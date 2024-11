Jet2.com aprirà una nuova base a Londra Luton: voli anche per Verona Londra Luton è la nuova base di Je2.com, la 13ª della compagnia nel Regno Unito: debutto previsto per il 1° aprile 2025, solo un paio di mesi dopo l’apertura della base di Bournemouth. A Luton Jet2 posizionerà inizialmente due aeromobili che serviranno un network di 17 rotte verso la Spagna continentale e le sue isole, il Portogallo, le isole della Grecia, la Turchia e l’Italia. Saranno fino a 36 i voli operati ogni settimana, in vendita ci sono 430.000 posti. Jet2 ha dichiarato che la decisione di espandersi a Luton è arrivata “in risposta alla forte domanda” di passeggeri e agenzie in tutto il Sud-est, a Londra, Bedfordshire, Buckinghamshire e Hertfordshire. “I clienti e le agenzie di viaggio indipendenti ci hanno chiesto di aprire all’aeroporto di Londra Luton da molti anni ormai, quindi sappiamo quanto questa notizia sarà apprezzata” ha commentato Steve Heapy, amministratore delegato di Jet2.com e Jet2holidays. Il network La rete dei collegamenti prevede quindi un volo anche verso l’Italia e precisamente Verona, servita da una frequenza alla settimana, il mercoledì; in Spagna tre destinazioni, Girona, Alicante, Reus; alle Canarie, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote e Tenerife; alle Baleari, Ibiza e Maiorca; in Portogallo, Faro e Madeira; in Grecia, Creta, Rodi e Zante; in Turchia, Antalya e Dalaman. Condividi

\r

A Luton Jet2 posizionerà inizialmente due aeromobili che serviranno un network di 17 rotte verso la Spagna continentale e le sue isole, il Portogallo, le isole della Grecia, la Turchia e l'Italia. Saranno fino a 36 i voli operati ogni settimana, in vendita ci sono 430.000 posti.\r

\r

Jet2 ha dichiarato che la decisione di espandersi a Luton è arrivata “in risposta alla forte domanda” di passeggeri e agenzie in tutto il Sud-est, a Londra, Bedfordshire, Buckinghamshire e Hertfordshire.\r

\r

“I clienti e le agenzie di viaggio indipendenti ci hanno chiesto di aprire all'aeroporto di Londra Luton da molti anni ormai, quindi sappiamo quanto questa notizia sarà apprezzata\" ha commentato Steve Heapy, amministratore delegato di Jet2.com e Jet2holidays.\r

\r

Il network\r

\r

La rete dei collegamenti prevede quindi un volo anche verso l'Italia e precisamente Verona, servita da una frequenza alla settimana, il mercoledì; in Spagna tre destinazioni, Girona, Alicante, Reus; alle Canarie, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote e Tenerife; alle Baleari, Ibiza e Maiorca; in Portogallo, Faro e Madeira; in Grecia, Creta, Rodi e Zante; in Turchia, Antalya e Dalaman.","post_title":"Jet2.com aprirà una nuova base a Londra Luton: voli anche per Verona","post_date":"2024-11-13T12:01:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731499309000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478783","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha scelto di adottare Amadeus Ticket Server per diversificare il proprio portafoglio distributivo e aprirsi a nuove opportunità di codeshare e partnership interlining.\r

\r

Con l'espansione dell'hub di Roma Fiumicino, la compagnia aerea trarrà vantaggio dalla distribuzione attraverso Amadeus Travel Platform, migliorando la connettività e ampliando il raggio d'azione del carrier mediante nuove capacità di interlining e codeshare.\r

\r

Il nuovo accordo di distribuzione con Amadeus è rivolto al mercato dei viaggi d'affari in Italia e Romania. I contenuti e i prezzi del sito di Aeroitalia sono ora disponibili nel canale di prenotazione utilizzato dalle agenzie di viaggio.\r

\r

\"Nel nostro percorso di espansione della rete di rotte in Italia, inclusi i mercati della Sardegna e della Sicilia, e nel rafforzamento della nostra presenza in Europa, stiamo collaborando con Amadeus per accelerare la nostra strategia dedicata ai clienti aziendali - afferma il cco del vettore, Krassimir Tanev -. Aeroitalia è impegnata a offrire servizi ad alta frequenza a tariffe competitive e siamo lieti di annunciare il successo del lancio di questo nuovo accordo.\"\r

\r

Aeroitalia implementerà Amadeus Ticket Server, un central ticketing server, un e-ticketing server e un e-ticketing network, tutti integrati nel Pss della compagnia aerea. \r

