Italo, ripartono i collegamenti tra Pavia e le città di Milano, Roma, Napoli e Genova Italo torna a Pavia dal prossimo 1° ottobre, con due servizi al giorno che collegano il capoluogo lombardo a Genova, Milano, Roma e Napoli. Un treno Italo partirà alle 7.26 da Pavia, poi fermerà a Milano Centrale alle ore 8.05 e, senza fermate intermedie in altre città, arriverà a Roma Termini alle ore 11.25, terminando la corsa a Napoli Centrale alle 12.58. II treno di rientro verso Pavia partirà da Napoli Centrale alle 16.13, fermerà a Roma Termini alle 18, passerà da Milano Centrale e giungerà a Pavia alle 22.03, per poi proseguire verso Genova. «Siamo stati tra i primi a investire su Pavia – spiega Fabrizio Bona, direttore commerciale di Italo – per noi una fermata strategica del network. Chi viaggia per studio e per lavoro utilizza il treno tra Roma e Pavia, per tale ragione abbiamo studiato orari in grado di soddisfare le esigenze di viaggio, con una partenza la mattina ed un rientro in serata. Siamo felici di poter ripartire con questi collegamenti che già in passato ci hanno regalato grande soddisfazione». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523086 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ennismore, realtà del settore dell'ospitalità lifestyle, apre la prima proprietà Delano in Italia insieme a Limm e a Società Rinascimento Valori. Verrà inaugurato nel 2028 il Delano Puglia, che porterà il mix di eleganza spontanea ed energia culturale di Delano sulla costa adriatica pugliese, nella storica città portuale di Monopoli. Il resort sarà immerso in un paesaggio mediterraneo appartato, con calette rocciose e ampie vedute sul mare cristallino. Il suo design rifletterà l’eleganza e lo stile iconico del brand, fondendo ambienti luminosi e passaggi fluidi dai colori naturali, capaci di creare spazi contemporanei, attenti all’arte e alla cultura. Delano Puglia disporrà di 63 camere e 13 suite e offrirà una selezione accurata di esperienze dedicate al tempo libero, al benessere, alla socialità e allo shopping. Dinamica l’offerta gastronomica, che comprenderà un ristorante firmato Paris Society aperto tutto il giorno, due bar a bordo piscina, una lobby lounge e una rivisitazione dell’iconico Rose Bar di Miami. Per vivere momenti di attività e benessere Delano porterà anche sulla costa pugliese il suo concept esclusivo di benessere e wellness The Source by Delano, con spazi dedicati al movimento e piscine. I momenti di interazione saranno possibili anche nelle aree per eventi interni ed esterni, sapientemente progettate e flessibili. Delano Puglia sarà allora sia un tranquillo rifugio che una vivace destinazione social. Offrirà inoltre il suo esclusivo programma di membership con accesso a eventi ed esperienze selezionate in tutto il mondo, concepiti per creare connessioni e favorire il senso di community. «Delano è sinonimo eleganza, rilevanza culturale e serenità che superano i confini. - afferma Phil Zrihen, deputy group ceo di Ennismore - L’arrivo del brand in Puglia rappresenta un’evoluzione naturale di questa filosofia. La Puglia è infatti una straordinaria destinazione che offre un raro equilibrio fra bellezza, autenticità e raffinatezza discreta ed è quindi la cornice ideale per lo spirito sofisticato dei resort Delano. Delano Puglia segna anche un’importante pietra miliare per Ennismore: è la nostra prima proprietà in Puglia ed è espressione del nostro impegno nel creare destinazioni lifestyle iconiche nelle località più suggestive del mondo». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Ennismore porta l’ospitalità lifestyle di Delano in Puglia [post_date] => 2026-09-29T14:36:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790692616000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523045 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 450 delegati statunitensi, più di 300 tra buyer e media da Regno Unito ed Europa, quasi 800 partecipanti complessivi. Sono i numeri della Brand Usa Travel Week U.K. & Europe 2026, evento trade e media di punta dell'ente di promozione turistica degli Stati Uniti, in corso ad Amsterdam fino a giovedì 1° ottobre. È la prima volta nei Paesi Bassi per l'ottava edizione, che arriva a un anno dal debutto della piattaforma America the Beautiful, presentata alla Travel Week 2025 di Londra. «Costruire la domanda di domani comincia dalle partnership che rafforziamo oggi – afferma Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa –. Regno Unito ed Europa restano mercati di importanza cruciale per gli Stati Uniti e le nostre solide relazioni transatlantiche sostengono i flussi verso il Paese. Con la Travel Week consolidiamo questi legami per far crescere i viaggi internazionali e generare impatto economico per destinazioni, imprese e comunità». Il programma L'edizione 2026 prevede percorsi dedicati a trade, media e leadership, con sessioni di approfondimento su ricerche e market insight, informazioni sull'ingresso negli Usa, intelligenza artificiale e innovazione. Presenti U.S. Customs and Border Protection, Dipartimento di Stato e Dipartimento per la Sicurezza interna. Alla sessione plenaria è intervenuto Joseph Popolo, ambasciatore degli Stati Uniti nei Paesi Bassi, che ha evidenziato il ruolo dell'aeroporto di Schiphol nei collegamenti tra i due Paesi. «Gli olandesi sono un grande partner per gli Stati Uniti sul fronte del commercio, del turismo e della sicurezza nazionale», ha dichiarato. Sponsor e partner dell'evento sono Aer Lingus, American Airlines, British Airways, BKNG Ads, Expedia, Miles Partnership, MMGY Global e Sojern. Il calendario delle Travel Week Dopo le prime edizioni in India e Sud America nel 2026, il format debutta in Canada dal 26 al 29 ottobre. Nel 2027 torna a Chennai, in India, dal 17 al 21 gennaio, seguito dalla Travel Week Latin America in versione ampliata a Panama, dal 14 al 18 marzo. La Travel Week U.K. & Europe rientra invece a Londra, all'Olympia London, dal 18 al 21 ottobre 2027. «Riunire in un'unica sede ad Amsterdam più di 450 delegati statunitensi e oltre 300 buyer e media crea opportunità per presentare nuovi prodotti, scambiare analisi di mercato e costruire relazioni che incidono sui viaggi internazionali verso gli Stati Uniti», spiega Malcolm Smith, senior vice president global markets e chief trade di Brand Usa. America the Beautiful, il primo anno La piattaforma si è evoluta in un ecosistema che integra storytelling consumer, strumenti per i viaggiatori e attività trade: la serie American Originals, A Beautiful Detour, i contenuti per il centenario della Route 66, il servizio informativo Get Facts. Get Going. e la pianificazione di viaggio basata sull'IA su AmericaTheBeautiful.com. I dati del primo anno di monitoraggio indicano un indice di gradimento della campagna all'84%, stabile in tutti i mercati. Ad agosto il 77% del pubblico ha dichiarato che la campagna influenza positivamente l'interesse a visitare gli Stati Uniti, il livello più alto nei 10 mesi di