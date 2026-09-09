Wizz Air: quarto A321neo basato a Napoli e poker di nuove rotte Wizz Air investe ancora su Napoli dove, dal 1° marzo 2027 verrà basato il quarto Airbus A321neo. Il nuovo velivolo consentirà il lancio di quattro nuovi collegamenti verso Palermo, Nizza, Basilea e Genova, tutti in partenza tra il 1° e il 2 marzo 2027. Nel dettaglio, Palermo decollerà dal 1° marzo, con un collegamento al giorno; Nizza, dal 2 marzo, con 5 frequenze settimanali ogni martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; Basilea, dal 2 marzo con 4 frequenze settimanali, ogni martedì, giovedì, sabato e domenica; Genova dal 2 marzo, con 4 frequenze settimanali, ogni martedì, giovedì, sabato e domenica. L’investimento su Capodichino include anche altre novità: i voli tra Napoli e Budapest aumenteranno da sette a nove frequenze settimanali; la rotta Napoli–Hurghada, che sarà inaugurata il prossimo 2 dicembre con tre voli settimanali ogni mercoledì, venerdì e domenica, sarà estesa a tutto l’anno. Con l’introduzione di questi nuovi servizi, il network di Wizz Air a Napoli salirà a 30 rotte verso 14 Paesi, di cui 6 domestiche e 24 internazionali, confermando il ruolo sempre più importante dell’Aeroporto di Napoli nella strategia della compagnia. L’espansione porterà inoltre Wizz Air a diventare il secondo vettore per traffico domestico all’Aeroporto di Napoli. Il nuovo velivolo porterà infatti in dote oltre 500 mila posti aggiuntivi, ampliando in modo significativo le possibilità di viaggio per chi parte da Napoli: dalle mete più gettonate come Tirana, Sofia, Tel Aviv, Barcellona, Bilbao, Madrid e Palma di Maiorca, ai collegamenti verso l’Est Europa – Bratislava, Timisoara, Craiova, Bucarest, Varsavia, Katowice, Skopje, fino ai principali scali italiani di Venezia, Milano, Trieste e Torino. Su Napoli, dall’avvio delle operazioni il 7 ottobre 2004, la low cost ha trasportato oltre 7.1 milioni di passeggeri e, solo nell’estate 2026, è stata messa in vendita una capacità complessiva di 1,1 milioni di posti. Condividi

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Un incarico che le ha permesso di operare in un contesto internazionale e istituzionale, sviluppando strategie di promozione della destinazione e consolidando negli anni relazioni con tour operator, agenzie di viaggio, media, stakeholder e operatori del comparto. Il suo percorso professionale le ha consentito di acquisire una conoscenza approfondita delle dinamiche del mercato italiano e delle esigenze del trade, unita a una forte esperienza nella costruzione di partnership e nella valorizzazione di prodotti e destinazioni in un contesto internazionale. Competenze che ora porterà all’interno di KappaViaggi, andando ad affiancare e rafforzare una squadra commerciale già strutturata e capillarmente presente sul territorio italiano, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il dialogo con le agenzie di viaggio.\r

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Con l’introduzione di questi nuovi servizi, il network di Wizz Air a Napoli salirà a 30 rotte verso 14 Paesi, di cui 6 domestiche e 24 internazionali, confermando il ruolo sempre più importante dell’Aeroporto di Napoli nella strategia della compagnia. L’espansione porterà inoltre Wizz Air a diventare il secondo vettore per traffico domestico all’Aeroporto di Napoli.\r

Il nuovo velivolo porterà infatti in dote oltre 500 mila posti aggiuntivi, ampliando in modo significativo le possibilità di viaggio per chi parte da Napoli: dalle mete più gettonate come Tirana, Sofia, Tel Aviv, Barcellona, Bilbao, Madrid e Palma di Maiorca, ai collegamenti verso l'Est Europa – Bratislava, Timisoara, Craiova, Bucarest, Varsavia, Katowice, Skopje, fino ai principali scali italiani di Venezia, Milano, Trieste e Torino.\r

Su Napoli, dall'avvio delle operazioni il 7 ottobre 2004, la low cost ha trasportato oltre 7.1 milioni di passeggeri e, solo nell’estate 2026, è stata messa in vendita una capacità complessiva di 1,1 milioni di posti.","post_title":"Wizz Air: quarto A321neo basato a Napoli e poker di nuove rotte","post_date":"2026-09-09T10:51:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788951068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sardegna lenta. Il turismo lento si consolida come asset strategico per la Sardegna, puntando a destagionalizzare i flussi e a svelare il fascino dei territori interni\".\r

