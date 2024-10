Ita e Lufthansa pronte a cedere gli slot su Linate. Andrebbero a easyJet Con la solita precisione la pagina economica del Corriere ci dà lo spunto per definire il quadro degli slot che Ita-Lufthansa dovranno cedere a Linate. Si fanno sempre più insistenti le voci su easyJet. Il fatto mi stupisce personalmente, visto che easyJet è un vettore britannico Comunque la Commissione europea ritiene questa compagnia la più idonea a rilevare gli slot. Naturalmente si tratterebbe delle rotte brevi Milano e Fiumicino verso Germania, Svizzera, Belgio e Austria. Ancor le cose non sono definite nel dettaglia, ma il Corsera avverte che le strategie saranno più chiare quando Ita-Lufthansa mettereanno sul piatto l’intero pacchetto. In ogni modo, se questo è lo scenario, Volotea dovrebbe uscire sconfitta dalla corsa agli slot. Per quanto riguarda invece le tratte internazionali che Ita e Lufthansa devono ancora cedere, si fanno i nomi di Air France e British. Insomma la partita è aperta ma forse qualche tasello si sta mettendo al posto giusto. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con la solita precisione la pagina economica del Corriere ci dà lo spunto per definire il quadro degli slot che Ita-Lufthansa dovranno cedere a Linate. Si fanno sempre più insistenti le voci su easyJet. Il fatto mi stupisce personalmente, visto che easyJet è un vettore britannico Comunque la Commissione europea ritiene questa compagnia la più idonea a rilevare gli slot. Naturalmente si tratterebbe delle rotte brevi Milano e Fiumicino verso Germania, Svizzera, Belgio e Austria. Ancor le cose non sono definite nel dettaglia, ma il Corsera avverte che le strategie saranno più chiare quando Ita-Lufthansa mettereanno sul piatto l'intero pacchetto. In ogni modo, se questo è lo scenario, Volotea dovrebbe uscire sconfitta dalla corsa agli slot. Per quanto riguarda invece le tratte internazionali che Ita e Lufthansa devono ancora cedere, si fanno i nomi di Air France e British. Insomma la partita è aperta ma forse qualche tasello si sta mettendo al posto giusto. [post_title] => Ita e Lufthansa pronte a cedere gli slot su Linate. Andrebbero a easyJet [post_date] => 2024-10-07T11:41:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728301308000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475926 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways sostiene il Fai e diventa main sponsor delle Giornate d’Autunno 2024 del Fondo per l’Ambiente Italiano, l'iniziativa culturale che si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre, dedicata a promuovere con visite speciali centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente non aperti al pubblico oppure perché curiosi, originali o meno conosciuti. "Abbiamo scelto di sostenere il Fondo per l’Ambiente Italiano Ets per queste Giornate d’Autunno come nostro contributo a supporto del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, dopo aver avviato la nostra collaborazione con il Fai due anni fa, aderendo al programma Corporate Golden Donor – ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways. Il patrimonio che il Fai tutela e valorizza è un bene unico al mondo, su cui è fondamentale investire per far sviluppare e valorizzare il nostro straordinario Paese. Questo è anche l’obiettivo di Ita, come vettore aereo italiano di riferimento, impegnato a promuovere il Made in Italy e le meraviglie del nostro Paese a livello globale e in maniera sostenibile. La sostenibilità, declinata in ambito sociale, ambientale e culturale, è un pilastro fondamentale della nostra strategia e costituisce per Ita Airways un elemento chiave per la creazione di valore a lungo termine, sia per la collettività che per il Paese". [post_title] => Ita Airways è main sponsor delle Giornate d'Autunno del Fai, il 12 e 13 ottobre [post_date] => 2024-10-04T10:23:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728037386000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475911 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' cresciuta dell'8,6% la domanda misurata in passeggeri-chilometro nello scorso mese di agosto, rispetto ad agosto 2023: la capacità totale, ask è cresciuta invece del 6,5% rispetto all'anno precedente. Il load factor di agosto è stato dell'86,2% (+1,6ppt rispetto ad agosto 2023), un nuovo record. Sono i dati rilevati dalla Iata, che evidenziano come la domanda internazionale sia aumentata in agosto del 10,6% a fronte di un incremento di capacità del 10,1% rispetto all'anno precedente e il load factor è salito all'85,7% (+0,4ppt rispetto ad agosto 2023). La domanda interna è aumentata del 5,6% rispetto ad agosto 2023, con capacità a + 1,2% rispetto all'anno precedente e load factor all'86,9% (+3,6ppt rispetto ad agosto 2023). «I fattori di carico hanno raggiunto livelli livelli record, mentre l'aumento della capacità del 6,5% dimostra la resistenza di fronte ai persistenti problemi della catena di approvvigionamento e alle carenze infrastrutturali - ha commentato Willie Walsh, direttore generale della Iata -. Guardando al futuro, la continua forte crescita della domanda segnala che potremmo avvicinarci