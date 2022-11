Ita Airways avanza sull’estate 2023: in vendita nuovi voli stagionali nel Mediterraneo Ita Airways in allungo sul Mediterraneo per l’estate 2023: da oggi sono in vendita – attraverso tutti i canali distributivi del vettore – nuovi voli stagionali con destinazioni in Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane, in partenza da Roma Fiumicino e Milano Linate. Nel dettaglio, per il picco della summer, la compagnia opererà voli diretti dai due scali di Fiumicino e Linate verso: Rodi, Ibiza, Palma Di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa e Pantelleria; da Roma Fiumicino anche verso Spalato e Cefalonia.

