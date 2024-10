IndiGo chiude in rosso il trimestre, ma conferma i piani di sviluppo Terzo trimestre 2024 in rosso per IndiGo, dopo ben sette bilanci consecutivi in attivo: la low cost indiana ha registrato una perdita di 118 milioni di dollari, che il ceo, Pieter Elbers, ha imputato in gran parte all’aumento dei costi del carburante e alla messa a terra di oltre 70 aerei a causa di problemi con alcuni motori Pratt & Whitney. Elbers ha anche osservato che la domanda sta iniziando a rallentare: «Come si è verificato nei mercati globali, negli ultimi mesi abbiamo notato una certa normalizzazione della domanda, rispetto alla base molto elevata dello scorso anno». La compagnia aerea prevede di ridurre il numero di velivoli a terra a circa 40 entro il prossimo aprile, mentre entro la fine di quest’anno, il network internazionale salirà a 40 destinazioni. «La nostra quota di mercato internazionali ha raggiunto il 28% e, grazie a queste aggiunte, dovrebbe raggiungere l’obiettivo del 30%». Prosegue intanto il rinnovo del prodotto: la nuova business class dovrebbe presto debuttare sulla rotta Delhi-Mumbai ed entro la fine del 2025, IndiGo proporrà la classe business su 12 rotte domestiche su una flotta di 40 aeromobili. Condividi

