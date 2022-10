Jet2.com ordina altri 35 A320Neo, con un’opzione per raddoppiare la commessa Jet2.com ha siglato un ordine supplementare per 35 aeromobili A320neo, portando il proprio impegno totale nei confronti di questa Famiglia a 98 aeromobili. L’accordo giunge a poco più di un anno dal primo ordine di Jet2.com per 36 A321neo – avvenuto nell’agosto 2021 – e seguito da ulteriori impegni finalizzati a garantire la crescita del vettore, per il quale la domanda ha continuato a superare l’offerta, anche negli anni più recenti. In pratica la compagnia ha un’opzione per un massimo di 71 jet e il valore potenziale dell’operazione è di 8 miliardi di dollari, a prezzi di listino. Le consegne dei velivoli ordinati si estendono su tre anni fino al 2031. Gli A320neo avranno una configurazione a 180 posti con una cabina ‘Airspace’, caratterizzata da illuminazione innovativa, nuovi prodotti per le sedute e cappelliere del 60% più grandi.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E’ vicina, sostenibile, ideale per campeggi, mare, vacanze all’aria aperta, all’insegna del benessere e della salute. La Croazia, che ha registrato una ripresa rapida ed evidente, punta a proporsi come destinazione per tutto l’anno. «Il 2023 non sarà facile anzi sarà una vera e propria sfida – commenta Viviana Vukelic direttrice Ente Nazionale Croato per il Turismo – Dobbiamo fare i conti con la guerra, l’inflazione e la crisi economica. Nonostante queste premesse la Croazia ha superato nel 2022 i 100 milioni di pernottamenti, di cui 4 milioni relativi a turisti italiani. La destinazione ha attirato un pubblico giovane, quello che ha sofferto maggiormente in pandemia. I Festival Musicali, le numerose isole, la possibilità di andare in barca a vela hanno entusiasmato i turisti più giovani». [post_title] => La Croazia come destinazione tutto l’anno, il 2023 sarà una sfida [post_date] => 2022-10-18T15:15:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666106116000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432445 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Jet2.com ha siglato un ordine supplementare per 35 aeromobili A320neo, portando il proprio impegno totale nei confronti di questa Famiglia a 98 aeromobili. L'accordo giunge a poco più di un anno dal primo ordine di Jet2.com per 36 A321neo - avvenuto nell'agosto 2021 - e seguito da ulteriori impegni finalizzati a garantire la crescita del vettore, per il quale la domanda ha continuato a superare l’offerta, anche negli anni più recenti. In pratica la compagnia ha un'opzione per un massimo di 71 jet e il valore potenziale dell'operazione è di 8 miliardi di dollari, a prezzi di listino. Le consegne dei velivoli ordinati si estendono su tre anni fino al 2031. Gli A320neo avranno una configurazione a 180 posti con una cabina ‘Airspace’, caratterizzata da illuminazione innovativa, nuovi prodotti per le sedute e cappelliere del 60% più grandi. [post_title] => Jet2.com ordina altri 35 A320Neo, con un'opzione per raddoppiare la commessa [post_date] => 2022-10-18T13:30:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666099849000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair alza la posta su Roma da dove, durante l'inverno 2022-23, opererà 18 nuove rotte dalle due basi di Ciampino e Fiumicino. Sono 13 gli aeromobili basati (per un investimento di 1,3 miliardi di dollari) inclusi 2 nuovi Boeing "Gamechanger" a Ciampino, che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di rumore. In pratica la low cost offrirà oltre il 10% in più di posti rispetto all’operativo invernale 2019, per un totale di 70 rotte e 900 voli a settimana, supportando oltre 7.000 posti di lavoro in loco e nel turismo a Roma. Le 18 nuove destinazioni sono: Agadir, Amman, Asturie, Berlino, Colonia, Cork, Cuneo, Dublino, Francoforte, Gran Canaria, Liverpool, Praga, Rabat, Stoccolma, Tangeri, Tolosa, Trapani e Valencia. "Al nuovo Governo chiediamo di eliminare la tassa addizionale sui diritti d'imbarco", ha ribadito il ceo Michael O'Leary, durante la presentazione del nuovo operativo dagli aeroporti romani, aggiungendo "vogliamo lavorare con il nuovo Governo italiano anche per eliminare le restrizioni sull'aeroporto di Ciampino", perché a Roma serve un secondo aeroporto ed occorre raddoppiare il numero dei movimenti dagli attuali 60 a 100-120. [post_title] => Lo scatto di Ryanair su Roma: 18 nuove rotte per l'inverno da Fiumicino e Ciampino [post_date] => 2022-10-18T13:08:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666098509000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432383 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ha accolto in flotta il suo 170° aeromobile Airbus, che supporterà le operazioni della compagnia aerea all’aeroporto internazionale di Catania. Il nuovo Airbus A321Neo presenta le più recenti tecnologie del settore dell'aviazione e offre significativi vantaggi ambientali, con una riduzione di quasi il 50% dell'impronta acustica, una riduzione del 20% del consumo di carburante e una riduzione del 50% delle emissioni di ossido di azoto. La flotta della low cost ha oggi un'età media di 4,6 anni. "Attualmente siamo il più importante operatore di aeromobili A321Neo in Europa - sottolinea Owain Jones, chief development officer del vettore -. Il nostro considerevole portafoglio ordini alimenterà la crescita e il rapido rinnovo della flotta, creando così una delle flotte più giovani di qualsiasi altra compagnia aerea". [post_title] => Wizz Air, in flotta il 170° Airbus: l'A321Neo volerà sulle rotte da Catania [post_date] => 2022-10-18T09:26:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666085173000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432357 