Ita: via libera al piano condiviso con Lufthansa. La firma dopo Pasqua Il numero uno di Lufthansa, Carsten Spohr, non ha deluso le attese e la conclusione della trattativa su Ita Airways con il governo italiano è davvero prossima. Probabilmente dopo le festività pasquali, entro il 21 aprile. Si è infatti svolto ieri l’annunciato incontro con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e con il presidente della compagnia aerea italiana, Antonino Turicchi. Un colloquio che lo stesso Mef ha poi definito “positivo“. Il tutto oltre due mesi dopo dalla lettera di intenti diretta al governo italiano, in cui Lufthansa si proponeva per l’acquisizione di una quota importante di Ita – il 40% del capitale. Nel pomeriggio di ieri una nota ufficiale di Ita Airways segnalava che il consiglio di amministrazione aveva “approvato il piano industriale già condiviso con Deutsche Lufthansa“. Successivamente il Tesoro, con una comunicazione diffusa dallo staff del ministro, spiegava che “il positivo colloquio è stato illustrato il piano industriale condiviso che determinerà in termini di flotta, network e obiettivi strategici lo sviluppo di Ita Airways. Con l’incontro di oggi (ieri per chi legge, ndr) nel solco del Dpcm, si compie un ulteriore progresso nella direzione della partnership industriale tra i due vettori“. Benché non siano stati anticipati dettagli sul business plan 2023-2027, era stato sempre il numero uno di Lufthansa a evidenziare come l’ultimo nodo da sciogliere fosse quello legato al prezzo: per la quota del 40% il valore stimato a dicembre era quello di 200-250 milioni di euro. Tutto da verificare, specie dopo la pubblicazione dei risultati d’esercizio 2022 di Ita, con il rosso da 486 milioni: “Ita ha perso molti soldi nel 2022 e ciò dovrà riflettersi anche nella valutazione della compagnia italiana“.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442773 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mapo Travel allarga i propri orizzonti e parte con una nuova sfida dedicata al lungo raggio che avrà il suo core business a Torino. Città dove, insieme a cento agenti di viaggi di tutta Italia, il tour operator pugliese ha brindato all’ambizioso progetto. Ventiquattro i Paesi attualmente in catalogo fra Asia, Nord e Centro, Medio Oriente e oceano Indiano, per una programmazione gestita da un team capitanato da Roberto Servetti, già direttore prodotto del tour operator Amo il Mondo, e dal direttore commerciale Fabrizio Celeghin, manager di lungo corso proveniente da Uvet, affiancati da sei giovani esperti. “Qui sono nate realtà che hanno fatto la storia del turismo italiano – dichiara Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel –. E qui abbiamo trovato le professionalità necessarie per scendere in campo con questa nuova avventura”. Tutto è nato dal desiderio di Servetti e Celeghin di riproporre il lungo raggio al meglio, divertendosi e rimettendosi in gioco. Un’idea condivisa con Mapo Travel e che nel giro di pochi mesi è diventata realtà e per il 2023 punta ai 3 milioni di fatturato. Unico canale di vendita saranno le agenzie, in piena sintonia con la filosofia di Mapo Travel, come sottolinea Barbara Marangi: "L’intento, senza trascurare i tour classici e di gruppo, è di puntare sulla sartorialità, su viaggi costruiti nei dettagli grazie a una esperienza diretta e al supporto fondamentale delle agenzie, così da soddisfare le esigenze del singolo cliente”. Oltre al sito dedicato www.mapoworld.it, attivo ma da completare con la sezione del booking online, Mapo World proporrà agli agenti di viaggi anche webinar e formazione in presenza presso i nuovi uffici torinesi di via Reiss Romoli, già pienamente operativi. [post_title] => Nasce Mapo World: obiettivo 3 mln di fatturato nel primo anno [post_date] => 2023-03-30T18:38:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680201530000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Digitale e innovazione applicate al turismo: Mitur e Enit con la startup Lucus lanciano una rete di guide digitali per scoprire Ischia virtualmente attraverso appuntamenti sul sito Enit.it. Il circuito è quello del network di local streamer di Lucus che permette di vivere in diretta i luoghi più belli del mondo tra cui Ischia. In programma una serie di eventi digitali. Sono state selezionati percorsi e guide turistiche di Ischia formate all’utilizzo della piattaforma e all’ideazione di viaggi digitali tramite la Lucus academy. Ora i local streamer avranno il compito di rispondere in diretta alle domande e curiosità di quanti si collegheranno ai vari eventi collegati da casa. Le date Il palinsesto prevede 21 eventi digitali che partiranno il 1° aprile e si concluderanno il 16 settembre, dai borghi alle terrazze panoramiche sul mare, senza dimenticare tradizioni culinarie e artigianato. I giorni dei "viaggi" digitali sono l'1° aprile al Castello Aragonese, il 15 aprile a Casamicciola, il 28 aprile a Ischia Ponte, il 7 maggio a Forio, il 14 maggio a Lacco Ameno, il 28 maggio a Sant’Angelo. I viaggi digitali alla scoperta di quest’isola si concluderanno il 16 settembre a Barano e Forio. Ivana Jelinic presidente e ceo Enit ha dichiarato in merito alla questione: «Solidarietà applicata all’implementazione dell’offerta turistica. Dopo il lancio della campagna #ThisisIschia nei principali hub e piazze