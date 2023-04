Ita Airways in codeshare con la cinese Hainan Airlines Nuovo accordo di codeshare per Ita Airways: questa volta con Hainan Airlines, la compagnia basata ad Haikou, Hainan, Repubblica popolare Cinese. La partnership commerciale mira ad incrementare i viaggi d’affari e il turismo tra la Cina e l’Italia e offrirà ai viaggiatori più opzioni e una migliore connettività quando viaggiano attraverso Roma Fiumicino. Disponibile dal 21 aprile per la vendita, Hainan Airlines applicherà il proprio codice “HU” sulle sette destinazioni nazionali italiane in collegamento con l’aeroporto di Roma Fiumicino (Catania, Napoli, Bari, Venezia, Firenze, Bologna, Torino) e su due destinazioni internazionali (Parigi e Atene). Le due compagnie aeree stanno lavorando per ampliare nei prossimi mesi l’ambito della loro cooperazione e per offrire ai passeggeri opzioni di viaggio ancora più vantaggiose. L’accordo con Hainan Airlines rappresenta il codeshare numero 31 di Ita Airways, risultato raggiunto in un anno e mezzo dalla fondazione della compagnia.