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432358" align="alignright" width="296"] Hussein Sherif, chairman & ceo di Air Cairo[/caption] “Air Cairo amplierà la sua presenza sul mercato italiano, vogliamo fare tutto quel che possiamo per supportare i collegamenti fra Italia ed Egitto”. Hussein Sherif, chairman & ceo di Air Cairo, commenta il più recente investimento della compagnia aerea sul nostro mercato che da novembre, con l’entrata in vigore dell’orario invernale, prevede nuovi collegamenti “tra Sharm El Sheikh, Luxor, Hurghada e ben sei aeroporti italiani: Roma, Milano, Bologna, Napoli, Bari e Catania”. Un deciso balzo in avanti della capacità offerta rispetto al passato, quando il network italiano della compagnia del gruppo Egyptair includeva soltanto gli scali di Milano, Roma e Napoli con le rotte da Sharm (insieme a quelle garantite da Milano e Roma per il Cairo). E una riconferma della valenza del nostro mercato, “il secondo in Europa per numero di voli, dopo quello tedesco” sottolinea Salah Kadri, direttore commerciale di Air Cairo. Importanza certificata dalla nomina di una regional manager dedicata all’Italia, Reham ELsopky. [caption id="attachment_432359" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Reham ELsopky, regional manager Italy, Salah Kadrim direttore commerciale e Mohamed El-Saadany, head of Europe sales[/caption] Novità 2022-23 è anche il nuovo operativo creato su misura in base alle richieste dei tour operator “con la Napoli-Luxor con ritorno dal Cairo: si atterra a Luxor dove poi ci si imbarca per la crociera sul Nilo fino ad Aswan e poi da qui, con un nostro volo domestico si raggiunge Il Cairo per rientrare in Italia. Numerosi to richiedono anche l’abbinata Cairo-Sharm El Sheikh: quindi, arrivo con 2 notti nella Capitale per spostarsi poi a Sharm per 4 notti e tornare in Italia direttamente da qui”. Nel dettaglio, queste le nuove rotte Italia-Egitto: Bari-Sharm El Sheikh (settimanale, domenica); Catania-Sharm El Sheikh (lunedì e giovedì); Bologna-Sharm El Sheikh (martedì e venerdì); Bologna-Cairo (mercoledì e venerdì); Napoli- Hurghada (domenica); Roma-Luxor (lunedì). Le novità si aggiungono alle tratte già operate, che vedono comunque un potenziamento delle frequenze: Milano Malpensa- Sharm (che passa da due a 4 voli a settimana);Roma-Sharm El Sheikh (da due a 4 voli settimanali); Napoli-Sharm El Sheikh (sempre da due a 4 voli settimanali) e Milano Malpensa-Il Cairo (da 3 a 4 voli settimanali). Tutte le rotte italiane sono servita con aeromobili A320Neo: “Attualmente la flotta è composta da 14 velivoli A320 (Neo e Ceo) che diventeranno 18 entro la fine di febbraio 2023. L’ampliamento della flotta prevede anche l’ingresso di 6 Atr-72 (quattro già operativi), oltre a tre nuovi Embraer E190, in consegna nel primo trimestre 2023. [post_title] => Air Cairo investe sull'Italia: raffica di nuovi voli e una nuova regional manager [post_date] => 2022-10-17T14:59:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666018770000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432313 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In concomitanza con l'annuncio dei nuovi indirizzi di Madrid e Barcellona, The Student Hotel (Tsh) annuncia il cambio di nome in The Social Hub. La nuova brand identity è stata creata per ampliare l'offerta di ospitalità ibrida della compagnia, riflettendo la domanda crescente di spazi flessibili che consentano alle persone di connettersi e trovare una community, sia che stiano conoscendo una nuova città o costruendo un business network. "Siamo davvero orgogliosi di annunciare l'evoluzione della nostra azienda insieme all'apertura delle nostre nuove proprietà in Spagna - sottolinea il fondatore di Tsh, Charlie MacGregor -. Abbiamo cambiato il nostro nome in The Social Hub per mettere l'impatto sociale al centro di tutto ciò che facciamo. Ora più che mai c'è bisogno di una vera connessione e di un cambiamento positivo: crediamo e insieme creiamo una società migliore". “The Social Hub vede la nostra community attraverso una nuova lente - gli fa eco il managing director, community & partnerships, Frank Uffen -: non solo come studenti, viaggiatori, nomadi digitali o imprenditori, ma come una comunità con una mentalità condivisa”. Il rebranding da The Student Hotel a The Social Hub è insomma il logico passo successivo per amplificare l’offerta di ospitalità ibrida e la missione focalizzarsi sulle connessioni della community. Con 11 mila camere in tutta Europa e un valore di 2,1 miliardi di euro nell'ultimo round di finanziamento, Tsh è passato dall'essere conosciuto semplicemente come un hotel per studenti a un nome che pone Social al centro della sua identità, che collega gli ospiti e la comunità locale. A testimonianza del successo del modello, a Madrid le camere degli studenti sono esaurite fino a marzo 2023 e le altre categorie di occupazione stanno superando le migliori previsioni. The Social Hub ha ospitato centinaia di aziende e migliaia di ospiti durante i suoi dieci anni di attività e ha visto aumentare la domanda di spazi di co-working, riunioni e aree community. L'azienda sta già dedicando il 15% del suo portafoglio a questo, con piani per raddoppiare la metratura quadrata nelle località future, nonché piani per aggiornare retroattivamente le attuali proprietà. Le nuove aperture nel 2022 fanno parte della prima ondata del piano di espansione della società che vuole aumentare il portafoglio del 100%, con altri sette strutture già in cantiere da lanciare entro il 2025. [post_title] => The Student Hotel diventa The Social Hub e si fa sempre più spazio di ospitalità ibrida [post_date] => 2022-10-17T10:32:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666002731000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432136 