rapidamente a una carenza di capacità infrastrutturale che limiterebbe la connettività e la scelta per i passeggeri e le imprese. Se i governi vogliono massimizzare i benefici dell'aviazione, devono prendere decisioni coraggiose per garantire una capacità infrastrutturale sufficiente». Particolarmente positiva la performance dei vettori europei, che hanno registrato un aumento della domanda del 9,1% su base annua; la capacità è salita dell'8,5% su base annua e il load factor è stato dell'87,2% (+0,5ppt rispetto ad agosto 2023). La rotta Europa-Asia è stata di gran lunga la più in crescita, anche se risulta ancora nettamente inferiore al picco del 2019. [post_title] => Iata: in agosto la domanda passeggeri è salita dell'8,6%. Load factor da record [post_date] => 2024-10-04T09:00:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728032421000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475896 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways si è classificata al quarto posto nella categoria “Best Inflight Food” dei 10Best Readers' Choice Award 2024, i premi attribuiti ogni anno dai lettori della nota testata americana Usa Today. Nella classifica che premia i dieci vettori più votati per l’offerta gastronomica a bordo, quella italiana è la compagnia aerea europea ad occupare la posizione più alta. «Questo riconoscimento è l’ulteriore conferma che stiamo andando nella giusta direzione nell'offrire ai nostri passeggeri un'esperienza italiana unica e memorabile ogni volta che volano con noi. Lavoriamo con impegno per far sentire i passeggeri immersi nella cultura italiana fin dal momento in cui salgono a bordo e l’offerta gastronomica in volo è parte essenziale di questo obiettivo - ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways -. Grazie ai nostri menù, curati da chef italiani stellati, Ita porta i sapori della cucina italiana in alta quota e garantisce ai clienti un’esperienza autentica su tutti i voli intercontinentali». Il 2024 è un anno di crescita significativa per Ita Airways: durante l'estate la compagnia ha operato voli verso 57 destinazioni, di cui 16 domestiche, 26 internazionali e 15 intercontinentali e ha inaugurato nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Chicago e Toronto in Nord America, Accra e Dakar, Riad e Gedda. Nella prossima stagione invernale, Ita amplierà ulteriormente il proprio network con nuovi collegamenti verso l’Asia, introducendo i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Dubai (dal 27 ottobre) e Bangkok (dal 16 novembre), per offrire ai viaggiatori di tutto il mondo una connettività di riferimento. [post_title] => Ita Airways sfiora il podio di Usa Today per il Best Inflight Food 2024 [post_date] => 2024-10-03T12:59:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727960399000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475825 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Guarda al 2026 Carsten Spohr: solo per allora, secondo le previsioni del ceo del gruppo tedesco, Lufthansa Airlines «tornerà in carreggiata», mentre oggi affronta un complesso processo di ristrutturazione. Il marchio principale del gruppo Lufthansa ha registrato una perdita operativa di 427 milioni di euro (473 milioni di dollari) nei primi sei mesi dell'anno, cui ha fatto seguito il varo di un programma di turnaround che prevede il blocco delle assunzioni nell'amministrazione e diverse altre misure che mirano a migliorare ricavi e produttività. Spohr ha dichiarato che l'estate è stata «commercialmente positiva» grazie ad una domanda che è rimasta «estremamente forte», portando a un load factor dell'88% in tutto il network, un livello che la compagnia aerea non aveva mai raggiunto prima. Tuttavia, i problemi strutturali di Lufthansa Airlines e le continue interruzioni operative hanno portato a elevati ritardi, rendendo difficile la svolta finanziaria del vettore. Lufthansa comunicherà i risultati del terzo trimestre il 30 ottobre. Su tutto, resta cruciale il problema dei ritardi nelle consegne dei nuovi aeromobilio: secondo Spohr, Lufthansa è attualmente in attesa della consegna di 43 velivoli Boeing che avrebbero già dovuto essere in flotta. Tra questi ci sono 15 B787-9 parcheggiati presso lo stabilimento Boeing di Charleston, in South Carolina, tutti in attesa della certificazione dei sedili di prima classe. Questa situazione ha costretto la compagnia a continuare a operare con 21 aeromobili che avrebbero già dovuto essere ritirati, tra cui soprattutto Airbus A340-300, -600 e 747-400. Altri aerei ancora da consegnare sono i tanto attesi B777-9 di Lufthansa, che sostituiranno gli A340 e i 747-400. Boeing ha promesso di consegnare il primo 777-9 entro la fine del 2025. Ma Spohr teme che l'aeromobile potrà entrare in servizio solo nell'inverno del 2026. In vista dell'espansione internazionale, la compagnia ha recentemente acquistato una partecipazione del 41% in ITA Airways, di cui prevede di assumere la piena proprietà nel tempo. Il Gruppo Lufthansa sta ora valutando la possibilità di acquistare TAP Air Portugal o, in alternativa, il vettore leisure spagnolo Air Europa. Anche l'investimento in AirBaltic, che è un importante fornitore di wet-lease durante il picco estivo, è una nuova