Ita Airways: ecco il primo A320neo con la livrea azzurra, dedicato a Giacinto Facchetti Ita Airways alza il sipario sul primo Airbus A320neo con la nuova livrea azzurra che fa il suo ingresso in flotta, dopo aver concluso le operazioni di painting nell’hangar dell’aeroporto di Shannon, in Irlanda. Il velivolo porta il nome di Giacinto Facchetti, straordinario terzino e capitano della Nazionale Italiana di calcio a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. Sfoggia dettagli unici di design come la Zorro mask e le winglets, e da fine gennaio andrà e servire le rotte di medio raggio della compagnia. L’Airbus A320neo consente consumi di carburante ed emissioni di CO2 per passeggero inferiori del 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione. Ita potrà così ampliare ulteriormente la flotta moderna ed environment-friendly, che entro il 2026 sarà composta per l’80% da aerei di nuova generazione con la conseguente riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Inoltre, grazie al disegno innovativo della cabina, il nuovo A320neo offrirà ai passeggeri una esperienza di viaggio di riferimento, con sedili più moderni e confortevoli.