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\"I numeri ci stanno dando ragione - ha aggiunto - con un incremento del 40% delle presenze in media stagione e del 32% nel periodo invernale\". La manifestazione, patrocinata per il quarto anno consecutivo dal ministero del Turismo, si svolgerà dal 30 settembre al 4 ottobre e coinvolgerà oltre 500 partecipanti tra giornalisti, influencer, esperti, guide e appassionati\r

Itinerari e paesi\r

I gruppi attraverseranno l'Isola lungo 17 itinerari, toccando più di 70 comuni, attraverso gli otto cammini riconosciuti nel Registro regionale, otto Destinazioni turistiche di pellegrinaggio e un percorso pilota dedicato ai \"cammini in bici\" sulle tracce del romanico nel Meilogu.\r

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\"Abbiamo 15 borghi certificati che completano l'offerta di slow tourism\", ha sottolineato Cuccureddu, spiegando che il turismo lento consente di perseguire due obiettivi strategici per la Sardegna: \"la delocalizzazione e la destagionalizzazione\".\r

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L'offerta comprende cammini, destinazioni di pellegrinaggio, rete escursionistica e borghi, con l'obiettivo di proporre sui mercati nazionali e internazionali un prodotto unitario fondato su sostenibilità, natura, ambiente, ospitalità e patrimonio storico-culturale. L'evento si concluderà a Bosa, dal 2 al 4 ottobre, con una tavola rotonda moderata dalla giornalista Rai Lorena Bianchetti, la presentazione di un protocollo d'intesa per la valorizzazione dei cammini a livello nazionale e una camminata finale di circa 10 chilometri aperta al pubblico. \"Si tratta di un passaggio determinante per posizionare la destinazione Sardegna sul mercato internazionale del slow tourism\", ha concluso Cuccureddu.","post_title":"Slow tourism, la ricetta vincente (anche fuori stagione) della Sardegna","post_date":"2026-09-09T10:39:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788950351000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521548","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo traguardo per Hahnair che, dal 2010, ha emesso oltre 60 milioni di biglietti con protezione contro l’insolvenza sul proprio ticket stock HR-169. Il dato comprende tutti i biglietti emessi dall’introduzione di Securtix®, la protezione gratuita contro l’insolvenza offerta da Hahnair.\r

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Inclusa automaticamente in ogni biglietto HR-169, Securtix® garantisce il rimborso se un volo viene cancellato a causa dell’insolvenza del vettore operativo. La protezione assiste anche i passeggeri bloccati che hanno già iniziato il viaggio. Oltre al rimborso della parte inutilizzata del biglietto, i passeggeri possono ricevere un indennizzo per il trasporto sostitutivo, l’alloggio, i pasti e altre spese. Anche le agenzie di viaggio vengono compensate per le attività aggiuntive necessarie ad assistere i clienti coinvolti.\r

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Più di 100.000 agenzie di viaggio in 190 mercati possono emettere i voli di oltre 350 compagnie aeree partner sullo stock di biglietti HR-169 di Hahnair, beneficiando di una soluzione di biglietteria che combina accesso globale alle compagnie aeree, assistenza e sicurezza.\r

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«Da oltre 25 anni, Hahnair supporta le agenzie di viaggio con soluzioni di biglietteria affidabili e semplici da utilizzare - afferma Kirsten Rehmann, ceo di Hahnair -. Il raggiungimento di 60 milioni di biglietti emessi dimostra la fiducia che il settore dei viaggi ripone nei nostri prodotti e servizi.»\r

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Securtix continua a rappresentare un vantaggio unico sul mercato e riflette l’impegno di lunga data di Hahnair nel supportare le agenzie di viaggio affinché possano prenotare le compagnie aeree partner con fiducia, indipendentemente dal profilo della compagnia aerea, dalle condizioni di mercato o dall’incertezza economica.\r

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«Le agenzie di viaggio hanno bisogno di partner affidabili su cui poter contare. Con le nostre soluzioni di biglietteria, continuiamo ad aiutare le agenzie a far crescere il proprio business riducendo al contempo i rischi in un contesto di viaggio sempre più complesso», aggiunge Rehmann.","post_title":"Hahnair: 60 mln di biglietti emessi con protezione contro l’insolvenza","post_date":"2026-09-09T10:16:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788948975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo ordine fermo per Air Cairo che acquisterà altri 15 Airbus A320neo. L’accordo, siglato durante l'El Alamein International Airshow 2026, rappresenta un’importante tappa nella strategia della compagnia, che introduce per la prima volta aeromobili di proprietà diretta accanto alla propria flotta Airbus in leasing, a sostegno della crescita nel lungo periodo.\r

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Dopo essere cresciuta rapidamente, passando da sette aeromobili cinque anni fa a una flotta di oltre 45 aeromobili oggi, Air Cairo intende proseguire su questa traiettoria fino a raggiungere una flotta di oltre 130 aeromobili entro il 2034. \r