\r

\"Questo accordo testimonia quanto sia ampia e completa la gamma di tecnologie che possiamo offrire ai clienti delle compagnie aeree in base all'evoluzione delle esigenze dei vettori - sottolinea Ernest Roda, svp commercial, airlines, Western Europe, Amadeus -. Grazie a questo passo, Aeroitalia potrà trasformarsi in un ticketing carrier e potrà beneficiare per la prima volta di partnership interline e codeshare attraverso Amadeus Travel Platform. Ciò si concretizzerà in una maggiore offerta sia per le agenzie di viaggio che per i viaggiatori in Italia e non solo\".\r

\r

","post_title":"Aeroitalia sceglie Amadeus per crescere nel segmento corporate in Europa","post_date":"2024-11-13T10:38:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731494300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478720\" align=\"aligncenter\" width=\"451\"] © Hannes Niederkofler[/caption]\r

\r

L'inverno nelle Dolomiti è un’esperienza che va oltre le piste da discesa. Gennaio e febbraio ospitano, anche quest’anno, diversi eventi sportivi e culturali che attraggono turisti di ogni età e appassionati da tutto il mondo.\r

\r

Tra gli eventi dedicati allo sci di fondo, si distingue la 3 Zinnen Ski-Marathon, la maratona di sci di fondo più antica e più lunga dell'Alto Adige: l’11 e 12 gennaio più di cento atleti attraverseranno i comuni di Dobbiaco, San Candido, Sesto, Villabassa e Braies sfidandosi nello stile classico e nello skating. L’1 e il 2 febbraio, invece, si terrà la Gran Fondo Dobbiaco-Cortina, gara di 42 km in stile classico, o 35 km in stile libero.\r

\r

In programma anche manifestazioni legate alla corsa. Il 18 gennaio la Winter Night Run di Dobbiaco offre due percorsi notturni, dalle 17.00 alle 20.00: uno competitivo di 12 km e uno non competitivo di 7 km. Sempre a Dobbiaco, la FIS Para Nordic Worldcup dall’11 al 14 febbraio.\r

\r

Non mancano attrazioni per tutta la famiglia. Dal 5 al 12 gennaio voleranno sopra Dobbiaco le mongolfiere del Dolomiti Balloonfestival, mentre a San Candido, dal 20 al 22 gennaio si potrà assistere alla costruzione di opere d’arte scolpite in blocchi di neve in occasione del Dolomiti Snow Festival, il festival internazionale delle sculture di neve.\r

\r

In posizione strategica per poter godere appieno degli eventi, il Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto offre dal 5 gennaio al 23 febbraio due tipologie di pacchetti: le “Settimane bianche – Dolomites Ski Paradies” per gli amanti dello sci e il “Wellness per corpo & anima” per chi non rinuncia al relax.\r

\r

La struttura gode di una posizione privilegiata alla base degli impianti di risalita del Monte Croda Rossa che consente agli ospiti di uscire dal Resort con gli sci ai piedi. La Spa Soma & Anima di 2.500 mq è dotata di ogni comfort: piscina coperta, sauna, grotta solfata e molto altro.\r

\r

Di Elisa Biagioli\r

\r

","post_title":"Settimana bianca nelle Dolomiti: gli eventi da non perdere","post_date":"2024-11-12T11:59:26+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1731412766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La città di Bari si prepara ad accogliere l'undicesima edizione di Btm Italia, in programma dal 26 al 28 febbraio 2025 presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante. Quest'anno l'evento si sviluppa attorno a un programma ampio e articolato che celebra il tema \"Il Viaggio nel Viaggio\", un invito a riflettere sulle molteplici dimensioni del viaggio, sia fisiche che interiori. Questa metafora, che parte dalla domanda “Quando comincia il viaggio?” diventa il filo conduttore di tutti gli argomenti toccati durante la fiera per riflettere su come ogni nuova scoperta, ogni singola esperienza, ogni piccolo spostamento, siano un viaggio dentro un viaggio più grande.\r

Btm Italia, dopo il successo della scorsa edizione che ha visto 48mila presenze, torna per la terza volta a Bari in contemporanea al BUY Puglia, il marketplace del turismo incoming pugliese, ampliando ulteriormente gli spazi espositivi che raggiungeranno i 16.000 metri quadri, accogliendo un numero record di oltre 250 espositori e 430 aziende, con la partecipazione di 100 buyer nazionali e internazionali e offrendo un’opportunità unica per gli operatori di incontrarsi, scambiare idee e avviare collaborazioni di rilievo.\r