rilevazione. Tra chi ha visto la creatività, l'intenzione di visita sale al 60% contro il 31% di chi non l'ha vista. Sette persone su 10 affermano che la pubblicità le spinge ad approfondire cosa vedere e fare negli Usa. «Dopo un anno la piattaforma funziona – ha detto Leah Chandler, chief marketing officer di Brand Usa –. Chi ha visto la campagna ha il doppio delle probabilità di pianificare un viaggio negli Stati Uniti e American Originals ha superato 197 milioni di visualizzazioni, con tempi medi di visione superiori ai tre minuti». In concomitanza con l'evento, la campagna è attiva per la prima volta nei Paesi Bassi, su oltre 400 impianti digital out-of-home ad Amsterdam, tra cui schermi nei pressi della Beurs van Berlage e lungo i principali corridoi commerciali e di transito. Collegamenti 2027 Sul fronte dell'accessibilità, il 2027 porterà 21 nuove rotte nonstop dall'Europa agli Stati Uniti. Tra nuovi collegamenti e potenziamenti, l'offerta collegherà 27 Paesi europei a 37 città in 27 Stati americani. [post_title] => Brand Usa e la Travel Week U.K. & Europe: America the Beautiful spinge l'intenzione di viaggio [post_date] => 2026-09-29T13:01:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790686868000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522974 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serata dedicata al Messico organizzata a Bologna da Tour2000AmericaLatina e Air France Klm, alla scoperta di Frida Kahlo tra arte, cultura e sapori messicani. La mostra ha offerto l’occasione di approfondire la figura di Frida Kahlo, diventata un simbolo della cultura messicana. A Coyoacán, quartiere di Città del Messico, si trova Casa Azul: la casa in cui visse, oggi museo a lei dedicato. Risposta positiva «La risposta delle agenzie e l’entusiasmo con cui hanno partecipato ci rendono molto soddisfatti - spiega Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina -. Abbiamo voluto raccontare il Messico partendo da Frida Kahlo, una figura che continua ad affascinare i viaggiatori e che ci ha dato l’occasione di parlare della ricchezza culturale del Paese. Tour2000AmericaLatina è stato tra i primi tour operator in Italia a portare i viaggiatori alla scoperta di un Messico che va oltre la Riviera Maya: dalla navigazione nel Canyon del Sumidero alle stradine coloniali di San Cristóbal de las Casas, dalle cascate di Agua Azul al sito archeologico di Palenque». «Siamo felici di aver condiviso questa serata con Tour2000AmericaLatina e con gli agenti di viaggio - aggiunge Stefano Benelli, key account trade Italy di Air France Klm -. Dall’Italia è possibile raggiungere Città del Messico via Parigi con 14 voli settimanali o via Amsterdam con un volo al giorno ai quali si aggiungono 3 voli settimanali stagionali da entrambi gli hub per Cancun. Le tariffe permettono anche 2 stop over volati con Aeromexico, ampliando le possibilità di costruire itinerari in Messico su misura per i clienti». Durante la serata è stato presentato anche il nuovo catalogo Tour2000AmericaLatina 2026–2027 con i Viaggi Imperdibili: partenze garantite con voli inclusi a conferma immediata con minimo di due partecipanti con date in programmazione fino al 2027 e i nuovi Viaggi Slow Travel, i tour con soggiorno mare sulle spiagge più belle dell’America Latina. [post_title] => Tour2000 AmericaLatina, la figura di Frida Kahlo per scoprire il Messico [post_date] => 2026-09-29T12:16:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790684167000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522989 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Italo torna a Pavia dal prossimo 1° ottobre, con due servizi al giorno che collegano il capoluogo lombardo a Genova, Milano, Roma e Napoli. Un treno Italo partirà alle 7.26 da Pavia, poi fermerà a Milano Centrale alle ore 8.05 e, senza fermate intermedie in altre città, arriverà a Roma Termini alle ore 11.25, terminando la corsa a Napoli Centrale alle 12.58. II treno di rientro verso Pavia partirà da Napoli Centrale alle 16.13, fermerà a Roma Termini alle 18, passerà da Milano Centrale e giungerà a Pavia alle 22.03, per poi proseguire verso Genova. «Siamo stati tra i primi a investire su Pavia - spiega Fabrizio Bona, direttore commerciale di Italo - per noi una fermata strategica del network. Chi viaggia per studio e per lavoro utilizza il treno tra Roma e Pavia, per tale ragione abbiamo studiato orari in grado di soddisfare le esigenze di viaggio, con una partenza la mattina ed un rientro in serata. Siamo felici di poter ripartire con questi collegamenti che già in passato ci hanno regalato grande soddisfazione». [post_title] => Italo, ripartono i collegamenti tra Pavia e le città di Milano, Roma, Napoli e Genova [post_date] => 2026-09-29T12:06:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790683610000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Patrimonio culturale, natura e sostenibilità sono gli asset su cui punta Genova per consolidare il proprio posizionamento turistico e rafforzare la destagionalizzazione. Una strategia che la città ha presentato nei giorni scorsi a Parigi, in occasione di Iftm Top Resa e di un incontro al quartier generale Unesco, mettendo al centro il concetto di un patrimonio “olistico”, che affianca alla dimensione storico-artistica quella naturalistica e delle tradizioni locali. Il 2026 rappresenta inoltre un anno significativo per Genova, che celebra il ventennale dell'inserimento dei Palazzi dei Rolli e delle Strade Nuove nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Un anniversario che trova spazio nel calendario autunnale con i Rolli Days del 16-18 ottobre, quando saranno oltre 40 i palazzi aperti al pubblico. «Il fatto che Genova si confermi nell'élite dell'innovazione europea ci conforta di essere sulla strada giusta», sottolinea l'assessora al Turismo Tiziana Beghin, ricordando anche la candidatura della città a European Capitals of Tourism 2027. Genova è infatti l'unica italiana tra le otto finaliste selezionate per l'edizione 2027, insieme ad Aalborg, Braga, Konya, Lubiana, Leopoli, Salisburgo e Sofia. Il verdetto è atteso a Bruxelles il 18 e 19 novembre. Dalla città ai crinali Uno degli assi sui quali Genova sta investendo è quello dell'outdoor. Il progetto Genova Outdoor punta a collegare il centro storico con la rete di sentieri, forti e crinali che circondano la città, fino ai percorsi dell'Alta Via dei Monti Liguri. Un'offerta che comprende escursioni di diversa difficoltà, trail running e mountain bike, con infrastrutture come il bike hub del Forte Begato. L'obiettivo è ampliare la fruizione turistica oltre il centro storico e la stagione estiva, valorizzando un patrimonio naturale che comprende anche il Beigua Unesco Global Geopark, il Parco delle Mura e i parchi storici di Nervi e Pegli. A questa dimensione si aggiunge quella delle botteghe storiche e dei locali di tradizione: l'albo comunale conta oggi 120 attività riconosciute, 75 botteghe e 45 locali, dopo 20 nuovi ingressi nel 