opzione sul tavolo. [post_title] => Spohr: «Lufthansa tornerà in carreggiata solo nel 2026» [post_date] => 2024-10-03T09:47:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727948845000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475774 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways potenzia la capacità offerta sulle rotte dalla Calabria a Milano Linate: la stagione invernale vede infatti la compagnia operare una frequenza giornaliera addizionale sull’aeroporto di Reggio Calabria, rispetto alle due attuali, con partenza dallo scalo calabrese alle ore 06:15 e arrivo a Linate alle 07:55 e rientro da Milano alle 21:20 con arrivo a Reggio Calabria alle 23:05; lo schedule consente quindi ai cittadini calabresi di beneficiare di un viaggio di andata e ritorno in giornata sul capoluogo lombardo. Da Lamezia Terme, Ita aggiunge un volo pomeridiano con partenza da Milano Linate alle 18:25 e arrivo in Calabria alle 20:05 e rientro da Lamezia Terme alle ore 20:50 e arrivo a Linate alle 22:25. Anche per questa direttrice, dunque, si passerà da due a tre voli giornalieri. «L’incremento di capacità garantisce al territorio un’estesa connettività grazie alla valorizzazione delle prosecuzioni su tutto il nostro network dall’aeroporto di Milano Linate, secondo aeroporto di riferimento per la compagnia – sottolinea Andrea Benassi, direttore generale del vettore –. La Calabria rappresenta per noi un territorio importante e questa operazione consente ad Ita Airways di contribuire in maniera strategica al rafforzamento del “Sistema Paese” insistendo innanzitutto sul rafforzamento della presenza sul mercato domestico, assicurando una maggiore copertura del territorio». Il rafforzamento dell'offerta tra la Calabria e Linate «rappresenta un traguardo significativo per il nostro territorio, migliorando l'accessibilità per i cittadini e rafforzando il legame con Milano. Questo sviluppo testimonia il nostro impegno continuo nel garantire un servizio aeroportuale di eccellenza, in linea con le esigenze della nostra comunità» aggiunge Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, società di gestione degli scali calabresi. [post_title] => Ita Airways rafforza le frequenze sulle rotte dalla Calabria a Milano Linate [post_date] => 2024-10-02T09:58:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727863112000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475749 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways aumenta il numero delle frequenze operate sulla Brindisi-Roma Fiumicino per l'inverno in arrivo: il lunedì e il venerdì i passeggeri potranno contare sulla terza rotazione giornaliera del collegamento, previsto a metà mattinata, e che rappresenta un sensibile aumento rispetto alla programmazione della scorsa winter, quando i voli sono sempre stati due al giorno. «Questo potenziamento rappresenta una risposta concreta alle crescenti esigenze di connettività della nostra regione - sottolinea il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. L'incremento dei collegamenti non solo migliorerà i servizi per i viaggiatori pugliesi, ma offrirà anche nuove opportunità per il traffico internazionale e per il settore turistico, favorendo così la crescita economica e lo sviluppo territoriale. In termini di capienza queste nuove frequenze rappresentano un aumento del 30% circa rispetto allo scorso anno». «L’incremento di frequenze garantito per la stagione invernale alle porte rispetto alla scorsa consentirà di sostenere la mobilità dei passeggeri salentini nei giorni con il maggiore afflusso, ovvero a cavallo del fine settimana, oltre a confermare un’estesa connettività grazie alla valorizzazione delle prosecuzioni su tutto il nostro network dall’hub di Roma Fiumicino – aggiunge Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways – La Puglia continua a rappresentare per noi un territorio importante su cui la compagnia punta molto, in virtù dell’operativo sugli aeroporti di Bari e Brindisi». [post_title] => Ita Airways aggiunge capacità sulla Brindisi-Roma Fiumicino per la winter [post_date] => 2024-10-01T13:46:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727790372000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475710 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche Lufthansa taglia i collegamenti tra Francoforte e Pechino, a fronte della penalizzazione causata dal divieto di sorvolo dello spazio aereo russo, che continua a incidere sulla redditività della rotta verso la Cina. Attualmente i voli di Lufthansa tra Francoforte e Pechino durano fino a 2 ore in più rispetto a prima, con relativo incremento dei costi operativi. Per contro, i vettori cinesi continuano a sorvolare la Russia sulle rotte verso l'Europa, godendo in tal modo di un vantaggio competitivo non da poco. La compagnia tedesca ha sospeso le prenotazioni sulla rotta a partire dal 26 ottobre: precedentemente anche British Airways Virgin Atlantic hanno ridotto la loro capacità verso la Cina. I dati dell'Oag Schedules Analyser, ripresi da Aviation Week, mostrano che Lufthansa aveva pianificato di operare la rotta Francoforte-Pechino cinque volte alla settimana durante la stagione invernale 2024-25, utilizzando aeromobili Airbus A340-300. In