nazionali e internazionali con un hashtag virale sul web per raccontare l’isola in modo nuovo e rilanciarla turisticamente, vogliamo ora fare un passo in più, un balzo in avanti per costruire insieme il futuro turistico dell’isola e non lasciarla alla casualità degli eventi». [post_title] => Ischia: tour digitale in diretta, l'idea per il rilancio dell'isola [post_date] => 2023-03-30T12:04:32+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680177872000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442700 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avis Budget Group ha annunciato la nuova partnership siglata con Fia world endurance championship (WEC), che ha nella leggendaria 24 Ore di Le Mans la sua gara principale. Grazie a quest’accordo, Avis è stata nominata premium partner del Fia world endurance championship, che annovera marchi globali come Ferrari, Porsche, Peugeot, Toyota e Cadillac impegnati in un testa a testa su alcuni dei migliori circuiti del mondo, sfidandosi in gare che vanno dalle 6 alle 24 ore. «Siamo lieti di annunciare questa nuova partnership che coincide con la centesima edizione della 24 Ore di Le Mans. Il world endurance championship è profondamente in sintonia con la nostra azienda, che da quasi 80 anni fornisce soluzioni di mobilità a milioni di clienti e che oggi conta su 11.000 uffici di noleggio in 180 Paesi», ha dichiarato Keith Rankin, president international, Avis Budget Group. Avis sarà quindi Official Vehicle Rental Services Premium Partner del Wec per tutta la stagione 2023 e le sue sette gare, tra cui la prestigiosa 24 Ore di Le Mans che a giugno di quest’anno celebra il suo centenario. Il Fia, che condivide con Avis la visione di una mobilità futura sempre più sostenibile, è il primo campionato d'élite negli sport motoristici a utilizzare carburante 100% rinnovabile. I veicoli elettrici e ibridi della flotta Avis verranno quindi promossi come opzione di viaggio eco-friendly per i fan che parteciperanno agli eventi, per tutti coloro coinvolti nella logistica della competizione e per i membri dei team di gara. [post_title] => Avis avvia la partnership con Fia world endurance championship [post_date] => 2023-03-30T11:46:11+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680176771000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442679 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saudia ha siglato un accordo con Boeing per l'acquisto di 39 B787 con un'opzione per altri 10 velivoli. L'accordo riguarda i modelli 787-9 e 787-10 e si aggiunge all'ordine esistente di 38 aeromobili che la compagnia aerea dovrebbe ricevere entro il 2026. Il vettore opera attualmente più di 50 velivoli Boeing sul network a lungo raggio, tra cui il 777-300er e i 787-9 e 787-10 Dreamliner. I 787 aggiuntivi completano la flotta esistente di Saudia, consentendole di sfruttare efficacemente il valore di entrambe le famiglie 777 e 787 per contribuire a realizzare l'obiettivo strategico dell'Arabia Saudita di diventare un hub globale dell'aviazione. L'aumento della flotta creerà nuove opportunità di lavoro per piloti, personale di cabina e altre posizioni operative. Da sottolineare che Saudi Aerospace Engineering Industries, una filiale del Gruppo Saudia, contribuirà a fornire vari tipi di manutenzione per il B787 grazie alle sue capacità e competenze. L'espansione della flotta è uno degli obiettivi del programma di trasformazione strategica del vettore "Shine", che si concentra sull'eccellenza dell'efficienza operativa attraverso lo sviluppo e la gestione del network e della flotta e l'integrazione dei sistemi di manutenzione. Il programma si concentra anche sulla trasformazione digitale con diverse iniziative volte a migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri e l'innovazione nel fornire i migliori prodotti, servizi, connettività e infrastrutture digitali che consentono la crescita continua dei settori dell'aviazione e della logistica. [post_title] => Saudia: intesa con Boeing per l'acquisto di altri 49 B787 Dreamliner [post_date] => 2023-03-30T10:51:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680173484000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442663 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_442664" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Marianna Salerno e Patrizia Di Patrizio[/caption] Vestito dei colori maldiviani di Sun Siyam Resorts e del logo di Alidays, un Bulli di colore verde acqua è stato appositamente adibito per ospitare alcuni agenti di viaggi selezionati nelle aree di Brescia e della provincia di Varese: sedili a salottino e tablet per presentare i resort della catena alberghiera, con tanto di caffè o di spuntino. E' la nuova iniziativa congiunta dell'operatore milanese in collaborazione con la compagnia maldiviana: una vera e propria promozione on the road, a bordo di un mezzo decisamente singolare, un Bulli, il minibus della Volkswagen nato a cavallo tra gli anni '40 e '50, iconico mezzo simbolo di libertà per intere generazioni. “Gli agenti di viaggi hanno apprezzato molto questa iniziativa che ha consentito loro di prendersi un break lasciando la scrivania per salire a bordo di un minibus vintage che tutti abbiamo visto in tante pellicole al cinema e in tv - sottolinea Patrizia Di Patrizio, titolare di The Luxury Lab, rappresentante