2026. Un autunno ricco di appuntamenti Il calendario dei prossimi mesi contribuisce a sostenere il progetto di destagionalizzazione. A Palazzo Ducale è già aperta la World Press Photo Exhibition 2026, mentre dal 16 ottobre sarà visitabile la mostra «Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne – 200 anni di Arte dalla Collezione Scharf», con oltre 140 opere. Dal primo al 6 ottobre torna invece il Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla 66ª edizione, in una città interessata dalla trasformazione del Waterfront di Levante. Dal 2 ottobre all'8 novembre sarà poi la volta di Ottobre Paganini, festival diffuso dedicato al compositore e violinista genovese. Tra gli altri appuntamenti, gli Staglieno Days del 26 e 27 settembre e, fino a ottobre, le celebrazioni per i 180 anni di Villa Durazzo Pallavicini. La combinazione tra eventi, patrimonio e outdoor rappresenta quindi una delle direttrici attraverso cui Genova punta a distribuire maggiormente i flussi nel corso dell'anno, facendo leva su un'offerta che va oltre il tradizionale prodotto città d'arte e mare. [post_title] => Genova: cultura e outdoor per rafforzare il turismo fuori stagione [post_date] => 2026-09-29T10:47:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => genova [1] => liguria ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Genova [1] => liguria ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790678878000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’autunno è il momento ideale per scoprire l'Armenia. In tutto il paese, boschi, vigneti e valli montane si tingono d’oro, di rame e di rosso, mentre le temperature miti favoriscono passeggiate, escursioni e visite ai siti culturali. Nelle regioni vinicole è tempo di vendemmia: si raccolgono le uve, nelle cantine inizia un nuovo ciclo di vinificazione e i villaggi celebrano le tradizioni di una delle culture del vino più antiche al mondo. Le visite autunnali ai vigneti e alle cantine permettono di conoscere i vitigni autoctoni, incontrare i produttori e scoprire come l’uva diventa vino. Il legame tra l’Armenia e il vino è particolarmente evidente nella regione del Vayots Dzor. Nei pressi del villaggio di Areni, la grotta Areni-1, nota anche come Grotta degli Uccelli, conserva il più antico impianto completo per la produzione del vino documentato archeologicamente, risalente a oltre 6.100 anni fa. Nel marzo 2026, “Areni-1 (Grotta degli Uccelli): vita preistorica e produzione del vino nella gola del fiume Arpa” è stata inserita nella Lista propositiva dell’Armenia per il Patrimonio mondiale Unesco. Sabato 3 ottobre, l’Areni Wine Festival animerà le strade del villaggio di Areni, terra d’origine del vitigno autoctono Sev Areni, una varietà a bacca rossa strettamente legata alla regione Vayots Dzor e alla produzione vinicola armena contemporanea. Il festival offre ai visitatori l’occasione di conoscere la cultura del vino armena durante la vendemmia. A seconda delle condizioni meteorologiche e dell’altitudine, il foliage raggiunge generalmente il suo momento di massima intensità a metà ottobre. Il Parco nazionale di Dilijan è uno dei luoghi più conosciuti per ammirarlo, grazie ai sentieri segnalati che attraversano i boschi e costeggiano i laghi Parz e Gosh. Il percorso dal monastero di Goshavank al lago Gosh è relativamente breve e permette di abbinare la visita a un sito medievale alla scoperta del paesaggio autunnale. Gli escursionisti più esperti possono invece percorrere tratti dell’Armenia National Trail e del Transcaucasian Trail. Una risorsa essenziale per i sentieri e l’ecoturismo è HIKEArmenia, un’app gratuita con navigazione GPS, mappe disponibili offline e informazioni su difficoltà, lunghezza e caratteristiche del terreno, oltre a indicazioni sulle condizioni meteorologiche. Più a nord, la regione di Lori offre passeggiate nei boschi e percorsi panoramici nei dintorni del canyon del Debed, oltre al Dendropark di Stepanavan, che ospita più di 500 specie vegetali. Per gli appassionati di sport all’aria aperta, lo Yell Sport Fest (22–24 ottobre) propone gare di trail running e ciclismo nei paesaggi montani di Tavush e Lori, con percorsi che vanno dai 6 chilometri a una prova di tre giorni di oltre 100 chilometri. L’autunno è anche un buon periodo per visitare le città armene. A Yerevan, le temperature più fresche invitano a esplorare la capitale con calma, tra parchi, caffè con tavoli all’aperto, musei, gallerie, enoteche e ristoranti. Il calendario culturale autunnale offre altri motivi per visitare l’Armenia. La decima edizione dell’Armenia International Music Festival si è aperta a Yerevan il 9 settembre e fino al 15 ottobre porterà nella capitale solisti internazionali e concerti di musica classica. Il festival internazionale delle mongolfiere “Discover Armenia from the Sky” si svolge dal 6 all’11 ottobre, con mongolfiere provenienti dall’Armenia e dall’estero che sorvolano Yerevan e altre località. L’11 ottobre, la capitale celebra il suo 2.808° anniversario con il festival Erebuni–Yerevan: musica, spettacoli, gastronomia e attività in diversi luoghi della città. [post_title] => Armenia, autunno tra foliage, tradizioni vinicole e outdoor [post_date] => 2026-09-29T09:40:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790674859000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522887 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono state oltre 10.000 le persone che ieri hanno partecipato alla giornata organizzata per celebrare i 90 anni dell’aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì-Ravenna. Un risultato che il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini legge anche come un segnale di attenzione della città verso lo scalo e che apre, nelle intenzioni dell’amministrazione, alla possibilità di organizzare in futuro nuove iniziative rivolte alla cittadinanza, anche insieme al Comune di Ravenna. Slogan della giornata, il tema “Storia, memoria e futuro”: e proprio per mettere l’accento sul futuro, qualche settimana fa lo scalo ha cambiato il suo nome diventando “Aeroporto di Forlì Ravenna”. Un passaggio che segna una importante step nel progetto di crescita dell'aeroporto, che può guardare all’importante porto della città di Ravenna come partner ideale per i prossimi anni, nonché porsi come infrastruttura sempre più significativa per la Romagna. “Una giornata da incorniciare, un segnale di grande affetto e vicinanza per il nostro aeroporto - ha sottolineato il sindaco Zattini -. Un evento che, a certe condizioni, sarebbe bello replicare con l’aiuto di tutti, per rafforzare e diffondere il valore dell’aviazione e quello di un’infrastruttura che, dopo la sottoscrizione del protocollo con Ravenna, diventa sempre più strategica per la crescita e lo sviluppo di tutta la Romagna”. La festa è stata preceduta, il sabato, da una visita dedicata a stampa e piloti partecipanti al novantesimo dell’aeroporto, ai Mosaici del Volo siti all’interno dell’ex Collegio Aeronautico in Piazzale