seguito alla sospensione, l'unico servizio del vettore tedesco per Pechino sarà quello operato dall'aeroporto di Monaco di Baviera, che per la winter prevede cinque frequenze alla settimana con A350-900. Per contro Lufthansa continuerà a offrire voli giornalieri per l'aeroporto Shanghai Pudong sia da Francoforte sia da Monaco. [post_title] => Lufthansa taglia la rotta da Francoforte a Pechino [post_date] => 2024-10-01T10:18:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727777926000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475556 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ritorno del marchio Alitalia. Nuovi uffici milanesi e lounge a Linate. I numeri della semestrale, con tanto di ebitda positivo. L’avanzamento sulla tabella di marcia verso il closing dell’operazione per l’ingresso di Lufthansa nel capitale. Molteplici i temi caldi affrontati questa mattina a Milano dai vertici di Ita Airways al gran completo nei nuovi uffici commerciali del vettore in Nord Italia. Location che sottolinea la strategicità del capoluogo lombardo e del suo City Airport per il futuro della compagnia. Un futuro che sin da oggi vede fare capolino al fianco del nome ‘Ita Airways’ quello dello storico brand Alitalia: inizialmente non sulla fusoliera dei velivoli, “ma entro fine anno sarà nei touchpoint più importanti – spiega il direttore generale Andrea Benassi - “Ita Airways, Inspired by Alitalia” è una dichiarazione di profonda riconoscenza verso una storia e valori di cui siamo tutti orgogliosi. Un marchio, quello di Alitalia, sinonimo di eleganza, innovazione ed eccellenza in tutto il mondo”. E che rappresenta “valori importanti nella storia dell’aviazione che ci portiamo dietro e, al fianco a quello di Ita, contribuirà a valorizzarlo” conferma il presidente Antonino Turicchi. I conti del primo semestre 2024 I risultati dei primi sei mesi 2024 "confermano il processo di crescita della compagnia già avviato lo scorso anno, con risultati migliori rispetto ai primi sei mesi del 2023” sottolinea Turicchi. I ricavi si attestano complessivamente a 1,4 miliardi di euro (di cui 1,2 milioni derivano dalla divisione passeggeri, pari ad una crescita del 33% rispetto allo stesso periodo 2023, e di questi il 50% sono ascrivibili al lungo raggio) e un ebitda positivo per 62 milioni di euro (migliore di 130 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e cassa per 393 milioni di euro (+31 milioni). "Quest'anno l’ebitda ha raggiunto il break even già nei primi sei mesi 2024 - ha evidenziato il cfo, Claudio Faggiani - contrariamente al 2023, e malgrado non sia ancora completato il processo di closing con Lufthansa, la compagnia continua con le proprie risorse a perseguire un programma di crescita e sviluppo sostenendo investimenti in maniera autonoma». Rimane per ora in negativo il risultato netto, con un -140 milioni di euro, "fortemente influenzato dal tasso di cambio euro-dollaro sfavorevole". La compagnia ha trasportato 8,3 milioni di passeggeri, +26%, con un load factor del 79%. Quanto alle previsioni di un primo esercizio in utile, Turricchi guarda al 2025 "come previsto dal piano concordato tra Mef e Lufthansa". Obiettivo al cui raggiungimento contribuirà anche il fatto che "il 2025 è un anno un po' particolare perché ci sarà il Giubileo". Linate, secondo scalo di riferimento per Ita Milano Linate, che si conferma "nostro secondo scalo di riferimento come previsto dal piano condiviso - ha rimarcato Benassi - rappresenta un altro tassello della nostra crescita, con un traffico importante non solo in termini di viaggiatori business ma anche per il leisure di alta qualità, come confermano i dati estivi. Negli otto mesi a fine agosto, Ita ha operato 150 voli giornalieri da Linate e registrato ricavi per 370 milioni (+20%) con 4 milioni di passeggeri (di cui 3 nazionali e 1 milione internazionali). Lo scalo, che in Europa ha conquistato un livello di prestigio, anche grazie al collegamento metro che in 12 minuti conduce al centro di Milano, continuerà ad essere oggetto dei nostri investimenti, a cominciare dalla nuova lounge che aprirà nei primi mesi del 2025". Uno sviluppo che Turicchi auspica possa ampliarsi ulteriormente "qualora fosse modificato il decreto che a Linate limita i voli ad un raggio di 1.500km". [gallery ids="475565,475566,475567,475569,475568,475570"] [post_title] => Ita Airways: Linate strategico. Torna il marchio Alitalia [post_date] => 2024-09-27T16:02:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727452930000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ita e lufthansa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":18,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":869,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con la solita precisione la pagina economica del Corriere ci dà lo spunto per definire il quadro degli slot che Ita-Lufthansa dovranno cedere a Linate. Si fanno sempre più insistenti le voci su easyJet. Il fatto mi stupisce personalmente, visto che easyJet è un vettore britannico Comunque la Commissione europea ritiene questa compagnia la più idonea a rilevare gli slot. Naturalmente si tratterebbe delle rotte brevi Milano e Fiumicino verso Germania, Svizzera, Belgio e Austria. \r

