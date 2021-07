Itabus: biglietti acquistabili anche tramite l’app Telepass Pay

Nuova partnership tra Itabus e Telepass, leader italiano della mobilità integrata: tramite l’app Telepass Pay sarà infatti possibile acquistare i biglietti dei pullman, con un pagamento, sicuro e veloce, utilizzando solo il proprio smartphone.

Per acquistare un biglietto Itabus sarà sufficiente avviare l’applicazione mobile Telepass Pay, scaricabile su smartphone Android e iOS, accedere all’area dedicata al Servizio Pullman integrato nella app, in modo da visualizzare l’orario e il prezzo del biglietto, e procedere al pagamento. Dalla app l’utente potrà anche visualizzare tutti i dettagli del biglietto che dovrà essere mostrato al personale di controllo all’accesso al pullman. Inoltre, durante la fase di acquisto, il cliente potrà acquistare biglietti per sé o per altre persone, scegliere l’ambiente di viaggio desiderato (Comfort+ o Top), l’opzione Flex, il posto a sedere o ulteriori servizi aggiuntivi (es. ulteriori bagagli).

“La partnership con Itabus – spiega Gabriele Benedetto, amministratore delegato di Telepass – ci consente di ampliare l’ecosistema Telepass nel mondo dei viaggi, offrendo ai clienti la semplicità e la rapidità nell’acquisto dei biglietti pullman, tramite app, per spostarsi tra città italiane anche molto lontane tra loro”.

“Grazie a questa nuova partnership con Telepass arricchiamo l’offerta a disposizione dei nostri viaggiatori, garantendo una modalità di acquisto sicura, rapida e accessibile a tutti – aggiunge l’ad di Itabus, Enrico Zampone -. Itabus è un’azienda giovane, che guarda continuamente all’innovazione, e che in questa fase di ripartenza vuole dare il suo contributo per la ripresa dell’intero settore dei trasporti e del turismo”.