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432138" align="alignleft" width="300"] Dominique Colussi, vice president of development Viva Resorts[/caption] La catena alberghiera Viva Wyndham Resorts, torna a partecipare alla fiera Ttg Travel Experience, all’interno dello stand dell’Ente del turismo della Repubblica Dominicana C1/022-059. Si appresta ad incontrare il mercato e i media con un bagaglio di notizie positive dopo l’ultimo biennio. Il 2022 coincide con il 35° anniversario della fondazione dell’azienda, anniversario che trova la migliore celebrazione nella solidità economico-finanziaria e nella rinnovata fiducia che le accordano i tanti operatori con cui collabora a livello commerciale, sentendosi garantiti. Il core business di Viva Resorts è in Repubblica Dominicana (dove sono ubicate cinque strutture), il Paese nei Caraibi che più ha recuperato dopo lo stop mondiale, anche per le scelte lungimiranti del governo. E la Repubblica Dominicana torna prepotentemente a detenere il palmares di Viva Resorts. A Bayahibe – dove sorgono Viva Wyndham Dominicus Beach e Viva Wyndham Dominicus Palace – l’occupazione nei primi otto mesi dell’anno ha superato il 92%. L’Europa si è ripresa la quota di mercato che aveva in questa zona affacciata sul Mar dei Caraibi, in particolare Italia, Francia e Germania. Sono molto presenti i Paesi del Sudamerica, in primis Argentina; mercati emergenti sono UK e Colombia. A Samaná continua a regalare soddisfazioni l’adults only Viva Wyndham V Samaná, che ha avuto nei primi otto mesi dell’anno un’occupazione media dell’85%, superando in alcuni momenti i numeri del 2019, già ottimi. Un risultato importante considerando che il target over 18 rappresenta una selezione della clientela. Francia e Stati Uniti hanno costituito i mercati principali – il Canada ha ripreso a viaggiare solo da giugno. Un elemento significativo a favore dell’occupazione è la stretta collaborazione che il resort ha da anni con le case di produzione cinematografiche e televisive; il connubio fra la natura eccezionalmente rigogliosa della penisola di Samaná e il servizio fornito da Viva ha cementato un rapporto proficuo, al punto che questo segmento rappresenta un terzo mercato per l’azienda e genera un indotto positivo sulla comunità locale. Aggiunge Dominique Colussi, vice president of development Viva Resorts: «Viva Wyndham V Samaná era stato per noi una scommessa. Quando lo abbiamo aperto nel dicembre 2015, non sapevamo se il prodotto sarebbe riuscito a rimanere operativo 12 mesi l’anno: la località non è di massa, il segmento solo adulti è di nicchia. Invece il prodotto, che rappresenta il top della nostra gamma, è piaciuto moltissimo, al punto che abbiamo deciso di ampliarlo. In novembre inaugureremo altre 78 sistemazioni, sul lato opposto delle esistenti, disporremo di un ristorante a buffet ampliato rispetto al precedente e di un beach club ancora più ampio; il direttore italiano è soddisfatto dell’operazione, che non ha impattato troppo sulla clientela in home». Parlando ancora di Repubblica Dominicana, Cabarete – dove è attivo il Viva Wyndham Tangerine - ha riscosso ottimi consensi, in particolare grazie a Germania, Stati Uniti, Canada e al mercato locale. Cabarete è una delle mete mondiali più rinomate per il kitesurf, sede di competizioni annuali. Sempre sulla costa settentrionale, precisamente a Puerto Plata, V Heavens ha avuto un buon marketshare da gennaio ad aprile fra Europa, Stati Uniti e Dominicana; è rimasto chiuso da maggio a metà novembre per lavori di ampliamento. I menu di uno dei suoi ristoranti sono creati da una nota chef dominicana, ambasciatrice della cucina dominicana nel mondo e protagonista di Master Chef. Mercato italiano In Italia Viva Wyndham Resorts ha un rapporto di partnership molto forte con il Gruppo Alpitour, attraverso i suoi vari brand; cinque resort sono in esclusiva per l’Italia. Il recupero dei volumi nella Repubblica Dominicana è stato ottimo non appena sono stati aperti i “corridoi turistici” e a partire da giugno è ricominciata la programmazione in Messico come Bravo. In questo periodo stanno partendo le promozioni pianificate congiuntamente con il Gruppo Alpitour; gli investimenti comuni puntano a riposizionare la Riviera Maya ai vertici delle preferenze degli italiani. Bahamas per il pubblico italiano è sempre stata una meta estiva, grazie alla stagionalità del volo diretto da Milano, ma la sinergia con il Bahamas Tourist Office potrebbe portare anche linfa economica alla catena anche prima. [caption id="attachment_432139" align="alignleft" width="200"] Giuliana Carniel, vice president sales and revenue Viva Wyndham Resorts[/caption] «Nel 2022 raccogliamo i frutti di quando seminato durante gli ultimi due anni - commenta Giuliana Carniel vice president sales and revenue management Viva Wyndham Resorts -. Non ci siamo mai arresi e ci siamo mantenuti sempre attivi, flessibili, aperti a nuove realtà, come ad esempio quelle dell’accoglienza di produzioni di film e reality, una dimensione a sé che però ha contribuito a sostenere i nostri resort a Samaná e Cabarete. Menzione d’onore al nostro staff, sempre presente, instancabile; abbiamo lavorato come non mai per cercare mercati, adattarci alle realtà e continuare a promuovere i nostri hotel”. Conclude Dominique Colussi, presente a Rimini in occasione di Ttg Travel Experience: «In tutto ciò non abbiamo cessato di dedicarci al tema della sostenibilità. Da anni siamo molto impegnati in Repubblica Dominicana, stiamo valutando di trasformare le tante azioni in una più strutturata Fondazione. I pilastri delle nostre attività sono la tutela dell’ambiente dove viviamo e operiamo, stupendo ma anche delicato; il sostegno alle comunità locali che ci circondano, affinché crescita e sviluppo portino benefici a tutti; istruzione