Questo grazie all’importante investimento sull’area T-Trade, il villaggio dell’outgoing che darà ancora più spazio ai protagonisti del turismo trade: con la presenza di enti del turismo nazionali, destinazioni internazionali, tour operator, compagnie aeree, marittime e agenzie di viaggio, il villaggio T-Trade si presenta come uno spazio pensato per diventare il luogo eletto dagli operatori del sud Italia per incontrare decision maker italiani e internazionali, offrendo un'occasione unica per esplorare nuovi mercati e creare sinergie commerciali. La sezione è strutturata per favorire momenti di networking ad alto valore aggiunto, con stand espositivi e incontri che favoriscono dialoghi immediati, in grado di trasformare ogni contatto in una collaborazione solida e proficua.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_478700\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Nevio D'Arpa[/caption]\r

Ampliamento\r

“Quest’anno, con l’ampliamento della fiera a 16.000 metri quadri e l’investimento sul villaggio T-Trade, BTM Italia compie un ulteriore passo in avanti sul turismo outgoing. Crediamo fermamente che il Centro-Sud abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento internazionale, e il nostro obiettivo è dimostrarlo. Bari, con Btm, diventa il luogo ideale per creare connessioni globali senza dover per forza volare a Londra o Berlino - ha dichiarato Nevio D’Arpa, ceo di Btm Italia -.\r

«Con questa edizione, stiamo portando nel cuore del Sud Italia i grandi player del turismo, offrendo alle aziende locali e nazionali una piattaforma di alto livello per costruire relazioni con partner internazionali. La crescita del mercato turistico in quest’area rappresenta una straordinaria opportunità per tutti gli attori coinvolti, e Btm Italia vuole essere il ponte che collega il nostro territorio alle opportunità globali, offrendo un evento che combina visione internazionale e radicamento locale.”\r

Sempre all’avanguardia il programma formativo e di dibattito: oltre 100 tra conferenze, incontri B2B e tavole rotonde si svolgeranno nelle diverse sale della fiera, offrendo una piattaforma di confronto sulle principali sfide del settore turistico. Se il concetto di viaggio è intrinsecamente legato all'essenza umana, rappresentando un mezzo per scoprire nuove realtà, culture e, soprattutto, se stessi, \"Il Viaggio nel Viaggio\", tema di questa edizione, intende esplorare questa complessità, considerandolo non solo come spostamento geografico, ma anche come percorso di crescita personale e professionale.\r

","post_title":"La Btm si prepara per l'11ª edizione con il tema \"Il Viaggio nel Viaggio\"","post_date":"2024-11-12T11:00:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731409253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Compie 10 anni la rotta operata da Turkish Airlines tra Catania e Istanbul, \"un anniversario che non è solo una celebrazione dei nostri successi ma anche una riaffermazione del nostro impegno a promuovere lo scambio culturale, il turismo e i legami economici tra le due città e i due Paesi” ha dichiarato il vice president of sales per il Sud Europa della compagnia aerea, Ömer Faruk Sönmez.\r

\r

“I dieci anni di presenza di Turkish Airlines nel nostro aeroporto segnano un traguardo importante non solo per Catania, ma per tutta la Sicilia - ha sottolineato Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, Società Aeroporto Catania -. Il collegamento diretto con Istanbul e con altre città internazionali, presenziate dalla compagnia, rappresenta un valore strategico che facilita il dialogo con l’Est asiatico, creando nuove opportunità di sviluppo turistico e di business per il nostro territorio. Ringraziamo Turkish Airlines per la sua affidabilità e professionalità, elementi fondamentali per una collaborazione duratura. Guardiamo al futuro con fiducia, certi che questo primo decennio possa essere una solida base per un’ulteriore crescita reciproca e per la costruzione di sinergie ancora più forti tra la Sicilia e il continente asiatico”.\r

\r

Negli ultimi 65 anni oltre 16 milioni di passeggeri hanno scelto Turkish Airlines per volare tra l’Italia e Istanbul; nel solo 2024 - tra gennaio e settembre - 1.586.077 viaggiatori hanno scelto di volare con il vettore turco da tutto il mondo verso Catania, Palermo, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Bari, Venezia e Torino e viceversa. In particolare, i passeggeri che hanno viaggiato da e per Catania quest’anno hanno raggiunto un totale di 66.400.\r

