Icelandair: Nashville è la 15esima destinazione servita negli Stati Uniti Icelandair torna a investire sul network transatlantico con l’aggiunta, per la stagione estiva 2025, di una nuova rotta stagionale per Nashville, Tennessee. La compagnia aerea prevede di aprire i voli tra Reykjavik Keflavik e l’aeroporto internazionale di Nashville il prossimo 16 maggio, con quattro frequenze alla settimana operate da Boeing 737-8; i collegamenti saranno attivo sino a ottobre. Nashville diventerà la 18esima città nordamericana servita da Icelandair, il cui network include 15 destinazioni negli Stati Uniti e tre in Canada. E sarà anche l’unico collegamento non stop esistente tra Nashville e l’Islanda. Attualmente Nashville dispone di una sola rotta senza scalo verso l’Europa, con British Airways che opera voli giornalieri per Londra Heathrow. Il presidente e ceo di Icelandair, Bogi Nils Bogason, afferma che l’aggiunta della Reykjavik-Nashville consentirà ai passeggeri del Tennessee di visitare l’Islanda e di raggiungere le destinazioni successive in Europa servite dal vettore. Nella summer 2025 la compagnia islandese servirà in Europa un network di 34 destinazioni. Condividi

