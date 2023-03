Il marchio Vistara scomparirà una volta completata la fusione con Air India Il processo di fusione in corso tra Air India e Vistara porterà all’eliminazione del marchio Vistara. A chiarirlo è stato il ceo di Air india, Campbell Wilson, che ha motivato la decisione spiegando che il brand ‘Air India’ gode di una maggiore visibilità, grazie alla lunga e consolidata presenza sui mercati internazionali. Vistara, invece, rappresenta un marchio ancora relativamente giovane e noto più che altro all’interno dell’India. “Vistara ha chiaramente un riconoscimento molto forte nel mercato indiano – ha dichiarato il ceo – ma se si guarda al di fuori dei confini nazionali, Air India è chiaramente molto più riconosciuta e ha una storia di oltre 90 anni. Quindi, il futuro vettore full-service si chiamerà Air India, ma vorremmo mantenere e celebrare parte dell’eredità di Vistara in questa nuova manifestazione”. Intanto, ha preso il via l’iter che porterà al merger delle due compagnie aeree, con il supporto della società di consulenza Deloitte. Air India ha recentemente annunciato il più grande ordine di aeromobili commerciali nella storia dell’aviazione per 470 aerei di Boeing e Airbus. Wilson ha spiegato che la compagnia utilizzerà tre metodi per finanziare l’ordine: il cash-flow, il capitale della casa madre Tata Grou, la vendita e il leaseback.

L'edificio di sette piani che ospitava in precedenza un ostello a marchio Wombat's, dopo l'acquisizione da parte del gruppo tedesco nel 2022, è stato parzialmente ristrutturato e il design degli interni completamente rinnovato. Oggi l'hotel offre un totale di 434 posti letto, suddivisi in 112 camere: dalle doppie alle multiple, utilizzabili anche come dormitori con un massimo di sei letti e pensate per famiglie, gite scolastiche, gruppi di amici e viaggiatori zaino in spalla.\r

\r

La struttura dispone inoltre di una cucina per gli ospiti, culle per bambini gratuite, ampie aree comuni, area giochi con tavolo da biliardo, hall, servizio bar, armadietti, lavatrice e asciugatrice. Al timone dell'hotel è Roberta De Lucia, che ha gestito e supervisionato le attività di pre-apertura della proprietà dal 2022. Nata in Italia, si è formata come manager alberghiero in Germania dopo aver conseguito una laurea in traduzione e interpretariato. In passato ha condotto con successo tre inaugurazioni di alberghi a Venezia, tra cui un a&o Hostels e proprio il Wombat's Hostels di cui la nuova apertura Meininger ha preso il posto.\r

\r

Nel 2023, Meininger Hotels continua a crescere e in estate aprirà a Colonia la sua 35esima struttura. Inoltre, è prevista un'apertura a Cracovia, che segnerà il suo ingresso nel mercato polacco.","post_title":"Apre oggi a Mestre la quarta struttura Meininger in Italia","post_date":"2023-03-01T10:45:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677667537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Mandorlo in Fiore, che si svolgerà ad Agrigento dal 5 al 12 marzo, sarà ricchissimo di eventi, spettacoli, mostre e concerti.\r

\r

La manifestazione, giunta alla 75^ edizione, torna dopo 4 anni e saluta il risveglio della natura con i mandorli in fiore e diffonde messaggi di speranza, di fratellanza e di amore, nella città siciliana in cui svetta nella Valle dei Templi, il Tempio della Concordia.\r

\r

Il Mandorlo in Fiore presenterà i Patrimoni Immateriali Unesco e le tradizioni popolari di ogni parte del mondo, oltreché una serie di mostre e approfondimenti sul tema della mandorla e dei suoi derivati.\r

\r

Tra gli eventi di spicco, non può di certo mancare l’emozionante “Fiaccolata dell’Amicizia”, in calendario venerdì 10 marzo, che suggella la partecipazione in pace, fratellanza e amicizia dei gruppi rappresentanti di una trentina di nazioni di Africa, America, Asia, Europa.\r