di Sun Siyam Resorts per l’Italia. “Siamo molto contenti di aver condiviso questa bella iniziativa con la compagnia maldiviana: una catena con la quale abbiamo da anni una forte partnership e che proponiamo con successo alla nostra rete vendita” aggiunge la destination manager oceano Indiano di Alidays, Marianna Salerno. Da settembre, il Bulli firmato Alidays e Sun Siyam Resorts farà tappa anche in altre città italiane. [post_title] => Sun Siyam e Alidays insieme su un Bulli per incontrare le agenzie on the road [post_date] => 2023-03-30T10:07:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680170820000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442654 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quella odierna potrebbe essere una giornata chiave per l'esito della trattativa fra Lufthansa e il governo italiano sull'ingresso in Ita Airways, con una quota di minoranza. Carsten Spohr, ceo di Lufthansa, è atteso oggi a Roma per un incontro al Mef, cui parteciperà non solo l’azionista rappresentato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ma anche i vertici di Ita Airways guidati dal presidente Antonino Turicchi. Spohr, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, avrebbe spiegato che ad oggi l'ultimo passaggio su cui lavorare è "la valutazione di Ita" che rappresenta "l'ultimo vero ostacolo nella discussione". Integrazione "Credo che i recenti colloqui abbiano confermato la nostra convinzione che un turnaround sia possibile una volta che avremo integrato Ita nel gruppo Lufthansa - ha affermato il ceo -. Le questioni aperte sono in fase di valutazione. Ovviamente Ita ha perso denaro pubblico e questo si riflette sulla valutazione, che rappresenta l'ultimo vero ostacolo nella discussione. Siamo fiduciosi di poter firmare entro il periodo di esclusività. Ora, il prossimo grande accordo che dobbiamo trovare è sul prezzo che riflette le perdite di Ita. Sono certo che riusciremo a raggiungere questo accordo. Domani (oggi per chi legge, ndr) vedrò il ministro per andare a Roma. Troveremo una soluzione". Ed è infine l'ad di Ita Airways, Fabio Lazzerini, a sottolineare i miglioramenti operativi del vettore: "Abbiamo prenotazioni già ricevute per i prossimi mesi che sono circa il 180% superiore all’anno scorso, e sono in crescita con percentuali dal 12-15% settimana su settimana" ha dichiarato, precisando che la performance positiva è "trainata prevalentemente dal lungo raggio, con un load factor del 90-95%, e dal mercato internazionale ma con una buona tenuta anche del domestico". [post_title] => Ita: Spohr, ceo di Lufthansa, oggi a Roma. Trattativa all'ultimo miglio [post_date] => 2023-03-30T09:36:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680168978000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442637 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un totale di 94 camere e spazi comuni realizzati da oltre 50 street artist di fama italiana e internazionale, a cui si aggiunge una facciata che porta la firma di Mr Brainwash e che rappresenta l'opera muraria di debutto dell’artista americano di origine francese in Italia. Ha aperto i propri battenti a Verona il Muraless Art Hotel, primo albergo europeo dedicato alla street art. “Siamo felici ed entusiasti per questo inizio – sottolinea il titolare della struttura, Gianmaria Villa –. Due anni di cantiere, cinquanta artisti e un grande sforzo economico hanno consentito una non comune azione di riqualificazione territoriale e la realizzazione di un’opera unica. Un grazie particolare va a Mr. Brainwash, che con la sua presenza ha dato al progetto una valenza internazionale, così come a tutti gli artisti che con il loro estro hanno saputo apportare a ogni singola stanza un tocco di unicità e irripetibilità. Un sogno che si realizza grazie all’art advisor Luigi Leardini, che ha contribuito all’ideazione e allo sviluppo del progetto, a Chiara Canali, critica d’arte e curatrice, alla galleria Deodato Arte di Milano, che ha collaborato alla sua realizzazione artistica così come la possiamo vedere ora, e a Laura Sancassani, che ha gestito il coordinamento del progetto fin dall’inizio". L'operazione ha iridato vita all’ex hotel Cristallo, avviando una radicale riqualificazione della struttura nel segno del linguaggio e dei caratteri espressivi dell’arte: un viaggio tra strumenti e tecniche creative (dall’areosol art allo stencil, dal paste up alla pittura a mano libera), tra stili e forme espressive (dal lettering al modelling 3d, dalla grafica alla fotografia digitale, dal fumetto all’illustrazione), tra linguaggi e codici moderni (dal figurativo all’astratto, dall’iperrealismo fino all’anamorfosi). Il Muraless è così oggi un art hotel a 4 stelle, destinato a una clientela business e bleisure. La sua vicinanza all’autostrada, alla fiera di Verona e al centro storico, lo rendono infatti il luogo ideale per chi viaggia per lavoro e desidera prolungare il proprio soggiorno per visitare la città scaligera. [post_title] => Inaugurato a Verona il Muraless Art Hotel: primo albergo europeo dedicato alla street art [post_date] => 2023-03-29T15:32:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680103977000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442600 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_442613" align="alignleft" width="300"] Valentina