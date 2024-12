I 30 anni nel turismo di Alessandra Pecci: “Mi entusiasma quel che dobbiamo ancora costruire” Al giro di boa dei primi 30 anni di carriera nel settore del trasporto aereo e turistico Alessandra Pecci non si accontenta di celebrare il passato ma guarda con entusiasmo al futuro. “Guardare indietro a questi 30 anni di lavoro mi riempie di orgoglio, ma ciò che mi entusiasma di più è ciò che ancora dobbiamo costruire. Il turismo e il trasporto aereo sono un settore dinamico, e sono felice di poter contribuire con passione e professionalità a un’industria che rappresenta la bellezza e la cultura del nostro mondo.” Competenza, creatività e visione strategica sono i tratti distintivi che hanno consentito ad Alessandra Pecci di diventare un punto di riferimento per il marketing e le pubbliche relazioni nel mondo delle compagnie aeree e del turismo. Il suo percorso professionale ha avuto inizio in giovane età come marketing & pr manager per Blue Panorama Airlines; parallelamente ha portato il suo talento anche in Distal Gsa Italia e Itr Cargo affermandosi anche come consulente marketing esperta per Spazio Gsa, fornendo supporto a importanti realtà del settore con strategie innovative e attività di pubbliche relazioni di alto livello. Oggi, con un team di professionisti al suo fianco, Alessandra Pecci si dedica alla realizzazione di eventi, attività digitali e progetti di marketing su misura per i suoi partner, offrendo soluzioni all’avanguardia che valorizzano la visibilità e la competitività dei brand con cui collabora. La sua storia professionale prosegue, con novità in fieri, segno di una carriera in continua evoluzione e sempre orientata al futuro. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al giro di boa dei primi 30 anni di carriera nel settore del trasporto aereo e turistico Alessandra Pecci non si accontenta di celebrare il passato ma guarda con entusiasmo al futuro. "Guardare indietro a questi 30 anni di lavoro mi riempie di orgoglio, ma ciò che mi entusiasma di più è ciò che ancora dobbiamo costruire. Il turismo e il trasporto aereo sono un settore dinamico, e sono felice di poter contribuire con passione e professionalità a un’industria che rappresenta la bellezza e la cultura del nostro mondo." Competenza, creatività e visione strategica sono i tratti distintivi che hanno consentito ad Alessandra Pecci di diventare un punto di riferimento per il marketing e le pubbliche relazioni nel mondo delle compagnie aeree e del turismo. Il suo percorso professionale ha avuto inizio in giovane età come marketing & pr manager per Blue Panorama Airlines; parallelamente ha portato il suo talento anche in Distal Gsa Italia e Itr Cargo affermandosi anche come consulente marketing esperta per Spazio Gsa, fornendo supporto a importanti realtà del settore con strategie innovative e attività di pubbliche relazioni di alto livello. Oggi, con un team di professionisti al suo fianco, Alessandra Pecci si dedica alla realizzazione di eventi, attività digitali e progetti di marketing su misura per i suoi partner, offrendo soluzioni all’avanguardia che valorizzano la visibilità e la competitività dei brand con cui collabora. La sua storia professionale prosegue, con novità in fieri, segno di una carriera in continua evoluzione e sempre orientata al futuro. [post_title] => I 30 anni nel turismo di Alessandra Pecci: "Mi entusiasma quel che dobbiamo ancora costruire" [post_date] => 2024-12-10T09:59:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733824772000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sncf Voyages Italia - Svi - ha scelto Caroline Chabrol come nuova direttrice generale: la società si prepara così al debutto nei collegamenti di Alta Velocità in Italia, previsto per il 2026. Il suo ruolo sarà inizialmente quello di condurre la ripresa del servizio ferroviario tra Milano e Parigi, e contribuirà allo sviluppo dell’offerta di alta velocità con i nuovi treni TgvM di ultima generazione, promuovendo l'innovazione e la mobilità sostenibile come alternativa al trasporto aereo e su gomma. Lo sviluppo in Italia include il lancio di una campagna di recruiting, rivolta a tutte le figure professionali, finalizzata a rafforzare il team dei Caroline Chabrol, attualmente composto da circa 60 dipendenti. A sostegno di questa iniziativa, è stato appena lanciato il nuovo sito web aziendale www.sv-italia.com, con l'obiettivo principale di attrarre nuovi talenti e far conoscere al pubblico l'azienda e i suoi valori. "Entro a far parte della nostra filiale Svi con grande entusiasmo, consapevole dell'importanza di svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dell'offerta di mobilità ferroviaria in Europa e di rafforzare ulteriormente l'attrattiva del treno per i viaggi su lunga distanza. L'ingresso di Sncf Voyages Italia nel mercato italiano dell'alta velocità arricchirà l'offerta di soluzioni per i passeggeri, introducendo treni di ultima generazione caratterizzati da una maggiore capienza e prestazioni migliorate in termini di sostenibilità ambientale. Questo nuovo servizio andrà ad integrare l'attuale offerta ferroviaria tra l’Italia e la Francia, un collegamento che i passeggeri sperano riprenda al più presto". [post_title] => Sncf Voyages Italia: Caroline Chabrol è la nuova direttrice generale [post_date] => 2024-12-10T09:00:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733821216000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una sorta di albergo diffuso che si presenterà come un borgo composto da diverse strutture a due piani. Aprirà nel 2027, nell'area di Saint-Tropez, il tredicesimo indirizzo