\r

Per accontentare grandi e piccini non manca l'intrattenimento e gli spettacoli per le famiglie: la bellezza del teatro con il musical \"Nella magia delle Fate\" di Marco Savatteri, al Teatro Pirandello; e ancora spettacoli di musica e danza dei gruppi partecipanti al “20° Festival dei Bambini del Mondo” provenienti da Bulgaria, India, Korea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù, Sri Lanka e Turchia.\r

\r

Tanto lo spazio riservato anche all'enogastronomia con la terza edizione del contest “Agrigento Cooking Show“ - in collaborazione con Valle dei Templi Film Commision – a cui saranno presenti ospiti di spicco del panorama gastronomico nazionale come Giorgio Barchiesi, oste più amato d’Italia e protagonista del famoso programma televisivo “Giorgione - Orto e Cucina”.\r

\r

E poi Mandorlara, lo show cooking \"La mandorla a tavola\" e per tutti i buongustai, anche il Mandorlo in Fiore Village Food in centro città.\r

\r

E poi ancora le parate e gli spettacoli del “65° Festival Internazionale del Folklore” con Albania, Armenia, Bulgaria, Cile, Costa d’Avorio, Croazia, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Kenya, Kirghizistan, Korea, Malesia, Macedonia, Messico, Polonia, Scozia, Serbia, Spagna, Stati Uniti d’America, Thailandia, Uzbekistan.\r

\r

Il Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello e con il sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Siciliana.\r

\r

","post_title":"75° Mandorlo in Fiore, ad Agrigento dal 5 marzo eventi, mostre, concerti e musica","post_date":"2023-03-01T09:22:17+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1677662537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440414","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taiwan ambisce a far ripartire la propria industria turistica e lo fa con una mossa a sorpresa: ai viaggiatori internazionali che raggiungeranno la destinazione sarà offerto un contributo di 165 dollari (circa 155 euro). Un totale di 500.000 turisti potranno beneficiare del programma. L'iniziativa include anche i gruppi: 90.000 potranno beneficiare di 658 dollari (circa 620 euro). 90.000 di loro ne beneficeranno. \r

\r

Secondo quanto riferito da Cnn, il premier di Taiwan Chen Chien-jen ha dichiarato che il governo punta ad attrarre 6 milioni di turisti nel 2023, raddoppiando la cifra nel 2024 e puntando ai 10 milioni di visitatori entro il 2025. Taiwan è stata pesantemente segnata dalle conseguenze della pandemia: nel 2022, l'arcipelago di 186 isole ha accolto solo 900.000 turisti, cifra nettamente inferiore al record di 11,8 milioni di visitatori del 2019.\r

\r

Nel mirino del governo ci sono innanzitutto i visitatori provenienti dai mercati chiave, tra cui Giappone, Corea del Sud, Sud-est asiatico, Hong Kong e Macao, oltre che da Europa e America.","post_title":"Taiwan paga 155 euro ai turisti internazionali per visitare la destinazione","post_date":"2023-03-01T08:55:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677660935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È sempre più vantaggioso visitare l’Emilia in treno.\r

\r

Viaggiando a bordo delle Frecce di Trenitalia si entra nei principali musei di Parma, Piacenza e Reggio Emilia con lo sconto e si ottengono riduzioni sul soggiorno in hotel e nei ristoranti delle tre città d’arte emiliane. \r

\r

Fino al 23 aprile 2023, grazie ad una partnership tra Visit Emilia - la Terra dello Slow Mix, unica ed eclettica tra cultura, natura ed enogastronomia - e Trenitalia, i viaggiatori riceveranno riduzioni sull’ingresso nei musei emiliani e vantaggi sul pernottamento e sulle esperienze e visite guidate organizzate dai migliori tour operator di Emilia.\r

