove divise per gli equipaggi di Jet2.com: un cambio che rappresenta la prima vera modifica sostanziale alle uniformi di assistenti di volo e piloti negli ultimi 20 anni. Il debutto avviene in vista dell’estate 2025 che si appresta a diventare la stagione dal più ampio operativo della compagnia: le nuove uniformi saranno indossate a bordo da quasi 6.000 assistenti di volo e piloti. Le uniformi sono state disegnate e realizzate dopo un’approfondita consultazione con i dipendenti di Jet2.com nel corso degli ultimi 18 mesi, per ottenere il “look and feel” più idoneo. Sulla base di un dettaglio processo di studio, sono stati apportati miglioramenti significativi al design, alla durata, alla vestibilità e al comfort delle uniformi. Le principali modifiche includono: il passaggio dal nero al blu navy delle uniformi dei piloti; un’uniforme rinnovata per il personale di bordo che garantisce una migliore vestibilità, con dettagli sartoriali rossi; la possibilità per gli equipaggi di scegliere tra abito, gonna e pantaloni.

Numerosi altri cambiamenti, come l’introduzione di gilet e cardigan, tessuti migliori per un comfort ancora maggiore, funzionalità migliorate come le tasche e un nuovo grembiule disegnato da June Winter, una collega dell’equipaggio di cabina di Jet2.com. La nuova divisa incorpora fibre ricavate da materiali riciclati e viene consegnata ai dipendenti all’interno di un imballaggio completamente riciclabile. Fino a 80.000 capi delle vecchie uniformi saranno poi riciclati in nuovi materiali, mentre oltre 3.000 capi che non possono essere riciclati saranno donati in beneficenza. Condividi