della Oetker Collection. La struttura sarà realizzata in collaborazione con le famiglie Pariente ed Essebag. Il nuovo hotel sorgerà nel sito dell’ex Le Mas Bellevue Saint-Tropez e offrirà 53 camere e suite, tutte dotate di terrazza o patio privati, una piscina a sfioro, un ampio centro benessere e spazi dedicati alla ristorazione e alla mixology, con viste sul paesaggio circostante e sul mare. Progettato dall'architetto Olivier Raffaelli dello studio Triptyque Architecture e dagli interior designer francesi Patrick Gilles e Dorothée Boissier, dello studio parigino Gilles & Boissier, l'albergo si ispira all’atmosfera tipicamente tropezienne, attraverso un gioco di materiali e texture. La lobby presenterà in particolare pareti in intonaco texturizzato e decorato con motivi delicati e un pavimento in pietra bianca. Archi ispirati all’architettura romana si alterneranno a soffitti con travi in legno, evocando il fascino delle antiche cascine provenzali. Nelle camere, inoltre, finestre ad arco si apriranno su terrazze con viste sul mare. “Siamo davvero entusiasti di presentare uno straordinario trittico di nuovi progetti - spiega il ceo della Oetker Collection, Timo Gruenert -: dalla recente apertura dell'hotel La Palma a Capri al nostro prossimo primo hotel negli Stati Uniti, The Vineta Hotel a Palm Beach, fino al progetto di Saint-Tropez”. [post_title] => La Oetker Collection debutta a Saint-Tropez con una sorta di albergo diffuso [post_date] => 2024-12-06T14:37:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733495844000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà la Lirica a traghettare il pubblico dall’edizione 2024 di X Factor a quella del 2025. Nuova partnership tra Msc, il dipartimento Sky Medi, Sky Brand Solutions, e Freemantle. La novità è stata annunciata in occasione della finale della competizione tenutasi ieri in piazza del Plebiscito a Napoli. La Lirica ospiterà a bordo il cast dei concorrenti dell’ultima stagione, regalando agli ospiti della nave undici serate all'insegna della musica. Ogni settimana, a partire da gennaio 2025, un concorrente di #XF2024 si esibirà in esclusiva sul palco del teatro Broadway della nave, proponendo i brani che lo hanno reso protagonista dello show. Al termine di ogni performance gli ospiti Msc avranno inoltre la possibilità di partecipare a un meet&greet con i loro concorrenti preferiti, nonché di acquistare il merchandising ufficiale di X Factor. Non solo: fino a maggio 2025 i passeggeri della Lirica avranno la possibilità di partecipare ai pre-casting per la prossima edizione. A bordo della nave verranno allestite delle Recording Box brandizzate, dove ogni ospite potrà registrare un breve video di presentazione, scegliere un brano e cantarlo di fronte alla telecamera. I migliori provini saranno selezionati dalla redazione di X Factor, che contatterà i partecipanti per offrire loro la possibilità di esibirsi alle audizioni della prossima stagione. "Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova collaborazione con X Factor Italia, che ci permette di offrire un'esperienza ancora più ricca, unendo il fascino del mare con la passione per la musica", commenta il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa. La collaborazione vivrà anche sui canali social ufficiali di X Factor e Sky Italia, creando un racconto visivo che accompagnerà gli appassionati attraverso questa partnership. "La crociera diventerà una vera e propria immersione nel mondo di X Factor, unendo il piacere di viaggiare a bordo delle nostre navi con la musica che tutti amano", aggiunge Andrea Guanci, marketing director di Msc Crociere. [post_title] => Msc diventa partner di X Factor: sulla Lirica concerti con i concorrenti di #XF2024 [post_date] => 2024-12-06T13:22:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733491326000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480570 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giuseppe Pagliara è tra i 15 capitani d'impresa più innovativi e di successo dell’anno, secondo la classifica Forbes. Il ceo del gruppo Nicolaus - Valtur ha infatti ricevuto il premio per la categoria Travel nell’ambito dei Ceo Italian awards 2024. La scelta è stata motivata dall’essere riuscito, insieme al fratello Roberto, a trasformare nel breve arco temporale di 20 anni un piccolo to locale in un grande gruppo turistico organizzato, attualmente tra i primi tre tour operator italiani e capace anche di sviluppare un nuovo ramo d’azienda come la gestione di catene alberghiere con marchi proprietari. “Questo ambito riconoscimento arriva alla fine di un anno che ci ha visti portare a termine importanti operazioni su diversi fronti - sottolinea lo stesso Pagliara -. Mi preme menzionare la main sponsorship della squadra di basket brindisina, ora Valtur Brindisi; il coronamento del progetto Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort con l’elevazione a 5 stelle dell’intero resort; e l’ufficializzazione dell’apertura del Valtur Gallipoli Beach Resort, prevista per l’estate 2025. Nell’esprimere la mia grande soddisfazione ci tengo molto a sottolineare che, come tutti i risultati del 2024, questo premio è frutto di un lavoro di squadra”. [post_title] => Giuseppe Pagliara tra i 15 capitani d'impresa dell’anno di Forbes Italia [post_date] => 2024-12-06T12:06:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733486813000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo traguardo da celebrare per Volotea che ha raggiunto i 70 milioni di passeggeri trasportati. La compagnia spagnola ha festeggiato con un evento che si è svolto a Marsiglia, dove il fortunato viaggiatore Marc Kuhm, direttore operativo di un'azienda globale