\r

Dalla splendida Camera di San Paolo allo storico Teatro Regio di Parma, dal Complesso della Pilotta al Battistero, dalle mostre di arte contemporanea di Palazzo Magnani e della Collezione Maramotti di Reggio Emilia fino al Museo della Cattedrale di Piacenza e ai Musei Civici di Palazzo Farnese, sono tante e variegate le opportunità per coloro che raggiungeranno Parma, Piacenza, Reggio Emilia con Le Frecce in Emilia con biglietti di andata e/o ritorno. Ai possessori dei biglietti Trenitalia, con destinazione Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Reggio Emilia AV Mediopadana, le strutture alberghiere convenzionate applicheranno infatti uno sconto del 15% per soggiorni di 2 notti nel weekend (da venerdì a domenica). \r

\r

«Il treno è un mezzo sostenibile e comodo per arrivare in Emilia – sottolinea Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia - Grazie all’accordo con Trenitalia incentiviamo l’uso del treno e promuoviamo al meglio il turismo nelle nostre città d’arte e su tutto il territorio emiliano in un periodo ottimo per visitare le nostre bellezze. Siamo molto soddisfatti del riscontro degli operatori turistici e delle istituzioni coinvolte che hanno immediatamente aderito a questo importante progetto di valorizzazione del territorio di Visit Emilia». \r

\r

«La partnership con Visit Emilia evidenzia ancora una volta il ruolo centrale del treno, e nello specifico del Frecciarossa, nello sviluppo dei sistemi turistici territoriali. Raggiungere Parma, Piacenza e Reggio Emilia, all’insegna del comfort e della sostenibilità, stimolerà i visitatori alla scoperta di tre splendide città d’arte - afferma Pietro Diamantini, Direttore della Direzione Business Alta Velocità di Trenitalia».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Visit Emilia, fino al 23 aprile sconti sul territorio per chi viaggia con le Frecce Trenitalia","post_date":"2023-02-28T12:25:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677587112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440336","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Transat scommette sull'elevata domanda di Stati Uniti e, dal prossimo 28 maggio, proporrà anche voli in connessione per gli Usa da Roma e Venezia.\r

Il network della compagnia rappresentata da Rephouse Gsa prevede quindi in Italia, oltre ai voli diretti per il Canada, 9 voli in connessione: da Roma 4 voli alla settimana con destinazione Los Angeles e 3 voli settimanali verso San Francisco; da Venezia 2 voli alla settimana per Los Angeles, tutti via Montréal o Toronto con comodi orari di connessione e volato Air Transat.\r

Air Transat ha confermato a livello globale la crescita della sua capacità verso gli Stati Uniti: da Montréal, Air Transat offrirà un totale di 16 voli diretti settimanali, di cui quattro per Fort Lauderdale, tre per Orlando e tre per Miami, Los Angeles e San Francisco. Inoltre, da Toronto decolleranno sette voli diretti a settimana, di cui quattro per Fort Lauderdale e tre per Orlando. Da Québec City, la compagnia offrirà nuovamente un volo diretto settimanale per Fort Lauderdale.\r

Sui voli diretti dall’Italia sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica).\r

","post_title":"Air Transat: voli in connessione per gli Stati Uniti da Roma e Venezia, dal 28 maggio","post_date":"2023-02-28T10:35:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677580539000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air China consolida la ripresa da Roma Fiumicino, dove tornerà a decollare verso Pechino, dal prossimo 26 marzo. La rotta sarà servita da quattro collegamenti alla settimana operati nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e sabato.\r

Sulla Roma-Pechino, come riferito da ItaliaVola, la Air China impiegherà un Airbus A350-900, in sostituzione del Boeing 787-9 Dreamliner utilizzato in passato.\r

Da Roma la compagnia aerea opera già la rotta verso Hangzhou: il collegamento - che era stato inaugurato nel giugno del 2019 - viene effettuato tre volte alla settimana con un Airbus A330-300.\r