della Vittoria (oggi scuole di vario grado) in centro a Forlì, progettato dall’architetto Cesare Valle. I mossici sono ora visitabili ogni fine settimana in attesa della creazione di un museo del volo. [gallery ids="522895,522892,522893"] [post_title] => Forlì-Ravenna: oltre 10.000 persone per festeggiare i 90 anni dell'aeroporto [post_date] => 2026-09-28T14:03:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790604200000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522869 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Idee per Viaggiare amplia l’offerta con l'Egitto e il Marocco. L’ingresso delle destinazioni segna un nuovo passo nella strategia del tour operator che punta ad offrire alle agenzie di viaggi maggiori possibilità di costruire e personalizzare l’itinerario intorno alle esigenze del cliente. L'operatore ha recentemente ampliato il proprio organico, con l’ingresso di nuove risorse destinate sia alla creazione dei team che seguiranno i nuovi prodotti, sia al potenziamento delle squadre già operative. «La diversificazione - spiega Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare - ci consente da sempre di affrontare il mercato con equilibrio, evitando di dipendere eccessivamente da una singola destinazione. Con Egitto e Marocco proseguiamo il percorso avviato con la Turchia, aprendoci a mete più vicine e già molto conosciute dal mercato italiano. La sfida è proporle con il carattere che contraddistingue l'operatore. Ampliare la programmazione, per noi, non significa diluire la specializzazione, ma investire nelle persone e nelle competenze necessarie per trasferirla su nuovi prodotti». La programmazione dedicata all’Egitto nasce con l’obiettivo di restituire una lettura ampia e articolata della destinazione, mettendo in relazione il patrimonio archeologico e culturale con il Nilo, il territorio e il mare. Itinerari e soggiorni possono essere combinati e modulati per durata, ritmo e grado di approfondimento. Anche il Marocco viene affrontato ampliando lo sguardo oltre le formule più tradizionali. Ne emerge una proposta che intreccia città e paesaggi, cultura e quotidianità, incontri ed esperienze, consentendo di costruire itinerari differenti. «Dopo il lavoro svolto sulla Turchia, affrontare Egitto e Marocco significa proseguire un percorso che coinvolge due destinazioni dall'identità fortissima e dalla straordinaria ricchezza di prodotto - aggiunge Etleva Balla, Product Manager Turchia, Giordania, Egitto e Marocco per il t.o. - Abbiamo scelto fin dall'inizio di puntare sulla profondità della programmazione, andando oltre i luoghi più conosciuti. In Egitto questo significa affiancare Il Cairo, il mare e altre località come le oasi di Siwa alle esperienze lungo il Nilo; in Marocco, invece, significa mettere in relazione città, Atlante, valli, deserto e Atlantico». Il lancio di Egitto e Marocco è accompagnato da due monografie fotografiche, pensate per evocare prima ancora che descrivere e restituire attraverso le immagini il carattere dei due paesi. Debutto Costa Rica, mentre proseguono gli investimenti sulla Cina Parallelamente, Idee per Viaggiare amplia la propria presenza in America Latina con la Costa Rica, destinazione già presente nella programmazione di Marcelletti by Idee per Viaggiare. Con l’ingresso della squadra Marcelletti in azienda ha acquisito anche un patrimonio di conoscenze e competenze maturato negli anni sul prodotto. «Sulla Costa Rica abbiamo voluto prenderci il tempo necessario per affrontare la destinazione con la giusta preparazione. Potevamo già contare sull’esperienza maturata negli anni dalla squadra Marcelletti, che conosce profondamente il prodotto – conclude il ceo - Oggi ci sono le condizioni per valorizzare pienamente questo patrimonio di competenze e sviluppare la Costa Rica con una proposta articolata e ampiamente personalizzabile». L’offerta in Cina si amplia con nuovi itinerari e proposte rinnovate, unitamente a un ulteriore rafforzamento delle competenze interne. Entra infatti nel team una nuova risorsa con vent’anni di esperienza nel settore turistico e una conoscenza diretta e approfondita della Cina, suo Paese d’origine, un patrimonio di competenze che contribuirà ulteriormente allo sviluppo della destinazione. [post_title] => Idee per Viaggiare amplia la programmazione con Egitto, Marocco e Costa Rica [post_date] => 2026-09-28T12:38:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790599123000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Polonia ancora una volta tra i protagonisti del Ttg Travel Experience a Rimini, dove l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo sarà presente insieme a 13 co-espositori, una rappresentanza che riunisce tre città – Cracovia, Varsavia e Poznan – e tre regioni – Bassa Slesia, con Breslavia, Slesia e Podlaskie – accanto a tour operator, realtà incoming e Lot Polish Airlines. L'obiettivo è raccontare una destinazione nella quale trasformazione e patrimonio slow non sono due elementi contrapposti, ma due espressioni della stessa modernità. Da una parte, le città della trasformazione, appunto, dove innovazione urbana, architettura contemporanea, design, cultura, gastronomia ed eventi raccontano l’evoluzione di un paese sostenuto da un’economia dinamica e ormai matura. Dall’altra, il patrimonio e i territori da vivere con maggiore lentezza, attraverso natura, tradizioni, gastronomia, artigianato e incontro con le comunità locali. «La Polonia sta vivendo una fase di grande trasformazione e crediamo che sia importante raccontarla agli operatori italiani in tutta la sua complessità - commenta Barbara Minczewa, Direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia - Le nostre città sono sempre più dinamiche e contemporanee, ma allo stesso tempo il Paese conserva un patrimonio di territori, tradizioni e paesaggi che invita a rallentare. Sono due dimensioni che non si escludono: insieme raccontano una Polonia moderna, ma capace di offrire ancora spazio, tempo e autenticità». Nei primi due trimestri del 2026, i viaggiatori italiani in Polonia hanno raggiunto quota 395.000, per una spesa complessiva di 232 milioni di euro e 2,928 milioni di pernottamenti. Nel 2024 i viaggiatori italiani erano stati 734.000 sull’intero anno, saliti a 811.000 nel 2025, con una spesa passata rispettivamente da 446 a 462 milioni di euro. [post_title] => La Polonia si rinnova tra storia, tradizioni e autenticità: le novità al Ttg di Rimini [post_date] => 2026-09-28T12:31:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790598684000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "italo ripartono collegamenti pavia le citta milano roma napoli genova" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":78,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2600,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ennismore, realtà del settore dell'ospitalità lifestyle, apre la prima proprietà Delano in Italia insieme a Limm e a Società Rinascimento Valori.\r