\r

Ancor le cose non sono definite nel dettaglia, ma il Corsera avverte che le strategie saranno più chiare quando Ita-Lufthansa mettereanno sul piatto l'intero pacchetto. In ogni modo, se questo è lo scenario, Volotea dovrebbe uscire sconfitta dalla corsa agli slot.\r

\r

Per quanto riguarda invece le tratte internazionali che Ita e Lufthansa devono ancora cedere, si fanno i nomi di Air France e British. Insomma la partita è aperta ma forse qualche tasello si sta mettendo al posto giusto.","post_title":"Ita e Lufthansa pronte a cedere gli slot su Linate. Andrebbero a easyJet","post_date":"2024-10-07T11:41:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1728301308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways sostiene il Fai e diventa main sponsor delle Giornate d’Autunno 2024 del Fondo per l’Ambiente Italiano, l'iniziativa culturale che si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre, dedicata a promuovere con visite speciali centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente non aperti al pubblico oppure perché curiosi, originali o meno conosciuti.\r

\"Abbiamo scelto di sostenere il Fondo per l’Ambiente Italiano Ets per queste Giornate d’Autunno come nostro contributo a supporto del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, dopo aver avviato la nostra collaborazione con il Fai due anni fa, aderendo al programma Corporate Golden Donor – ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways. Il patrimonio che il Fai tutela e valorizza è un bene unico al mondo, su cui è fondamentale investire per far sviluppare e valorizzare il nostro straordinario Paese. Questo è anche l’obiettivo di Ita, come vettore aereo italiano di riferimento, impegnato a promuovere il Made in Italy e le meraviglie del nostro Paese a livello globale e in maniera sostenibile. La sostenibilità, declinata in ambito sociale, ambientale e culturale, è un pilastro fondamentale della nostra strategia e costituisce per Ita Airways un elemento chiave per la creazione di valore a lungo termine, sia per la collettività che per il Paese\".\r

","post_title":"Ita Airways è main sponsor delle Giornate d'Autunno del Fai, il 12 e 13 ottobre","post_date":"2024-10-04T10:23:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728037386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475911","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' cresciuta dell'8,6% la domanda misurata in passeggeri-chilometro nello scorso mese di agosto, rispetto ad agosto 2023: la capacità totale, ask è cresciuta invece del 6,5% rispetto all'anno precedente. Il load factor di agosto è stato dell'86,2% (+1,6ppt rispetto ad agosto 2023), un nuovo record.\r

\r

Sono i dati rilevati dalla Iata, che evidenziano come la domanda internazionale sia aumentata in agosto del 10,6% a fronte di un incremento di capacità del 10,1% rispetto all'anno precedente e il load factor è salito all'85,7% (+0,4ppt rispetto ad agosto 2023).\r

\r

La domanda interna è aumentata del 5,6% rispetto ad agosto 2023, con capacità a + 1,2% rispetto all'anno precedente e load factor all'86,9% (+3,6ppt rispetto ad agosto 2023).\r

\r

«I fattori di carico hanno raggiunto livelli livelli record, mentre l'aumento della capacità del 6,5% dimostra la resistenza di fronte ai persistenti problemi della catena di approvvigionamento e alle carenze infrastrutturali - ha commentato Willie Walsh, direttore generale della Iata -. Guardando al futuro, la continua forte crescita della domanda segnala che potremmo avvicinarci rapidamente a una carenza di capacità infrastrutturale che limiterebbe la connettività e la scelta per i passeggeri e le imprese. Se i governi vogliono massimizzare i benefici dell'aviazione, devono prendere decisioni coraggiose per garantire una capacità infrastrutturale sufficiente».\r