di logistica ed e-commerce, è stato premiato con un anno di voli Volotea gratuiti. "Siamo davvero entusiasti di raggiungere questo traguardo storico, 70 milioni di passeggeri - ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea -. Lo avremmo solo sognato 12 anni fa, quando abbiamo avviato Volotea. Voglio ringraziare tutti i nostri clienti che ci hanno dato fiducia in questi anni, soprattutto i nostri passeggeri Megavolotea (che presto saranno 1 milione). Ma voglio anche riconoscere il grande lavoro di tutto il nostro team e dei nostri equipaggi, che hanno saputo offrire, volo dopo volo, esperienze di viaggio eccezionali ai nostri clienti, collegando tutte le città piccole e medie d'Europa. Continueremo a farlo per molti milioni di passeggeri in futuro". [post_title] => Volotea celebra a Marsiglia i primi 70 milioni di passeggeri trasportati [post_date] => 2024-12-06T11:16:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733483809000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480523 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mapo Travel si appresta a chiudere l'anno con un fatturato in crescita del 50% sul 2023. “I risultati migliori (+55%) arrivano dai tour in Egitto e Turchia, con ottimi riscontri sia come turismo individuale sia per i viaggi di gruppo, grazie alle partenze dai principali aeroporti del Nord e del Sud Italia - spiega la general manager del to, Barbara Marangi -. I nostri viaggiatori hanno espresso particolare apprezzamento per le guide e i plus offerti in loco, per la qualità delle strutture e dei servizi. Numeri in salita anche per il mare Italia, da sempre nostro core business, con la Puglia regina dell’estate”. Per gli ultimi giorni del 2024, l'operatore annuncia quindi l’apertura per le festività di Capodanno delle strutture a gestione diretta: il Mapo Hotel Santa Lucia di Santa Cesarea Terme e il Mapo Resort Villa Hermosa di Porto Cesareo. Molta attenzione anche al lungo raggio del brand Mapo World con webinar organizzati in collaborazione con gli enti del turismo di Oman e Giappone. “Torino, Trento, Vicenza, Verona tra ottobre e novembre, e adesso Ravenna, Roma e Bari, sono solo le ultime tappe di un roadshow che dura tutto l’anno e che anche nel 2025 ci porterà a incontrare tanti agenti di viaggio sul territorio - aggiunge il direttore commerciale, Fabrizio Celeghin -. Questi momenti di formazione, di condivisione del lavoro fatto dai nostri esperti sulle destinazioni è fondamentale per costruire viaggi tailor made, cuciti addosso al cliente finale”. Il 2025 del tour operator pugliese si aprirà inoltre con nuovi inserimenti professionali che andranno a rafforzare sia la rete commerciale sia l’operatività degli uffici in Puglia e in Piemonte. “Se Mapo continua a crescere anno dopo anno è proprio grazie al team di lavoro – conclude Barbara Marangi – : un gruppo di professionisti, ognuno per il proprio campo, in grado di costruire viaggi esclusivi e su misura, di scegliere strutture di qualità, di garantire assistenza h24, di affiancare i clienti in tutte le fasi del viaggio, di estendere la capillarità delle agenzie di viaggio partner sul territorio”. [post_title] => Mapo Travel: nel 2024 fatturato in crescita del 50% [post_date] => 2024-12-06T10:19:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733480385000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480510 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa ha debuttato un nuovo Bike Corner, il primo spazio innovativo dedicato agli appassionati di ciclismo e bikepacking. Il corner - accessibile 24/7 e completamente gratuito - consente ai passeggeri di montare la propria bicicletta in modo comodo e sicuro subito dopo il loro arrivo a Malpensa. Dotato di strumenti professionali e tutte le attrezzature necessarie, il Bike Corner rappresenta una risposta concreta alle necessità di chi viaggia con la propria bici smontata. Il nuovo servizio si inserisce nella strategia di Sea Aeroporti di Milano, per promuovere soluzioni green, favorendo stili di vita attivi ed ecologici. Grazie alla sua posizione strategica, il Bike Corner consente di partire direttamente dall’aeroporto alla scoperta delle numerose piste ciclabili e dei paesaggi unici che circondano l’area di Malpensa, con il supporto, quale partner tecnico, di #VareseDoYouBike, progetto di sviluppo cicloturistico promosso da Camera di Commercio Varese. Sono 45 gli itinerari fin d’ora mappati e disponibili per essere scaricati sulla piattaforma Komoot, oltre 2mila chilometri di percorsi tracciati da guide cicloturistiche e godibili da tutti, in base ai diversi livelli di difficoltà: quelli per le famiglie, altri per gli appassionati di cicloturismo a 360° e altri ancora per chi cerca l’adrenalina agonistica. Grazie a #VareseDoYouBike, Camera di Commercio Varese agisce in sinergia con enti locali, operatori e associazioni di categoria con l’obiettivo di costruire un sistema cicloturistico quale nuovo tassello nella promozione della “Terra dei Laghi”. [post_title] => Malpensa e la mobilità green: al Terminal 2 è operativo il nuovo Bike Corner [post_date] => 2024-12-06T09:30:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733477407000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480461 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ieri, l’assemblea generale di Confindustria Alberghi ha visto il passaggio di testimone da Maria Carmela Colaiacovo alla nuova presidente Elisabetta Fabri. Quest'ultima, presidente di Starhotels, ha assunto con entusiasmo la guida dell'associazione, sottolineando l’importanza strategica del settore dell’ospitalità per il sistema economico italiano. “Per me rappresenta un grande onore e una responsabilità