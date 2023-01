Ita Airways: voli scontati per chi viaggerà per votare alle prossime elezioni in Lazio e Lombardia Ita Airways ha lanciato delle tariffe speciali per coloro che si sposteranno in occasione delle prossime elezioni del Consiglio regionale e del Presidente delle Regioni Lazio e Lombardia (il 12 e 13 febbraio 2023). Nel dettaglio, lo sconto che non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli in codeshare e ai voli in continuità territoriale, è applicabile alla tariffa del biglietto di andata e ritorno, escluse le tasse e i supplementi, secondo le seguenti modalità: 40 euro di sconto su biglietti a/r verso Roma e Milano di importo superiore a 41 euro a/r. L’offerta si applica sui biglietti acquistati da oggi fino al 9 febbraio 2023, per viaggiare nel periodo compreso dal 9 al 15 febbraio 2023. Al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verrà chiesto ai passeggeri di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla Sezione Elettorale.