Rubbi, marketing & communication manager di Shiruq[/caption] Shiruq propone tra i propri viaggi l'Estonia, meta sottovalutata che racchiude un'immensa storia e delle tradizioni. L'operatore in collaborazione con Visit Estonia ha organizzato un'offerta per dimostrare la capacità del paese di attrarre turisti, sia per l'aspetto storico culturale, ma anche per l'aspetto di contatto con la natura, visto che l'Estonia è coperta da boschi. Un viaggio che muta con il territorio: dalla continentale Tallin, alle isole che portano un aria diversa rispetto alla capitale, un aria scandinava dove la presenza dell'uomo è rada. L'Estonia vanta un grande patrimonio storico e culturale. E' un paese in costante crescita, in cerca dell'occasione giusta con la quale spiccare il volo. Inoltre è il primo stato baltico ad ottenere una stella della guida Michelin, e può vantare tanti parchi nazionali. L'inglese è parlato ovunque, e nonostante sia un paese con pochi abitanti (1.3 milioni) la digitalizzazione è al passo con i tempi. Il paese si può percorrere da capo a capo in più o meno 3 ore questo va a vantaggio di chi vuole affrontare tante tappe ed è proprio quello sul quale Visit Estonia punta. Le tappe Il tour parte da Tallin per poi passare da Haapsalu un porto che si affaccia sul mar Baltico, famosa località termale frequentata dai Romanov nel passato. Da Haapsalu si passa alle isole, una traversata di un'ora porta direttamente a Kardla nell'isola di Hiiuma per il 60% selvaggia, l'isola è un mondo a parte da scoprire, non mancano anche qua i grandi fari estoni, uno dei simboli di questo paese. Il viaggio continua per Saaremaa l'isola maggiore del paese, in seguito l'isola di Muhu con la sue antiche tradizioni. Il viaggio termina con il ritorno alla capitale passando da Parnu. Tutta questa vacanza viene accompagnata da un percorso di meditazione, ogni luogo avrà i propri esercizi dalla scrittura alla semplice meditazione, all'improvvisazione. Jack Jaselli cantante e compositore sarà presente in tutte le tappe e lavorerà su questi argomenti, facendo provare un esperienza di "mindfulness". Il viaggio è di 7 giorni, parte il 29 maggio e termina domenica 4 giugno. [post_title] => Shiruq: l'Estonia in un nuovo modo. Un viaggio dedicato alla meditazione [post_date] => 2023-03-29T12:03:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680091424000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442592 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_421672" align="alignleft" width="300"] Massimo Diana[/caption] Tre giorni di eventi, 16 partner ufficiali, sette strutture da visitare e 250 agenti di viaggi coinvolti. Sono i numeri del prossimo Obiettivo X, l'ormai tradizionale appuntamento di inizio stagione con cui Ota Viaggi presenta la propria programmazione al trade, dando vita a un'operazione che unisce momenti ludici, workshop e networking. Quest'anno l'evento si terrà dal 12 al 14 maggio presso il siciliano CdsHotels Terrasini. Numerose le aziende presenti alla manifestazione, tra cui il to pesarese creo e gli enti Visit Malta, Polish Tourism Organization, Visit Brussels. Ita Airways, Trenitalia, Gnv, Moby e Tirrenia saranno inoltre coinvolte in un panel ad hoc dal titolo "il Comparto dei trasporti in Italia con pro e contro da affrontare", mentre la stessa Ota Viaggi con Msc Crociere, Idee per Viaggiare, Enit e Kel12 daranno vita a una tavola rotonda dal titolo "Alla scoperta dei leader della filiera turistica italiana". "Durante i tre giorni dell’evento organizzeremo anche momenti ludici, durante i quali si terranno pure i contest dedicati alle agenzie, grazie ai quali saranno premiati gli adv che pubblicheranno il post più efficace sui social e che garantiranno la comunicazione migliore su Obiettivo X", spiega il direttore commerciale di Ota Viaggi, Massimo Diana. In palio inoltre esclusivi coupon viaggi per il trade, emessi dai partner dell'evento e la cui estrazione è prevista durante le due tavole rotonde in programma. Per raggiungere la Sicilia, le linee di traghetti partner metteranno a disposizione una serie di collegamenti gratuiti da e per il porto di Napoli, mentre Ita Airways garantirà tariffe agevolate per coloro che preferiranno raggiungere l'aeroporto di Palermo in autonomia e Trenitalia emetterà uno sconto del 50% sulle tariffe base per tutti gli acquisti effettuati entro il 21 aprile, che hanno come destinazione/origine Napoli Centrale e partenza da/per Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Lecce, Bari, Barletta, Foggia, Benevento, Lamezia Terme, Reggio Calabria. [post_title] => Conferenze, workshop e momenti ludici: il programma del prossimo Obiettivo X di Ota Viaggi [post_date] => 2023-03-29T11:22:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680088958000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ita lufthansa via libera al piano condiviso con i tedeschi intesa ad un passo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":146,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1930,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mapo Travel allarga i propri orizzonti e parte con una nuova sfida dedicata al lungo raggio che avrà il suo core business a Torino. Città dove, insieme a cento agenti di viaggi di tutta Italia, il tour operator pugliese ha brindato all’ambizioso progetto.\r