che accolgo con entusiasmo - esordisce -. Credo fermamente che il nostro settore sia un pilastro strategico per il Paese, rappresentando l’eccellenza italiana nel mondo". Nel suo intervento, la presidente ha ribadito l’urgenza di restituire dignità e visibilità alle istanze del comparto e di riportare il turismo al centro dell’agenda economica, conferendogli la stessa rilevanza di altri settori industriali. Ha evidenziato la necessità di mappare le competenze mancanti e di attuare politiche per attirare giovani talenti, riducendo il costo del lavoro in maniera strategica per favorire l’occupazione nelle fasce giovanili e nei periodi di bassa stagione. Fabri ha posto l’accento sull’importanza di promuovere una gestione ambientale e sociale del turismo italiano, lavorando per contrastare la stagionalità e sviluppare strategie che rendano le destinazioni attrattive tutto l’anno. La nuova presidente ha inoltre sottolineato il bisogno di semplificare la burocrazia e garantire il rispetto delle regole da parte delle nuove forme di ospitalità, ascoltando le proposte degli associati per migliorare ulteriormente l’operato dell’associazione. Daniela Santanchè, ministro del turismo, è intervenuta all'incontro per evidenziare la resilienza del settore negli ultimi anni e il ruolo chiave del turismo non solo come pilastro economico ma anche come 'ponte di pace' in un mondo segnato da conflitti e incertezze. “Il turismo è stato colpito duramente negli ultimi anni ma oggi possiamo celebrare una ripresa che è merito non delle politica ma degli operatori e delle imprese del settore” dichiara il ministro, sottolineando come il 2023 rappresenti un anno record per il turismo italiano, spartiacque per inaugurare "una nuova era di eccellenza". Il ministro ha quindi ricordato le misure concrete messe in campo, tra cui lo stanziamento di 1,3 miliardi per l’ammodernamento delle strutture ricettive e per il miglioramento dell'efficienza energetica: "Lavoriamo con le imprese e le associazioni per far sì che l’Italia torni al primo gradino del podio mondiale del turismo. Dobbiamo ricordarci che l'Italia non è un Paese 'di quantità', ma di qualità, la sfida si gioca su un altro campo e stiamo lavorando tanto per cambiare paradigma". Ribadendo l'importanza della valorizzazione dell'eccellenza italiana, il ministro ha posto grande enfasi sul capitolo della formazione, invitando il settore a partecipare ai bandi aperti dal ministero per alzare l'asticella della qualità dei servizi offerti. Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, ha proposto alla tavola rotonda una riflessione sul futuro del settore, evidenziando progressi e criticità. “Oggi vedo un’idea più chiara di dove l’Italia vuole andare nel turismo - ha dichiarato -. Trovo che ci sia più competenza e più visione rispetto al passato”. Centinaio ha quindi ribadito la necessità di lavorare in squadra, evidenziando le difficoltà legate alla frammentazione delle competenze tra Governo e Regioni. In merito al rapporto tra settore alberghiero ed extralberghiero, Centinaio ha sottolineato l’importanza della reciprocità, invocando regole comuni per garantire equità e sicurezza. Sul tema della tassa di soggiorno, si è detto contrario agli incrementi, ribadendo la necessità di trasformarla in una tassa di scopo, destinata a progetti specifici e non a colmare buchi di bilancio. Critico anche l'approccio recente al problema dell’overtourism, che secondo Centinaio non si combatte con l'aumento dei balzelli per i turisti, ma con strategie di comunicazione turistica innovative, capaci di valorizzare le cosiddette destinazioni minori e il patrimonio meno noto del Paese. “Dobbiamo raccontare un’Italia diversa, dal Brennero a Lampedusa. Solo così potremo combattere efficacemente l'overtourism. Basta continuare a pensare di poter spennare i turisti”. Ad intervenire alla tavola rotonda, anche Leopoldo Destro, recentemente nominato responsabile dei settori trasporti e turismo di Confindustria, che ha sottolineato l’importanza di inserire il turismo al centro delle strategie economiche nazionali, riconoscendone il ruolo cruciale come motore del PIL italiano. “Per la prima volta Confindustria ha voluto inserire nel proprio organigramma una delega al turismo e questo è significativo - ha esordito -. L’industria del turismo deve essere parte integrante di una visione industriale condivisa, con piani concreti che presenteremo al ministro Santanchè e al premier per dimostrare la rilevanza di risorse adeguate e regole chiare". Destro ha insistito sulla necessità di una maggiore equità e competitività nel settore, con particolare riferimento alle normative per gli affitti brevi; ha quindi evidenziato l’urgenza di un sistema di formazione più strutturato, con scuole di alta specializzazione capaci di preparare i giovani alle sfide del mercato: “Dobbiamo lavorare per creare un ecosistema che supporti non solo le aziende, ma anche le risorse umane, offrendo formazione qualificata e infrastrutture adeguate". [post_title] => Assemblea Aica: Fabri nuova presidente. Gli interventi di Santanchè e Centinaio [post_date] => 2024-12-05T13:42:03+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733406123000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "i 30 anni nel turismo di alessandra pecci mi entusiasma quel che dobbiamo ancora costruire" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":98,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1391,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al giro di boa dei primi 30 anni di carriera nel settore del trasporto aereo e turistico Alessandra Pecci non si accontenta di celebrare il passato ma guarda con entusiasmo al futuro.\r