e formazione per favorire la diffusione di educazione, nei territori dove un aiuto è necessario per consolidare un progresso che sia duraturo. Non amiamo farci pubblicità in questo senso ma abbiamo seriamente a cuore la sostenibilità, ambientale e sociale». [post_title] => Viva Wyndham ritorna al Ttg di Rimini. Dati molto positivi nel 2022 [post_date] => 2022-10-12T14:54:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665586450000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_428443" align="alignleft" width="300"] Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption] Energia e passione: sono queste le parole chiave che segnano la partecipazione di Lab Travel Group – Euphemia a Ttg Travel Experience, riportate a chiare lettere all’interno dello stand e nella nuova campagna di comunicazione. Come due lati della stessa medaglia, Lab Travel Group ed Euphemia uniscono l’energia di un back-office composto da 35 professionisti alla passione di 150 Personal Voyager: consulenti di viaggio che, con esperienza e dedizione, sono sempre capaci di offrire le soluzioni più adatte alle esigenze dei loro clienti. «In un contesto di mercato profondamente mutato rispetto agli anni d’oro del turismo organizzato, offriamo agli agenti di viaggio una chance per fare ancora della loro passione un’opportunità concreta di guadagno - afferma Ezio Barroero, presidente Lab Travel Group -. Nel corso degli ultimi mesi la squadra di Personal Voyager è cresciuta e abbiamo in previsione nuovi ingressi tra dicembre e gennaio. Sono professionisti molto preparati, con un portfolio consolidato di clienti, che con noi trovano l’opportunità di proseguire la loro attività, liberandosi dai costi e dagli oneri burocratici legati alla gestione diretta della loro agenzia, senza rinunciare del tutto al punto vendita fisico, grazie alla rete di filiali Euphemia sul territorio». Tante le novità presentate in fiera, a cominciare dal prodotto, con un netto potenziamento del parco fornitori: oltre al consolidamento degli accordi con i migliori tour operator, i Personal Voyager possono ora contare su numerosi e interessanti DMC, compagnie aeree e altri operatori della filiera italiani e stranieri, con la certezza di essere sempre competitivi sul mercato, tanto nel caso di prodotti intermediati, quanto nel caso dell’organizzazione diretta. Prosegue inoltre lo sviluppo del nuovo sito di Euphemia, concepito in ottica b2b2c, nel quale i Personal Voyager potranno caricare le proprie proposte di viaggio, ampliando notevolmente il bacino di riferimento. Parallelamente, il sito conterrà nuove aree tematiche e informative, rivolte sia ai Personal Voyager che ai clienti finali. «Ttg Travel Experience – commenta Michele Zucchi, AD Euphemia – è una grande opportunità per fare conoscere la nostra filosofia. Il marketing ha rivisto il brand: ora anche da quello si evince che Euphemia è la passione e Lab Travel l’energia. Quindi una emozione unita alla capacità di agire. Nel nostro modello, l’unico protagonista è l’agente di viaggio, che diventa un consulente senza costi, mai solo, con guadagni certi, senza vincoli e senza rischi. Stiamo lavorando al potenziamento della squadra: dopo Rimini saremo a Genova, Firenze, Padova, Verona e Brescia in collaborazione con Travel Quotidiano. Puntiamo anche al mercato del centro e sud Italia, che ha ottime potenzialità e nel quale siamo meno presenti». Da segnalare anche la partecipazione alla tavola rotonda: “Agenzia di viaggio indipendente, network o consulente: io chi sono?” in programma giovedì 13 ottobre alle 15:30 presso il Social Corner del padiglione A2. Il dibattito, moderato dall’agenzia di comunicazione m&cs, mette a confronto diversi modelli distributivi e analizza differenti scenari e opportunità di business, in modo che ogni agente possa scegliere la soluzione migliore in base alle proprie esigenze personali e professionali. [post_title] => Euphemia: tutte le novità e la tavola rotonda al Ttg Travel Experience [post_date] => 2022-10-12T14:44:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665585853000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' arrivato a Roma Fiumicino il nuovo Airbus A220 di Ita Airways con livrea bianca 'Born To Be Sustainable'. Si tratta di uno dei quattro A220 che entreranno in flotta da questo ottobre e contribuiranno a portare Ita Airways a diventare il vettore più green d’Europa con l’80% di velivoli di nuova generazione in flotta entro il 2026. L'aeromobile sarà operativo tra Roma, Milano, Genova, Torino, Napoli, Ginevra, Zurigo e Monaco. Oltre ai nuovi A220 che affiancano l’ammiraglia A350 nella flotta della compagnia aerea, nei prossimi mesi arriveranno altri A220 ed A330-900neo, A320neo e A321neo. L’Airbus A220 è il più efficiente aeromobile a corridoio singolo di piccole dimensioni della sua categoria e consentirà alla compagnia di beneficiare di una riduzione del 25% dei consumi e delle emissioni di CO2 per passeggero rispetto alla precedente generazione. È più leggero, silenzioso, con livelli di comfort a bordo di assoluto riferimento. [post_title] => Ita Airways: a Fiumicino il nuovo Airbus A220 con la livrea Born To Be Sustainable [post_date] => 2022-10-11T11:16:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665487006000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "jet2 com ordina altri 35 a320neo con unopzione per raddoppiare la commessa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":48,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":819,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E’ vicina, sostenibile, ideale per campeggi, mare, vacanze all’aria aperta, all’insegna del benessere e della salute. La Croazia, che ha registrato una ripresa rapida ed evidente, punta a proporsi come destinazione per tutto l’anno.\r