\r

A oggi, Turkish Airlines ha un totale di 143 voli settimanali dall’Italia, con Roma e Milano che hanno il maggior numero di collegamenti (28 a settimana), seguite da Bologna e Venezia (21 a settimana), Napoli (18 a settimana), Torino, Bari, Catania (7 a settimana) e Palermo (6 a settimana). ","post_title":"Turkish Airlines: la rotta Catania-Istanbul compie dieci anni","post_date":"2024-11-12T09:15:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731402944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già anticipato a metà ottobre, in occasione di un incontro stampa al Park Hyatt di Milano, arriva ora anche l'ufficializzazione internazionale del debutto del brand Regency a Roma il prossimo anno. Situato nei pressi della stazione Termini e a pochi passi dal Colosseo e dal quartiere Monti, l’Hyatt Regency Roma Termini si presenta come un hotel contemporaneo, dedicato sia ai viaggatori corporate, sia a quelli leisure. La struttura, progettata dagli architetti Jeremy King e Riccardo Roselli nei primi anni 2.000, vanta un rooftop che ospita una piscina esterna, un bar e un ristorante con terrazza. Oltre alle 238 camere, l’hotel dispone di oltre mille mq di spazi versatili per riunioni ed eventi, con ampie sale conferenze modulabili in più ambienti, tutte dotate di luce naturale, e foyer interni ed esterni che offrono grande flessibilità per meeting ed esposizioni. L'Hyatt Regency Roma Termini sarà gestito da Garnet Hospitality Partners, mentre la struttura è di proprietà di Investire sgr.\r

\r

Hyatt ha registrato una crescita significativa del marchio in Italia in soli cinque anni. A parte il Park Hyatt Milano, inaugurato nel 2003, dal 2019 sono stati aperti cinque nuovi hotel del gruppo nella Penisola, quadruplicando il numero di camere disponibili. Attualmente, il portafoglio tricolore comprende sei strutture in cinque città: il Tornabuoni Hotel, Unbound Collection, a Firenze, il 7Pines Resort Sardinia, Destination by Hyatt, a Baja Sardinia, il The Tribune, JdV by Hyatt, a Roma, l'Hyatt Centric Murano Venice a Murano, l'Hyatt Centric Milano Centrale e, appunto, il Park Hyatt Milano.\r

\r

“Il turismo in Italia sta vivendo una forte ripresa. Il mercato tricolore rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per Hyatt, sia attraverso uno sviluppo organico, sia tramite acquisizioni e collaborazioni”, ha commentato Javier Águila, presidente del gruppo Europa, Medio Oriente e Africa -. Riteniamo che ci siano grandi opportunità di crescita nelle principali aree urbane dove siamo già presenti, nonché nelle destinazioni secondarie, in cui stiamo cercando di aprire nuove strutture”.\r

\r

“Oltre a rafforzare i nostri brand nelle più importanti città e mete turistiche del Paese, come Roma, Milano e Venezia, stiamo puntando a mercati secondari come Napoli, Torino, Bologna e la Puglia, nonché a portare sul mercato alcuni dei nostri marchi di resort”, conferma Nuno Galvao Pinto, regional vice president development Southern Europe.\r

\r

","post_title":"Hyatt conferma il debutto del brand Regency a Roma il prossimo anno","post_date":"2024-11-11T11:05:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1731323100000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ottobre da record per Norse Atlantic, che lo scorso mese ha registrato il più alto load factor di sempre, raggiungendo il 90%, che rappresenta un aumento di 15 punti percentuali rispetto all'anno precedente.\r

\r

Sempre in ottobre, Norse Atlantic ha registrato 118.502 passeggeri, con un aumento del 16% rispetto all'anno precedente, su 410 voli, tra cui 50 charter. La compagnia ha completato il 99% dei voli programmati nel mese, mentre il 74% dei voli è arrivato entro 15 minuti dall'orario di arrivo previsto.\r

\r

\"È un piacere registrare il nostro più alto load factor di sempre in poco meno di due anni e mezzo dal nostro primo volo, continuando la tendenza positiva nel numero di passeggeri mese su mese, mentre continuiamo a migliorare tutte le parti della nostra attività - ha dichiarato Bjorn Tore Larsen, ceo e fondatore di Norse Atlantic -. A ottobre abbiamo festeggiato un importante traguardo collegando il Regno Unito al Sudafrica, operando il nostro primo volo diretto senza scalo tra Londra e Città del Capo. Il tutto esaurito dell'inaugurazione ha testimoniato la necessità e la richiesta di voli confortevoli e a basso costo su questa rotta, che per troppo tempo è stata soggetta a una mancanza di concorrenza a scapito dei viaggiatori\".","post_title":"Norse Atlantic archivia ottobre con un load factor del 90%, il più elevato di sempre","post_date":"2024-11-11T10:34:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731321281000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478588","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Risultati positivi dal mercato Italia e nuovi segmenti su cui puntare: benessere, turismo attivo e spa sono le leve di Czech Tourism guidato dal nuovo direttore generale Frantisek Reismuller che ha fatto recentemente tappa in Italia per incontrare il trade.\r