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«Questo accordo rappresenta la naturale evoluzione del percorso di crescita di Air Cairo - ha dichiarato Hussein Sherif, chairman & ceo del vettore egiziano -. Combinare aeromobili di proprietà con la nostra flotta in leasing ci offre una maggiore flessibilità operativa ed efficienza finanziaria nel percorso di espansione. L’A320neo ci garantirà la capacità necessaria per ampliare il nostro network, rispondere alla crescente domanda di viaggi da e verso l’Egitto e sostenere i settori dell’aviazione e del turismo del Paese, in stretta collaborazione con Airbus».\r

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«L’A320neo offre ad Air Cairo l’efficienza e la flessibilità necessarie per espandere il proprio network - ha sottolineato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus Evp sales della divisione Commercial Aircraft -. Questo impegno sottolinea la solidità della nostra partnership e la fiducia di Air Cairo nell’A320neo per incrementare i collegamenti tra l’Egitto e le principali destinazioni internazionali».","post_title":"Air Cairo: nuovo ordine per l'acquisto di 15 Airbus A320neo","post_date":"2026-09-09T09:38:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788946696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Air Dolomiti alza il sipario sul primo Embraer E195 che veste la nuova livrea: la coda come pure il logo sulla fusoliera si colorano del Lufthansa Group Core Blue al posto del tradizionale turchese, a sottolineare lo stretto legame della compagnia al gruppo Lufthansa.\r

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L’aeromobile, in arrivo nelle prossime settimane, è il quarto dei 13 Embraer E195 provenienti da Austrian Airlines, destinati a integrare progressivamente la flotta della compagnia entro il 2028, a sostegno del piano di espansione e rafforzamento del network. L’ingresso di questi aerei in flotta rafforza il modello di business, solido e invariato, di Air Dolomiti quale primario operatore wet lease di riferimento, consolidando il collegamento tra il mercato italiano e i principali hub europei.\r

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Il cambio di livrea arriverà progressivamente sui velivoli in arrivo nei prossimi mesi, mentre gli aerei già operativi manterranno il colore turchese, così come altri elementi tra cui i dettagli della nuova divisa, dei sedili e del servizio di bordo a conferma della continuità con i valori e gli elementi distintivi che da sempre caratterizzano la compagnia.\r

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“L’arrivo di questo aeromobile si inserisce nel continuo piano di sviluppo di Air Dolomiti e siamo orgogliosi di presentare il suo nuovo design - ha commentato Steffen Harbarth, ceo del vettore -. Come compagnia del gruppo, abbiamo adottato questa nuova combinazione di colori insieme alla conferma del Member of Lufthansa Group. Questa evoluzione va di pari passo con la continuità dei nostri valori fondanti. L’aggiornamento dell’immagine esteriore si affianca perfettamente al nostro dna: la cura del cliente, l’eccellenza operativa e l’inconfondibile qualità del servizio rimangono gli elementi centrali dell'esperienza di viaggio con Air Dolomiti, in continuità con la nostra storia di oltre 35 anni”.\r

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L'allarme generalizzato è stato dato dall'autorità del traffico aereo (Nats), che ha riscontrato un problema nel proprio sistema di elaborazione dei piani di volo, rendendo quindi impossibili i decolli su larga scala: oltre agli aeroporti della capitale britannica sono stati coinvolti quelli di Aberdeen, Edimburgo, Manchester, Birmingham, Bristol, Southend, dell'Isola di Man e di Jersey.\r

Ricadute\r

Inevitabili sono state le ricadute pure sugli scali internazionali, fra cui Dublino, Parigi e altre città nel resto d'Europa. Decine di migliaia di passeggeri hanno subito conseguenze del guasto - più di 65 mila solo per la compagnia low-cost Ryanair - nel pieno degli spostamenti di fine estate: fra loro molti italiani. \r

Dura la reazione di compagnie come Wizz Air e Ryanair. \"Un fornitore di infrastrutture nazionali critiche non dovrebbe paralizzare ripetutamente il sistema aeronautico. Nats, nella sua forma attuale, non è assolutamente adeguato allo scopo\", si legge in una dichiarazione rilanciata da Sky News.","post_title":"Caos nei cieli Uk. Migliaia passeggeri a terra. Cancellati almeno 1000 voli","post_date":"2026-09-09T00:01:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1788912096000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove norme che ampliano la gestione privata, gli investimenti stranieri e i modelli di business alternativi: Cuba riorganizza dal profondo il comparto turistico, in un momento estremamente critico per l'Isola caraibica.\r

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Le misure, diffuse ieri in una nota del Cuba Tourist Board, si basano sul pacchetto di 176 riforme di libero mercato annunciato in precedenza dal governo cubano, volte a ridurre il controllo statale, attrarre capitali internazionali e conferire alle imprese private un ruolo più importante nel settore turistico.\r

