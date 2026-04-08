IndiGo: il secondo A321Xlr debutterà il 19 aprile sulla rotta da Delhi a Istanbul Il secondo Airbus A321Xlr di IndiGo farà il suo debutto il prossimo 19 aprile sulla rotta Delhi-Istanbul, con una configurazione a due classi inedita per questa tratta, servizi migliorati e un ruolo rafforzato di ponte verso oltre 50 destinazioni oltre Istanbul grazie al code-share con Turkish Airlines. Secondo la compagnia, si tratta di un rotta «strategica», poiché consente di accedere a comode coincidenze verso oltre 50 destinazioni internazionali tramite l’hub di Istanbul e la partnership di code-sharing con Turkish Airlines, in particolare verso l’Europa e il Nord America. Il volo Delhi-Istanbul è attualmente operato con un aereo a corridoio singolo con uno scalo tecnico a Gedda, ma l’arrivo dell’A321Xlr consentirà di garantire la rotta senza scali, offrendo un aumento del comfort e una riduzione dei tempi di percorrenza. Per la prima volta su questa rotta, IndiGo proporrà una configurazione a due classi sul suo A321Xlr, con 183 posti in classe economica e 12 posti ‘IndiGoStretch’, presentati dalla compagnia come il prodotto business su misura. Questi 12 posti, già in uso sui voli per Atene, garantiscono ai passeggeri più spazio, una distanza tra i sedili più ampia e servizi inclusi, posizionando l’offerta di IndiGo in una fascia premium più elevata rispetto a quella usuale per un vettore low cost. Condividi

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La collaborazione con Transavia France si rafforzerà ulteriormente con l’avvio del collegamento diretto con Parigi, operativo dal 18 aprile al 24 ottobre, consolidando la presenza del vettore sullo scalo di Alghero.\r

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«Il collegamento diretto con Amsterdam è una delle tante novità del 2026 – ha dichiarato Silvio Pippobello, amministratore delegato di Sogeaal, ripreso da Sardiniapost -. Questa nuova rotta, insieme al collegamento con Parigi, testimonia la fiducia di Transavia nelle potenzialità del mercato del nord ovest Sardegna e segna l’avvio di una collaborazione strategica orientata alla crescita del traffico internazionale. Il nostro impegno è quello di continuare ad ampliare il network dello scalo verso mercati internazionali di grande potenzialità e perseguire il progetto di destagionalizzazione consolidando partnership con vettori che possano contribuire a realizzare tali obiettivi».","post_title":"Transavia su Alghero con la nuova rotta da Amsterdam, operativa fino al 23 ottobre","post_date":"2026-04-07T11:14:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775560498000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways gioca la carta degli sconti: la compagnia aerea di Abu Dhabi ha infatti ridotto le tariffe fino al 50% sulle rotte a lungo raggio in partenza da Londra Heathrow, mossa che arriva in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente ha causato un netto calo della domanda di viaggio in tutta la regione.\r

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Il vettore ha così lanciato dal Regno Unito le tariffe più basse di sempre verso destinazioni quali Sydney, Singapore, Hong Kong, Maldive, Bangkok e Tokyo, con alcuni biglietti al prezzo di appena un sesto delle tariffe equivalenti di British Airways.\r

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La promozione di Etihad prevede un viaggio di andata e ritorno entro il 1° luglio 2026. Secondo quanto riportato da The Times, i biglietti di andata e ritorno in classe Economy da Londra a Sydney (SYD), con scalo ad Abu Dhabi, partono da sole 688 sterline per le partenze a maggio con ritorno a giugno. I biglietti di andata e ritorno in classe Business sulla stessa rotta sono disponibili a partire da 2.465 sterline, tasse incluse.\r

Il confronto con British Airways è impietoso: sulla stessa rotta da Londra a Sydney si viaggia a 1.850 £ in classe economica e 10.435 £ in classe business, via Singapore; un divario che è altrettanto sensibile su altre rotte.\r

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Le tariffe per i passeggeri in partenza dalle città dell'Europa continentale sono circa il 10% più economiche rispetto a quelle da Heathrow, che applica le tariffe aeroportuali più alte d'Europa.\r

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La strategia di Etihad mira a incentivare le prenotazioni fino alla fine di giugno, con l'auspicio che entro quella data le tensioni in Medio Oriente si siano attenuate: di fatto, il sito web della compagnia aerea mostra un nuovo aumento delle tariffe a partire da luglio.\r

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Secondo quanto svelato dal management di Etihad, spiega il quotidiano inglese, la compagnia punterebbe a tornare al 100% di occupazione in tutte le classi il più rapidamente possibile, e questa scontistica sarebbe la leva principale per raggiungere tale obiettivo. \r

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Di diverso avviso sarebbero sia Emirates sia Qatar Airways, i principali competitor di Etihad negli Emirati, che non hanno tagliato le tariffe: entrambi i vettori sono più grandi e meglio posizionati per assorbire l'impatto finanziario provocato dalla riduzione della domanda.","post_title":"Etihad Airways riduce le tariffe dei voli lungo raggio per stimolare la domanda","post_date":"2026-04-07T10:55:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775559350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ceo di Air India, Campbell Wilson, si è dimesso: la compagnia aerea rimane così senza una guida in un momento molto delicato, mentre è alle prese con perdite persistenti e un maggiore controllo normativo a seguito dell'incidente dello scorso anno.\r