\r

\"Guardare indietro a questi 30 anni di lavoro mi riempie di orgoglio, ma ciò che mi entusiasma di più è ciò che ancora dobbiamo costruire. Il turismo e il trasporto aereo sono un settore dinamico, e sono felice di poter contribuire con passione e professionalità a un’industria che rappresenta la bellezza e la cultura del nostro mondo.\"\r

\r

Competenza, creatività e visione strategica sono i tratti distintivi che hanno consentito ad Alessandra Pecci di diventare un punto di riferimento per il marketing e le pubbliche relazioni nel mondo delle compagnie aeree e del turismo.\r

\r

Il suo percorso professionale ha avuto inizio in giovane età come marketing & pr manager per Blue Panorama Airlines; parallelamente ha portato il suo talento anche in Distal Gsa Italia e Itr Cargo affermandosi anche come consulente marketing esperta per Spazio Gsa, fornendo supporto a importanti realtà del settore con strategie innovative e attività di pubbliche relazioni di alto livello.\r

\r

Oggi, con un team di professionisti al suo fianco, Alessandra Pecci si dedica alla realizzazione di eventi, attività digitali e progetti di marketing su misura per i suoi partner, offrendo soluzioni all’avanguardia che valorizzano la visibilità e la competitività dei brand con cui collabora.\r

\r

La sua storia professionale prosegue, con novità in fieri, segno di una carriera in continua evoluzione e sempre orientata al futuro. ","post_title":"I 30 anni nel turismo di Alessandra Pecci: \"Mi entusiasma quel che dobbiamo ancora costruire\"","post_date":"2024-12-10T09:59:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1733824772000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sncf Voyages Italia - Svi - ha scelto Caroline Chabrol come nuova direttrice generale: la società si prepara così al debutto nei collegamenti di Alta Velocità in Italia, previsto per il 2026.\r

\r

Il suo ruolo sarà inizialmente quello di condurre la ripresa del servizio ferroviario tra Milano e Parigi, e contribuirà allo sviluppo dell’offerta di alta velocità con i nuovi treni TgvM di ultima generazione, promuovendo l'innovazione e la mobilità sostenibile come alternativa al trasporto aereo e su gomma.\r

\r

Lo sviluppo in Italia include il lancio di una campagna di recruiting, rivolta a tutte le figure professionali, finalizzata a rafforzare il team dei Caroline Chabrol, attualmente composto da circa 60 dipendenti. A sostegno di questa iniziativa, è stato appena lanciato il nuovo sito web aziendale www.sv-italia.com, con l'obiettivo principale di attrarre nuovi talenti e far conoscere al pubblico l'azienda e i suoi valori.\r

\r

\"Entro a far parte della nostra filiale Svi con grande entusiasmo, consapevole dell'importanza di svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dell'offerta di mobilità ferroviaria in Europa e di rafforzare ulteriormente l'attrattiva del treno per i viaggi su lunga distanza. L'ingresso di Sncf Voyages Italia nel mercato italiano dell'alta velocità arricchirà l'offerta di soluzioni per i passeggeri, introducendo treni di ultima generazione caratterizzati da una maggiore capienza e prestazioni migliorate in termini di sostenibilità ambientale. Questo nuovo servizio andrà ad integrare l'attuale offerta ferroviaria tra l’Italia e la Francia, un collegamento che i passeggeri sperano riprenda al più presto\".\r

\r

","post_title":"Sncf Voyages Italia: Caroline Chabrol è la nuova direttrice generale","post_date":"2024-12-10T09:00:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1733821216000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una sorta di albergo diffuso che si presenterà come un borgo composto da diverse strutture a due piani. Aprirà nel 2027, nell'area di Saint-Tropez, il tredicesimo indirizzo della Oetker Collection. La struttura sarà realizzata in collaborazione con le famiglie Pariente ed Essebag. Il nuovo hotel sorgerà nel sito dell’ex Le Mas Bellevue Saint-Tropez e offrirà 53 camere e suite, tutte dotate di terrazza o patio privati, una\r

piscina a sfioro, un ampio centro benessere e spazi dedicati alla ristorazione e alla mixology, con viste sul paesaggio circostante e sul mare.\r