\r

Azioni rafforzate da una campagna di comunicazione che vuole trasmettere un’immagine della Cechia come meta di benessere diffuso, dove natura, attività, le terme di antica tradizione, ed eventi e gastronomia sono ideali per il corpo e l’anima.\r

\r

\"La Cechia punta senza dubbio sulle città, i famosi castelli – osserva Reismuller – e i siti Unesco. Ma i nostri sforzi e obiettivi per la nuova stagione proseguono intensamente anche su altri segmenti che comprendono il turismo attivo e quello termale. La Cechia è una destinazione di piccole dimensioni e grazie alla vicinanza tra i luoghi e le attrazione è possibile praticare turismo attivo, trekking, cultura e vivere le nostre antiche tradizioni con le spa e le acque termali e terapeutiche, presenti in quasi tutto il territorio, da notare anche il buon andamento del turismo Mice ed eventi con un picco di 700mila presenze registrate\". \r

\r

La Repubblica Ceca incassa buoni risultati e una importante crescita dei flussi turistici in generale: nelle strutture ricettive hanno soggiornato in totale 10 milioni di persone, di cui il 47% straniere, emerge soddisfazione per il mercato italiano, al sesto posto, che segna un aumento del 20% rispetto all’anno precedente, con un totale semestrale di 208.000 arrivi e una durata media del soggiorno di 3,68 giorni. Tra le destinazioni più scelte spicca Praga, seguita dalla Moravia Meridionale e dalla regione di Pilsen. \r

\r

A fronte di questi risultati, le compagnie aeree Ryanair, Eurowings, Smartwings, Volotea, Wizz Air ed easyJet mantengono un'offerta ampia di voli da e per l'Italia con collegamenti giornalieri giornaliere da Milano Malpensa, Orio al Serio, Roma Fiumicino e Ciampino, con frequenze diverse, disponibili anche voli da Venezia, Treviso, Verona, Firenze, Pisa, Napoli, Bari, Catania. ","post_title":"Repubblica Ceca: italiani in crescita. Focus su terme e turismo attivo","post_date":"2024-11-11T10:20:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1731320439000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways è official carrier del Giubileo 2025: è stato infatti sottoscritto un accordo tra il dicastero per l’Evangelizzazione, rappresentato dal Pro-prefetto monsignor Rino Fisichella, e la compagnia aerea, rappresentata dal presidente Antonino Turicchi.\r

In base all'accordo sono previste agevolazioni per l’acquisto di biglietti aerei sui voli della compagnia in favore dei passeggeri in possesso della Carta del Pellegrino che siano iscritti a Volare e particolari offerte per i gruppi.\r

In aggiunta Ita sarà partner negli eventi previsti nell’Anno Giubilare, su tutti il Giubileo dello Sport, il Giubileo degli Adolescenti, il Giubileo dei Giovani, il Giubileo delle Persone con Disabilità e il Giubileo dei Lavoratori.\r

“Con questa iniziativa Ita Airways si afferma ancora una volta come compagnia aerea nazionale di riferimento per la connettività del Paese e per i grandi eventi che si svolgono in Italia - ha dichiarato Turicchi - nonché come ambasciatore delle eccellenze del Made in Italy nel mondo con l’obiettivo di contribuire a promuovere lo sviluppo dei flussi turistici verso Roma ed il resto d’Italia per tutta la durata dell’Anno Giubilare. In particolare, il nostro network sarà il “ponte” che collegherà alla porta Santa e il nostro hub nella Capitale rappresenterà l’ingresso principale per chi vorrà proseguire il proprio soggiorno nelle numerose bellezze del territorio nazionale”.\r

“L’accordo raggiunto con Ita Airways consentirà a tanti Pellegrini di poter raggiungere Roma con maggiore facilità per vivere il Giubileo – ha affermato monsignor Fisichella - Siamo particolarmente grati a Ita e al suo presidente per la disponibilità dimostrata e per l’attenzione che da subito ha voluto esprimere nei confronti dei milioni di Pellegrini che ricorreranno anche ai suoi servizi per vivere l’Anno Santo”.","post_title":"Ita Airways è official carrier del Giubileo 2025: le agevolazioni per i pellegrini","post_date":"2024-11-11T10:04:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731319474000]}]}}