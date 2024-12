Italo: trasportare 30 milioni di passeggeri nei prossimi 4 anni Buone prospettive per Italo. “Nel 2012 abbiamo trasportato circa 4 milioni di passeggeri e quest’anno ne trasporteremo circa 26 milioni”. Ha detto l’ad di Italo, Gianbattista La Rocca, nel corso dell’inaugurazione del nuovo Italo Lounge alla stazione di Bologna “Abbiamo l’obiettivo nei prossimi 4 o 5 anni di superare i 30 milioni di passeggeri trasportati all’anno”. Notevoli anche gli investimenti affrontati da Italo, pari a 5 miliardi, grazie ai quali l’azienda ha “acquistato 51 treni ad alta velocità, ma – ha aggiunto La Rocca – continueremo ad investire per raggiungere sempre più mete in Italia o per arrivare con maggiore frequenze in alcune mete che già raggiungiamo, come Trieste, Genova o Reggio Calabria”. Importanti interventi sono stati fatti anche sul fronte del personale. “L’età media dei nostri dipendenti è di 33 anni – ha concluso La Rocca – . Noi scegliamo persone giovani, che poi formiamo e tendiamo a far crescere. Abbiamo anche il 50% di presenza femminile in tutte le aree dell’azienda”. Condividi

