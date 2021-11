Ita Airways: il programma di fidelizzazione ‘Volare’ tocca quota 129.000 iscritti

Ita Airways centra un primo obiettivo grazie al programma di fidelizzazione ‘Volare’, che ha superato la soglia dei 100.000 iscritti ad un mese dalla sua nascita, arrivando a quota 129.000 iscritti. La compagnia ha perciò deciso di premiare il socio n. 100.000, che, iscrittosi con lo status Smart, riceverà in regalo il passaggio direttamente a Premium, due livelli dopo lo Smart.

“Il cliente è al centro della nostra strategia – ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways – e per noi è fondamentale non solo capirne le esigenze e soddisfarne le aspettative, ma anche farlo sentire apprezzato e coccolato. Per questo motivo abbiamo deciso di premiare il nostro 100.000esimo socio, per festeggiare con lui la fiducia che tutti i passeggeri ci hanno dimostrato iscrivendosi al Programma Volare”.

Il livello Premium permette da subito di accedere ai servizi dedicati come il check-in presso i banchi di Business Class, il fast track presso l’aeroporto di Roma Fiumicino e di Milano Linate e l’imbarco prioritario.

‘Volare’ è declinato in quattro differenti livelli: smart, plus, premium ed executive. Attraverso il programma di partnership commerciali, inoltre, offrirà ai clienti un’ampia gamma di servizi e prodotti messi a disposizione da Ita Airways e dai suoi partner. I punti accumulati consentiranno di volare ogni giorno dell’anno su qualsiasi volo della compagnia, attraverso una modulazione flessibile legata al valore di ogni singolo volo.

L’iscrizione al programma è disponibile via web, sul sito www.ita-airways.com, e sull’app della compagnia. I passeggeri fin da oggi avranno la possibilità di accumulare punti, mentre il catalogo dei servizi e prodotti verrà rilasciato nel 2022.