Ita Airways: ecco il nuovo A321neo che veste la livrea Star Alliance Ita Airways accoglie in flotta il nuovo Airbus A321neo con livrea Star Alliance: questo è il secondo aeromobile a vestire la livrea dell’alleanza, dopo l’Airbus A320 introdotto in occasione dell’ingresso del vettore in Star Alliance lo scorso 1° aprile. La presenza di due aeromobili con livrea dedicata nella flotta Ita Airways è in linea con gli standard previsti per l’adesione come 26ª membro alla più grande alleanza di compagnie aeree al mondo. Grazie all’ingresso in Star Alliance, i passeggeri possono beneficiare di un’esperienza di viaggio ancora più connessa, con accesso a oltre 1.150 destinazioni in 190 Paesi, coprendo il 90% del mondo. Tra i principali vantaggi figurano servizi integrati ed esclusivi, tra cui check-in unico, riconoscimento reciproco dei programmi fedeltà e accesso alle lounge di Star Alliance e delle compagnie aeree appartenenti all’Alleanza. L’Airbus A321neo rappresenta il punto di riferimento per tecnologia, digitalizzazione, innovazione, efficienza e design all’insegna del Made in Italy nella flotta medio raggio di Ita Airways. L’aeromobile dispone della cabina Airspace, progettata per garantire i massimi livelli di comfort e una maggiore spaziosità, con sedili di ultima generazione e un sistema di illuminazione interna personalizzato. La configurazione prevede tre classi di servizio: business class, con 12 poltrone reclinabili full flat trasformabili in veri e propri letti; Premium economy, con 12 poltrone; ed economy, con 141 posti, di cui 12 dedicati alla Comfort Eeconomy. Con l’ingresso in operativo dell’esemplare con livrea Star Alliance, salgono a nove gli Airbus A321neo presenti nella flotta Ita Airways. Condividi

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La lounge Star Alliance sarà a disposizione dei passeggeri che viaggiano con le 14 compagnie aeree membri di Star Alliance operanti all’Aeroporto Internazionale di Incheon, collegandoli a 29 destinazioni in tutto il mondo.\r

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Le lounge firmate Star Alliance attualmente operative sono situate all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, a Los Angeles e a Guangzhou Baiyun. Inoltre, i clienti idonei delle compagnie aeree membri di Star Alliance possono accedere a oltre 1.000 lounge aeroportuali in tutto il mondo. Lufthansa e Swiss, le compagnie aeree hub del Gruppo Lufthansa, volano dall’Europa a Seul fino a 17 volte alla settimana.\r

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","post_title":"Star Alliance aprirà una nuova lounge al Terminal 1 dell'aeroporto di Incheon","post_date":"2026-09-10T09:29:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1789032564000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521634","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Cresta Palace Celerina punta su settembre e ottobre, con l’Italia al 20% della clientela e nuovi mercati internazionali. A meno di tre ore da Milano, immerso nel paesaggio alpino dell’Engadina, il Cresta Palace Celerina continua a rappresentare un punto di riferimento per il turismo montano quattro stagioni. Dopo un'estate positiva, l’obiettivo ora è rafforzare la domanda nei mesi di settembre e ottobre. È la strategia del Cresta Palace di Celerina, che nei mesi di luglio e agosto ha registrato un’occupazione dell’81% e punta adesso alla crescita della stagione autunnale. «La nostra priorità è far crescere l’occupazione», spiega il general manager Bardhyl Coli, sottolineando il potenziale di un periodo particolarmente interessante anche per i colori dell’autunno.\r

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Il mercato del Cresta Palace è fortemente internazionale. Tra i principali bacini figurano Svizzera, Italia, Germania e Stati Uniti, mentre tra i mercati sui quali la struttura intende lavorare maggiormente nei periodi di spalla ci sono Regno Unito, Brasile, Paesi del Golfo e Turchia. «Vogliamo concentrarci su sette-otto mercati», spiega Coli, distinguendo tra i quattro principali e quelli con maggiori potenzialità nei mesi meno affollati.\r

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L’Italia rappresenta circa il 20% della clientela e proviene soprattutto da Milano, dal lago di Como e da Torino. Un mercato caratterizzato anche da una forte fidelizzazione: circa il 50% degli ospiti è infatti rappresentato da repeaters, con alcune famiglie italiane che frequentano il Cresta Palace da 40 o 50 anni. La permanenza media è di circa due giorni e mezzo in estate e sale a tre giorni e mezzo-quattro in inverno.\r

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«In inverno c'è l'area sulla neve e i bambini possono raggiungere in pochi metri gli spazi dove fare attività e allenarsi, mentre i genitori possono salire in montagna e poi ritrovarsi qui. Questo rende il nostro hotel molto apprezzato dalle famiglie». Durante l'estate l'hotel dispone anche di una palestra e di un'area fitness outdoor. In inverno, invece, la vicinanza all'area sciistica di Marguns e agli spazi dedicati ai bambini rende la struttura adatta alle famiglie.\r