\r

Verrà inaugurato nel 2028 il Delano Puglia, che porterà il mix di eleganza spontanea ed energia culturale di Delano sulla costa adriatica pugliese, nella storica città portuale di Monopoli. Il resort sarà immerso in un paesaggio mediterraneo appartato, con calette rocciose e ampie vedute sul mare cristallino. Il suo design rifletterà l’eleganza e lo stile iconico del brand, fondendo ambienti luminosi e passaggi fluidi dai colori naturali, capaci di creare spazi contemporanei, attenti all’arte e alla cultura. Delano Puglia disporrà di 63 camere e 13 suite e offrirà una selezione accurata di esperienze dedicate al tempo libero, al benessere, alla socialità e allo shopping.\r

\r

Dinamica l’offerta gastronomica, che comprenderà un ristorante firmato Paris Society aperto tutto il giorno, due bar a bordo piscina, una lobby lounge e una rivisitazione dell’iconico Rose Bar di Miami. Per vivere momenti di attività e benessere Delano porterà anche sulla costa pugliese il suo concept esclusivo di benessere e wellness The Source by Delano, con spazi dedicati al movimento e piscine. I momenti di interazione saranno possibili anche nelle aree per eventi interni ed esterni, sapientemente progettate e flessibili.\r

\r

Delano Puglia sarà allora sia un tranquillo rifugio che una vivace destinazione social. Offrirà inoltre il suo esclusivo programma di membership con accesso a eventi ed esperienze selezionate in tutto il mondo, concepiti per creare connessioni e favorire il senso di community. «Delano è sinonimo eleganza, rilevanza culturale e serenità che superano i confini. - afferma Phil Zrihen, deputy group ceo di Ennismore - L’arrivo del brand in Puglia rappresenta un’evoluzione naturale di questa filosofia. La Puglia è infatti una straordinaria destinazione che offre un raro equilibrio fra bellezza, autenticità e raffinatezza discreta ed è quindi la cornice ideale per lo spirito sofisticato dei resort Delano. Delano Puglia segna anche un’importante pietra miliare per Ennismore: è la nostra prima proprietà in Puglia ed è espressione del nostro impegno nel creare destinazioni lifestyle iconiche nelle località più suggestive del mondo».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Ennismore porta l’ospitalità lifestyle di Delano in Puglia","post_date":"2026-09-29T14:36:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790692616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523045","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 450 delegati statunitensi, più di 300 tra buyer e media da Regno Unito ed Europa, quasi 800 partecipanti complessivi. Sono i numeri della Brand Usa Travel Week U.K. & Europe 2026, evento trade e media di punta dell'ente di promozione turistica degli Stati Uniti, in corso ad Amsterdam fino a giovedì 1° ottobre. È la prima volta nei Paesi Bassi per l'ottava edizione, che arriva a un anno dal debutto della piattaforma America the Beautiful, presentata alla Travel Week 2025 di Londra.\r

\r

«Costruire la domanda di domani comincia dalle partnership che rafforziamo oggi – afferma Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa –. Regno Unito ed Europa restano mercati di importanza cruciale per gli Stati Uniti e le nostre solide relazioni transatlantiche sostengono i flussi verso il Paese. Con la Travel Week consolidiamo questi legami per far crescere i viaggi internazionali e generare impatto economico per destinazioni, imprese e comunità».\r

\r

Il programma\r

\r

L'edizione 2026 prevede percorsi dedicati a trade, media e leadership, con sessioni di approfondimento su ricerche e market insight, informazioni sull'ingresso negli Usa, intelligenza artificiale e innovazione. Presenti U.S. Customs and Border Protection, Dipartimento di Stato e Dipartimento per la Sicurezza interna. Alla sessione plenaria è intervenuto Joseph Popolo, ambasciatore degli Stati Uniti nei Paesi Bassi, che ha evidenziato il ruolo dell'aeroporto di Schiphol nei collegamenti tra i due Paesi. «Gli olandesi sono un grande partner per gli Stati Uniti sul fronte del commercio, del turismo e della sicurezza nazionale», ha dichiarato.\r

\r

Sponsor e partner dell'evento sono Aer Lingus, American Airlines, British Airways, BKNG Ads, Expedia, Miles Partnership, MMGY Global e Sojern.\r

\r

Il calendario delle Travel Week\r

\r

Dopo le prime edizioni in India e Sud America nel 2026, il format debutta in Canada dal 26 al 29 ottobre. Nel 2027 torna a Chennai, in India, dal 17 al 21 gennaio, seguito dalla Travel Week Latin America in versione ampliata a Panama, dal 14 al 18 marzo. La Travel Week U.K. & Europe rientra invece a Londra, all'Olympia London, dal 18 al 21 ottobre 2027.\r

\r

«Riunire in un'unica sede ad Amsterdam più di 450 delegati statunitensi e oltre 300 buyer e media crea opportunità per presentare nuovi prodotti, scambiare analisi di mercato e costruire relazioni che incidono sui viaggi internazionali verso gli Stati Uniti», spiega Malcolm Smith, senior vice president global markets e chief trade di Brand Usa.\r

\r

America the Beautiful, il primo anno\r

\r

La piattaforma si è evoluta in un ecosistema che integra storytelling consumer, strumenti per i viaggiatori e attività trade: la serie American Originals, A Beautiful Detour, i contenuti per il centenario della Route 66, il servizio informativo Get Facts. Get Going. e la pianificazione di viaggio basata sull'IA su AmericaTheBeautiful.com.\r

\r

I dati del primo anno di monitoraggio indicano un indice di gradimento della campagna all'84%, stabile in tutti i mercati. Ad agosto il 77% del pubblico ha dichiarato che la campagna influenza positivamente l'interesse a visitare gli Stati Uniti, il livello più alto nei 10 mesi di rilevazione. Tra chi ha visto la creatività, l'intenzione di visita sale al 60% contro il 31% di chi non l'ha vista. Sette persone su 10 affermano che la pubblicità le spinge ad approfondire cosa vedere e fare negli Usa.\r

\r

«Dopo un anno la piattaforma funziona – ha detto Leah Chandler, chief marketing officer di Brand Usa –. Chi ha visto la campagna ha il doppio delle probabilità di pianificare un viaggio negli Stati Uniti e American Originals ha superato 197 milioni di visualizzazioni, con tempi medi di visione superiori ai tre minuti».\r