\r

«Il 2023 non sarà facile anzi sarà una vera e propria sfida – commenta Viviana Vukelic direttrice Ente Nazionale Croato per il Turismo – Dobbiamo fare i conti con la guerra, l’inflazione e la crisi economica. Nonostante queste premesse la Croazia ha superato nel 2022 i 100 milioni di pernottamenti, di cui 4 milioni relativi a turisti italiani. La destinazione ha attirato un pubblico giovane, quello che ha sofferto maggiormente in pandemia. I Festival Musicali, le numerose isole, la possibilità di andare in barca a vela hanno entusiasmato i turisti più giovani».","post_title":"La Croazia come destinazione tutto l’anno, il 2023 sarà una sfida","post_date":"2022-10-18T15:15:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666106116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jet2.com ha siglato un ordine supplementare per 35 aeromobili A320neo, portando il proprio impegno totale nei confronti di questa Famiglia a 98 aeromobili. L'accordo giunge a poco più di un anno dal primo ordine di Jet2.com per 36 A321neo - avvenuto nell'agosto 2021 - e seguito da ulteriori impegni finalizzati a garantire la crescita del vettore, per il quale la domanda ha continuato a superare l’offerta, anche negli anni più recenti. In pratica la compagnia ha un'opzione per un massimo di 71 jet e il valore potenziale dell'operazione è di 8 miliardi di dollari, a prezzi di listino. Le consegne dei velivoli ordinati si estendono su tre anni fino al 2031.\r

\r

Gli A320neo avranno una configurazione a 180 posti con una cabina ‘Airspace’, caratterizzata da illuminazione innovativa, nuovi prodotti per le sedute e cappelliere del 60% più grandi.","post_title":"Jet2.com ordina altri 35 A320Neo, con un'opzione per raddoppiare la commessa","post_date":"2022-10-18T13:30:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666099849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair alza la posta su Roma da dove, durante l'inverno 2022-23, opererà 18 nuove rotte dalle due basi di Ciampino e Fiumicino. Sono 13 gli aeromobili basati (per un investimento di 1,3 miliardi di dollari) inclusi 2 nuovi Boeing \"Gamechanger\" a Ciampino, che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di rumore.\r

In pratica la low cost offrirà oltre il 10% in più di posti rispetto all’operativo invernale 2019, per un totale di 70 rotte e 900 voli a settimana, supportando oltre 7.000 posti di lavoro in loco e nel turismo a Roma. Le 18 nuove destinazioni sono: Agadir, Amman, Asturie, Berlino, Colonia, Cork, Cuneo, Dublino, Francoforte, Gran Canaria, Liverpool, Praga, Rabat, Stoccolma, Tangeri, Tolosa, Trapani e Valencia.\r

\"Al nuovo Governo chiediamo di eliminare la tassa addizionale sui diritti d'imbarco\", ha ribadito il ceo Michael O'Leary, durante la presentazione del nuovo operativo dagli aeroporti romani, aggiungendo \"vogliamo lavorare con il nuovo Governo italiano anche per eliminare le restrizioni sull'aeroporto di Ciampino\", perché a Roma serve un secondo aeroporto ed occorre raddoppiare il numero dei movimenti dagli attuali 60 a 100-120.\r

","post_title":"Lo scatto di Ryanair su Roma: 18 nuove rotte per l'inverno da Fiumicino e Ciampino","post_date":"2022-10-18T13:08:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666098509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha accolto in flotta il suo 170° aeromobile Airbus, che supporterà le operazioni della compagnia aerea all’aeroporto internazionale di Catania. Il nuovo Airbus A321Neo presenta le più recenti tecnologie del settore dell'aviazione e offre significativi vantaggi ambientali, con una riduzione di quasi il 50% dell'impronta acustica, una riduzione del 20% del consumo di carburante e una riduzione del 50% delle emissioni di ossido di azoto. La flotta della low cost ha oggi un'età media di 4,6 anni. \r

\r

\"Attualmente siamo il più importante operatore di aeromobili A321Neo in Europa - sottolinea Owain Jones, chief development officer del vettore -. Il nostro considerevole portafoglio ordini alimenterà la crescita e il rapido rinnovo della flotta, creando così una delle flotte più giovani di qualsiasi altra compagnia aerea\".","post_title":"Wizz Air, in flotta il 170° Airbus: l'A321Neo volerà sulle rotte da Catania","post_date":"2022-10-18T09:26:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666085173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432358\" align=\"alignright\" width=\"296\"] Hussein Sherif, chairman & ceo di Air Cairo[/caption]\r

\r

“Air Cairo amplierà la sua presenza sul mercato italiano, vogliamo fare tutto quel che possiamo per supportare i collegamenti fra Italia ed Egitto”. Hussein Sherif, chairman & ceo di Air Cairo, commenta il più recente investimento della compagnia aerea sul nostro mercato che da novembre, con l’entrata in vigore dell’orario invernale, prevede nuovi collegamenti “tra Sharm El Sheikh, Luxor, Hurghada e ben sei aeroporti italiani: Roma, Milano, Bologna, Napoli, Bari e Catania”.\r