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A rendere particolarmente interessante la posizione è anche la vicinanza ai collegamenti locali: la fermata dell'autobus si trova a pochi passi e permette di raggiungere St. Moritz in circa tre minuti e mezzo.\r

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La strategia passa anche dall’ampliamento dell’offerta nei periodi di spalla. Sport e attività outdoor sono tra gli strumenti individuati per attrarre clientela in settembre e ottobre, attraverso iniziative dedicate alla corsa, allenamenti e attività con trainer. A questi si aggiungono la proposta gastronomica e i tre ristoranti dell’hotel, con cucina italiana, asiatica e turca. «Gli ospiti apprezzano la possibilità di restare in hotel dopo una giornata di sport, utilizzare la spa e scegliere tra diversi ristoranti», racconta Coli.\r

Offerta rinnovata\r

Il prodotto è stato intanto rinnovato: tutte le 90 camere sono state oggetto di interventi di restyling, mentre per la prossima primavera è previsto un aggiornamento dell’area bar nella zona Jugendstil. In prospettiva c’è in progetto anche un ampliamento della spa, con nuovi spazi per trattamenti, piscina outdoor e attività dedicate allo sport e al recupero. I ristoranti e la spa sono inoltre accessibili anche agli ospiti esterni, intercettando una domanda proveniente non soltanto da Celerina ma anche dalle località vicine, dove sono presenti numerose seconde case.\r

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«Un hotel deve sempre aggiornarsi. Cerchiamo di farlo poco alla volta e in modi diversi, mantenendo però la nostra identità» sottolinea il general manager. Una filosofia che, nel caso del Cresta Palace, significa combinare il carattere della struttura con un'offerta capace di intercettare una clientela internazionale sempre più interessata a sport, benessere, gastronomia e soggiorni costruiti sulle proprie esigenze.\r

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Accanto alla clientela abituale, il Cresta Palace sta osservando anche la crescita di un ospite che cerca un soggiorno sempre più personalizzato. Coli parla di \"boutique travelers\": clienti che arrivano con richieste specifiche e desiderano costruire insieme all'hotel un programma su misura. «Sono ospiti che vogliono sempre un trattamento speciale. Ci dicono cosa vorrebbero fare e noi costruiamo per loro un soggiorno: una giornata a cavallo, una bella fondue, un'esperienza particolare. È proprio questo il tipo di personalizzazione che cerchiamo di offrire». È una modalità di fruizione che convive con una clientela molto fidelizzata: circa il 50% degli ospiti torna regolarmente e alcune famiglie italiane frequentano l'Engadina da decenni.\r

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(Enzo Scudieri)\r

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Design rinnovato, nuovi contenuti e strumenti pensati per il lavoro quotidiano dei professionisti del turismo organizzato: sono i tratti distintivi della nuova piattaforma di formazione per agenti di viaggio firmata da Tahiti Tourisme.\r

Già attivo con una versione precedente e reso disponibile nella sua nuova veste a partire dal mese di agosto, Tahiti Specialist Program è stato completamente ripensato per offrire un'esperienza intuitiva, integrata e più ricca, oltre che una maggiore facilità nella navigazione dei contenuti, per aiutare gli utenti ad approfondire la conoscenza delle Isole di Tahiti.\r

Il nuovo Tsp va oltre l'e-learning: mette a disposizione tutte le risorse necessarie alle agenzie di viaggio per poter promuovere e vendere la destinazione al meglio. Centralizza gli strumenti di supporto alle vendite, semplifica il monitoraggio delle performance, raccoglie le informazioni sugli eventi di settore locali e internazionali (fiere, workshop, webinar) e offre un accesso diretto ai partner turistici della destinazione.\r

Gli agenti di viaggio già registrati alla versione precedente del programma ritroveranno il proprio profilo all’interno della nuova piattaforma, mentre gli agenti che desiderano iscriversi al programma per la prima volta potranno farlo direttamente dalla piattaforma a questo link.\r

In un contesto in cui le informazioni si moltiplicano su innumerevoli canali, il nuovo Tsp offre ai professionisti del turismo internazionali dati ufficiali, affidabili e aggiornati direttamente da Tahiti Tourisme per comprendere, consigliare e vendere meglio Le Isole di Tahiti.\r

Attraverso il programma - che riunisce oggi quasi 1.000 utenti a livello internazionale - gli Specialist certificati Bronze, Silver e Gold possono dare concretezza alla propria competenza e mostrarla a clienti, partner e reti professionali, beneficiando, allo stesso tempo, di interessanti formule di incentivazione.\r