\r

Particolarmente positiva la performance dei vettori europei, che hanno registrato un aumento della domanda del 9,1% su base annua; la capacità è salita dell'8,5% su base annua e il load factor è stato dell'87,2% (+0,5ppt rispetto ad agosto 2023). La rotta Europa-Asia è stata di gran lunga la più in crescita, anche se risulta ancora nettamente inferiore al picco del 2019.","post_title":"Iata: in agosto la domanda passeggeri è salita dell'8,6%. Load factor da record","post_date":"2024-10-04T09:00:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728032421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways si è classificata al quarto posto nella categoria “Best Inflight Food” dei 10Best Readers' Choice Award 2024, i premi attribuiti ogni anno dai lettori della nota testata americana Usa Today. Nella classifica che premia i dieci vettori più votati per l’offerta gastronomica a bordo, quella italiana è la compagnia aerea europea ad occupare la posizione più alta.\r

«Questo riconoscimento è l’ulteriore conferma che stiamo andando nella giusta direzione nell'offrire ai nostri passeggeri un'esperienza italiana unica e memorabile ogni volta che volano con noi. Lavoriamo con impegno per far sentire i passeggeri immersi nella cultura italiana fin dal momento in cui salgono a bordo e l’offerta gastronomica in volo è parte essenziale di questo obiettivo - ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways -. Grazie ai nostri menù, curati da chef italiani stellati, Ita porta i sapori della cucina italiana in alta quota e garantisce ai clienti un’esperienza autentica su tutti i voli intercontinentali».\r

Il 2024 è un anno di crescita significativa per Ita Airways: durante l'estate la compagnia ha operato voli verso 57 destinazioni, di cui 16 domestiche, 26 internazionali e 15 intercontinentali e ha inaugurato nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Chicago e Toronto in Nord America, Accra e Dakar, Riad e Gedda. \r

Nella prossima stagione invernale, Ita amplierà ulteriormente il proprio network con nuovi collegamenti verso l’Asia, introducendo i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Dubai (dal 27 ottobre) e Bangkok (dal 16 novembre), per offrire ai viaggiatori di tutto il mondo una connettività di riferimento.","post_title":"Ita Airways sfiora il podio di Usa Today per il Best Inflight Food 2024","post_date":"2024-10-03T12:59:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727960399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Guarda al 2026 Carsten Spohr: solo per allora, secondo le previsioni del ceo del gruppo tedesco, Lufthansa Airlines «tornerà in carreggiata», mentre oggi affronta un complesso processo di ristrutturazione.\r

\r

Il marchio principale del gruppo Lufthansa ha registrato una perdita operativa di 427 milioni di euro (473 milioni di dollari) nei primi sei mesi dell'anno, cui ha fatto seguito il varo di un programma di turnaround che prevede il blocco delle assunzioni nell'amministrazione e diverse altre misure che mirano a migliorare ricavi e produttività.\r

\r

Spohr ha dichiarato che l'estate è stata «commercialmente positiva» grazie ad una domanda che è rimasta «estremamente forte», portando a un load factor dell'88% in tutto il network, un livello che la compagnia aerea non aveva mai raggiunto prima. Tuttavia, i problemi strutturali di Lufthansa Airlines e le continue interruzioni operative hanno portato a elevati ritardi, rendendo difficile la svolta finanziaria del vettore. Lufthansa comunicherà i risultati del terzo trimestre il 30 ottobre.\r

\r

Su tutto, resta cruciale il problema dei ritardi nelle consegne dei nuovi aeromobilio: secondo Spohr, Lufthansa è attualmente in attesa della consegna di 43 velivoli Boeing che avrebbero già dovuto essere in flotta. Tra questi ci sono 15 B787-9 parcheggiati presso lo stabilimento Boeing di Charleston, in South Carolina, tutti in attesa della certificazione dei sedili di prima classe. Questa situazione ha costretto la compagnia a continuare a operare con 21 aeromobili che avrebbero già dovuto essere ritirati, tra cui soprattutto Airbus A340-300, -600 e 747-400.\r

\r

Altri aerei ancora da consegnare sono i tanto attesi B777-9 di Lufthansa, che sostituiranno gli A340 e i 747-400. Boeing ha promesso di consegnare il primo 777-9 entro la fine del 2025. Ma Spohr teme che l'aeromobile potrà entrare in servizio solo nell'inverno del 2026. \r

\r

In vista dell'espansione internazionale, la compagnia ha recentemente acquistato una partecipazione del 41% in ITA Airways, di cui prevede di assumere la piena proprietà nel tempo. Il Gruppo Lufthansa sta ora valutando la possibilità di acquistare TAP Air Portugal o, in alternativa, il vettore leisure spagnolo Air Europa. Anche l'investimento in AirBaltic, che è un importante fornitore di wet-lease durante il picco estivo, è una nuova opzione sul tavolo.\r

