Ita: boom di candidature. Arrivate 10 mila domande di assunzione

Il sito di Ita, almeno per ora, è supervisitato da chi cerca un lavoro. Infatti a oggi sono circa 10 mila le domande di assunzione arrivate a Ita. Di queste solo il 10-15% proviene da dipendenti Alitalia. È quanto fanno sapere fonti sindacali in occasione del secondo giorno di confronto con i vertici della newco sul contratto di lavoro da applicare ai nuovi assunti che vede un nuovo presidio di lavoratori Alitalia radunato sotto la sede della newco a Roma, in zona Eur.

Un nuovo incontro, che probabilmente sarà ancora interlocutorio, convocato in seguito alla lettera congiunta di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti di ieri sera rivolta ai ministri delle Infrastrutture della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, del Lavoro, Andrea Orlando, dell’Economia, Daniele Franco nella quale i sindacati chiedevano una rapida convocazione in vista del prossimo 15 ottobre data dell’avvio delle operazioni di Ita.