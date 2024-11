Hong Kong: da ieri le tre piste dell’aeroporto operano in simultanea L’aeroporto internazionale di Hong Kong ha ufficialmente cominciato a operare da tutte e tre le piste contemporaneamente, aumentando così in modo significativo il numero di aeromobili che possono decollare e atterrare insieme. La costruzione del sistema a tre piste (3RS) è iniziata nel 2016 ed è culminata in una cerimonia speciale che si è svolta ieri, 28 novembre. Secondo i piani di Hong Kong, le tre piste saranno in grado di gestire 120 milioni di passeggeri e 10 milioni di tonnellate di merci all’anno a partire dal 2034 circa. “Il sistema a tre piste dell’Hkia è stato completato ed è ora in funzione, trasportando passeggeri da tutto il Paese e merci verso un maggior numero di destinazioni, e fornendo più opzioni per il flusso globale di passeggeri e merci verso la terraferma, il che è particolarmente significativo”, ha dichiarato John KC Lee, ceo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, sottolineando che lo scalo “è un’importante porta d’accesso al mondo per Hong Kong e per l’intera Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao, e ricopre un ruolo strategico nello sviluppo sociale ed economico”. Condividi

