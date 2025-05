Iag accelera sul lungo raggio: ordine per 53 velivoli, fra B787-10 e A330-900 Il gruppo Iag ha ordinato 53 nuovi aeromobili a fusoliera larga da Boeing e Airbus, scommettendo sulla continua e forte domanda di voli a lungo raggio. Nel dettaglio si tratta di 32 Boeing 787-10 destinati a British Airways e di 21 Airbus A330-900neo, che saranno utilizzati da Aer Lingus, Iberia o Level. Intanto, il gruppo ha registrato un utile operativo di 198 milioni di euro per i primi tre mesi dell’anno, in crescita rispetto ai 68 milioni di euro di un anno fa, grazie all’aumento dei ricavi da passeggeri e alla riduzione dei costi del carburante.

La chiusura per un giorno dell’aeroporto di Heathrow a marzo a causa di un’interruzione di corrente è costata a BA circa 40 milioni di sterline, ha precisato Iag. L’azienda ha dichiarato che la domanda di viaggi è forte nonostante l’incertezza macroeconomica. Ma ha messo in guardia da “una certa recente debolezza” nei biglietti economici acquistati dai vacanzieri negli Stati Uniti. Gli ordini includono anche opzioni per l’acquisto di altri 10 Boeing 787 e fino a 13 Airbus A330. “Guardando al prossimo decennio – ha commentato il ceo del gruppo, Luis Gallego – questi nuovi velivoli ci permetteranno di rafforzare i nostri mercati principali e di migliorare ulteriormente l’esperienza dei nostri passeggeri”. Condividi