\r

Ventiquattro i Paesi attualmente in catalogo fra Asia, Nord e Centro, Medio Oriente e oceano Indiano, per una programmazione gestita da un team capitanato da Roberto Servetti, già direttore prodotto del tour operator Amo il Mondo, e dal direttore commerciale Fabrizio Celeghin, manager di lungo corso proveniente da Uvet, affiancati da sei giovani esperti.\r

\r

“Qui sono nate realtà che hanno fatto la storia del turismo italiano – dichiara Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel –. E qui abbiamo trovato le professionalità necessarie per scendere in campo con questa nuova avventura”. Tutto è nato dal desiderio di Servetti e Celeghin di riproporre il lungo raggio al meglio, divertendosi e rimettendosi in gioco. Un’idea condivisa con Mapo Travel e che nel giro di pochi mesi è diventata realtà e per il 2023 punta ai 3 milioni di fatturato.\r

\r

Unico canale di vendita saranno le agenzie, in piena sintonia con la filosofia di Mapo Travel, come sottolinea Barbara Marangi: \"L’intento, senza trascurare i tour classici e di gruppo, è di puntare sulla sartorialità, su viaggi costruiti nei dettagli grazie a una esperienza diretta e al supporto fondamentale delle agenzie, così da soddisfare le esigenze del singolo cliente”.\r

\r

Oltre al sito dedicato www.mapoworld.it, attivo ma da completare con la sezione del booking online, Mapo World proporrà agli agenti di viaggi anche webinar e formazione in presenza presso i nuovi uffici torinesi di via Reiss Romoli, già pienamente operativi.","post_title":"Nasce Mapo World: obiettivo 3 mln di fatturato nel primo anno","post_date":"2023-03-30T18:38:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680201530000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Digitale e innovazione applicate al turismo: Mitur e Enit con la startup Lucus lanciano una rete di guide digitali per scoprire Ischia virtualmente attraverso appuntamenti sul sito Enit.it. Il circuito è quello del network di local streamer di Lucus che permette di vivere in diretta i luoghi più belli del mondo tra cui Ischia. In programma una serie di eventi digitali.\r

\r

Sono state selezionati percorsi e guide turistiche di Ischia formate all’utilizzo della piattaforma e all’ideazione di viaggi digitali tramite la Lucus academy. Ora i local streamer avranno il compito di rispondere in diretta alle domande e curiosità di quanti si collegheranno ai vari eventi collegati da casa.\r

Le date\r

Il palinsesto prevede 21 eventi digitali che partiranno il 1° aprile e si concluderanno il 16 settembre, dai borghi alle terrazze panoramiche sul mare, senza dimenticare tradizioni culinarie e artigianato.\r

\r

I giorni dei \"viaggi\" digitali sono l'1° aprile al Castello Aragonese, il 15 aprile a Casamicciola, il 28 aprile a Ischia Ponte, il 7 maggio a Forio, il 14 maggio a Lacco Ameno, il 28 maggio a Sant’Angelo.\r

\r

I viaggi digitali alla scoperta di quest’isola si concluderanno il 16 settembre a Barano e Forio.\r

\r

Ivana Jelinic presidente e ceo Enit ha dichiarato in merito alla questione: «Solidarietà applicata all’implementazione dell’offerta turistica. Dopo il lancio della campagna #ThisisIschia nei principali hub e piazze nazionali e internazionali con un hashtag virale sul web per raccontare l’isola in modo nuovo e rilanciarla turisticamente, vogliamo ora fare un passo in più, un balzo in avanti per costruire insieme il futuro turistico dell’isola e non lasciarla alla casualità degli eventi».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ischia: tour digitale in diretta, l'idea per il rilancio dell'isola","post_date":"2023-03-30T12:04:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680177872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avis Budget Group ha annunciato la nuova partnership siglata con Fia world endurance championship (WEC), che ha nella leggendaria 24 Ore di Le Mans la sua gara principale.\r

