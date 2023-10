Gruppo Lufthansa a caccia di piloti: oltre 2.000 da inserire entro il 2025 Il Gruppo Lufthansa va a caccia di nuovi piloti: e per la precisione sono oltre 2.000 quelli da selezionare da qui alla fine del 2025 e da inserire negli equipaggi delle compagnie partner. La campagna “Flybig” si rivolge sia ai neofiti della professione di pilota sia ai piloti già formati che desiderano passare a una compagnia aerea del gruppo tedesco. Con lo slogan ‘Pilota – il lavoro dei tuoi sogni, solo più bello’, il recruiting guarda con particolare interesse alle giovani donne che desiderano intraprendere una carriera in cabina di pilotaggio. Ma chiunque voglia occupare i posti in aereo ‘con la vista migliore di tutti’ dovrà dimostrare uno spiccato spirito di squadra e forti doti relazionali. ‘Flybig’ è online e sulla stampa oltre che su piattaforme pubblicitarie esterne e su tutti i canali dei social media. I messaggi corrispondenti per i piloti pronti all’ingresso vengono ulteriormente pubblicizzati attraverso le relative riviste specializzate online e cartacee. Il Gruppo Lufthansa ha lanciato per la prima volta “flybig” all’inizio del 2023. Per il prossimo anno sono previste ulteriori ondate promozionali incentrate sul reclutamento di personale di bordo. Per migliorare non solo l’immagine della professione di pilota, ma anche per aumentare il numero di candidati, la campagna indirizza i destinatari interessati ai canali di carriera corrispondenti e al sito web della European Flight Academy (Efa), la scuola di volo del Gruppo Lufthansa. Condividi