\r

In concomitanza con l'evento, la campagna è attiva per la prima volta nei Paesi Bassi, su oltre 400 impianti digital out-of-home ad Amsterdam, tra cui schermi nei pressi della Beurs van Berlage e lungo i principali corridoi commerciali e di transito.\r

\r

Collegamenti 2027\r

\r

Sul fronte dell'accessibilità, il 2027 porterà 21 nuove rotte nonstop dall'Europa agli Stati Uniti. Tra nuovi collegamenti e potenziamenti, l'offerta collegherà 27 Paesi europei a 37 città in 27 Stati americani.","post_title":"Brand Usa e la Travel Week U.K. & Europe: America the Beautiful spinge l'intenzione di viaggio","post_date":"2026-09-29T13:01:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790686868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522974","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serata dedicata al Messico organizzata a Bologna da Tour2000AmericaLatina e Air France Klm, alla scoperta di Frida Kahlo tra arte, cultura e sapori messicani.\r

\r

La mostra ha offerto l’occasione di approfondire la figura di Frida Kahlo, diventata un simbolo della cultura messicana. A Coyoacán, quartiere di Città del Messico, si trova Casa Azul: la casa in cui visse, oggi museo a lei dedicato.\r

Risposta positiva\r

«La risposta delle agenzie e l’entusiasmo con cui hanno partecipato ci rendono molto soddisfatti - spiega Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina -. Abbiamo voluto raccontare il Messico partendo da Frida Kahlo, una figura che continua ad affascinare i viaggiatori e che ci ha dato l’occasione di parlare della ricchezza culturale del Paese. Tour2000AmericaLatina è stato tra i primi tour operator in Italia a portare i viaggiatori alla scoperta di un Messico che va oltre la Riviera Maya: dalla navigazione nel Canyon del Sumidero alle stradine coloniali di San Cristóbal de las Casas, dalle cascate di Agua Azul al sito archeologico di Palenque».\r

\r

«Siamo felici di aver condiviso questa serata con Tour2000AmericaLatina e con gli agenti di viaggio - aggiunge Stefano Benelli, key account trade Italy di Air France Klm -. Dall’Italia è possibile raggiungere Città del Messico via Parigi con 14 voli settimanali o via Amsterdam con un volo al giorno ai quali si aggiungono 3 voli settimanali stagionali da entrambi gli hub per Cancun. Le tariffe permettono anche 2 stop over volati con Aeromexico, ampliando le possibilità di costruire itinerari in Messico su misura per i clienti».\r

\r

Durante la serata è stato presentato anche il nuovo catalogo Tour2000AmericaLatina 2026–2027 con i Viaggi Imperdibili: partenze garantite con voli inclusi a conferma immediata con minimo di due partecipanti con date in programmazione fino al 2027 e i nuovi Viaggi Slow Travel, i tour con soggiorno mare sulle spiagge più belle dell’America Latina.","post_title":"Tour2000 AmericaLatina, la figura di Frida Kahlo per scoprire il Messico","post_date":"2026-09-29T12:16:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790684167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522989","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Italo torna a Pavia dal prossimo 1° ottobre, con due servizi al giorno che collegano il capoluogo lombardo a Genova, Milano, Roma e Napoli.\r

\r

Un treno Italo partirà alle 7.26 da Pavia, poi fermerà a Milano Centrale alle ore 8.05 e, senza fermate intermedie in altre città, arriverà a Roma Termini alle ore 11.25, terminando la corsa a Napoli Centrale alle 12.58. II treno di rientro verso Pavia partirà da Napoli Centrale alle 16.13, fermerà a Roma Termini alle 18, passerà da Milano Centrale e giungerà a Pavia alle 22.03, per poi proseguire verso Genova.\r

\r

«Siamo stati tra i primi a investire su Pavia - spiega Fabrizio Bona, direttore commerciale di Italo - per noi una fermata strategica del network. Chi viaggia per studio e per lavoro utilizza il treno tra Roma e Pavia, per tale ragione abbiamo studiato orari in grado di soddisfare le esigenze di viaggio, con una partenza la mattina ed un rientro in serata. Siamo felici di poter ripartire con questi collegamenti che già in passato ci hanno regalato grande soddisfazione».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Italo, ripartono i collegamenti tra Pavia e le città di Milano, Roma, Napoli e Genova","post_date":"2026-09-29T12:06:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790683610000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Patrimonio culturale, natura e sostenibilità sono gli asset su cui punta Genova per consolidare il proprio posizionamento turistico e rafforzare la destagionalizzazione. Una strategia che la città ha presentato nei giorni scorsi a Parigi, in occasione di Iftm Top Resa e di un incontro al quartier generale Unesco, mettendo al centro il concetto di un patrimonio “olistico”, che affianca alla dimensione storico-artistica quella naturalistica e delle tradizioni locali.\r

\r

Il 2026 rappresenta inoltre un anno significativo per Genova, che celebra il ventennale dell'inserimento dei Palazzi dei Rolli e delle Strade Nuove nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Un anniversario che trova spazio nel calendario autunnale con i Rolli Days del 16-18 ottobre, quando saranno oltre 40 i palazzi aperti al pubblico.\r

\r

«Il fatto che Genova si confermi nell'élite dell'innovazione europea ci conforta di essere sulla strada giusta», sottolinea l'assessora al Turismo Tiziana Beghin, ricordando anche la candidatura della città a European Capitals of Tourism 2027. Genova è infatti l'unica italiana tra le otto finaliste selezionate per l'edizione 2027, insieme ad Aalborg, Braga, Konya, Lubiana, Leopoli, Salisburgo e Sofia. Il verdetto è atteso a Bruxelles il 18 e 19 novembre.\r

Dalla città ai crinali\r

Uno degli assi sui quali Genova sta investendo è quello dell'outdoor. Il progetto Genova Outdoor punta a collegare il centro storico con la rete di sentieri, forti e crinali che circondano la città, fino ai percorsi dell'Alta Via dei Monti Liguri. Un'offerta che comprende escursioni di diversa difficoltà, trail running e mountain bike, con infrastrutture come il bike hub del Forte Begato.\r

L'obiettivo è ampliare la fruizione turistica oltre il centro storico e la stagione estiva, valorizzando un patrimonio naturale che comprende anche il Beigua Unesco Global Geopark, il Parco delle Mura e i parchi storici di Nervi e Pegli.\r

A questa dimensione si aggiunge quella delle botteghe storiche e dei locali di tradizione: l'albo comunale conta oggi 120 attività riconosciute, 75 botteghe e 45 locali, dopo 20 nuovi ingressi nel 2026.\r

