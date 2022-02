Italo tra i finalisti dell’Uic International Sustainable Railway Awards 2022

Italo ottiene un importante riconoscimento a livello globale posizionandosi tra i finalisti dell’Uic International Sustainable Railway Awards 2022, l’evento organizzato dall’International Union of Railways – storica associazione ferroviaria internazionale nata nel 1922, che promuove lo sviluppo del trasporto su rotaia in tutto il mondo. Italo ha ottenuto la nomination per la categoria Best Contribution to Covid Emergency, in virtù dell’installazione dei filtri Hepa su tutti i treni della flotta aziendale. Si contenderà il premio, a livello mondiale, con l’operatore ferroviario francese Sncf e la tedesca DB Engineering & Consulting.

In particolare, i filtri Hepa garantiscono un ricambio continuo e completo dell’aria in carrozza: l’aria filtrata viene integrata con quella prelevata dall’esterno dando vita ad un flusso completamente rigenerato ogni 3 minuti. Grazie ad un significativo investimento, in un momento estremamente delicato per l’intero settore dei trasporti, Italo si è posto come best in class nel campo della sicurezza, divenendo il primo operatore ferroviario al mondo ad adottare questi particolari filtri (gli stessi degli aerei).

I vincitori saranno svelati il 1° giugno, a Berlino. “In questo periodo emergenziale abbiamo fatto tanto per i nostri viaggiatori e i nostri dipendenti, mettendo la sicurezza e la qualità del servizio davanti a tutto – dichiara Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo -. Un simile riconoscimento testimonia quanto di buono abbiamo fatto fino ad oggi e rappresenta un ulteriore stimolo per migliorarci giorno dopo giorno”.