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La notizia delle dimissioni arriva pochi giorni dopo che il suo principale competitor, IndiGo, ha scelto il veterano del settore aeronautico Willie Walsh come prossimo ceo, mentre i due maggiori vettori del Paese sono sotto pressione per affrontare una crescente crisi del settore derivante dal conflitto in Medio Oriente, aggravata da sfide operative interne.\r

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Secondo quanto riferito da Reuters, lo scorso gennaio il consiglio di amministrazione di Air India era alla ricerca di un nuovo ceo in sostituzione di Wilson, che era stato chiamato nel 2022 per guidare la ripresa della compagnia aerea indiana dopo anni di declino sotto la gestione statale.\r

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Il vettore, alle prese con ritardi nella consegna dei nuovi aeromobili, è stata inoltre richiamata dalle autorità di regolamentazione per carenze in materia di sicurezza.\r

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Il mandato di Wilson sarebbe dovuto terminare nel 2027. Attualmente, anticipa sempre Reuters citando fonti anonime, sta portando avanti un periodo di preavviso di sei mesi e intende rimanere in azienda fino a quando non verrà trovato un successore.","post_title":"Air India: si è dimesso il ceo Campbell Wilson","post_date":"2026-04-07T10:14:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775556886000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511241","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un secolo di voli Lufthansa: ieri, 6 aprile, la compagnia aerea tedesca (all’epoca “Luft Hansa”) ha festeggiato il decollo , nel 10926, dei primi voli dall’aeroporto di Berlino-Tempelhof, con destinazione a Zurigo e Colonia.\r

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Un Boeing 787-9 e un Airbus A350-900, entrambi con livrea blu dell’anniversario caratterizzata da una gru bianca Xxl, erano decollati quella mattina da Francoforte e Monaco. A bordo: centinaia di dipendenti Lufthansa con i loro partner, che, in qualità di fortunati vincitori di una lotteria interna, erano stati invitati dalla compagnia a partecipare ai voli dell’anniversario e a trovarsi di persona a Berlino in questo giorno speciale. Un totale di oltre 600 ospiti, tra cui i passeggeri dei voli speciali al completo e ospiti invitati provenienti dal mondo della politica e dell’aviazione, hanno celebrato il momento clou dell’anno dell’anniversario in occasione di un evento festivo a Berlino. Tra questi c'era il sindaco di Berlino, Kai Wegner. Un momento speciale: il Boeing 787-9 con livrea commemorativa è stato ufficialmente battezzato “Berlin” durante la cerimonia.\r

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Jens Ritter, ceo di Lufthansa Airlines, ha sottolineato: «Oggi Lufthansa festeggia il suo compleanno. Spinta da uno spirito pionieristico e dalla passione, tutto è iniziato proprio qui a Berlino. Esattamente 100 anni fa, da qui sono decollati i primi voli della Lufthansa originaria. Oggi Berlino è una delle sedi più grandi della nostra compagnia. Circa 2.000 dipendenti Lufthansa vivono e lavorano nella regione della capitale. Lufthansa e le compagnie aeree del Gruppo rimarranno partner forti a Berlino anche in futuro».\r

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","post_title":"Lufthansa ha celebrato i 100 anni dei primi voli operati da Berlino","post_date":"2026-04-07T10:00:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775556016000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511232","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro scali del Nord Italia introducono restrizioni sul cherosene a causa della crisi energetica. Il blocco di Hormuz impone priorità ai voli lunghi e sanitari. Ryanair avverte: se il conflitto in Iran prosegue, i voli estivi sono a rischio in tutta Europa\r

A causa della severa contrazione nelle scorte di combustibile, sono state introdotte restrizioni operative in quattro nodi strategici del trasporto aereo italiano: Milano Linate, Bologna, Venezia e Treviso. A cui si è aggiunto Reggio Calabria.\r

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Secondo quanto comunicato da Air Bp Italia, la divisione specializzata del gruppo British Petroleum dedicata al settore dell'aviazione, le limitazioni resteranno in vigore almeno fino al 9 aprile, con l'obiettivo di preservare le riserve per i servizi essenziali. Negli avvisi ufficiali si specifica chiaramente che \"la priorità sarà data ai voli di ambulanza, ai voli di Stato e ai voli con durata superiore a tre ore\".\r

Tetto massimo di erogazione\r

Per tutti gli altri collegamenti di breve durata è stato imposto un tetto massimo di erogazione pari a 2.000 litri per singolo aeromobile, ha riportato Il Corriere della Sera, che ha passato in rassegna i bollettini Notam distribuiti alle società aeroportuali. Sebbene tale ammontare possa apparire consistente, i calcoli tecnici forniti dai piloti al quotidiano chiariscono che questa quantità garantisce meno di un'ora di autonomia per velivoli come i Boeing 737 o gli Airbus A320.\r

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Tale restrizione impedirebbe, senza rifornimenti preventivi effettuati in altri scali, di coprire rotte nazionali dirette come quella tra il Veneto e la Sicilia.","post_title":"Restrizioni sul cherosene in alcuni aeroporti italiani per la crisi carburante","post_date":"2026-04-07T08:57:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775552227000]}]}}