Un autunno ricco di appuntamenti\r

Il calendario dei prossimi mesi contribuisce a sostenere il progetto di destagionalizzazione. A Palazzo Ducale è già aperta la World Press Photo Exhibition 2026, mentre dal 16 ottobre sarà visitabile la mostra «Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne – 200 anni di Arte dalla Collezione Scharf», con oltre 140 opere.\r

Dal primo al 6 ottobre torna invece il Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla 66ª edizione, in una città interessata dalla trasformazione del Waterfront di Levante. Dal 2 ottobre all'8 novembre sarà poi la volta di Ottobre Paganini, festival diffuso dedicato al compositore e violinista genovese.\r

Tra gli altri appuntamenti, gli Staglieno Days del 26 e 27 settembre e, fino a ottobre, le celebrazioni per i 180 anni di Villa Durazzo Pallavicini.\r

\r

La combinazione tra eventi, patrimonio e outdoor rappresenta quindi una delle direttrici attraverso cui Genova punta a distribuire maggiormente i flussi nel corso dell'anno, facendo leva su un'offerta che va oltre il tradizionale prodotto città d'arte e mare.","post_title":"Genova: cultura e outdoor per rafforzare il turismo fuori stagione","post_date":"2026-09-29T10:47:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["genova","liguria"],"post_tag_name":["Genova","liguria"]},"sort":[1790678878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’autunno è il momento ideale per scoprire l'Armenia. In tutto il paese, boschi, vigneti e valli montane si tingono d’oro, di rame e di rosso, mentre le temperature miti favoriscono passeggiate, escursioni e visite ai siti culturali.\r

\r

Nelle regioni vinicole è tempo di vendemmia: si raccolgono le uve, nelle cantine inizia un nuovo ciclo di vinificazione e i villaggi celebrano le tradizioni di una delle culture del vino più antiche al mondo. Le visite autunnali ai vigneti e alle cantine permettono di conoscere i vitigni autoctoni, incontrare i produttori e scoprire come l’uva diventa vino. Il legame tra l’Armenia e il vino è particolarmente evidente nella regione del Vayots Dzor. Nei pressi del villaggio di Areni, la grotta Areni-1, nota anche come Grotta degli Uccelli, conserva il più antico impianto completo per la produzione del vino documentato archeologicamente, risalente a oltre 6.100 anni fa. Nel marzo 2026, “Areni-1 (Grotta degli Uccelli): vita preistorica e produzione del vino nella gola del fiume Arpa” è stata inserita nella Lista propositiva dell’Armenia per il Patrimonio mondiale Unesco.\r

\r

Sabato 3 ottobre, l’Areni Wine Festival animerà le strade del villaggio di Areni, terra d’origine del vitigno autoctono Sev Areni, una varietà a bacca rossa strettamente legata alla regione Vayots Dzor e alla produzione vinicola armena contemporanea. Il festival offre ai visitatori l’occasione di conoscere la cultura del vino armena durante la vendemmia.\r

\r

A seconda delle condizioni meteorologiche e dell’altitudine, il foliage raggiunge generalmente il suo momento di massima intensità a metà ottobre. Il Parco nazionale di Dilijan è uno dei luoghi più conosciuti per ammirarlo, grazie ai sentieri segnalati che attraversano i boschi e costeggiano i laghi Parz e Gosh. Il percorso dal monastero di Goshavank al lago Gosh è relativamente breve e permette di abbinare la visita a un sito medievale alla scoperta del paesaggio autunnale. Gli escursionisti più esperti possono invece percorrere tratti dell’Armenia National Trail e del Transcaucasian Trail. Una risorsa essenziale per i sentieri e l’ecoturismo è HIKEArmenia, un’app gratuita con navigazione GPS, mappe disponibili offline e informazioni su difficoltà, lunghezza e caratteristiche del terreno, oltre a indicazioni sulle condizioni meteorologiche.\r

\r

Più a nord, la regione di Lori offre passeggiate nei boschi e percorsi panoramici nei dintorni del canyon del Debed, oltre al Dendropark di Stepanavan, che ospita più di 500 specie vegetali. Per gli appassionati di sport all’aria aperta, lo Yell Sport Fest (22–24 ottobre) propone gare di trail running e ciclismo nei paesaggi montani di Tavush e Lori, con percorsi che vanno dai 6 chilometri a una prova di tre giorni di oltre 100 chilometri.\r

\r

L’autunno è anche un buon periodo per visitare le città armene. A Yerevan, le temperature più fresche invitano a esplorare la capitale con calma, tra parchi, caffè con tavoli all’aperto, musei, gallerie, enoteche e ristoranti.\r

\r

Il calendario culturale autunnale offre altri motivi per visitare l’Armenia. La decima edizione dell’Armenia International Music Festival si è aperta a Yerevan il 9 settembre e fino al 15 ottobre porterà nella capitale solisti internazionali e concerti di musica classica. Il festival internazionale delle mongolfiere “Discover Armenia from the Sky” si svolge dal 6 all’11 ottobre, con mongolfiere provenienti dall’Armenia e dall’estero che sorvolano Yerevan e altre località. L’11 ottobre, la capitale celebra il suo 2.808° anniversario con il festival Erebuni–Yerevan: musica, spettacoli, gastronomia e attività in diversi luoghi della città.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Armenia, autunno tra foliage, tradizioni vinicole e outdoor","post_date":"2026-09-29T09:40:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790674859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522887","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Sono state oltre 10.000 le persone che ieri hanno partecipato alla giornata organizzata per celebrare i 90 anni dell’aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì-Ravenna.\r

\r

Un risultato che il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini legge anche come un segnale di attenzione della città verso lo scalo e che apre, nelle intenzioni dell’amministrazione, alla possibilità di organizzare in futuro nuove iniziative rivolte alla cittadinanza, anche insieme al Comune di Ravenna.\r

\r

Slogan della giornata, il tema “Storia, memoria e futuro”: e proprio per mettere l’accento sul futuro, qualche settimana fa lo scalo ha cambiato il suo nome diventando “Aeroporto di Forlì Ravenna”. Un passaggio che segna una importante step nel progetto di crescita dell'aeroporto, che può guardare all’importante porto della città di Ravenna come partner ideale per i prossimi anni, nonché porsi come infrastruttura sempre più significativa per la Romagna.\r

\r

“Una giornata da incorniciare, un segnale di grande affetto e vicinanza per il nostro aeroporto - ha sottolineato il sindaco Zattini -. Un evento che, a certe condizioni, sarebbe bello replicare con l’aiuto di tutti, per rafforzare e diffondere il valore dell’aviazione e quello di un’infrastruttura che, dopo la sottoscrizione del protocollo con Ravenna, diventa sempre più strategica per la crescita e lo sviluppo di tutta la Romagna”.\r