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I cambiamenti maggiormente significativi consentono alle imprese private di aprire e gestire agenzie di viaggio. Anche i lavoratori autonomi potranno operare come guide turistiche, aprendo così ad operatori non statali attività che tradizionalmente erano state in gran parte controllate dallo Stato cubano.\r

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Le nuove norme stabiliscono inoltre le procedure per la partecipazione del settore privato alle attività di trasporto turistico e di noleggio auto. Misure precedenti, approvate nell’ambito delle più ampie riforme turistiche, includevano disposizioni relative alla certificazione e all’autorizzazione di guide turistiche e agenti di vendita privati.\r

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Secondo quanto riportato da Reuters, le modifiche prevedono anche una maggiore partecipazione di investitori stranieri e nazionali in settori quali le spiagge, il lavoro e il mercato immobiliare.\r

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Nel settore dell’occupazione, le norme eliminano il precedente obbligo per le aziende private di assumere lavoratori tramite agenzie di collocamento statali. Le imprese possono ora gestire direttamente l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti, senza l’intermediazione obbligatoria dello Stato.\r

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Inoltre, le società con capitale straniero potranno inoltre erogare ai propri dipendenti bonus o altri pagamenti in valuta estera.\r

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Le norme semplificano ulteriormente la procedura che consente alle imprese attive nel commercio estero di aprire e gestire conti bancari al di fuori di Cuba. \r

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Il governo, ha spiegato il vice primo ministro e ministro del Commercio estero e degli Investimenti esteri, Óscar Pérez-Oliva Fraga, vuole «un aumento della flessibilità, una semplificazione dei processi, una riduzione dei tempi e della burocrazia e, soprattutto, una risposta alle richieste degli investitori per facilitare le loro operazioni commerciali a Cuba e rendere le loro aziende più efficienti» ","post_title":"Cuba spinge per attrarre privati e investimenti esteri nel turismo","post_date":"2026-09-08T12:34:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788870850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521482","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Otto mesi in crescita per il turismo in Marocco: secondo i dati del Ministero del Turismo il Paese ha accolto 14,1 milioni di turisti tra gennaio e agosto 2026, in aumento rispetto ai circa 13,5 milioni registrati nello stesso periodo del 2025: si tratta di un incremento del 4,5%, che si traduce in quasi 608.000 arrivi in più.\r

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Il mese di agosto ha contribuito in larga misura a questo risultato: per la prima volta, la destinazione ha registrato più di 2 milioni di turisti in un solo mese, il 3% in più rispetto ad agosto 2025. \r

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I risultati estivi seguono il trend positivo che si era delineato già all’inizio dell’anno: alla fine di giugno, il Marocco aveva già accolto quasi 9,4 milioni di visitatori, +6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati della Direzione degli Studi e delle Previsioni Finanziarie.\r

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Diversi mercati di provenienza strategici hanno alimentato la crescita: sino alla fine di giugno, gli arrivi dalla Francia sono cresciuti del 9%, dalla Germania del 14%, dal Belgio del 9% e dai Paesi Bassi del 10%. La Polonia ha registrato l’incremento più marcato, pari al 32%, davanti agli Stati Uniti con il 9%, all’Italia con il 6% e al Regno Unito con il 4%.\r

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La ministra del turismo, Fatim-Zahra Ammor ha attribuito questa performance positiva alla Roadmap per il turismo 2023-2026 del governo. La dinamica del turismo marocchino «si basa in modo duraturo su fondamenta solide», ha affermato, sottolineando che la roadmap ha dimostrato che «quando gli investimenti sono mirati a leve chiave, i risultati non tardano ad arrivare», sia in termini di arrivi turistici che di impatto socioeconomico.\r

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Ammor ha inoltre sottolineato che vi è spazio per un’ulteriore espansione. «Il potenziale rimane considerevole», ha osservato, aggiungendo che la fase successiva dovrebbe consentire al Paese di moltiplicare tali risultati e di estenderli a un maggior numero di territori e di operatori del settore.\r

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Il Marocco si è posto l’obiettivo ufficiale di raggiungere i 26 milioni di turisti all’anno entro il 2030, un target che il ministero definisce come un modo per collocare il Paese tra le prime 15 destinazioni turistiche al mondo, aumentando al contempo il contributo del settore alla crescita e all’occupazione.\r

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All'orizzonte rimangono i Mondiali di calcio del 2030, con un piano che prevede maggiore connettività aerea, la diversificazione verso mercati quali Cina, India e America Latina, l’ampliamento dei collegamenti marittimi e crocieristici, investimenti e ammodernamento del settore alberghiero, nonché una promozione più digitale e basata sui dati.","post_title":"Marocco: 14,1 mln di visitatori in otto mesi, con un agosto da record","post_date":"2026-09-08T12:08:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788869300000]}]}}