\r

Grazie a quest’accordo, Avis è stata nominata premium partner del Fia world endurance championship, che annovera marchi globali come Ferrari, Porsche, Peugeot, Toyota e Cadillac impegnati in un testa a testa su alcuni dei migliori circuiti del mondo, sfidandosi in gare che vanno dalle 6 alle 24 ore.\r

\r

«Siamo lieti di annunciare questa nuova partnership che coincide con la centesima edizione della 24 Ore di Le Mans. Il world endurance championship è profondamente in sintonia con la nostra azienda, che da quasi 80 anni fornisce soluzioni di mobilità a milioni di clienti e che oggi conta su 11.000 uffici di noleggio in 180 Paesi», ha dichiarato Keith Rankin, president international, Avis Budget Group.\r

\r

Avis sarà quindi Official Vehicle Rental Services Premium Partner del Wec per tutta la stagione 2023 e le sue sette gare, tra cui la prestigiosa 24 Ore di Le Mans che a giugno di quest’anno celebra il suo centenario.\r

\r

Il Fia, che condivide con Avis la visione di una mobilità futura sempre più sostenibile, è il primo campionato d'élite negli sport motoristici a utilizzare carburante 100% rinnovabile. I veicoli elettrici e ibridi della flotta Avis verranno quindi promossi come opzione di viaggio eco-friendly per i fan che parteciperanno agli eventi, per tutti coloro coinvolti nella logistica della competizione e per i membri dei team di gara.\r

\r

","post_title":"Avis avvia la partnership con Fia world endurance championship","post_date":"2023-03-30T11:46:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1680176771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudia ha siglato un accordo con Boeing per l'acquisto di 39 B787 con un'opzione per altri 10 velivoli. L'accordo riguarda i modelli 787-9 e 787-10 e si aggiunge all'ordine esistente di 38 aeromobili che la compagnia aerea dovrebbe ricevere entro il 2026.\r

\r

Il vettore opera attualmente più di 50 velivoli Boeing sul network a lungo raggio, tra cui il 777-300er e i 787-9 e 787-10 Dreamliner. I 787 aggiuntivi completano la flotta esistente di Saudia, consentendole di sfruttare efficacemente il valore di entrambe le famiglie 777 e 787 per contribuire a realizzare l'obiettivo strategico dell'Arabia Saudita di diventare un hub globale dell'aviazione.\r

\r

L'aumento della flotta creerà nuove opportunità di lavoro per piloti, personale di cabina e altre posizioni operative. Da sottolineare che Saudi Aerospace Engineering Industries, una filiale del Gruppo Saudia, contribuirà a fornire vari tipi di manutenzione per il B787 grazie alle sue capacità e competenze. \r

\r

L'espansione della flotta è uno degli obiettivi del programma di trasformazione strategica del vettore \"Shine\", che si concentra sull'eccellenza dell'efficienza operativa attraverso lo sviluppo e la gestione del network e della flotta e l'integrazione dei sistemi di manutenzione. Il programma si concentra anche sulla trasformazione digitale con diverse iniziative volte a migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri e l'innovazione nel fornire i migliori prodotti, servizi, connettività e infrastrutture digitali che consentono la crescita continua dei settori dell'aviazione e della logistica.\r

\r

","post_title":"Saudia: intesa con Boeing per l'acquisto di altri 49 B787 Dreamliner","post_date":"2023-03-30T10:51:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680173484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442663","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_442664\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Marianna Salerno e Patrizia Di Patrizio[/caption]\r

\r

Vestito dei colori maldiviani di Sun Siyam Resorts e del logo di Alidays, un Bulli di colore verde acqua è stato appositamente adibito per ospitare alcuni agenti di viaggi selezionati nelle aree di Brescia e della provincia di Varese: sedili a salottino e tablet per presentare i resort della catena alberghiera, con tanto di caffè o di spuntino. E' la nuova iniziativa congiunta dell'operatore milanese in collaborazione con la compagnia maldiviana: una vera e propria promozione on the road, a bordo di un mezzo decisamente singolare, un Bulli, il minibus della Volkswagen nato a cavallo tra gli anni '40 e '50, iconico mezzo simbolo di libertà per intere generazioni.\r