\r

Un deciso balzo in avanti della capacità offerta rispetto al passato, quando il network italiano della compagnia del gruppo Egyptair includeva soltanto gli scali di Milano, Roma e Napoli con le rotte da Sharm (insieme a quelle garantite da Milano e Roma per il Cairo). E una riconferma della valenza del nostro mercato, “il secondo in Europa per numero di voli, dopo quello tedesco” sottolinea Salah Kadri, direttore commerciale di Air Cairo. Importanza certificata dalla nomina di una regional manager dedicata all’Italia, Reham ELsopky.\r

\r

[caption id=\"attachment_432359\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Reham ELsopky, regional manager Italy, Salah Kadrim direttore commerciale e Mohamed El-Saadany, head of Europe sales[/caption]\r

\r

Novità 2022-23 è anche il nuovo operativo creato su misura in base alle richieste dei tour operator “con la Napoli-Luxor con ritorno dal Cairo: si atterra a Luxor dove poi ci si imbarca per la crociera sul Nilo fino ad Aswan e poi da qui, con un nostro volo domestico si raggiunge Il Cairo per rientrare in Italia. Numerosi to richiedono anche l’abbinata Cairo-Sharm El Sheikh: quindi, arrivo con 2 notti nella Capitale per spostarsi poi a Sharm per 4 notti e tornare in Italia direttamente da qui”.\r

\r

Nel dettaglio, queste le nuove rotte Italia-Egitto: Bari-Sharm El Sheikh (settimanale, domenica); Catania-Sharm El Sheikh (lunedì e giovedì); Bologna-Sharm El Sheikh (martedì e venerdì); Bologna-Cairo (mercoledì e venerdì); Napoli- Hurghada (domenica); Roma-Luxor (lunedì). Le novità si aggiungono alle tratte già operate, che vedono comunque un potenziamento delle frequenze: Milano Malpensa- Sharm (che passa da due a 4 voli a settimana);Roma-Sharm El Sheikh (da due a 4 voli settimanali); Napoli-Sharm El Sheikh (sempre da due a 4 voli settimanali) e Milano Malpensa-Il Cairo (da 3 a 4 voli settimanali).\r

\r

Tutte le rotte italiane sono servita con aeromobili A320Neo: “Attualmente la flotta è composta da 14 velivoli A320 (Neo e Ceo) che diventeranno 18 entro la fine di febbraio 2023. L’ampliamento della flotta prevede anche l’ingresso di 6 Atr-72 (quattro già operativi), oltre a tre nuovi Embraer E190, in consegna nel primo trimestre 2023.","post_title":"Air Cairo investe sull'Italia: raffica di nuovi voli e una nuova regional manager","post_date":"2022-10-17T14:59:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666018770000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In concomitanza con l'annuncio dei nuovi indirizzi di Madrid e Barcellona, The Student Hotel (Tsh) annuncia il cambio di nome in The Social Hub. La nuova brand identity è stata creata per ampliare l'offerta di ospitalità ibrida della compagnia, riflettendo la domanda crescente di spazi flessibili che consentano alle persone di connettersi e trovare una community, sia che stiano conoscendo una nuova città o costruendo un business network.\r

\r

\"Siamo davvero orgogliosi di annunciare l'evoluzione della nostra azienda insieme all'apertura delle nostre nuove proprietà in Spagna - sottolinea il fondatore di Tsh, Charlie MacGregor -. Abbiamo cambiato il nostro nome in The Social Hub per mettere l'impatto sociale al centro di tutto ciò che facciamo. Ora più che mai c'è bisogno di una vera connessione e di un cambiamento positivo: crediamo e insieme creiamo una società migliore\". “The Social Hub vede la nostra community attraverso una nuova lente - gli fa eco il managing director, community & partnerships, Frank Uffen -: non solo come studenti, viaggiatori, nomadi digitali o imprenditori, ma come una comunità con una mentalità condivisa”.\r

\r

Il rebranding da The Student Hotel a The Social Hub è insomma il logico passo successivo per amplificare l’offerta di ospitalità ibrida e la missione focalizzarsi sulle connessioni della community. Con 11 mila camere in tutta Europa e un valore di 2,1 miliardi di euro nell'ultimo round di finanziamento, Tsh è passato dall'essere conosciuto semplicemente come un hotel per studenti a un nome che pone Social al centro della sua identità, che collega gli ospiti e la comunità locale. A testimonianza del successo del modello, a Madrid le camere degli studenti sono esaurite fino a marzo 2023 e le altre categorie di occupazione stanno superando le migliori previsioni. The Social Hub ha ospitato centinaia di aziende e migliaia di ospiti durante i suoi dieci anni di attività e ha visto aumentare la domanda di spazi di co-working, riunioni e aree community. L'azienda sta già dedicando il 15% del suo portafoglio a questo, con piani per raddoppiare la metratura quadrata nelle località future, nonché piani per aggiornare retroattivamente le attuali proprietà. Le nuove aperture nel 2022 fanno parte della prima ondata del piano di espansione della società che vuole aumentare il portafoglio del 100%, con altri sette strutture già in cantiere da lanciare entro il 2025.","post_title":"The Student Hotel diventa The Social Hub e si fa sempre più spazio di ospitalità ibrida","post_date":"2022-10-17T10:32:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666002731000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432138\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dominique Colussi, vice president of development Viva Resorts[/caption]\r

