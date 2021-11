Interrail: offerta speciale, tra Black Friday e festività natalizie, nel segno della sostenibilità

Il Pass Interrail gioca una delle sue migliori carte per incentivare i viaggiatori e cioè quella della fortissima vocazione alla sostenibilità: il treno resta l’opzione di viaggio più sostenibile per esplorare gli angoli più nascosti d’Europa, incontrare persone e supportare un turismo più responsabile che sostenga le comunità locali. I Pass Interrail sono ora disponibili con uno sconto del 10%, fino al 3 gennaio.

Un volo da Barcellona a Parigi emette 237,7 kg di Co2. Al contrario, percorrere la stessa distanza in treno produce 11,4 kg di Co2, garantendo allo stesso tempo la possibilità di visitare più luoghi durante il viaggio e rendendo il pass Interrail la soluzione più ecologica per scoprire l’Europa.

Il pass digitale di Interrail può essere attivato in qualsiasi momento, entro undici mesi dall’acquisto, e consente al viaggiatore di modificare i propri piani di viaggio in totale autonomia. Con un piccolo supplemento il pass diventa rimborsabile o sostituibile al 100%, grazie all’opzione Plus: si tratta di un upgrade riservato ai pass digitali, che può essere selezionato al momento del check out e che fino al 30 novembre è possibile ottenere gratuitamente con tutti i pass Interrail.