\r

Progettato dall'architetto Olivier Raffaelli dello studio Triptyque Architecture e dagli interior designer francesi Patrick Gilles e Dorothée Boissier, dello studio parigino Gilles & Boissier, l'albergo si ispira all’atmosfera tipicamente tropezienne, attraverso un gioco di materiali e texture. La lobby presenterà in particolare pareti in intonaco texturizzato e decorato con motivi delicati e un pavimento in pietra bianca. Archi ispirati all’architettura romana si alterneranno a soffitti con travi in legno, evocando il fascino delle antiche cascine provenzali. Nelle camere, inoltre, finestre ad arco si apriranno su terrazze con viste sul mare.\r

\r

“Siamo davvero entusiasti di presentare uno straordinario trittico di nuovi progetti - spiega il ceo della Oetker Collection, Timo Gruenert -: dalla recente apertura dell'hotel La Palma a Capri al nostro prossimo primo hotel negli Stati Uniti, The Vineta Hotel a Palm Beach, fino al progetto di Saint-Tropez”.\r

\r

","post_title":"La Oetker Collection debutta a Saint-Tropez con una sorta di albergo diffuso","post_date":"2024-12-06T14:37:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1733495844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà la Lirica a traghettare il pubblico dall’edizione 2024 di X Factor a quella del 2025. Nuova partnership tra Msc, il dipartimento Sky Medi, Sky Brand Solutions, e Freemantle. La novità è stata annunciata in occasione della finale della competizione tenutasi ieri in piazza del Plebiscito a Napoli. La Lirica ospiterà a bordo il cast dei concorrenti dell’ultima stagione, regalando agli ospiti della nave undici serate all'insegna della musica. Ogni settimana, a partire da gennaio 2025, un concorrente di #XF2024 si esibirà in esclusiva sul palco del teatro Broadway della nave, proponendo i brani che lo hanno reso protagonista dello show. Al termine di ogni performance gli ospiti Msc avranno inoltre la possibilità di partecipare a un meet&greet con i loro concorrenti preferiti, nonché di acquistare il merchandising ufficiale di X Factor.\r

\r

Non solo: fino a maggio 2025 i passeggeri della Lirica avranno la possibilità di partecipare ai pre-casting per la prossima edizione. A bordo della nave verranno allestite delle Recording Box brandizzate, dove ogni ospite potrà registrare un breve video di presentazione, scegliere un brano e cantarlo di fronte alla telecamera. I migliori provini saranno selezionati dalla redazione di X Factor, che contatterà i partecipanti per offrire loro la possibilità di esibirsi alle audizioni della prossima stagione.\r

\r

\"Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova collaborazione con X Factor Italia, che ci permette di offrire un'esperienza ancora più ricca, unendo il fascino del mare con la passione per la musica\", commenta il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa.\r

\r

La collaborazione vivrà anche sui canali social ufficiali di X Factor e Sky Italia, creando un racconto visivo che accompagnerà gli appassionati attraverso questa partnership. \"La crociera diventerà una vera e propria immersione nel mondo di X Factor, unendo il piacere di viaggiare a bordo delle nostre navi con la musica che tutti amano\", aggiunge Andrea Guanci, marketing director di Msc Crociere.","post_title":"Msc diventa partner di X Factor: sulla Lirica concerti con i concorrenti di #XF2024","post_date":"2024-12-06T13:22:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733491326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giuseppe Pagliara è tra i 15 capitani d'impresa più innovativi e di successo dell’anno, secondo la classifica Forbes. Il ceo del gruppo Nicolaus - Valtur ha infatti ricevuto il premio per la categoria Travel nell’ambito dei Ceo Italian awards 2024. La scelta è stata motivata dall’essere riuscito, insieme al fratello Roberto, a trasformare nel breve arco temporale di 20 anni un piccolo to locale in un grande gruppo turistico organizzato, attualmente tra i primi tre tour operator italiani e capace anche di sviluppare un nuovo ramo d’azienda come la gestione di catene alberghiere con marchi proprietari.\r

\r

“Questo ambito riconoscimento arriva alla fine di un anno che ci ha visti portare a termine importanti operazioni su diversi fronti - sottolinea lo stesso Pagliara -. Mi preme menzionare la main sponsorship della squadra di basket brindisina, ora Valtur Brindisi; il coronamento del progetto Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort con l’elevazione a 5 stelle dell’intero resort; e l’ufficializzazione dell’apertura del Valtur Gallipoli Beach Resort, prevista per l’estate 2025. Nell’esprimere la mia grande soddisfazione ci tengo molto a sottolineare che, come tutti i risultati del 2024, questo premio è frutto di un lavoro di squadra”.","post_title":"Giuseppe Pagliara tra i 15 capitani d'impresa dell’anno di Forbes Italia","post_date":"2024-12-06T12:06:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733486813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo traguardo da celebrare per Volotea che ha raggiunto i 70 milioni di passeggeri trasportati. La compagnia spagnola ha festeggiato con un evento che si è svolto a Marsiglia, dove il fortunato viaggiatore Marc Kuhm, direttore operativo di un'azienda globale di logistica ed e-commerce, è stato premiato con un anno di voli Volotea gratuiti.\r