\r

","post_title":"Spohr: «Lufthansa tornerà in carreggiata solo nel 2026»","post_date":"2024-10-03T09:47:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727948845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways potenzia la capacità offerta sulle rotte dalla Calabria a Milano Linate: la stagione invernale vede infatti la compagnia operare una frequenza giornaliera addizionale sull’aeroporto di Reggio Calabria, rispetto alle due attuali, con partenza dallo scalo calabrese alle ore 06:15 e arrivo a Linate alle 07:55 e rientro da Milano alle 21:20 con arrivo a Reggio Calabria alle 23:05; lo schedule consente quindi ai cittadini calabresi di beneficiare di un viaggio di andata e ritorno in giornata sul capoluogo lombardo.\r

Da Lamezia Terme, Ita aggiunge un volo pomeridiano con partenza da Milano Linate alle 18:25 e arrivo in Calabria alle 20:05 e rientro da Lamezia Terme alle ore 20:50 e arrivo a Linate alle 22:25. Anche per questa direttrice, dunque, si passerà da due a tre voli giornalieri.\r

«L’incremento di capacità garantisce al territorio un’estesa connettività grazie alla valorizzazione delle prosecuzioni su tutto il nostro network dall’aeroporto di Milano Linate, secondo aeroporto di riferimento per la compagnia – sottolinea Andrea Benassi, direttore generale del vettore –. La Calabria rappresenta per noi un territorio importante e questa operazione consente ad Ita Airways di contribuire in maniera strategica al rafforzamento del “Sistema Paese” insistendo innanzitutto sul rafforzamento della presenza sul mercato domestico, assicurando una maggiore copertura del territorio».\r

Il rafforzamento dell'offerta tra la Calabria e Linate «rappresenta un traguardo significativo per il nostro territorio, migliorando l'accessibilità per i cittadini e rafforzando il legame con Milano. Questo sviluppo testimonia il nostro impegno continuo nel garantire un servizio aeroportuale di eccellenza, in linea con le esigenze della nostra comunità» aggiunge Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, società di gestione degli scali calabresi.\r

","post_title":"Ita Airways rafforza le frequenze sulle rotte dalla Calabria a Milano Linate","post_date":"2024-10-02T09:58:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727863112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways aumenta il numero delle frequenze operate sulla Brindisi-Roma Fiumicino per l'inverno in arrivo: il lunedì e il venerdì i passeggeri potranno contare sulla terza rotazione giornaliera del collegamento, previsto a metà mattinata, e che rappresenta un sensibile aumento rispetto alla programmazione della scorsa winter, quando i voli sono sempre stati due al giorno.\r

\r

«Questo potenziamento rappresenta una risposta concreta alle crescenti esigenze di connettività della nostra regione - sottolinea il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. L'incremento dei collegamenti non solo migliorerà i servizi per i viaggiatori pugliesi, ma offrirà anche nuove opportunità per il traffico internazionale e per il settore turistico, favorendo così la crescita economica e lo sviluppo territoriale. In termini di capienza queste nuove frequenze rappresentano un aumento del 30% circa rispetto allo scorso anno».\r

\r

«L’incremento di frequenze garantito per la stagione invernale alle porte rispetto alla scorsa consentirà di sostenere la mobilità dei passeggeri salentini nei giorni con il maggiore afflusso, ovvero a cavallo del fine settimana, oltre a confermare un’estesa connettività grazie alla valorizzazione delle prosecuzioni su tutto il nostro network dall’hub di Roma Fiumicino – aggiunge Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways – La Puglia continua a rappresentare per noi un territorio importante su cui la compagnia punta molto, in virtù dell’operativo sugli aeroporti di Bari e Brindisi».","post_title":"Ita Airways aggiunge capacità sulla Brindisi-Roma Fiumicino per la winter","post_date":"2024-10-01T13:46:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727790372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475710","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche Lufthansa taglia i collegamenti tra Francoforte e Pechino, a fronte della penalizzazione causata dal divieto di sorvolo dello spazio aereo russo, che continua a incidere sulla redditività della rotta verso la Cina.\r

\r

Attualmente i voli di Lufthansa tra Francoforte e Pechino durano fino a 2 ore in più rispetto a prima, con relativo incremento dei costi operativi. Per contro, i vettori cinesi continuano a sorvolare la Russia sulle rotte verso l'Europa, godendo in tal modo di un vantaggio competitivo non da poco.\r

\r

La compagnia tedesca ha sospeso le prenotazioni sulla rotta a partire dal 26 ottobre: precedentemente anche British Airways Virgin Atlantic hanno ridotto la loro capacità verso la Cina.\r

\r

I dati dell'Oag Schedules Analyser, ripresi da Aviation Week, mostrano che Lufthansa aveva pianificato di operare la rotta Francoforte-Pechino cinque volte alla settimana durante la stagione invernale 2024-25, utilizzando aeromobili Airbus A340-300.\r

