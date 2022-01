HK Express volerà tra Hong Kong e Singapore, dal 1° febbraio

HK Express introdurrà il prossimo 1° febbraio un nuovo collegamento diretto tra Hong Kong e Singapore.

“Singapore ha veramente tutto. Ecco perché è stata a lungo una scelta popolare per i viaggiatori – ha sottolineato Mandy Ng, ceo della low cost del gruppo Cathay Pacific -. Che i nostri clienti stiano visitando Singapore per affari o per visitare la famiglia, HK Express fornirà un’esperienza sicura e senza soluzione di continuità ad ogni passo del viaggio. Prevediamo un flusso costante di richieste di viaggi su questa rotta una volta che le restrizioni di viaggio si attenueranno”.

In linea con la priorità di garantire la sicurezza della salute dei propri passeggeri, HK Express ha implementato diverse misure precauzionali, tra cui filtri Hepa a bordo, igienizzazione della cabina potenziata e servizi di pasti regolati. La compagnia raccomanda inoltre ai passeggeri di utilizzare il check-in online e i servizi di e-boarding per agevolare un viaggio tranquillo e sicuro. Le mascherine devono essere indossate in aeroporto, a bordo e durante lo sbarco, pur mantenendo la distanza sociale.