“Gli agenti di viaggi hanno apprezzato molto questa iniziativa che ha consentito loro di prendersi un break lasciando la scrivania per salire a bordo di un minibus vintage che tutti abbiamo visto in tante pellicole al cinema e in tv - sottolinea Patrizia Di Patrizio, titolare di The Luxury Lab, rappresentante di Sun Siyam Resorts per l’Italia. “Siamo molto contenti di aver condiviso questa bella iniziativa con la compagnia maldiviana: una catena con la quale abbiamo da anni una forte partnership e che proponiamo con successo alla nostra rete vendita” aggiunge la destination manager oceano Indiano di Alidays, Marianna Salerno. Da settembre, il Bulli firmato Alidays e Sun Siyam Resorts farà tappa anche in altre città italiane.","post_title":"Sun Siyam e Alidays insieme su un Bulli per incontrare le agenzie on the road","post_date":"2023-03-30T10:07:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680170820000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quella odierna potrebbe essere una giornata chiave per l'esito della trattativa fra Lufthansa e il governo italiano sull'ingresso in Ita Airways, con una quota di minoranza. Carsten Spohr, ceo di Lufthansa, è atteso oggi a Roma per un incontro al Mef, cui parteciperà non solo l’azionista rappresentato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ma anche i vertici di Ita Airways guidati dal presidente Antonino Turicchi.\r

Spohr, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, avrebbe spiegato che ad oggi l'ultimo passaggio su cui lavorare è \"la valutazione di Ita\" che rappresenta \"l'ultimo vero ostacolo nella discussione\".\r

Integrazione\r

\"Credo che i recenti colloqui abbiano confermato la nostra convinzione che un turnaround sia possibile una volta che avremo integrato Ita nel gruppo Lufthansa - ha affermato il ceo -. Le questioni aperte sono in fase di valutazione. Ovviamente Ita ha perso denaro pubblico e questo si riflette sulla valutazione, che rappresenta l'ultimo vero ostacolo nella discussione. Siamo fiduciosi di poter firmare entro il periodo di esclusività. Ora, il prossimo grande accordo che dobbiamo trovare è sul prezzo che riflette le perdite di Ita. Sono certo che riusciremo a raggiungere questo accordo. Domani (oggi per chi legge, ndr) vedrò il ministro per andare a Roma. Troveremo una soluzione\".\r

Ed è infine l'ad di Ita Airways, Fabio Lazzerini, a sottolineare i miglioramenti operativi del vettore: \"Abbiamo prenotazioni già ricevute per i prossimi mesi che sono circa il 180% superiore all’anno scorso, e sono in crescita con percentuali dal 12-15% settimana su settimana\" ha dichiarato, precisando che la performance positiva è \"trainata prevalentemente dal lungo raggio, con un load factor del 90-95%, e dal mercato internazionale ma con una buona tenuta anche del domestico\".","post_title":"Ita: Spohr, ceo di Lufthansa, oggi a Roma. Trattativa all'ultimo miglio","post_date":"2023-03-30T09:36:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680168978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un totale di 94 camere e spazi comuni realizzati da oltre 50 street artist di fama italiana e internazionale, a cui si aggiunge una facciata che porta la firma di Mr Brainwash e che rappresenta l'opera muraria di debutto dell’artista americano di origine francese in Italia. Ha aperto i propri battenti a Verona il Muraless Art Hotel, primo albergo europeo dedicato alla street art. \r

\r

“Siamo felici ed entusiasti per questo inizio – sottolinea il titolare della struttura, Gianmaria Villa –. Due anni di cantiere, cinquanta artisti e un grande sforzo economico hanno consentito una non comune azione di riqualificazione territoriale e la realizzazione di un’opera unica. Un grazie particolare va a Mr. Brainwash, che con la sua presenza ha dato al progetto una valenza internazionale, così come a tutti gli artisti che con il loro estro hanno saputo apportare a ogni singola stanza un tocco di unicità e irripetibilità. Un sogno che si realizza grazie all’art advisor Luigi Leardini, che ha contribuito all’ideazione e allo sviluppo del progetto, a Chiara Canali, critica d’arte e curatrice, alla galleria Deodato Arte di Milano, che ha collaborato alla sua realizzazione artistica così come la possiamo vedere ora, e a Laura Sancassani, che ha gestito il coordinamento del progetto fin dall’inizio\".\r

\r

L'operazione ha iridato vita all’ex hotel Cristallo, avviando una radicale riqualificazione della struttura nel segno del linguaggio e dei caratteri espressivi dell’arte: un viaggio tra strumenti e tecniche creative (dall’areosol art allo stencil, dal paste up alla pittura a mano libera), tra stili e forme espressive (dal lettering al modelling 3d, dalla grafica alla fotografia digitale, dal fumetto all’illustrazione), tra linguaggi e codici moderni (dal figurativo all’astratto, dall’iperrealismo fino all’anamorfosi).\r

\r

Il Muraless è così oggi un art hotel a 4 stelle, destinato a una clientela business e bleisure. La sua vicinanza all’autostrada, alla fiera di Verona e al centro storico, lo rendono infatti il luogo ideale per chi viaggia per lavoro e desidera prolungare il proprio soggiorno per visitare la città scaligera.","post_title":"Inaugurato a Verona il Muraless Art Hotel: primo albergo europeo dedicato alla street art","post_date":"2023-03-29T15:32:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680103977000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_442613\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Valentina Rubbi, marketing & communication manager di Shiruq[/caption]\r