\"Siamo davvero entusiasti di raggiungere questo traguardo storico, 70 milioni di passeggeri - ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea -. Lo avremmo solo sognato 12 anni fa, quando abbiamo avviato Volotea. Voglio ringraziare tutti i nostri clienti che ci hanno dato fiducia in questi anni, soprattutto i nostri passeggeri Megavolotea (che presto saranno 1 milione). Ma voglio anche riconoscere il grande lavoro di tutto il nostro team e dei nostri equipaggi, che hanno saputo offrire, volo dopo volo, esperienze di viaggio eccezionali ai nostri clienti, collegando tutte le città piccole e medie d'Europa. Continueremo a farlo per molti milioni di passeggeri in futuro\".","post_title":"Volotea celebra a Marsiglia i primi 70 milioni di passeggeri trasportati","post_date":"2024-12-06T11:16:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733483809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mapo Travel si appresta a chiudere l'anno con un fatturato in crescita del 50% sul 2023. “I risultati migliori (+55%) arrivano dai tour in Egitto e Turchia, con ottimi riscontri sia come turismo individuale sia per i viaggi di gruppo, grazie alle partenze dai principali aeroporti del Nord e del Sud Italia - spiega la general manager del to, Barbara Marangi -. I nostri viaggiatori hanno espresso particolare apprezzamento per le guide e i plus offerti in loco, per la qualità delle strutture e dei servizi. Numeri in salita anche per il mare Italia, da sempre nostro core business, con la Puglia regina dell’estate”.\r

\r

Per gli ultimi giorni del 2024, l'operatore annuncia quindi l’apertura per le festività di Capodanno delle strutture a gestione diretta: il Mapo Hotel Santa Lucia di Santa Cesarea Terme e il Mapo Resort Villa Hermosa di Porto Cesareo. Molta attenzione anche al lungo raggio del brand Mapo World con webinar organizzati in collaborazione con gli enti del turismo di Oman e Giappone.\r

\r

“Torino, Trento, Vicenza, Verona tra ottobre e novembre, e adesso Ravenna, Roma e Bari, sono solo le ultime tappe di un roadshow che dura tutto l’anno e che anche nel 2025 ci porterà a incontrare tanti agenti di viaggio sul territorio - aggiunge il direttore commerciale, Fabrizio Celeghin -. Questi momenti di formazione, di condivisione del lavoro fatto dai nostri esperti sulle destinazioni è fondamentale per costruire viaggi tailor made, cuciti addosso al cliente finale”.\r

\r

Il 2025 del tour operator pugliese si aprirà inoltre con nuovi inserimenti professionali che andranno a rafforzare sia la rete commerciale sia l’operatività degli uffici in Puglia e in Piemonte. “Se Mapo continua a crescere anno dopo anno è proprio grazie al team di lavoro – conclude Barbara Marangi – : un gruppo di professionisti, ognuno per il proprio campo, in grado di costruire viaggi esclusivi e su misura, di scegliere strutture di qualità, di garantire assistenza h24, di affiancare i clienti in tutte le fasi del viaggio, di estendere la capillarità delle agenzie di viaggio partner sul territorio”.","post_title":"Mapo Travel: nel 2024 fatturato in crescita del 50%","post_date":"2024-12-06T10:19:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733480385000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480510","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa ha debuttato un nuovo Bike Corner, il primo spazio innovativo dedicato agli appassionati di ciclismo e bikepacking.\r

Il corner - accessibile 24/7 e completamente gratuito - consente ai passeggeri di montare la propria bicicletta in modo comodo e sicuro subito dopo il loro arrivo a Malpensa. Dotato di strumenti professionali e tutte le attrezzature necessarie, il Bike Corner rappresenta una risposta concreta alle necessità di chi viaggia con la propria bici smontata.\r

Il nuovo servizio si inserisce nella strategia di Sea Aeroporti di Milano, per promuovere soluzioni green, favorendo stili di vita attivi ed ecologici. Grazie alla sua posizione strategica, il Bike Corner consente di partire direttamente dall’aeroporto alla scoperta delle numerose piste ciclabili e dei paesaggi unici che circondano l’area di Malpensa, con il supporto, quale partner tecnico, di #VareseDoYouBike, progetto di sviluppo cicloturistico promosso da Camera di Commercio Varese.\r

Sono 45 gli itinerari fin d’ora mappati e disponibili per essere scaricati sulla piattaforma Komoot, oltre 2mila chilometri di percorsi tracciati da guide cicloturistiche e godibili da tutti, in base ai diversi livelli di difficoltà: quelli per le famiglie, altri per gli appassionati di cicloturismo a 360° e altri ancora per chi cerca l’adrenalina agonistica.\r

Grazie a #VareseDoYouBike, Camera di Commercio Varese agisce in sinergia con enti locali, operatori e associazioni di categoria con l’obiettivo di costruire un sistema cicloturistico quale nuovo tassello nella promozione della “Terra dei Laghi”. ","post_title":"Malpensa e la mobilità green: al Terminal 2 è operativo il nuovo Bike Corner","post_date":"2024-12-06T09:30:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733477407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ieri, l’assemblea generale di Confindustria Alberghi ha visto il passaggio di testimone da Maria Carmela Colaiacovo alla nuova presidente Elisabetta Fabri.\r