\r

\r

","post_title":"Air China torna a collegare Roma a Pechino, con quattro voli alla settimana","post_date":"2023-02-28T10:12:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677579136000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" I passeggeri in partenza dal Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino possono portare nel bagaglio a mano liquidi anche superiori ai 100 ml, oltre che computer, tablet e telefonini senza necessità di estrarli e separarli dalla valigia. La nuova tecnologia che esegue una vera e propria “Tac” - introdotta lo scorso anno per i “frequent traveller” - è stata ora estesa a tutti i passeggeri.\r

\r

Nel Terminal 1 - che ospita circa il 70% delle partenze da Fiumicino - è stata infatti completata l'installazione delle apparecchiature di controllo del bagaglio a mano Explosive Detection System standard C3 della Smiths Detection – leader globale nelle tecnologie di security e rilevamento delle minacce. Si tratta dello standard di security più elevato per il controllo del bagaglio a mano, che consentirà di aumentare il livello di sicurezza e migliorare ulteriormente l’esperienza del passeggero. Le nuove macchine, che utilizzano gli scanner a raggi X per ottenere una tomografia computerizzata del bagaglio, sono in grado di produrre immagini 3D volumetriche ad alta risoluzione con rilevazione automatica di sostanze potenzialmente pericolose che rendono ancora più efficace e veloce la capacità di analisi da parte del personale addetto al controllo sicurezza. L’installazione della nuova tecnologia è ora in corso ai controlli di sicurezza del Terminal 3 e si completerà qui entro l’anno, con la sola eccezione dei voli diretti verso gli USA e Israele, soggetti a procedure specifiche di controllo.\r

\r

\"L’investimento nelle nuove macchine C3 per il controllo del bagaglio a mano - ha commentato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -, insieme al rivoluzionario sistema QPass di prenotazione dell’appuntamento ai controlli di sicurezza attivo a Fiumicino e alla sensoristica Grasp per l’indirizzamento dinamico dei passeggeri verso la corsia di più veloce servizio, rappresenta un ulteriore passo verso questo obiettivo e si innesta nel più ampio panel di progetti di innovazione che Aeroporti di Roma sta mettendo in campo per delineare l’aeroporto del futuro”.","post_title":"Roma Fiumicino: via libera a liquidi e pc nel bagaglio a mano per chi parte dal Terminal 1","post_date":"2023-02-28T09:15:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677575742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo open air conferma il proprio trend di crescita per il 2022: un settore che si è avvantaggiato molto della ripresa post Covid, con risultati che vanno oltre i numeri del 2019. “Il comparto sta vivendo una fortissima crescita già da diversi anni legata soprattutto alla domanda straniera - sottolinea il presidente nazionale di Faita-Federcamping, Alberto Granzotto, in occasione di un panel ad hoc alla Bit -: dalla Germania si registrano in particolari incrementi a doppia cifra. I dati testimoniano una ricerca di qualità crescente. Ma chi non ha mai fatto una vacanza all’aria aperta, vive ancora i pregiudizi del passato. Questo ci impone una forte campagna di comunicazione per far conoscere l’evoluzione del prodotto sia nella parte mobile, sia nella parte fissa. Una sfida importante. Stiamo inoltre lavorando molto sul digitale e questo sta determinando l’avvicinamento di nuova clientela”.\r