\r

La festa è stata preceduta, il sabato, da una visita dedicata a stampa e piloti partecipanti al novantesimo dell’aeroporto, ai Mosaici del Volo siti all’interno dell’ex Collegio Aeronautico in Piazzale della Vittoria (oggi scuole di vario grado) in centro a Forlì, progettato dall’architetto Cesare Valle. I mossici sono ora visitabili ogni fine settimana in attesa della creazione di un museo del volo.\r

\r

[gallery ids=\"522895,522892,522893\"]","post_title":"Forlì-Ravenna: oltre 10.000 persone per festeggiare i 90 anni dell'aeroporto","post_date":"2026-09-28T14:03:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790604200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522869","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Idee per Viaggiare amplia l’offerta con l'Egitto e il Marocco. L’ingresso delle destinazioni segna un nuovo passo nella strategia del tour operator che punta ad offrire alle agenzie di viaggi maggiori possibilità di costruire e personalizzare l’itinerario intorno alle esigenze del cliente.\r

\r

L'operatore ha recentemente ampliato il proprio organico, con l’ingresso di nuove risorse destinate sia alla creazione dei team che seguiranno i nuovi prodotti, sia al potenziamento delle squadre già operative.\r

\r

«La diversificazione - spiega Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare - ci consente da sempre di affrontare il mercato con equilibrio, evitando di dipendere eccessivamente da una singola destinazione. Con Egitto e Marocco proseguiamo il percorso avviato con la Turchia, aprendoci a mete più vicine e già molto conosciute dal mercato italiano. La sfida è proporle con il carattere che contraddistingue l'operatore. Ampliare la programmazione, per noi, non significa diluire la specializzazione, ma investire nelle persone e nelle competenze necessarie per trasferirla su nuovi prodotti».\r

\r

La programmazione dedicata all’Egitto nasce con l’obiettivo di restituire una lettura ampia e articolata della destinazione, mettendo in relazione il patrimonio archeologico e culturale con il Nilo, il territorio e il mare. Itinerari e soggiorni possono essere combinati e modulati per durata, ritmo e grado di approfondimento.\r

\r

Anche il Marocco viene affrontato ampliando lo sguardo oltre le formule più tradizionali. Ne emerge una proposta che intreccia città e paesaggi, cultura e quotidianità, incontri ed esperienze, consentendo di costruire itinerari differenti.\r

\r

«Dopo il lavoro svolto sulla Turchia, affrontare Egitto e Marocco significa proseguire un percorso che coinvolge due destinazioni dall'identità fortissima e dalla straordinaria ricchezza di prodotto - aggiunge Etleva Balla, Product Manager Turchia, Giordania, Egitto e Marocco per il t.o. - Abbiamo scelto fin dall'inizio di puntare sulla profondità della programmazione, andando oltre i luoghi più conosciuti. In Egitto questo significa affiancare Il Cairo, il mare e altre località come le oasi di Siwa alle esperienze lungo il Nilo; in Marocco, invece, significa mettere in relazione città, Atlante, valli, deserto e Atlantico».\r

\r

Il lancio di Egitto e Marocco è accompagnato da due monografie fotografiche, pensate per evocare prima ancora che descrivere e restituire attraverso le immagini il carattere dei due paesi.\r

Debutto Costa Rica, mentre proseguono gli investimenti sulla Cina\r

Parallelamente, Idee per Viaggiare amplia la propria presenza in America Latina con la Costa Rica, destinazione già presente nella programmazione di Marcelletti by Idee per Viaggiare. Con l’ingresso della squadra Marcelletti in azienda ha acquisito anche un patrimonio di conoscenze e competenze maturato negli anni sul prodotto.\r

\r

«Sulla Costa Rica abbiamo voluto prenderci il tempo necessario per affrontare la destinazione con la giusta preparazione. Potevamo già contare sull’esperienza maturata negli anni dalla squadra Marcelletti, che conosce profondamente il prodotto – conclude il ceo - Oggi ci sono le condizioni per valorizzare pienamente questo patrimonio di competenze e sviluppare la Costa Rica con una proposta articolata e ampiamente personalizzabile».\r

\r

L’offerta in Cina si amplia con nuovi itinerari e proposte rinnovate, unitamente a un ulteriore rafforzamento delle competenze interne. Entra infatti nel team una nuova risorsa con vent’anni di esperienza nel settore turistico e una conoscenza diretta e approfondita della Cina, suo Paese d’origine, un patrimonio di competenze che contribuirà ulteriormente allo sviluppo della destinazione.","post_title":"Idee per Viaggiare amplia la programmazione con Egitto, Marocco e Costa Rica","post_date":"2026-09-28T12:38:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790599123000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Polonia ancora una volta tra i protagonisti del Ttg Travel Experience a Rimini, dove l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo sarà presente insieme a 13 co-espositori, una rappresentanza che riunisce tre città – Cracovia, Varsavia e Poznan – e tre regioni – Bassa Slesia, con Breslavia, Slesia e Podlaskie – accanto a tour operator, realtà incoming e Lot Polish Airlines.\r

\r

L'obiettivo è raccontare una destinazione nella quale trasformazione e patrimonio slow non sono due elementi contrapposti, ma due espressioni della stessa modernità.\r

\r

Da una parte, le città della trasformazione, appunto, dove innovazione urbana, architettura contemporanea, design, cultura, gastronomia ed eventi raccontano l’evoluzione di un paese sostenuto da un’economia dinamica e ormai matura. Dall’altra, il patrimonio e i territori da vivere con maggiore lentezza, attraverso natura, tradizioni, gastronomia, artigianato e incontro con le comunità locali.\r

\r

«La Polonia sta vivendo una fase di grande trasformazione e crediamo che sia importante raccontarla agli operatori italiani in tutta la sua complessità - commenta Barbara Minczewa, Direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia - Le nostre città sono sempre più dinamiche e contemporanee, ma allo stesso tempo il Paese conserva un patrimonio di territori, tradizioni e paesaggi che invita a rallentare. Sono due dimensioni che non si escludono: insieme raccontano una Polonia moderna, ma capace di offrire ancora spazio, tempo e autenticità».\r

\r

Nei primi due trimestri del 2026, i viaggiatori italiani in Polonia hanno raggiunto quota 395.000, per una spesa complessiva di 232 milioni di euro e 2,928 milioni di pernottamenti.\r

\r

Nel 2024 i viaggiatori italiani erano stati 734.000 sull’intero anno, saliti a 811.000 nel 2025, con una spesa passata rispettivamente da 446 a 462 milioni di euro.\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Polonia si rinnova tra storia, tradizioni e autenticità: le novità al Ttg di Rimini","post_date":"2026-09-28T12:31:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790598684000]}]}}