\r

Shiruq propone tra i propri viaggi l'Estonia, meta sottovalutata che racchiude un'immensa storia e delle tradizioni. L'operatore in collaborazione con Visit Estonia ha organizzato un'offerta per dimostrare la capacità del paese di attrarre turisti, sia per l'aspetto storico culturale, ma anche per l'aspetto di contatto con la natura, visto che l'Estonia è coperta da boschi. Un viaggio che muta con il territorio: dalla continentale Tallin, alle isole che portano un aria diversa rispetto alla capitale, un aria scandinava dove la presenza dell'uomo è rada.\r

\r

L'Estonia vanta un grande patrimonio storico e culturale. E' un paese in costante crescita, in cerca dell'occasione giusta con la quale spiccare il volo. Inoltre è il primo stato baltico ad ottenere una stella della guida Michelin, e può vantare tanti parchi nazionali. L'inglese è parlato ovunque, e nonostante sia un paese con pochi abitanti (1.3 milioni) la digitalizzazione è al passo con i tempi.\r

\r

Il paese si può percorrere da capo a capo in più o meno 3 ore questo va a vantaggio di chi vuole affrontare tante tappe ed è proprio quello sul quale Visit Estonia punta.\r

Le tappe\r

Il tour parte da Tallin per poi passare da Haapsalu un porto che si affaccia sul mar Baltico, famosa località termale frequentata dai Romanov nel passato. Da Haapsalu si passa alle isole, una traversata di un'ora porta direttamente a Kardla nell'isola di Hiiuma per il 60% selvaggia, l'isola è un mondo a parte da scoprire, non mancano anche qua i grandi fari estoni, uno dei simboli di questo paese. Il viaggio continua per Saaremaa l'isola maggiore del paese, in seguito l'isola di Muhu con la sue antiche tradizioni. Il viaggio termina con il ritorno alla capitale passando da Parnu.\r

\r

Tutta questa vacanza viene accompagnata da un percorso di meditazione, ogni luogo avrà i propri esercizi dalla scrittura alla semplice meditazione, all'improvvisazione. Jack Jaselli cantante e compositore sarà presente in tutte le tappe e lavorerà su questi argomenti, facendo provare un esperienza di \"mindfulness\".\r

\r

Il viaggio è di 7 giorni, parte il 29 maggio e termina domenica 4 giugno.\r

\r

","post_title":"Shiruq: l'Estonia in un nuovo modo. Un viaggio dedicato alla meditazione","post_date":"2023-03-29T12:03:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680091424000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_421672\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Diana[/caption]\r

\r

Tre giorni di eventi, 16 partner ufficiali, sette strutture da visitare e 250 agenti di viaggi coinvolti. Sono i numeri del prossimo Obiettivo X, l'ormai tradizionale appuntamento di inizio stagione con cui Ota Viaggi presenta la propria programmazione al trade, dando vita a un'operazione che unisce momenti ludici, workshop e networking. Quest'anno l'evento si terrà dal 12 al 14 maggio presso il siciliano CdsHotels Terrasini. \r

\r

Numerose le aziende presenti alla manifestazione, tra cui il to pesarese creo e gli enti Visit Malta, Polish Tourism Organization, Visit Brussels. Ita Airways, Trenitalia, Gnv, Moby e Tirrenia saranno inoltre coinvolte in un panel ad hoc dal titolo \"il Comparto dei trasporti in Italia con pro e contro da affrontare\", mentre la stessa Ota Viaggi con Msc Crociere, Idee per Viaggiare, Enit e Kel12 daranno vita a una tavola rotonda dal titolo \"Alla scoperta dei leader della filiera turistica italiana\".\r

\r

\"Durante i tre giorni dell’evento organizzeremo anche momenti ludici, durante i quali si terranno pure i contest dedicati alle agenzie, grazie ai quali saranno premiati gli adv che pubblicheranno il post più efficace sui social e che garantiranno la comunicazione migliore su Obiettivo X\", spiega il direttore commerciale di Ota Viaggi, Massimo Diana. In palio inoltre esclusivi coupon viaggi per il trade, emessi dai partner dell'evento e la cui estrazione è prevista durante le due tavole rotonde in programma.\r

\r

Per raggiungere la Sicilia, le linee di traghetti partner metteranno a disposizione una serie di collegamenti gratuiti da e per il porto di Napoli, mentre Ita Airways garantirà tariffe agevolate per coloro che preferiranno raggiungere l'aeroporto di Palermo in autonomia e Trenitalia emetterà uno sconto del 50% sulle tariffe base per tutti gli acquisti effettuati entro il 21 aprile, che hanno come destinazione/origine Napoli Centrale e partenza da/per Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Lecce, Bari, Barletta, Foggia, Benevento, Lamezia Terme, Reggio Calabria.","post_title":"Conferenze, workshop e momenti ludici: il programma del prossimo Obiettivo X di Ota Viaggi","post_date":"2023-03-29T11:22:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680088958000]}]}}