\r

La catena alberghiera Viva Wyndham Resorts, torna a partecipare alla fiera Ttg Travel Experience, all’interno dello stand dell’Ente del turismo della Repubblica Dominicana C1/022-059. Si appresta ad incontrare il mercato e i media con un bagaglio di notizie positive dopo l’ultimo biennio. Il 2022 coincide con il 35° anniversario della fondazione dell’azienda, anniversario che trova la migliore celebrazione nella solidità economico-finanziaria e nella rinnovata fiducia che le accordano i tanti operatori con cui collabora a livello commerciale, sentendosi garantiti.\r

\r

Il core business di Viva Resorts è in Repubblica Dominicana (dove sono ubicate cinque strutture), il Paese nei Caraibi che più ha recuperato dopo lo stop mondiale, anche per le scelte lungimiranti del governo. E la Repubblica Dominicana torna prepotentemente a detenere il palmares di Viva Resorts.\r

\r

A Bayahibe – dove sorgono Viva Wyndham Dominicus Beach e Viva Wyndham Dominicus Palace – l’occupazione nei primi otto mesi dell’anno ha superato il 92%. L’Europa si è ripresa la quota di mercato che aveva in questa zona affacciata sul Mar dei Caraibi, in particolare Italia, Francia e Germania. Sono molto presenti i Paesi del Sudamerica, in primis Argentina; mercati emergenti sono UK e Colombia.\r

\r

A Samaná continua a regalare soddisfazioni l’adults only Viva Wyndham V Samaná, che ha avuto nei primi otto mesi dell’anno un’occupazione media dell’85%, superando in alcuni momenti i numeri del 2019, già ottimi. Un risultato importante considerando che il target over 18 rappresenta una selezione della clientela.\r

\r

Francia e Stati Uniti hanno costituito i mercati principali – il Canada ha ripreso a viaggiare solo da giugno. Un elemento significativo a favore dell’occupazione è la stretta collaborazione che il resort ha da anni con le case di produzione cinematografiche e televisive; il connubio fra la natura eccezionalmente rigogliosa della penisola di Samaná e il servizio fornito da Viva ha cementato un rapporto proficuo, al punto che questo segmento rappresenta un terzo mercato per l’azienda e genera un indotto positivo sulla comunità locale.\r

\r

Aggiunge Dominique Colussi, vice president of development Viva Resorts: «Viva Wyndham V Samaná era stato per noi una scommessa. Quando lo abbiamo aperto nel dicembre 2015, non sapevamo se il prodotto sarebbe riuscito a rimanere operativo 12 mesi l’anno: la località non è di massa, il segmento solo adulti è di nicchia. Invece il prodotto, che rappresenta il top della nostra gamma, è piaciuto moltissimo, al punto che abbiamo deciso di ampliarlo. In novembre inaugureremo altre 78 sistemazioni, sul lato opposto delle esistenti, disporremo di un ristorante a buffet ampliato rispetto al precedente e di un beach club ancora più ampio; il direttore italiano è soddisfatto dell’operazione, che non ha impattato troppo sulla clientela in home».\r

\r

Parlando ancora di Repubblica Dominicana, Cabarete – dove è attivo il Viva Wyndham Tangerine - ha riscosso ottimi consensi, in particolare grazie a Germania, Stati Uniti, Canada e al mercato locale. Cabarete è una delle mete mondiali più rinomate per il kitesurf, sede di competizioni annuali. Sempre sulla costa settentrionale, precisamente a Puerto Plata, V Heavens ha avuto un buon marketshare da gennaio ad aprile fra Europa, Stati Uniti e Dominicana; è rimasto chiuso da maggio a metà novembre per lavori di ampliamento. I menu di uno dei suoi ristoranti sono creati da una nota chef dominicana, ambasciatrice della cucina dominicana nel mondo e protagonista di Master Chef.\r

\r

Mercato italiano\r

\r

In Italia Viva Wyndham Resorts ha un rapporto di partnership molto forte con il Gruppo Alpitour, attraverso i suoi vari brand; cinque resort sono in esclusiva per l’Italia. Il recupero dei volumi nella Repubblica Dominicana è stato ottimo non appena sono stati aperti i “corridoi turistici” e a partire da giugno è ricominciata la programmazione in Messico come Bravo.\r

\r

In questo periodo stanno partendo le promozioni pianificate congiuntamente con il Gruppo Alpitour; gli investimenti comuni puntano a riposizionare la Riviera Maya ai vertici delle preferenze degli italiani.\r

\r

Bahamas per il pubblico italiano è sempre stata una meta estiva, grazie alla stagionalità del volo diretto da Milano, ma la sinergia con il Bahamas Tourist Office potrebbe portare anche linfa economica alla catena anche prima.\r

\r

[caption id=\"attachment_432139\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Giuliana Carniel, vice president sales and revenue Viva Wyndham Resorts[/caption]\r

\r

«Nel 2022 raccogliamo i frutti di quando seminato durante gli ultimi due anni - commenta Giuliana Carniel vice president sales and revenue management Viva Wyndham Resorts -. Non ci siamo mai arresi e ci siamo mantenuti sempre attivi, flessibili, aperti a nuove realtà, come ad esempio quelle dell’accoglienza di produzioni di film e reality, una dimensione a sé che però ha contribuito a sostenere i nostri resort a Samaná e Cabarete. Menzione d’onore al nostro staff, sempre presente, instancabile; abbiamo lavorato come non mai per cercare mercati, adattarci alle realtà e continuare a promuovere i nostri hotel”.\r