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","post_title":"Tahiti Specialist Program: nuovi contenuti e strumenti per gli agenti di viaggio","post_date":"2026-09-09T13:20:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788960038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air investe ancora su Napoli dove, dal 1° marzo 2027 verrà basato il quarto Airbus A321neo. Il nuovo velivolo consentirà il lancio di quattro nuovi collegamenti verso Palermo, Nizza, Basilea e Genova, tutti in partenza tra il 1° e il 2 marzo 2027.\r

Nel dettaglio, Palermo decollerà dal 1° marzo, con un collegamento al giorno; Nizza, dal 2 marzo, con 5 frequenze settimanali ogni martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; Basilea, dal 2 marzo con 4 frequenze settimanali, ogni martedì, giovedì, sabato e domenica; Genova dal 2 marzo, con 4 frequenze settimanali, ogni martedì, giovedì, sabato e domenica.\r

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L'investimento su Capodichino include anche altre novità: i voli tra Napoli e Budapest aumenteranno da sette a nove frequenze settimanali; la rotta Napoli–Hurghada, che sarà inaugurata il prossimo 2 dicembre con tre voli settimanali ogni mercoledì, venerdì e domenica, sarà estesa a tutto l’anno.\r

Con l’introduzione di questi nuovi servizi, il network di Wizz Air a Napoli salirà a 30 rotte verso 14 Paesi, di cui 6 domestiche e 24 internazionali, confermando il ruolo sempre più importante dell’Aeroporto di Napoli nella strategia della compagnia. L’espansione porterà inoltre Wizz Air a diventare il secondo vettore per traffico domestico all’Aeroporto di Napoli.\r

Il nuovo velivolo porterà infatti in dote oltre 500 mila posti aggiuntivi, ampliando in modo significativo le possibilità di viaggio per chi parte da Napoli: dalle mete più gettonate come Tirana, Sofia, Tel Aviv, Barcellona, Bilbao, Madrid e Palma di Maiorca, ai collegamenti verso l'Est Europa – Bratislava, Timisoara, Craiova, Bucarest, Varsavia, Katowice, Skopje, fino ai principali scali italiani di Venezia, Milano, Trieste e Torino.\r

Su Napoli, dall'avvio delle operazioni il 7 ottobre 2004, la low cost ha trasportato oltre 7.1 milioni di passeggeri e, solo nell’estate 2026, è stata messa in vendita una capacità complessiva di 1,1 milioni di posti.","post_title":"Wizz Air: quarto A321neo basato a Napoli e poker di nuove rotte","post_date":"2026-09-09T10:51:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788951068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo ordine fermo per Air Cairo che acquisterà altri 15 Airbus A320neo. L’accordo, siglato durante l'El Alamein International Airshow 2026, rappresenta un’importante tappa nella strategia della compagnia, che introduce per la prima volta aeromobili di proprietà diretta accanto alla propria flotta Airbus in leasing, a sostegno della crescita nel lungo periodo.\r

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Dopo essere cresciuta rapidamente, passando da sette aeromobili cinque anni fa a una flotta di oltre 45 aeromobili oggi, Air Cairo intende proseguire su questa traiettoria fino a raggiungere una flotta di oltre 130 aeromobili entro il 2034. \r

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«Questo accordo rappresenta la naturale evoluzione del percorso di crescita di Air Cairo - ha dichiarato Hussein Sherif, chairman & ceo del vettore egiziano -. Combinare aeromobili di proprietà con la nostra flotta in leasing ci offre una maggiore flessibilità operativa ed efficienza finanziaria nel percorso di espansione. L’A320neo ci garantirà la capacità necessaria per ampliare il nostro network, rispondere alla crescente domanda di viaggi da e verso l’Egitto e sostenere i settori dell’aviazione e del turismo del Paese, in stretta collaborazione con Airbus».\r

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«L’A320neo offre ad Air Cairo l’efficienza e la flessibilità necessarie per espandere il proprio network - ha sottolineato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus Evp sales della divisione Commercial Aircraft -. Questo impegno sottolinea la solidità della nostra partnership e la fiducia di Air Cairo nell’A320neo per incrementare i collegamenti tra l’Egitto e le principali destinazioni internazionali».","post_title":"Air Cairo: nuovo ordine per l'acquisto di 15 Airbus A320neo","post_date":"2026-09-09T09:38:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788946696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Air Dolomiti alza il sipario sul primo Embraer E195 che veste la nuova livrea: la coda come pure il logo sulla fusoliera si colorano del Lufthansa Group Core Blue al posto del tradizionale turchese, a sottolineare lo stretto legame della compagnia al gruppo Lufthansa.\r