\r

In seguito alla sospensione, l'unico servizio del vettore tedesco per Pechino sarà quello operato dall'aeroporto di Monaco di Baviera, che per la winter prevede cinque frequenze alla settimana con A350-900. Per contro Lufthansa continuerà a offrire voli giornalieri per l'aeroporto Shanghai Pudong sia da Francoforte sia da Monaco.\r

\r

","post_title":"Lufthansa taglia la rotta da Francoforte a Pechino","post_date":"2024-10-01T10:18:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727777926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ritorno del marchio Alitalia. Nuovi uffici milanesi e lounge a Linate. I numeri della semestrale, con tanto di ebitda positivo. L’avanzamento sulla tabella di marcia verso il closing dell’operazione per l’ingresso di Lufthansa nel capitale.\r

\r

Molteplici i temi caldi affrontati questa mattina a Milano dai vertici di Ita Airways al gran completo nei nuovi uffici commerciali del vettore in Nord Italia. Location che sottolinea la strategicità del capoluogo lombardo e del suo City Airport per il futuro della compagnia.\r

\r

Un futuro che sin da oggi vede fare capolino al fianco del nome ‘Ita Airways’ quello dello storico brand Alitalia: inizialmente non sulla fusoliera dei velivoli, “ma entro fine anno sarà nei touchpoint più importanti – spiega il direttore generale Andrea Benassi - “Ita Airways, Inspired by Alitalia” è una dichiarazione di profonda riconoscenza verso una storia e valori di cui siamo tutti orgogliosi. Un marchio, quello di Alitalia, sinonimo di eleganza, innovazione ed eccellenza in tutto il mondo”. E che rappresenta “valori importanti nella storia dell’aviazione che ci portiamo dietro e, al fianco a quello di Ita, contribuirà a valorizzarlo” conferma il presidente Antonino Turicchi.\r

\r

\r

I conti del primo semestre 2024\r

I risultati dei primi sei mesi 2024 \"confermano il processo di crescita della compagnia già avviato lo scorso anno, con risultati migliori rispetto ai primi sei mesi del 2023” sottolinea Turicchi. I ricavi si attestano complessivamente a 1,4 miliardi di euro (di cui 1,2 milioni derivano dalla divisione passeggeri, pari ad una crescita del 33% rispetto allo stesso periodo 2023, e di questi il 50% sono ascrivibili al lungo raggio) e un ebitda positivo per 62 milioni di euro (migliore di 130 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e cassa per 393 milioni di euro (+31 milioni). \r

\r

\"Quest'anno l’ebitda ha raggiunto il break even già nei primi sei mesi 2024 - ha evidenziato il cfo, Claudio Faggiani - contrariamente al 2023, e malgrado non sia ancora completato il processo di closing con Lufthansa, la compagnia continua con le proprie risorse a perseguire un programma di crescita e sviluppo sostenendo investimenti in maniera autonoma».\r

\r

Rimane per ora in negativo il risultato netto, con un -140 milioni di euro, \"fortemente influenzato dal tasso di cambio euro-dollaro sfavorevole\". La compagnia ha trasportato 8,3 milioni di passeggeri, +26%, con un load factor del 79%.\r

\r

Quanto alle previsioni di un primo esercizio in utile, Turricchi guarda al 2025 \"come previsto dal piano concordato tra Mef e Lufthansa\". Obiettivo al cui raggiungimento contribuirà anche il fatto che \"il 2025 è un anno un po' particolare perché ci sarà il Giubileo\".\r

Linate, secondo scalo di riferimento per Ita\r

Milano Linate, che si conferma \"nostro secondo scalo di riferimento come previsto dal piano condiviso - ha rimarcato Benassi - rappresenta un altro tassello della nostra crescita, con un traffico importante non solo in termini di viaggiatori business ma anche per il leisure di alta qualità, come confermano i dati estivi. Negli otto mesi a fine agosto, Ita ha operato 150 voli giornalieri da Linate e registrato ricavi per 370 milioni (+20%) con 4 milioni di passeggeri (di cui 3 nazionali e 1 milione internazionali). Lo scalo, che in Europa ha conquistato un livello di prestigio, anche grazie al collegamento metro che in 12 minuti conduce al centro di Milano, continuerà ad essere oggetto dei nostri investimenti, a cominciare dalla nuova lounge che aprirà nei primi mesi del 2025\".\r

\r

Uno sviluppo che Turicchi auspica possa ampliarsi ulteriormente \"qualora fosse modificato il decreto che a Linate limita i voli ad un raggio di 1.500km\".\r

\r

[gallery ids=\"475565,475566,475567,475569,475568,475570\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways: Linate strategico. Torna il marchio Alitalia","post_date":"2024-09-27T16:02:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727452930000]}]}}