\r

Conclude Dominique Colussi, presente a Rimini in occasione di Ttg Travel Experience: «In tutto ciò non abbiamo cessato di dedicarci al tema della sostenibilità. Da anni siamo molto impegnati in Repubblica Dominicana, stiamo valutando di trasformare le tante azioni in una più strutturata Fondazione. I pilastri delle nostre attività sono la tutela dell’ambiente dove viviamo e operiamo, stupendo ma anche delicato; il sostegno alle comunità locali che ci circondano, affinché crescita e sviluppo portino benefici a tutti; istruzione e formazione per favorire la diffusione di educazione, nei territori dove un aiuto è necessario per consolidare un progresso che sia duraturo. Non amiamo farci pubblicità in questo senso ma abbiamo seriamente a cuore la sostenibilità, ambientale e sociale».","post_title":"Viva Wyndham ritorna al Ttg di Rimini. Dati molto positivi nel 2022","post_date":"2022-10-12T14:54:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665586450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_428443\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption]\r

\r

Energia e passione: sono queste le parole chiave che segnano la partecipazione di Lab Travel Group – Euphemia a Ttg Travel Experience, riportate a chiare lettere all’interno dello stand e nella nuova campagna di comunicazione.\r

Come due lati della stessa medaglia, Lab Travel Group ed Euphemia uniscono l’energia di un back-office composto da 35 professionisti alla passione di 150 Personal Voyager: consulenti di viaggio che, con esperienza e dedizione, sono sempre capaci di offrire le soluzioni più adatte alle esigenze dei loro clienti.\r

\r

«In un contesto di mercato profondamente mutato rispetto agli anni d’oro del turismo organizzato, offriamo agli agenti di viaggio una chance per fare ancora della loro passione un’opportunità concreta di guadagno - afferma Ezio Barroero, presidente Lab Travel Group -. Nel corso degli ultimi mesi la squadra di Personal Voyager è cresciuta e abbiamo in previsione nuovi ingressi tra dicembre e gennaio. Sono professionisti molto preparati, con un portfolio consolidato di clienti, che con noi trovano l’opportunità di proseguire la loro attività, liberandosi dai costi e dagli oneri burocratici legati alla gestione diretta della loro agenzia, senza rinunciare del tutto al punto vendita fisico, grazie alla rete di filiali Euphemia sul territorio».\r

\r

Tante le novità presentate in fiera, a cominciare dal prodotto, con un netto potenziamento del parco fornitori: oltre al consolidamento degli accordi con i migliori tour operator, i Personal Voyager possono ora contare su numerosi e interessanti DMC, compagnie aeree e altri operatori della filiera italiani e stranieri, con la certezza di essere sempre competitivi sul mercato, tanto nel caso di prodotti intermediati, quanto nel caso dell’organizzazione diretta.\r

\r

Prosegue inoltre lo sviluppo del nuovo sito di Euphemia, concepito in ottica b2b2c, nel quale i Personal Voyager potranno caricare le proprie proposte di viaggio, ampliando notevolmente il bacino di riferimento. Parallelamente, il sito conterrà nuove aree tematiche e informative, rivolte sia ai Personal Voyager che ai clienti finali.\r

\r

«Ttg Travel Experience – commenta Michele Zucchi, AD Euphemia – è una grande opportunità per fare conoscere la nostra filosofia. Il marketing ha rivisto il brand: ora anche da quello si evince che Euphemia è la passione e Lab Travel l’energia. Quindi una emozione unita alla capacità di agire. Nel nostro modello, l’unico protagonista è l’agente di viaggio, che diventa un consulente senza costi, mai solo, con guadagni certi, senza vincoli e senza rischi. Stiamo lavorando al potenziamento della squadra: dopo Rimini saremo a Genova, Firenze, Padova, Verona e Brescia in collaborazione con Travel Quotidiano. Puntiamo anche al mercato del centro e sud Italia, che ha ottime potenzialità e nel quale siamo meno presenti».\r

\r

Da segnalare anche la partecipazione alla tavola rotonda: “Agenzia di viaggio indipendente, network o consulente: io chi sono?” in programma giovedì 13 ottobre alle 15:30 presso il Social Corner del padiglione A2. Il dibattito, moderato dall’agenzia di comunicazione m&cs, mette a confronto diversi modelli distributivi e analizza differenti scenari e opportunità di business, in modo che ogni agente possa scegliere la soluzione migliore in base alle proprie esigenze personali e professionali.","post_title":"Euphemia: tutte le novità e la tavola rotonda al Ttg Travel Experience","post_date":"2022-10-12T14:44:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1665585853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' arrivato a Roma Fiumicino il nuovo Airbus A220 di Ita Airways con livrea bianca 'Born To Be Sustainable'. Si tratta di uno dei quattro A220 che entreranno in flotta da questo ottobre e contribuiranno a portare Ita Airways a diventare il vettore più green d’Europa con l’80% di velivoli di nuova generazione in flotta entro il 2026.\r

\r

L'aeromobile sarà operativo tra Roma, Milano, Genova, Torino, Napoli, Ginevra, Zurigo e Monaco. Oltre ai nuovi A220 che affiancano l’ammiraglia A350 nella flotta della compagnia aerea, nei prossimi mesi arriveranno altri A220 ed A330-900neo, A320neo e A321neo.\r

\r

L’Airbus A220 è il più efficiente aeromobile a corridoio singolo di piccole dimensioni della sua categoria e consentirà alla compagnia di beneficiare di una riduzione del 25% dei consumi e delle emissioni di CO2 per passeggero rispetto alla precedente generazione. È più leggero, silenzioso, con livelli di comfort a bordo di assoluto riferimento.","post_title":"Ita Airways: a Fiumicino il nuovo Airbus A220 con la livrea Born To Be Sustainable","post_date":"2022-10-11T11:16:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665487006000]}]}}