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L’aeromobile, in arrivo nelle prossime settimane, è il quarto dei 13 Embraer E195 provenienti da Austrian Airlines, destinati a integrare progressivamente la flotta della compagnia entro il 2028, a sostegno del piano di espansione e rafforzamento del network. L’ingresso di questi aerei in flotta rafforza il modello di business, solido e invariato, di Air Dolomiti quale primario operatore wet lease di riferimento, consolidando il collegamento tra il mercato italiano e i principali hub europei.\r

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Il cambio di livrea arriverà progressivamente sui velivoli in arrivo nei prossimi mesi, mentre gli aerei già operativi manterranno il colore turchese, così come altri elementi tra cui i dettagli della nuova divisa, dei sedili e del servizio di bordo a conferma della continuità con i valori e gli elementi distintivi che da sempre caratterizzano la compagnia.\r

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“L’arrivo di questo aeromobile si inserisce nel continuo piano di sviluppo di Air Dolomiti e siamo orgogliosi di presentare il suo nuovo design - ha commentato Steffen Harbarth, ceo del vettore -. Come compagnia del gruppo, abbiamo adottato questa nuova combinazione di colori insieme alla conferma del Member of Lufthansa Group. Questa evoluzione va di pari passo con la continuità dei nostri valori fondanti. L’aggiornamento dell’immagine esteriore si affianca perfettamente al nostro dna: la cura del cliente, l’eccellenza operativa e l’inconfondibile qualità del servizio rimangono gli elementi centrali dell'esperienza di viaggio con Air Dolomiti, in continuità con la nostra storia di oltre 35 anni”.\r

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","post_title":"Air Dolomiti: il core blue Lufthansa colora la nuova livrea degli E195","post_date":"2026-09-09T08:55:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1788944127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521469","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_521470\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Palazzo Montemartini[/caption]\r

Nove e mezzo su dieci p er Hotel Raito, 9,4 su 10 per Paradiso Relais, 9,2 su 10 per La Plage Resort e 9 su 10 per Palazzo Montemartini Rome: gli hotel di Rhc Group superano il punteggio di 9 su 10 nelle recensioni online.\r

Si tratta di un risultato che riflette un modello di ospitalità costruito negli anni attraverso investimenti sul prodotto e, soprattutto, sulle persone. A emergere con maggiore frequenza nelle recensioni provenienti dall’Italia e dall’estero è, infatti, il fattore umano: la disponibilità dello staff, la capacità di ascoltare, la cura del dettaglio e quella vicinanza personale che porta gli ospiti a citare spesso anche i singoli collaboratori.\r

Dall’Australia al Brasile, dagli Stati Uniti al Regno Unito, dalla Spagna all’India, fino a Costa Rica, Grecia, Turchia, Venezuela e numerosi altri Paesi insieme all’Italia, le recensioni raccontano esperienze diverse ma con un elemento ricorrente: la qualità dell’accoglienza viene associata alla capacità delle persone di andare oltre il semplice servizio, offrendo consigli personalizzati sul territorio, sui ristoranti, sui luoghi da visitare e sul modo migliore per raggiungerli.\r

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Il progetto Gea\r

È su questa dimensione della relazione che Rhc Group ha concentrato negli ultimi anni una parte significativa dei propri investimenti, attraverso il progetto Guest Experience Agent, creato per dedicare all’ospite un’attenzione individuale dal momento della prenotazione fino alla partenza e costruire, sulla base delle sue esigenze e dei suoi interessi, un’esperienza realmente su misura.\r

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[caption id=\"attachment_521471\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Giuseppe Marchese[/caption]\r

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«Questi risultati ci fanno piacere perché non sono il frutto di una singola azione, ma di un lavoro quotidiano che coinvolge tutte le nostre persone - commenta Giuseppe Marchese, ceo di Rhc Group -. Le recensioni ci restituiscono ciò che gli ospiti hanno realmente vissuto e, leggendo i loro commenti, vediamo emergere con grande frequenza il valore dell’attenzione, della disponibilità e del rapporto umano. È esattamente la direzione sulla quale abbiamo scelto di investire con il progetto Guest Experience Agent: crediamo che la tecnologia possa aiutare a rendere il servizio più efficiente, ma che sia ancora la persona a fare la differenza. Il nostro obiettivo è conoscere l’ospite, comprenderne le esigenze e metterlo nelle condizioni di vivere il territorio nel modo più autentico e personale possibile. Il fatto che questo approccio venga riconosciuto da ospiti provenienti da Paesi e culture così diverse rappresenta per noi una conferma importante, ma anche uno stimolo per continuare a migliorarci».\r

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","post_title":"Gli hotel di Rhc Group premiati dalle recensioni online. Ecco perchè","post_date":"2026-09-08T12:47:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1788871651000]}]}}