\r

Valori come la sostenibilità ambientale, l’accoglienza e l’accessibilità degli ospiti sono importanti per l'open air e spingono in un’unica direzione, verso un prodotto di sempre maggiore qualità. “In questi ultimi due anni abbiamo lavorato per migliorare i nostri servizi, forti del fatto che l’open air ha nel suo dna la natura: una caratteristica che in epoca Covid ha rassicurato molto i nostri ospiti - aggiunge la chief marketing officer di Human Company, Valentina Fioravanti. Da Vacanze nel Cuore, specialista in glamping, arriva invece la testimonianza di una nuova tendenza: la richiesta di servizi e qualità esclusivi nel camping. Il suo fondatore Loek Van De Loo, attivo da 40 anni nel settore, spiega come dal primo camping sul lago di Garda nel 1978 si sia oggi passati al primo glamping in Toscana nel 2018. “Stiamo lavorando allo sviluppo di prodotti nuovi che attirino nuovi clienti. Nei nostri Wow, le principali attrattive sono location, privacy, integrazione col territorio, strutture immerse nella natura, adatte ai bambini, ecosostenibilità... I valori sono cambiati. I clienti domandano contatto con il territorio e mobilità locale. A Londra è persino sorto un glamping sul tetto di un albergo. Tanti nuovi trend e offerte da comunicare e da mettere in campo per attrarre nuovi clienti”.","post_title":"L'open air cambia pelle: più qualità e prodotti inediti per attirare nuovi clienti","post_date":"2023-02-27T13:00:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677502809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'impresa che integra nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. La corporate startup di viaggi dedicata ai giovani under 30 del gruppo Alpitour, Utravel, è diventata una società benefit. La novità verrà declinata sostanzialmente in due direzioni: favorire lo sviluppo economico e la crescita sociale delle comunità presenti nelle destinazioni trattate, attraverso collaborazioni con onlus, local partner e altre realtà; favorire la crescita personale e professionale delle nuove generazioni e dei giovani viaggiatori, tramite la creazione di occasioni di incontro e confronto tra culture.\r

\r

Nata quattro anni fa dall’intuizione di due giovani dipendenti di Alpitour, Gianluca Di Donato e Carlotta Gaddo, oggi Utravel è un vero proprio brand di riferimento per i viaggiatori under 30, che ha come obiettivo quello di proporre un nuovo format di viaggio, trasformando la vacanza in un’avventura fatta di incontro e crescita personale. “Ci rivolgiamo alle future generazioni perché il mondo straordinario che noi tutti abitiamo sarà il loro e va vissuto ed esplorato con responsabilità - spiega lo stesso Di Donato, ceo della società -. Crediamo in una generazione di esploratori appassionati e siamo convinti che partenza sia sinonimo di avventura, incontri, condivisione, dialogo e, quindi, crescita”.\r

\r

Con oltre 30 destinazioni, Utravel ha già accompagnato in giro per il mondo più di 15 mila ragazzi. Le esperienze proposte consentono di vivere il viaggio in modo immersivo, da veri local. Per citarne solo alcune: imparare la lingua swahili in una scuola di Zanzibar con l’aiuto di un maestro locale; visitare mercati, villaggi e botteghe in Kenya a bordo di un tuk tuk insieme a una guida keniota; vivere la vita di villaggio tra casette colorate, vicoli e negozietti o trascorrere una giornata in campagna in compagnia di un'autentica famiglia del luogo, immersi nella natura incontaminata della Repubblica Dominicana. Tra le soluzioni offerte da Utravel, quella che meglio rispecchia questo modello turistico è il Club: si seleziona un hotel come punto di partenza per tutte le attività che si vivono durante la vacanza, ma poi ogni viaggiatore può scegliere liberamente le esperienze che desidera fare, contando sempre sull’appoggio del Guru, la figure di riferimento per gli Utravelers prima, durante e dopo il viaggio, che fornisce suggerimenti e consigli per vivere la destinazione nel modo più autentico.\r

\r

Sono tanti i progetti di Utravel per il futuro: nel corso del 2023, alle già oltre 30 destinazioni attuali sparse in tutto il mondo, si aggiungeranno nuove mete nel Sud-Est Asiatico e in Sud America. Per facilitare l’esperienza digitale dei viaggiatori nei prossimi mesi verrà poi lanciata l’app di Utravel, che consentirà di avere a portata di click tutte le attività da vivere con il local partner e/o quelle che hanno un impatto positivo, sociale o legato alla valorizzazione del territorio, sulla destinazione. Queste informazioni verranno quindi integrate con un ulteriore approfondimento rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile di riferimento. Infine, per rendere il viaggio sempre più vero e originale, Utravel sta lavorando per ampliare la rete di local Guru nelle varie mete in giro per il mondo.","post_title":"La startup di Alpitour per gli under 30, Utravel, diventa società benefit","post_date":"2023-02-27T10:29:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677493776000]}]}}