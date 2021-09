Gruppo Lufthansa: è boom di prenotazioni sulle rotte fra Stati Uniti ed Europa

Un aumento del 40% delle prenotazioni rispetto alla settimana precedente: è questa la crescita registrata dalle compagnie del gruppo Lufthansa sulle rotte tra Europa e Stati Uniti, a seguito del via libera da parte del governo Usa all’ingresso dei turisti internazionali vaccinati.

“La rimozione delle restrizioni di viaggio verso gli Stati Uniti non è solo un importante passo fuori dalla crisi per le nostre compagnie aeree, ma anche una splendida notizia per la partnership transatlantica – commenta Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa -. Insieme all’aumento di capitale deciso per il rimborso anticipato del finanziamento statale di stabilizzazione, abbiamo così avuto nel giro di 24 ore un netto cambio di rotta verso l’uscita dalla crisi e per il successo sostenibile di Lufthansa”.

Riguardo al significativo incremento registrato dal numero di prenotazioni, Spohr sottolinea: “Le compagnie aeree del gruppo Lufthansa sono preparate in modo ottimale per la riapertura. Negli ultimi mesi hanno continuamente ampliato la loro programmazione tra l’Europa e gli Stati Uniti, arrivando attualmente a più di 200 voli settimanali verso 17 destinazioni statunitensi. Questi voli possono essere prenotati già adesso”.