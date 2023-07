Hahn Air: aggiunte al network altre 12 compagnie aeree nel 2023 Hahn Air nella prima metà del 2023 ha già aggiunto 12 nuove compagnie aeree partner al proprio network. Gli agenti di viaggio di tutto il mondo possono quindi offrire ulteriori opzioni di viaggio ai propri clienti attraverso i loro gds. Cinque compagnie aeree hanno siglato un interline agreement con la società specializzata nei servizi di biglietteria, e sono quindi disponibili con il proprio codice in gds selezionati. Sono inclusi i mercati in cui i vettori non partecipano ai sistemi di regolamento locali (Bsp) o in cui non dispongono dell’autorizzazione a emettere biglietti. Ad oggi i nuovi partner sono: Air Connect (Amadeus), Air Tanzania (Abacus, Amadeus, Galileo, Infini, Sabre e TravelSky); Air Premia (Abacus, Amadeus, Galileo, Infini e Sabre); Braathens Regional Airlines (Amadeus, Sabre e Travelport) e SpiceJet (Amadeus). Tutte queste sono disponibili con il proprio codice biletterale. Invece, disponibile con il codice X1 in tutti i gds sono: Aerus, Arajet, Cronos Airlines Benin, FitsAir, FlyCAA, Involatus e ValueJet. Tra i nuovi partner, sette vettori stanno lanciando la propria presenza gds a livello mondiale con Hahn Air. Più di 100.000 agenti di viaggio in 190 mercati possono accedere ai loro voli in tutti i principali gds con il codice X1. La prenotazione e l’emissione dei biglietti possono essere effettuate seguendo le procedure Gds standard. Condividi