\r

Quest'ultima, presidente di Starhotels, ha assunto con entusiasmo la guida dell'associazione, sottolineando l’importanza strategica del settore dell’ospitalità per il sistema economico italiano. “Per me rappresenta un grande onore e una responsabilità che accolgo con entusiasmo - esordisce -. Credo fermamente che il nostro settore sia un pilastro strategico per il Paese, rappresentando l’eccellenza italiana nel mondo\".\r

\r

Nel suo intervento, la presidente ha ribadito l’urgenza di restituire dignità e visibilità alle istanze del comparto e di riportare il turismo al centro dell’agenda economica, conferendogli la stessa rilevanza di altri settori industriali. Ha evidenziato la necessità di mappare le competenze mancanti e di attuare politiche per attirare giovani talenti, riducendo il costo del lavoro in maniera strategica per favorire l’occupazione nelle fasce giovanili e nei periodi di bassa stagione. Fabri ha posto l’accento sull’importanza di promuovere una gestione ambientale e sociale del turismo italiano, lavorando per contrastare la stagionalità e sviluppare strategie che rendano le destinazioni attrattive tutto l’anno. La nuova presidente ha inoltre sottolineato il bisogno di semplificare la burocrazia e garantire il rispetto delle regole da parte delle nuove forme di ospitalità, ascoltando le proposte degli associati per migliorare ulteriormente l’operato dell’associazione.\r

\r

Daniela Santanchè, ministro del turismo, è intervenuta all'incontro per evidenziare la resilienza del settore negli ultimi anni e il ruolo chiave del turismo non solo come pilastro economico ma anche come 'ponte di pace' in un mondo segnato da conflitti e incertezze. “Il turismo è stato colpito duramente negli ultimi anni ma oggi possiamo celebrare una ripresa che è merito non delle politica ma degli operatori e delle imprese del settore” dichiara il ministro, sottolineando come il 2023 rappresenti un anno record per il turismo italiano, spartiacque per inaugurare \"una nuova era di eccellenza\".\r

Il ministro ha quindi ricordato le misure concrete messe in campo, tra cui lo stanziamento di 1,3 miliardi per l’ammodernamento delle strutture ricettive e per il miglioramento dell'efficienza energetica: \"Lavoriamo con le imprese e le associazioni per far sì che l’Italia torni al primo gradino del podio mondiale del turismo. Dobbiamo ricordarci che l'Italia non è un Paese 'di quantità', ma di qualità, la sfida si gioca su un altro campo e stiamo lavorando tanto per cambiare paradigma\". Ribadendo l'importanza della valorizzazione dell'eccellenza italiana, il ministro ha posto grande enfasi sul capitolo della formazione, invitando il settore a partecipare ai bandi aperti dal ministero per alzare l'asticella della qualità dei servizi offerti.\r

\r

Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, ha proposto alla tavola rotonda una riflessione sul futuro del settore, evidenziando progressi e criticità. “Oggi vedo un’idea più chiara di dove l’Italia vuole andare nel turismo - ha dichiarato -. Trovo che ci sia più competenza e più visione rispetto al passato”. Centinaio ha quindi ribadito la necessità di lavorare in squadra, evidenziando le difficoltà legate alla frammentazione delle competenze tra Governo e Regioni.\r

\r

In merito al rapporto tra settore alberghiero ed extralberghiero, Centinaio ha sottolineato l’importanza della reciprocità, invocando regole comuni per garantire equità e sicurezza. Sul tema della tassa di soggiorno, si è detto contrario agli incrementi, ribadendo la necessità di trasformarla in una tassa di scopo, destinata a progetti specifici e non a colmare buchi di bilancio. Critico anche l'approccio recente al problema dell’overtourism, che secondo Centinaio non si combatte con l'aumento dei balzelli per i turisti, ma con strategie di comunicazione turistica innovative, capaci di valorizzare le cosiddette destinazioni minori e il patrimonio meno noto del Paese. “Dobbiamo raccontare un’Italia diversa, dal Brennero a Lampedusa. Solo così potremo combattere efficacemente l'overtourism. Basta continuare a pensare di poter spennare i turisti”.\r

\r

Ad intervenire alla tavola rotonda, anche Leopoldo Destro, recentemente nominato responsabile dei settori trasporti e turismo di Confindustria, che ha sottolineato l’importanza di inserire il turismo al centro delle strategie economiche nazionali, riconoscendone il ruolo cruciale come motore del PIL italiano. “Per la prima volta Confindustria ha voluto inserire nel proprio organigramma una delega al turismo e questo è significativo - ha esordito -. L’industria del turismo deve essere parte integrante di una visione industriale condivisa, con piani concreti che presenteremo al ministro Santanchè e al premier per dimostrare la rilevanza di risorse adeguate e regole chiare\". Destro ha insistito sulla necessità di una maggiore equità e competitività nel settore, con particolare riferimento alle normative per gli affitti brevi; ha quindi evidenziato l’urgenza di un sistema di formazione più strutturato, con scuole di alta specializzazione capaci di preparare i giovani alle sfide del mercato: “Dobbiamo lavorare per creare un ecosistema che supporti non solo le aziende, ma anche le risorse umane, offrendo formazione qualificata e infrastrutture adeguate\".\r

\r

","post_title":"Assemblea Aica: Fabri nuova presidente. Gli interventi di Santanchè e Centinaio","post_date":"2024-12-05T13:42:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1733406123000]}]}}